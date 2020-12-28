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Разумков про взаємини із Зеленським: Абсолютно нормальні, як і раніше

Разумков про взаємини із Зеленським: Абсолютно нормальні, як і раніше

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що з президентом Володимиром Зеленським у нього "абсолютно нормальні взаємини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив в інтерв'ю "Українській правді"

"Нормальні робочі взаємини, як і раніше. Абсолютно нормальні", - повідомив він.

Разумков запевняє, що з президентом у нього немає конфліктів, а в ситуації з Конституційним судом "всі зайняли державну позицію".

Спікер дав зрозуміти, що рівно ставиться до того, що в рейтингу довіри українців виявився вищим за чинного президента. На його думку "рівень довіри до будь-якої влади йде у напрямку убування траєкторії. Це практика, яка є не тільки в Україні, але й у всьому світі".

Разумков запевнив, що робитиме і далі так, щоб його рівень довіри "хоча б не падав".

Також читайте: Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков

Як повідомлялося раніше, згідно з даними спільного опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС, президент України Володимир Зеленський очолив одночасно два рейтинги - "невдахи року" і "політика року".

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) рейтинг (1657) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+8
В этой картинке одна важная принципиальная ошибка. Вместо слова "Иван" следует читать "Абрам"
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 2261
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28.12.2020 10:29
+3
Це комусь цікаво? МАлАдой риг разумков і його відносини з зЕзідентом
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28.12.2020 10:28
+2
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 6720
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28.12.2020 10:31
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Це комусь цікаво? МАлАдой риг разумков і його відносини з зЕзідентом
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28.12.2020 10:28 Відповісти
В этой картинке одна важная принципиальная ошибка. Вместо слова "Иван" следует читать "Абрам"
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 2261
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28.12.2020 10:29 Відповісти
этак барыга скоро будет докладывать о консистенции своего стула.
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28.12.2020 10:29 Відповісти
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 6720
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28.12.2020 10:31 Відповісти
Друге - це туя?))
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28.12.2020 10:59 Відповісти
"Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные" - ну вот и договорились о сфере влияния кто что деребанит и соблюдают условия договора ...

Я именно так понимаю слова из этой статьи .
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28.12.2020 10:32 Відповісти
Подсиживает БУБОЧКУ кандидат в президенты от ОПЗЖ 😀😀😀
Для политики это нормальные отношения
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28.12.2020 10:34 Відповісти
Подонок и Ублюдок
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28.12.2020 10:36 Відповісти
НедоРазумков проотвечавшемуся ЗЕ-падлюке "должен как земля колхозу"©. Без паскудного ЗЕлёносопельного БлаЗЕня НедоРазумков по сей день, как мерзкий глист, глубоко и плотно сидел бы в жопе политического небытия без малейшего шанса выкарабкаться на свет Божий. Так шо если чё, НедоРазумков и ручёнками ласково потеребунькает, и язычком дочиста подлижет, и булки пошире-то раздвинет - всё для счастья Сиплоголосого ШимпанЗЕ.
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28.12.2020 10:47 Відповісти
ага, подосрал вот с Витренко Зеле плюс в интервью где-то - высрал "я в команде"(но не сказал, два раза, в какой именно)
теперь видать прищемили кое-шо и деятель тут же попятился взад.
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28.12.2020 10:57 Відповісти
Шо, и аналнал не табу?
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28.12.2020 11:06 Відповісти
Ну естественно, ты же в его дурацком шапито - главный шпрехталмейстер.
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28.12.2020 11:21 Відповісти
В мене з Зеленським теж нормальні відносини, він мене не знає, а я його знати не хочу терплю.
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28.12.2020 11:31 Відповісти
Звісно,що "нормальні".Зеленський в своєму Кварталі юродствував на тему голодомору та геноциду.А отой йолоп з псевдонімом "Разумков" кричав,що українською не розмовляє ПРІНЦІПІАЛЬНО-а як добрався до корита,то відразу і зашпрехав.Пара антиукраїнських і навіть не окацаплених,а опідорашених виродків-які в них можуть бути разногласія.
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28.12.2020 11:57 Відповісти
 
 