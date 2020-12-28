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Новини Коронавірус і карантин
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Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ

Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ

На сьогодні невідомо, скільки триває імунітет після хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове.

За її словами, у перехворілих на COVID-19 людей виробляються антитіла через кілька тижнів після інфікування.

"Відомо, що антитіла виробляються у тих, хто переніс хворобу в тяжкій формі, легкій формі або безсимптомно. Нині проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла", - підкреслила Керкхове.

За словами експертки, у фахівців все ще немає повної картини щодо цього питання.

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"Деякі дослідження показують, що це (збереження антитіл в організмі. - Ред.) триває шість місяців і, можливо, довше", - пояснила вона.

"Дуже важливо, щоб всі як і раніше дотримувалися заходів у галузі охорони здоров'я, які діють в районах, де вони живуть. ... Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь, тому важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми повинні бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх запобіжних заходів", - підсумувала Керкхове.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) маска (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
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28.12.2020 14:36
+6
Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9345
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28.12.2020 13:05
+4
конечно должны - на лбу же не написано переболел или нет
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28.12.2020 13:11
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Переболевшие COVID-19 люди должны носить маски, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9345
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28.12.2020 13:05 Відповісти
у кого из них маска работает?Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3278
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28.12.2020 16:38 Відповісти
Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4227
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28.12.2020 16:41 Відповісти
А тот кто меня заразил носил маску?
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28.12.2020 13:07 Відповісти
А чем именно вас заразили? Возможно, чем-то венерическим?
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28.12.2020 13:19 Відповісти
ковидом.это тебя через жопу венерическими могут заразить
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28.12.2020 14:27 Відповісти
Фу, вот уж не ожидал - вы такой пошляк !
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28.12.2020 14:33 Відповісти
сколько же на свете тупых овец готовых подчиняться любому приказу начальника
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28.12.2020 15:05 Відповісти
конечно должны - на лбу же не написано переболел или нет
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28.12.2020 13:11 Відповісти
кому должны?
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28.12.2020 13:14 Відповісти
всем остальным - жить в обществе и быть свободным от него невозможно
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28.12.2020 13:50 Відповісти
73% зебилов - нихрена не общество
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28.12.2020 15:00 Відповісти
и лет через 100 маска врастет в организьм, явив миру новый вид homo maskus...
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28.12.2020 13:15 Відповісти
ніт , просто виведеться нова порода людей з густою щетиною в носі, бо воно майже як маска
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28.12.2020 13:22 Відповісти
а в роті?...
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28.12.2020 13:52 Відповісти
щетина в носі буде такою густою, шо і рот буде прикривать.І все по Дарвіну. багато людей помирає, але нам не показують по процентній залежності смертності від інших факторів, від раси, волосяного покриву то-що, дають тільки від віку, мовляв за 60 років-потенціальна жертва ковіду, а я от сумніваюсь
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28.12.2020 14:13 Відповісти
Для многих это по прежнему не будет аргументом Они слишком тупы, чтобы понять, что штаммов вирусов несколько и переболей они одним, они могут заразиться другим. Помнится, в Иране облизывали какую-то решетку в знак привязанности своей вере и уверенности, что она их защитит от болезни. Журналист, всячески отказывающийся верить в Ковид, умер первым, а через несколько месяцев, со спутников засняли огромное кладбище, которое копают как раз для умерших от ковида.
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28.12.2020 13:20 Відповісти
, маска не защищает глаза и руки. Думаю скафандр должен помочь!
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28.12.2020 13:41 Відповісти
вроде уже всем объяснили - маска эффективна на носителе и уменьшает распространение через его сопли и слюни
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28.12.2020 13:53 Відповісти
Не помогает она от вирусов, а только способствует самозаражению. Статистика европейских стран это подтверждает.
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28.12.2020 14:35 Відповісти
маска от капель с вирусами а не от вирусов
не верите - проверяйте чиханием перед зеркалом
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28.12.2020 14:42 Відповісти
Во и пусть носят те кто кашляет и чихает.
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28.12.2020 18:54 Відповісти
Покажите эту статистику. В Корее и Японии уровень заражения низкий и там носят маски. А там, где не носят, уровень заражения высокий. В США много митингов против масок были, и она в лидерах по заражению. В Индии полицейские людей палками били за то, что без масок, ибо обезьяны не понимают, что надо их носить. В Бразилии маски долгое время не носили, пока дохнуть не начали. В Швеции маски не носили и не уходили на карантин, и теперь, у них болеет дохрена людей (относительно населения Швеции), а теперь, вводят жесткий карантин.
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28.12.2020 23:13 Відповісти
Смотрите на статистику Германии и Литвы, где маски носят с лета и на улице. Доносились до жёсткого локдауна. А в Швеции по общей смертности не хуже, чем у других. И там только рекомендации и небольшие ограничения.
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29.12.2020 15:34 Відповісти
воз: маска не дуже захищає від інфекції, але носити її повинні всі. Правильно Трамп припинив фінансування цієї контори. Яка щодень міняє свої рекомендації.
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28.12.2020 13:25 Відповісти
так это же хорошо что меняет - значит что-то изучают и приходят к новым выводам
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28.12.2020 13:54 Відповісти
Задача не уберечь от болезни, а "намордник".
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28.12.2020 13:26 Відповісти
Такое впечатление, что и тех, кто вакцинируется, все равно, обяжут носить маски
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28.12.2020 13:57 Відповісти
по другому нельзя - как Вы видите определять в магазине или транспорте кто вакцинирован, а кто нет?
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28.12.2020 14:02 Відповісти
не, буде вибір, або маску, обо на лобі довідку про вакцинування, можна в вигляді тату
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28.12.2020 14:16 Відповісти
Так. Навіть не сумнівайтеся.
https://www.radiosvoboda.org/a/30993993.html

Чи можу я перестати носити маску після щеплення від COVID-19?

Ні. Є кілька причин, чому маски та соціальна дистанція ще деякий час після вакцинації людей залишатимуться у списку рекомендацій.
По-перше, перші вакцини проти коронавірусу вимагають двох щеплень. Друга доза від компанії Pfizer дається через три тижні після першої, а від Moderna - через чотири тижні. І ефект від щеплень, як правило, не є негайним.
Очікується, що люди отримають певний рівень захисту протягом декількох тижнів після першого щеплення. Але повний захист може відбутися лише через пару тижнів після другого.
Також ще невідомо, чи вакцини компаній Pfizer та Moderna захищають людей від зараження повністю або просто від симптомів. Це означає, що вакциновані люди все ще могли б заразитися та передавати вірус іншим, хоча, ймовірно, у значно менших масштабах, сказала Дебора Фуллер, експертка з вакцин у Вашингтонському університеті.Навіть коли запаси вакцин почнуть збільшуватися, зробити мільйони щеплень - справа не одного місяця.

Висновки робіть самостійно.
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28.12.2020 20:42 Відповісти
Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
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28.12.2020 14:36 Відповісти
не пишите бред - маской вирус никто и не ловит
и ломки никакой нет - вот прям по собственному опыту говорю
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28.12.2020 14:43 Відповісти
Продолжай выполнять инструкции.
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28.12.2020 15:14 Відповісти
Почему вы заболеете даже выполняя все требования чиновников.

1. МАСКИ
Если ктото имеет родственников или знакомых из групп риска(старше 70лет и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями), донесите им эту информацию, возможно вы спасете им жизнь:
а) хирургические маски или маски из тряпок, пошитые местными или китайскими предпринимателями, не способны задержать микрочастицы пыли или аэрозоля к которым прикрепился вирус. для этого нужны самые лучшие респираторы с высоким уровнем защиты -FFP3, но их почти никто не носит, это очень дорого; а маски которые вы носите предназначены лишь для препятствия разбрызгивания ваших соплей и слюны, что тоже неплохо но абсолютно недостаточно чтобы не заболеть.
б) хирургические или красивые тканевые маски НЕ ПРИЛЕГАЮТ к лицу плотно, как прилегают респираторы FFP3 а тем более спецреспираторы бактериологической защиты и противогазы; вы вдыхаете и выдыхаете не менее 50% воздуха через щели между маской и кожей лица
(особенно на щеках и с обеих сторон носа); проведите эксперимент, наденьте маску и очки на улице, и через 4-5 минут зайдите в теплое помещение, при каждом выдохе ваши стекла будут запотевать от воздуха проходящего в указанные щели.
А это значит что сидя в автобусе с закрытыми окнами рядом с человеком выдыхающим вирус более 15 минут, вы обязательно заразитесь даже если вы оба в масках!!!
Единственное что реально спасает от заражения - это дистанция и хорошо вентилируемые помещения.
2. ВЫВОДЫ для групп риска:
- если не хотите сдoxнуть, не посещайте общественный транспорт, это самый главный источник заражений. благодаря политикам вы будете думать, что в транспорте маска вас защищает, это вас и убьет. маска ни ваша, ни чужая вам ничем не поможет, там вы гарантированно заразитесь.
- соблюдайте дистанцию ДВА МЕТРА в помещениях, но контактируйте не более 10 минут. если же помещение плохо вентилируемо, то и дистанция не поможет.
- хоть в супермаркетах как правило хорошая вентиляция и есть место чтоб соблюдать дистанцию, все равно лучше избегать их посещение. но если избежать невозможно, ходите за продуктами рано утром, когда там очень мало посетителей.
- маску в магазинах все равно нужно носить, чтобы защитить себя от чихнувшего и кашляющего человека проходящего мимо вас, его брызки не попадут вам на слизистые носа и рта, но обязательно кроме маски необходимо носить любые очки, они защитят слизистые ваших глаз.
- ходите на прогулки рано утром, чтобы избежать встречи с соседями в лифте, там вероятность заражения крайне высока, вниз лучше опускаться по лестнице, если для вас это возможно.
3. ВЫВОД для все остальных:
- продолжайте жить нормальной жизнью, несмотря на препятствия идиoтoв-политиков. Если заболели, выполняйте рекомендации вашего семейного врача.
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28.12.2020 15:06 Відповісти
чиновникам-эпидемиологам и политикам удобно прикрыть свою жoпy переведя вину на людей, которые якобы недостаточно дисциплинированно носят маски, хотя сами они знают что эти маски предназначены лишь для защиты от соплей и слюней, а не от вирусов.
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28.12.2020 15:07 Відповісти
Российская вакцина Украине только на пользу
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28.12.2020 16:34 Відповісти
Аргументи будуть?
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28.12.2020 16:52 Відповісти
Не нужно насильно втюхивать людям то что им не нужно
Хочет человек американскую вакцину - пожалуйста.
Считает что это теория заговора и ему вживляют чипы - пусть вакцинируется российской.

Не нужно мешать людям жить как они хотят.
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28.12.2020 19:30 Відповісти
 
 