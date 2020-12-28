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Кабмин разрешил главе Гостаможни назначить пять заместителей

Кабмин разрешил главе Гостаможни назначить пять заместителей

Кабинет Министров разрешил главе Государственной таможенной службы назначить пять заместителей, в том числе одного первого зама и замглавы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Определить, что глава Гостаможни может иметь пять заместителей, в том числе одного первого и заместителя по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации", - указано в правительственном распоряжении от 23 декабря 2020 года №1622-р.

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Автор: 

Кабмин (14031) Государственная таможенная служба (165)


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Одиозный Рябикин
Из-за него и его уборщиц аэропорту Борисполя не дали имя Мазепы
А как он не хотел пускать Ринейэр в угоду Бене
Коррупционеры возвращаются во все ветви власти
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28.12.2020 10:47 Ответить
Интересная инфа
.» В прошлом году Рябикин получил 12,68 млн грн дохода, в том числе 4,757 млн грн заработной платы, 2,13 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду Посольству Израиля в Украине, 4,349 млн грн возврат займа Сергеем Вишневецким, 212 218 грн штрафных санкций по выплате этого займа и 43,8 тыс. грн процентов от этого же гражданина.»

Ссылка https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/pavel-ryabikin-novyy-glava-tamojni-chto-o-nem-stoit-znat-i-chto-emu-nado-znat-o-tamojne
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28.12.2020 10:48 Ответить
нужное дело. пять это еще мало

цена на газ для населения через три дня составит от 10 до 12 грн/куб в зависимости от региона. ура!!!!
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28.12.2020 10:51 Ответить
Згадався коментар бостууги де він писав що порохоботи шукають зраду, а її нема. Є лише ЗЕперемоги.
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28.12.2020 11:11 Ответить
А почему не 10 или 20, гулять так гулять, за бюджетные деньги можно и больше набрать.
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28.12.2020 10:52 Ответить
Да ну , пять не справятся, надо пятнадцать..
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28.12.2020 11:08 Ответить
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html Истина же в том, что количество служащих и объем работы совершенно не связаны между собой. Число служащих возрастает по закону Паркинсона, и прирост не изменится от того, уменьшилось ли, увеличилось или вообще исчезло количество дел. Закон Паркинсона важен тем, что он основывается на анализе факторов, определяющих вышеуказанный прирост. Ценность этого недавно открытого закона зиждется в основном на статистических данных, которые мы вскоре приведем. Однако обычному читателю любопытней узнать, какие факторы обусловливают ту тенденцию, которую выразил наш закон. Опустив технические подробности (которых немало), мы можем выделить две основные движущие силы. Для нынешних наших надобностей облечем их в форму двух почти аксиоматических положений:
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html 1) чиновник множит подчиненных, но не соперников;
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html 2) чиновники работают друг для друга.
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html Чтобы освоить фактор 1, вообразим, что некий чиновник А жалуется на перегрузку. В данном случае неважно, кажется это ему или так оно и есть; заметим, однако, что ощущения А (истинные или мнимые) могут порождаться и упадком сил, неизбежным в среднем возрасте. Выхода у него три. Он может уйти; он может попросить себе в помощь чиновника В; он может попросить двух подчиненных, С и D. Как правило, А избирает третий путь. Уйдя, он утратил бы право на пенсию. Разделив работу с равным, ему В, он рискует не попасть на место W, когда оно наконец освободится. Так что лучше иметь дело с двумя подчиненными. Они придадут ему весу, а он поделит работу между ними, причем только он один будет разбираться и в той, и в другой категории дел.
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28.12.2020 11:15 Ответить
 
 