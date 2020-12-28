Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що після того, як він очолив парламент, у нього стало більше друзів, але серед них немає жодного олігарха.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Як став головою Верховної Ради, точно стало більше (друзів. - Ред.). Скоро новорічні свята, дуже хочу собі побажати, щоб їх стало не набагато менше, коли я не буду головою Верховної Ради. Дійсно, за ці півтора року в мене з’явилася велика кількість людей, яких я можу назвати друзями. Це люди, які з’явилися під час виборчої кампанії… Є і політики, є журналісти, є і представники громадського сектору", - розповів Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи є серед них олігархи, Разумков зазначив: "Ні. На щастя, немає".

Що стосується відносин з представниками великого бізнесу, голова ВР заявив, що йому "жодного разу вони не пропонували кошти", "жодного разу не було якихось таємних переговорів", і з деякими він навіть не знайомий особисто.

Разумков також запевнив, що ніколи не вів жодних переговорів щодо його присутності на тих чи інших телеканалах, власниками яких є олігархи.

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