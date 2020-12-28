Кабмін дозволив голові Держмитниці призначити п'ятьох заступників

Кабінет Міністрів дозволив главі Державної митної служби призначити п'ятьох заступників, зокрема одного першого заступника і заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Визначити, що глава Держмитниці може мати п'ятьох заступників, зокрема одного першого та заступника з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації", - зазначено в урядовому розпорядженні від 23 грудня 2020 року №1622-р.

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