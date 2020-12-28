Перехворілі на COVID-19 люди мусять носити маски, - ВООЗ

На сьогодні невідомо, скільки триває імунітет після хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове.

За її словами, у перехворілих на COVID-19 людей виробляються антитіла через кілька тижнів після інфікування.

"Відомо, що антитіла виробляються у тих, хто переніс хворобу в тяжкій формі, легкій формі або безсимптомно. Нині проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла", - підкреслила Керкхове.

За словами експертки, у фахівців все ще немає повної картини щодо цього питання.

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"Деякі дослідження показують, що це (збереження антитіл в організмі. - Ред.) триває шість місяців і, можливо, довше", - пояснила вона.

"Дуже важливо, щоб всі як і раніше дотримувалися заходів у галузі охорони здоров'я, які діють в районах, де вони живуть. ... Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь, тому важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми повинні бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх запобіжних заходів", - підсумувала Керкхове.