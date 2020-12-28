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"Британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения, - главный санврач Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной болезни. К сожалению, пандемия не отступает", - заявил он.
"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - добавил Ляшко.
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+5 Valery Greff
показать весь комментарий28.12.2020 13:45
+3 Пан Телемон #394890
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+2 Гыг с Вами
показать весь комментарий28.12.2020 13:48
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Пора йому на ізоляцію в дурку!
Згорів на роботі.