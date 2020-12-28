Кабмин разрешил главе Гостаможни назначить пять заместителей

Кабинет Министров разрешил главе Государственной таможенной службы назначить пять заместителей, в том числе одного первого зама и замглавы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Определить, что глава Гостаможни может иметь пять заместителей, в том числе одного первого и заместителя по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации", - указано в правительственном распоряжении от 23 декабря 2020 года №1622-р.

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