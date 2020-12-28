Кабмін дозволив голові Держмитниці призначити п'ятьох заступників
Кабінет Міністрів дозволив главі Державної митної служби призначити п'ятьох заступників, зокрема одного першого заступника і заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Визначити, що глава Держмитниці може мати п'ятьох заступників, зокрема одного першого та заступника з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації", - зазначено в урядовому розпорядженні від 23 грудня 2020 року №1622-р.
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Из-за него и его уборщиц аэропорту Борисполя не дали имя Мазепы
А как он не хотел пускать Ринейэр в угоду Бене
Коррупционеры возвращаются во все ветви власти
.» В прошлом году Рябикин получил 12,68 млн грн дохода, в том числе 4,757 млн грн заработной платы, 2,13 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду Посольству Израиля в Украине, 4,349 млн грн возврат займа Сергеем Вишневецким, 212 218 грн штрафных санкций по выплате этого займа и 43,8 тыс. грн процентов от этого же гражданина.»
Ссылка https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/pavel-ryabikin-novyy-glava-tamojni-chto-o-nem-stoit-znat-i-chto-emu-nado-znat-o-tamojne
цена на газ для населения через три дня составит от 10 до 12 грн/куб в зависимости от региона. ура!!!!
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html 1) чиновник множит подчиненных, но не соперников;
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html 2) чиновники работают друг для друга.
http://www.lib.ru/DPEOPLE/PARKINSON/parklaws.txt_with-big-pictures.html Чтобы освоить фактор 1, вообразим, что некий чиновник А жалуется на перегрузку. В данном случае неважно, кажется это ему или так оно и есть; заметим, однако, что ощущения А (истинные или мнимые) могут порождаться и упадком сил, неизбежным в среднем возрасте. Выхода у него три. Он может уйти; он может попросить себе в помощь чиновника В; он может попросить двух подчиненных, С и D. Как правило, А избирает третий путь. Уйдя, он утратил бы право на пенсию. Разделив работу с равным, ему В, он рискует не попасть на место W, когда оно наконец освободится. Так что лучше иметь дело с двумя подчиненными. Они придадут ему весу, а он поделит работу между ними, причем только он один будет разбираться и в той, и в другой категории дел.