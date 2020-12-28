Разумков: Олигархов среди моих друзей, к счастью, нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что после того, как он возглавил парламент, у него стало больше друзей, но среди них нет ни одного олигарха.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Как стал Председателем Верховной Рады, точно стало больше (друзей. - Ред.). Скоро новогодние праздники, хочу себе пожелать, чтобы их стало не намного меньше, если я не буду Председателем Верховной Рады. Действительно, за эти полтора года у меня появилось большое количество людей, которых я могу назвать друзьями. Это люди, которые появились во время избирательной кампании... есть и политики, есть журналисты, есть и представители общественного сектора", - рассказал Разумков.

Отвечая на вопрос, есть ли среди них олигархи, Разумков отметил: "Нет. К счастью, нет".

Что касается отношений с представителями крупного бизнеса, председатель ВР заявил, что ему "ни разу они не предлагали средства", "ни разу не было каких-то тайных переговоров", и с некоторыми он даже не знаком лично.

Разумков также заверил, что никогда не вел никаких переговоров относительно его присутствия на тех или иных телеканалах, владельцами которых являются олигархи.

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