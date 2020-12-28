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Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає

Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що після того, як він очолив парламент, у нього стало більше друзів, але серед них немає жодного олігарха.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Як став головою Верховної Ради, точно стало більше (друзів. - Ред.). Скоро новорічні свята, дуже хочу собі побажати, щоб їх стало не набагато менше, коли я не буду головою Верховної Ради. Дійсно, за ці півтора року в мене з’явилася велика кількість людей, яких я можу назвати друзями. Це люди, які з’явилися під час виборчої кампанії… Є і політики, є журналісти, є і представники громадського сектору", - розповів Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи є серед них олігархи, Разумков зазначив: "Ні. На щастя, немає".

Що стосується відносин з представниками великого бізнесу, голова ВР заявив, що йому "жодного разу вони не пропонували кошти", "жодного разу не було якихось таємних переговорів", і з деякими він навіть не знайомий особисто.

Разумков також запевнив, що ніколи не вів жодних переговорів щодо його присутності на тих чи інших телеканалах, власниками яких є олігархи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про взаємини із Зеленським: Абсолютно нормальні, як і раніше

Автор: 

ВР (15004) олігарх (933) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+15
Олигархи только среди хозяев Разумкова.
Как и у других зепутанов.
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28.12.2020 11:12
+10
Ржака...
А серед твоїх хозяїв???
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28.12.2020 11:21
+7
Добрый день. Предвыборная кампания Дмитрия Разумкова уже началася. Группа Разумкова тоже готовится к демаршу в ВР. Интересненько что получим на выходе? Не верю что подготовка к президенским, готовится к парламенским.
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28.12.2020 11:09
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Добрый день. Предвыборная кампания Дмитрия Разумкова уже началася. Группа Разумкова тоже готовится к демаршу в ВР. Интересненько что получим на выходе? Не верю что подготовка к президенским, готовится к парламенским.
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28.12.2020 11:09 Відповісти
Не говори "гоп" поки не перескочиш ....
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28.12.2020 11:18 Відповісти
100% готовится к предвыборной кампании и очень хочет стать президентом. Хитрый и очень коварный. Злопамятный и низкопробный юрист Зеленский ему не помеха, без поддержки олигархов. А им, олигархам, у власти нужна марионетка, как наш клоун. На народ надежды нет, учитывая наличие 73% доверчивых придурков.
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28.12.2020 11:51 Відповісти
розумков ссыт зебилам не меньше, чем вовка шмаркля))
а коломойша - шо, уже не друг или не олигарх?))
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28.12.2020 14:22 Відповісти
Ясный перец,Кучма плодить начал олигархов сразу после Кравчука...
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28.12.2020 11:09 Відповісти
При кучме вся бывшая комсомольско-комми шваль снова полезла, уже в ранге "бизнесменов" в госчиновники - основа коррупции в Украине и сегодня эти твари.
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28.12.2020 12:34 Відповісти
есть партнёры по бизнесу..... направление - государственный деребан.......
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28.12.2020 11:11 Відповісти
Олигархи только среди хозяев Разумкова.
Как и у других зепутанов.
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28.12.2020 11:12 Відповісти
Веры твоим словам, к сожалению, нет.
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28.12.2020 11:12 Відповісти
Социология утверждает обратное. По крайней мерена фоне других украинских политиков. Вряд ли я за него проголосую, да и не знаю имеются ли у него такие амбиции, но уверен, что Разумков это тот, кто при желании, может лишить Зеленского второго президентского срока. По состоянию дел на сейчас.
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28.12.2020 12:46 Відповісти
Вы выражение про "шило" и "мыло" надеюсь слышали..
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28.12.2020 13:00 Відповісти
Безусловно.
Я лишь констатирую факт.
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28.12.2020 13:02 Відповісти
Когда Горбачев объявил гласность Перестройку и ускорение мне было всего 16 лет,я тогда помню спросил мамулю свою,-: теперь эпоха коммунизма закончилась,будем строить феодализм с человеческим лицом?...,мама говорит,:-нет сынок,построим очередной колхоз с новым председателем...
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28.12.2020 11:15 Відповісти
Как же как же. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.23.07.19 / Барыга сам себе олигарх. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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28.12.2020 11:17 Відповісти
А інетом гуляла байка , що ломбарди Юлькині . іч як "мальчик " білий і пухнатий пристроївся і в карантин ломбарди працювали аж тріщало
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28.12.2020 12:04 Відповісти
Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає - Цензор.НЕТ 3359
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28.12.2020 11:19 Відповісти
хозяева, спонсоры, владельцы есть...друзей нет!
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28.12.2020 11:21 Відповісти
Ржака...
А серед твоїх хозяїв???
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28.12.2020 11:21 Відповісти
Прям з язика зняли. Я теж хотів про господарів запитати.
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28.12.2020 11:25 Відповісти
Конечно нет. Хозяин не может быть другом.
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28.12.2020 11:27 Відповісти
Главу Конституционного Суда Украины Тупицкого Венедиктова просит уйти з посади.Мабуть щось нарили...,передает сайт Украина24
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28.12.2020 11:27 Відповісти
так , крадіжка землі має відбутися і Конституційний суд остання тому перешкода ... шлюхи МВФівські аж зі штанів вистрибують
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28.12.2020 11:41 Відповісти
А я чув навпаки, що шлюхи ********** таким чином бажають легалізувати Кримські і Донбасські землі.
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28.12.2020 12:44 Відповісти
Если шутка прячется за серьезное,-это Ирония,если серьезное за Шутку,то это Юмор.
Артур Шопенгауэр.немецкий философ.
Будем считать что Розумков сделал и то и се...
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28.12.2020 11:33 Відповісти
А Мертветчук шо не олигарх ?
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28.12.2020 11:37 Відповісти
мертвечук на службе государевой ...
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28.12.2020 11:39 Відповісти
ой-вей, розповідайте ще..
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28.12.2020 11:38 Відповісти
Нет Софи,он что ни есть кремлевский Штирлиц в обличье "патриота" Украины
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28.12.2020 11:39 Відповісти
Ну как друзья, хозяева.
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28.12.2020 11:44 Відповісти
А чем отличаются жиды от евреев ?
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28.12.2020 11:45 Відповісти
Зато его жена дочка херсонского мародера,распродавшего весь Херсон.
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28.12.2020 11:47 Відповісти
У олигархов люди друзьями не бывают - они как девушки - а "лучшие друзья девушек - это бриллианты"© и прочие исключительно высоколиквидные активы.
А такие вонючки как НедоРазумков для олигархов не ценнее преЗЕрвативов (ЗЕ-гандонов).
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28.12.2020 12:04 Відповісти
Дружина Разумкова - дочка Володимира Чайки, колишнього мера Миколаєва. До речі, її рідний брат, Владислав Чайка, у 2020 на виборах мера Миколаєва йшов від ОПЗЖ
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28.12.2020 12:13 Відповісти
Правильно, типа я сам олигарх
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28.12.2020 12:23 Відповісти
конечно, хозяин не может быть другом.
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28.12.2020 12:28 Відповісти
Все що треба знати населенню України так це те ,що треба перестати на виборах ОБМІНЮВАТИ ПРІЗВИЩА олігархічних кланів- хижаків, які зараз захопили владу в Україні ! Їх представники є майже у всіх партіях : трошки в тій і трошки в іншій...Цей стан речей і відображається в тих "законах" які ці клани приймають і які дозволили їм по повній програмі обкрадати Державу "ПО ЗАКОНУ" ! А нам треба ВИВЧИТИ закон природи і не робити помилок: Влада + великий капітал олігархів = корупція = рабство населення = знищення Держави . І тому об'єднуємось самі і об'єднуємо і обираємо до влади Державних Діячів! І пам'ятаємо що Україні потрібен ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ПІД КЕРУВАННЯМ ЛЮДЕЙ- ФАХІВЦІВ , кожного в своїй конкретній галузі. І ніяких "компромісів", з злодіями їх НЕ може бути.
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28.12.2020 12:28 Відповісти
Знаете які справочки треба було купити , щоб у весняний карантин можна було пересуватись у Дніпрі без заборон - СПАВКУ ПРАЦІВНИКА ЛОМБАРДУ
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28.12.2020 12:46 Відповісти
тому нахер йому олігархи він й сам мафія.
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28.12.2020 12:47 Відповісти
Разумков: Олігархів серед моїх друзів, на щастя, немає - Цензор.НЕТ 8311
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28.12.2020 13:05 Відповісти
ссученое ,гламурное чьмо.
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28.12.2020 13:11 Відповісти
И среди моих друзей олигархов нет. К несчастью.
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28.12.2020 13:23 Відповісти
чмо і брехливе
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28.12.2020 13:49 Відповісти
Кандидат на пост преза вместо обгадившегося Додика ...
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28.12.2020 14:14 Відповісти
Ага, Бубочка своему лохторату перед выборами и не такое втирал...
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28.12.2020 18:21 Відповісти
Когда лоха оманского сольют, этого хитросделанного барыгу-паймальчика разумкова олигархи будут подсовывать нариду следующим презом.
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29.12.2020 00:26 Відповісти
Цей витрішкуватий риг нікому не подобається, особливо я його ненавиджу з першого погляду. 🐸🤢🤮
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29.12.2020 00:36 Відповісти
 
 