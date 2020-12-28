Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ

На сегодняшний день неизвестно, сколько длится иммунитет после болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

По ее словам, у переболевших COVID-19 людей вырабатываются антитела через несколько недель после инфицирования.

"Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела", - подчеркнула Керкхове.

По словам эксперта, у специалистов все еще нет полной картины на этот счет.

"Некоторые исследования показывают, что это (сохранение антител в организме. - Ред.) продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше", - пояснила она.

"Очень важно, чтобы все по-прежнему соблюдали меры в области здравоохранения, которые действуют в районах, где они живут. ... Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности", - подытожила Керкхове.

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