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Новости Коронавирус и карантин
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Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ

Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ

На сегодняшний день неизвестно, сколько длится иммунитет после болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

По ее словам, у переболевших COVID-19 людей вырабатываются антитела через несколько недель после инфицирования.

"Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела", - подчеркнула Керкхове.

По словам эксперта, у специалистов все еще нет полной картины на этот счет.

"Некоторые исследования показывают, что это (сохранение антител в организме. - Ред.) продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше", - пояснила она. 

"Очень важно, чтобы все по-прежнему соблюдали меры в области здравоохранения, которые действуют в районах, где они живут. ... Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности", - подытожила Керкхове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) маска (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
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28.12.2020 14:36
+6
Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9345
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28.12.2020 13:05
+4
конечно должны - на лбу же не написано переболел или нет
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28.12.2020 13:11
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Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9345
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28.12.2020 13:05 Ответить
у кого из них маска работает?Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3278
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28.12.2020 16:38 Ответить
Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4227
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28.12.2020 16:41 Ответить
А тот кто меня заразил носил маску?
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28.12.2020 13:07 Ответить
А чем именно вас заразили? Возможно, чем-то венерическим?
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28.12.2020 13:19 Ответить
ковидом.это тебя через жопу венерическими могут заразить
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28.12.2020 14:27 Ответить
Фу, вот уж не ожидал - вы такой пошляк !
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28.12.2020 14:33 Ответить
сколько же на свете тупых овец готовых подчиняться любому приказу начальника
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28.12.2020 15:05 Ответить
конечно должны - на лбу же не написано переболел или нет
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28.12.2020 13:11 Ответить
кому должны?
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28.12.2020 13:14 Ответить
всем остальным - жить в обществе и быть свободным от него невозможно
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28.12.2020 13:50 Ответить
73% зебилов - нихрена не общество
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28.12.2020 15:00 Ответить
и лет через 100 маска врастет в организьм, явив миру новый вид homo maskus...
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28.12.2020 13:15 Ответить
ніт , просто виведеться нова порода людей з густою щетиною в носі, бо воно майже як маска
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28.12.2020 13:22 Ответить
а в роті?...
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28.12.2020 13:52 Ответить
щетина в носі буде такою густою, шо і рот буде прикривать.І все по Дарвіну. багато людей помирає, але нам не показують по процентній залежності смертності від інших факторів, від раси, волосяного покриву то-що, дають тільки від віку, мовляв за 60 років-потенціальна жертва ковіду, а я от сумніваюсь
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28.12.2020 14:13 Ответить
Для многих это по прежнему не будет аргументом Они слишком тупы, чтобы понять, что штаммов вирусов несколько и переболей они одним, они могут заразиться другим. Помнится, в Иране облизывали какую-то решетку в знак привязанности своей вере и уверенности, что она их защитит от болезни. Журналист, всячески отказывающийся верить в Ковид, умер первым, а через несколько месяцев, со спутников засняли огромное кладбище, которое копают как раз для умерших от ковида.
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28.12.2020 13:20 Ответить
, маска не защищает глаза и руки. Думаю скафандр должен помочь!
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28.12.2020 13:41 Ответить
вроде уже всем объяснили - маска эффективна на носителе и уменьшает распространение через его сопли и слюни
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28.12.2020 13:53 Ответить
Не помогает она от вирусов, а только способствует самозаражению. Статистика европейских стран это подтверждает.
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28.12.2020 14:35 Ответить
маска от капель с вирусами а не от вирусов
не верите - проверяйте чиханием перед зеркалом
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28.12.2020 14:42 Ответить
Во и пусть носят те кто кашляет и чихает.
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28.12.2020 18:54 Ответить
Покажите эту статистику. В Корее и Японии уровень заражения низкий и там носят маски. А там, где не носят, уровень заражения высокий. В США много митингов против масок были, и она в лидерах по заражению. В Индии полицейские людей палками били за то, что без масок, ибо обезьяны не понимают, что надо их носить. В Бразилии маски долгое время не носили, пока дохнуть не начали. В Швеции маски не носили и не уходили на карантин, и теперь, у них болеет дохрена людей (относительно населения Швеции), а теперь, вводят жесткий карантин.
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28.12.2020 23:13 Ответить
Смотрите на статистику Германии и Литвы, где маски носят с лета и на улице. Доносились до жёсткого локдауна. А в Швеции по общей смертности не хуже, чем у других. И там только рекомендации и небольшие ограничения.
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29.12.2020 15:34 Ответить
воз: маска не дуже захищає від інфекції, але носити її повинні всі. Правильно Трамп припинив фінансування цієї контори. Яка щодень міняє свої рекомендації.
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28.12.2020 13:25 Ответить
так это же хорошо что меняет - значит что-то изучают и приходят к новым выводам
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28.12.2020 13:54 Ответить
Задача не уберечь от болезни, а "намордник".
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28.12.2020 13:26 Ответить
Такое впечатление, что и тех, кто вакцинируется, все равно, обяжут носить маски
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28.12.2020 13:57 Ответить
по другому нельзя - как Вы видите определять в магазине или транспорте кто вакцинирован, а кто нет?
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28.12.2020 14:02 Ответить
не, буде вибір, або маску, обо на лобі довідку про вакцинування, можна в вигляді тату
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28.12.2020 14:16 Ответить
Так. Навіть не сумнівайтеся.
https://www.radiosvoboda.org/a/30993993.html

Чи можу я перестати носити маску після щеплення від COVID-19?

Ні. Є кілька причин, чому маски та соціальна дистанція ще деякий час після вакцинації людей залишатимуться у списку рекомендацій.
По-перше, перші вакцини проти коронавірусу вимагають двох щеплень. Друга доза від компанії Pfizer дається через три тижні після першої, а від Moderna - через чотири тижні. І ефект від щеплень, як правило, не є негайним.
Очікується, що люди отримають певний рівень захисту протягом декількох тижнів після першого щеплення. Але повний захист може відбутися лише через пару тижнів після другого.
Також ще невідомо, чи вакцини компаній Pfizer та Moderna захищають людей від зараження повністю або просто від симптомів. Це означає, що вакциновані люди все ще могли б заразитися та передавати вірус іншим, хоча, ймовірно, у значно менших масштабах, сказала Дебора Фуллер, експертка з вакцин у Вашингтонському університеті.Навіть коли запаси вакцин почнуть збільшуватися, зробити мільйони щеплень - справа не одного місяця.

Висновки робіть самостійно.
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28.12.2020 20:42 Ответить
Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
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28.12.2020 14:36 Ответить
не пишите бред - маской вирус никто и не ловит
и ломки никакой нет - вот прям по собственному опыту говорю
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28.12.2020 14:43 Ответить
Продолжай выполнять инструкции.
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28.12.2020 15:14 Ответить
Почему вы заболеете даже выполняя все требования чиновников.

1. МАСКИ
Если ктото имеет родственников или знакомых из групп риска(старше 70лет и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями), донесите им эту информацию, возможно вы спасете им жизнь:
а) хирургические маски или маски из тряпок, пошитые местными или китайскими предпринимателями, не способны задержать микрочастицы пыли или аэрозоля к которым прикрепился вирус. для этого нужны самые лучшие респираторы с высоким уровнем защиты -FFP3, но их почти никто не носит, это очень дорого; а маски которые вы носите предназначены лишь для препятствия разбрызгивания ваших соплей и слюны, что тоже неплохо но абсолютно недостаточно чтобы не заболеть.
б) хирургические или красивые тканевые маски НЕ ПРИЛЕГАЮТ к лицу плотно, как прилегают респираторы FFP3 а тем более спецреспираторы бактериологической защиты и противогазы; вы вдыхаете и выдыхаете не менее 50% воздуха через щели между маской и кожей лица
(особенно на щеках и с обеих сторон носа); проведите эксперимент, наденьте маску и очки на улице, и через 4-5 минут зайдите в теплое помещение, при каждом выдохе ваши стекла будут запотевать от воздуха проходящего в указанные щели.
А это значит что сидя в автобусе с закрытыми окнами рядом с человеком выдыхающим вирус более 15 минут, вы обязательно заразитесь даже если вы оба в масках!!!
Единственное что реально спасает от заражения - это дистанция и хорошо вентилируемые помещения.
2. ВЫВОДЫ для групп риска:
- если не хотите сдoxнуть, не посещайте общественный транспорт, это самый главный источник заражений. благодаря политикам вы будете думать, что в транспорте маска вас защищает, это вас и убьет. маска ни ваша, ни чужая вам ничем не поможет, там вы гарантированно заразитесь.
- соблюдайте дистанцию ДВА МЕТРА в помещениях, но контактируйте не более 10 минут. если же помещение плохо вентилируемо, то и дистанция не поможет.
- хоть в супермаркетах как правило хорошая вентиляция и есть место чтоб соблюдать дистанцию, все равно лучше избегать их посещение. но если избежать невозможно, ходите за продуктами рано утром, когда там очень мало посетителей.
- маску в магазинах все равно нужно носить, чтобы защитить себя от чихнувшего и кашляющего человека проходящего мимо вас, его брызки не попадут вам на слизистые носа и рта, но обязательно кроме маски необходимо носить любые очки, они защитят слизистые ваших глаз.
- ходите на прогулки рано утром, чтобы избежать встречи с соседями в лифте, там вероятность заражения крайне высока, вниз лучше опускаться по лестнице, если для вас это возможно.
3. ВЫВОД для все остальных:
- продолжайте жить нормальной жизнью, несмотря на препятствия идиoтoв-политиков. Если заболели, выполняйте рекомендации вашего семейного врача.
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28.12.2020 15:06 Ответить
чиновникам-эпидемиологам и политикам удобно прикрыть свою жoпy переведя вину на людей, которые якобы недостаточно дисциплинированно носят маски, хотя сами они знают что эти маски предназначены лишь для защиты от соплей и слюней, а не от вирусов.
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28.12.2020 15:07 Ответить
Российская вакцина Украине только на пользу
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28.12.2020 16:34 Ответить
Аргументи будуть?
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28.12.2020 16:52 Ответить
Не нужно насильно втюхивать людям то что им не нужно
Хочет человек американскую вакцину - пожалуйста.
Считает что это теория заговора и ему вживляют чипы - пусть вакцинируется российской.

Не нужно мешать людям жить как они хотят.
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28.12.2020 19:30 Ответить
 
 