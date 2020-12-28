Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ
На сегодняшний день неизвестно, сколько длится иммунитет после болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
По ее словам, у переболевших COVID-19 людей вырабатываются антитела через несколько недель после инфицирования.
"Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела", - подчеркнула Керкхове.
По словам эксперта, у специалистов все еще нет полной картины на этот счет.
"Некоторые исследования показывают, что это (сохранение антител в организме. - Ред.) продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше", - пояснила она.
"Очень важно, чтобы все по-прежнему соблюдали меры в области здравоохранения, которые действуют в районах, где они живут. ... Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности", - подытожила Керкхове.
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https://www.radiosvoboda.org/a/30993993.html
Чи можу я перестати носити маску після щеплення від COVID-19?
Ні. Є кілька причин, чому маски та соціальна дистанція ще деякий час після вакцинації людей залишатимуться у списку рекомендацій.
По-перше, перші вакцини проти коронавірусу вимагають двох щеплень. Друга доза від компанії Pfizer дається через три тижні після першої, а від Moderna - через чотири тижні. І ефект від щеплень, як правило, не є негайним.
Очікується, що люди отримають певний рівень захисту протягом декількох тижнів після першого щеплення. Але повний захист може відбутися лише через пару тижнів після другого.
Також ще невідомо, чи вакцини компаній Pfizer та Moderna захищають людей від зараження повністю або просто від симптомів. Це означає, що вакциновані люди все ще могли б заразитися та передавати вірус іншим, хоча, ймовірно, у значно менших масштабах, сказала Дебора Фуллер, експертка з вакцин у Вашингтонському університеті.Навіть коли запаси вакцин почнуть збільшуватися, зробити мільйони щеплень - справа не одного місяця.
Висновки робіть самостійно.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
и ломки никакой нет - вот прям по собственному опыту говорю
1. МАСКИ
Если ктото имеет родственников или знакомых из групп риска(старше 70лет и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями), донесите им эту информацию, возможно вы спасете им жизнь:
а) хирургические маски или маски из тряпок, пошитые местными или китайскими предпринимателями, не способны задержать микрочастицы пыли или аэрозоля к которым прикрепился вирус. для этого нужны самые лучшие респираторы с высоким уровнем защиты -FFP3, но их почти никто не носит, это очень дорого; а маски которые вы носите предназначены лишь для препятствия разбрызгивания ваших соплей и слюны, что тоже неплохо но абсолютно недостаточно чтобы не заболеть.
б) хирургические или красивые тканевые маски НЕ ПРИЛЕГАЮТ к лицу плотно, как прилегают респираторы FFP3 а тем более спецреспираторы бактериологической защиты и противогазы; вы вдыхаете и выдыхаете не менее 50% воздуха через щели между маской и кожей лица
(особенно на щеках и с обеих сторон носа); проведите эксперимент, наденьте маску и очки на улице, и через 4-5 минут зайдите в теплое помещение, при каждом выдохе ваши стекла будут запотевать от воздуха проходящего в указанные щели.
А это значит что сидя в автобусе с закрытыми окнами рядом с человеком выдыхающим вирус более 15 минут, вы обязательно заразитесь даже если вы оба в масках!!!
Единственное что реально спасает от заражения - это дистанция и хорошо вентилируемые помещения.
2. ВЫВОДЫ для групп риска:
- если не хотите сдoxнуть, не посещайте общественный транспорт, это самый главный источник заражений. благодаря политикам вы будете думать, что в транспорте маска вас защищает, это вас и убьет. маска ни ваша, ни чужая вам ничем не поможет, там вы гарантированно заразитесь.
- соблюдайте дистанцию ДВА МЕТРА в помещениях, но контактируйте не более 10 минут. если же помещение плохо вентилируемо, то и дистанция не поможет.
- хоть в супермаркетах как правило хорошая вентиляция и есть место чтоб соблюдать дистанцию, все равно лучше избегать их посещение. но если избежать невозможно, ходите за продуктами рано утром, когда там очень мало посетителей.
- маску в магазинах все равно нужно носить, чтобы защитить себя от чихнувшего и кашляющего человека проходящего мимо вас, его брызки не попадут вам на слизистые носа и рта, но обязательно кроме маски необходимо носить любые очки, они защитят слизистые ваших глаз.
- ходите на прогулки рано утром, чтобы избежать встречи с соседями в лифте, там вероятность заражения крайне высока, вниз лучше опускаться по лестнице, если для вас это возможно.
3. ВЫВОД для все остальных:
- продолжайте жить нормальной жизнью, несмотря на препятствия идиoтoв-политиков. Если заболели, выполняйте рекомендации вашего семейного врача.
Хочет человек американскую вакцину - пожалуйста.
Считает что это теория заговора и ему вживляют чипы - пусть вакцинируется российской.
Не нужно мешать людям жить как они хотят.