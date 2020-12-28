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Разумков: Олигархов среди моих друзей, к счастью, нет

Разумков: Олигархов среди моих друзей, к счастью, нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что после того, как он возглавил парламент, у него стало больше друзей, но среди них нет ни одного олигарха.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Как стал Председателем Верховной Рады, точно стало больше (друзей. - Ред.). Скоро новогодние праздники, хочу себе пожелать, чтобы их стало не намного меньше, если я не буду Председателем Верховной Рады. Действительно, за эти полтора года у меня появилось большое количество людей, которых я могу назвать друзьями. Это люди, которые появились во время избирательной кампании... есть и политики, есть журналисты, есть и представители общественного сектора", - рассказал Разумков.

Отвечая на вопрос, есть ли среди них олигархи, Разумков отметил: "Нет. К счастью, нет".

Что касается отношений с представителями крупного бизнеса, председатель ВР заявил, что ему "ни разу они не предлагали средства", "ни разу не было каких-то тайных переговоров", и с некоторыми он даже не знаком лично.

Разумков также заверил, что никогда не вел никаких переговоров относительно его присутствия на тех или иных телеканалах, владельцами которых являются олигархи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше

Автор: 

ВР (29264) олигарх (1026) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+15
Олигархи только среди хозяев Разумкова.
Как и у других зепутанов.
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28.12.2020 11:12
+10
Ржака...
А серед твоїх хозяїв???
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28.12.2020 11:21
+7
Добрый день. Предвыборная кампания Дмитрия Разумкова уже началася. Группа Разумкова тоже готовится к демаршу в ВР. Интересненько что получим на выходе? Не верю что подготовка к президенским, готовится к парламенским.
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28.12.2020 11:09
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Добрый день. Предвыборная кампания Дмитрия Разумкова уже началася. Группа Разумкова тоже готовится к демаршу в ВР. Интересненько что получим на выходе? Не верю что подготовка к президенским, готовится к парламенским.
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28.12.2020 11:09 Ответить
Не говори "гоп" поки не перескочиш ....
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28.12.2020 11:18 Ответить
100% готовится к предвыборной кампании и очень хочет стать президентом. Хитрый и очень коварный. Злопамятный и низкопробный юрист Зеленский ему не помеха, без поддержки олигархов. А им, олигархам, у власти нужна марионетка, как наш клоун. На народ надежды нет, учитывая наличие 73% доверчивых придурков.
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28.12.2020 11:51 Ответить
розумков ссыт зебилам не меньше, чем вовка шмаркля))
а коломойша - шо, уже не друг или не олигарх?))
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28.12.2020 14:22 Ответить
Ясный перец,Кучма плодить начал олигархов сразу после Кравчука...
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28.12.2020 11:09 Ответить
При кучме вся бывшая комсомольско-комми шваль снова полезла, уже в ранге "бизнесменов" в госчиновники - основа коррупции в Украине и сегодня эти твари.
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28.12.2020 12:34 Ответить
есть партнёры по бизнесу..... направление - государственный деребан.......
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28.12.2020 11:11 Ответить
Олигархи только среди хозяев Разумкова.
Как и у других зепутанов.
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28.12.2020 11:12 Ответить
Веры твоим словам, к сожалению, нет.
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28.12.2020 11:12 Ответить
Социология утверждает обратное. По крайней мерена фоне других украинских политиков. Вряд ли я за него проголосую, да и не знаю имеются ли у него такие амбиции, но уверен, что Разумков это тот, кто при желании, может лишить Зеленского второго президентского срока. По состоянию дел на сейчас.
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28.12.2020 12:46 Ответить
Вы выражение про "шило" и "мыло" надеюсь слышали..
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28.12.2020 13:00 Ответить
Безусловно.
Я лишь констатирую факт.
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28.12.2020 13:02 Ответить
Когда Горбачев объявил гласность Перестройку и ускорение мне было всего 16 лет,я тогда помню спросил мамулю свою,-: теперь эпоха коммунизма закончилась,будем строить феодализм с человеческим лицом?...,мама говорит,:-нет сынок,построим очередной колхоз с новым председателем...
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28.12.2020 11:15 Ответить
Как же как же. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.23.07.19 / Барыга сам себе олигарх. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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28.12.2020 11:17 Ответить
А інетом гуляла байка , що ломбарди Юлькині . іч як "мальчик " білий і пухнатий пристроївся і в карантин ломбарди працювали аж тріщало
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28.12.2020 12:04 Ответить
Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає - Цензор.НЕТ 3359
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28.12.2020 11:19 Ответить
хозяева, спонсоры, владельцы есть...друзей нет!
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28.12.2020 11:21 Ответить
Ржака...
А серед твоїх хозяїв???
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28.12.2020 11:21 Ответить
Прям з язика зняли. Я теж хотів про господарів запитати.
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28.12.2020 11:25 Ответить
Конечно нет. Хозяин не может быть другом.
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28.12.2020 11:27 Ответить
Главу Конституционного Суда Украины Тупицкого Венедиктова просит уйти з посади.Мабуть щось нарили...,передает сайт Украина24
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28.12.2020 11:27 Ответить
так , крадіжка землі має відбутися і Конституційний суд остання тому перешкода ... шлюхи МВФівські аж зі штанів вистрибують
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28.12.2020 11:41 Ответить
А я чув навпаки, що шлюхи ********** таким чином бажають легалізувати Кримські і Донбасські землі.
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28.12.2020 12:44 Ответить
Если шутка прячется за серьезное,-это Ирония,если серьезное за Шутку,то это Юмор.
Артур Шопенгауэр.немецкий философ.
Будем считать что Розумков сделал и то и се...
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28.12.2020 11:33 Ответить
А Мертветчук шо не олигарх ?
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28.12.2020 11:37 Ответить
мертвечук на службе государевой ...
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28.12.2020 11:39 Ответить
ой-вей, розповідайте ще..
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28.12.2020 11:38 Ответить
Нет Софи,он что ни есть кремлевский Штирлиц в обличье "патриота" Украины
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28.12.2020 11:39 Ответить
Ну как друзья, хозяева.
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28.12.2020 11:44 Ответить
А чем отличаются жиды от евреев ?
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28.12.2020 11:45 Ответить
Зато его жена дочка херсонского мародера,распродавшего весь Херсон.
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28.12.2020 11:47 Ответить
У олигархов люди друзьями не бывают - они как девушки - а "лучшие друзья девушек - это бриллианты"© и прочие исключительно высоколиквидные активы.
А такие вонючки как НедоРазумков для олигархов не ценнее преЗЕрвативов (ЗЕ-гандонов).
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28.12.2020 12:04 Ответить
Дружина Разумкова - дочка Володимира Чайки, колишнього мера Миколаєва. До речі, її рідний брат, Владислав Чайка, у 2020 на виборах мера Миколаєва йшов від ОПЗЖ
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28.12.2020 12:13 Ответить
Правильно, типа я сам олигарх
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28.12.2020 12:23 Ответить
конечно, хозяин не может быть другом.
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28.12.2020 12:28 Ответить
Все що треба знати населенню України так це те ,що треба перестати на виборах ОБМІНЮВАТИ ПРІЗВИЩА олігархічних кланів- хижаків, які зараз захопили владу в Україні ! Їх представники є майже у всіх партіях : трошки в тій і трошки в іншій...Цей стан речей і відображається в тих "законах" які ці клани приймають і які дозволили їм по повній програмі обкрадати Державу "ПО ЗАКОНУ" ! А нам треба ВИВЧИТИ закон природи і не робити помилок: Влада + великий капітал олігархів = корупція = рабство населення = знищення Держави . І тому об'єднуємось самі і об'єднуємо і обираємо до влади Державних Діячів! І пам'ятаємо що Україні потрібен ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ПІД КЕРУВАННЯМ ЛЮДЕЙ- ФАХІВЦІВ , кожного в своїй конкретній галузі. І ніяких "компромісів", з злодіями їх НЕ може бути.
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28.12.2020 12:28 Ответить
Знаете які справочки треба було купити , щоб у весняний карантин можна було пересуватись у Дніпрі без заборон - СПАВКУ ПРАЦІВНИКА ЛОМБАРДУ
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28.12.2020 12:46 Ответить
тому нахер йому олігархи він й сам мафія.
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28.12.2020 12:47 Ответить
Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає - Цензор.НЕТ 8311
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28.12.2020 13:05 Ответить
ссученое ,гламурное чьмо.
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28.12.2020 13:11 Ответить
И среди моих друзей олигархов нет. К несчастью.
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28.12.2020 13:23 Ответить
чмо і брехливе
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28.12.2020 13:49 Ответить
Кандидат на пост преза вместо обгадившегося Додика ...
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28.12.2020 14:14 Ответить
Ага, Бубочка своему лохторату перед выборами и не такое втирал...
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28.12.2020 18:21 Ответить
Когда лоха оманского сольют, этого хитросделанного барыгу-паймальчика разумкова олигархи будут подсовывать нариду следующим презом.
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29.12.2020 00:26 Ответить
Цей витрішкуватий риг нікому не подобається, особливо я його ненавиджу з першого погляду. 🐸🤢🤮
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29.12.2020 00:36 Ответить
 
 