Разумков про взаємини із Зеленським: Абсолютно нормальні, як і раніше

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що з президентом Володимиром Зеленським у нього "абсолютно нормальні взаємини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив в інтерв'ю "Українській правді"

"Нормальні робочі взаємини, як і раніше. Абсолютно нормальні", - повідомив він.

Разумков запевняє, що з президентом у нього немає конфліктів, а в ситуації з Конституційним судом "всі зайняли державну позицію".

Спікер дав зрозуміти, що рівно ставиться до того, що в рейтингу довіри українців виявився вищим за чинного президента. На його думку "рівень довіри до будь-якої влади йде у напрямку убування траєкторії. Це практика, яка є не тільки в Україні, але й у всьому світі".

Разумков запевнив, що робитиме і далі так, щоб його рівень довіри "хоча б не падав".

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Як повідомлялося раніше, згідно з даними спільного опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС, президент України Володимир Зеленський очолив одночасно два рейтинги - "невдахи року" і "політика року".