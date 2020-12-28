РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 405 14

"Британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной болезни. К сожалению, пандемия не отступает", - заявил он.

"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С апреля 2021 года будем потихоньку возвращаться к привычному ритму жизни, - Ляшко

Автор: 

Великобритания (4992) карантин (16729) Минздрав (4902) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Раньше, конечно, такой вероятности не было...
показать весь комментарий
28.12.2020 13:45
+3
Діагноз -шизофренія з манією переслідування!
Пора йому на ізоляцію в дурку!
Згорів на роботі.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:14
+2
так шо,80% украинцев опасносте?

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% - собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% - вообще не планируют праздновать Источник: https://censor.net/ru/n3239404
показать весь комментарий
28.12.2020 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раньше, конечно, такой вероятности не было...
показать весь комментарий
28.12.2020 13:45 Ответить
Никогда.
показать весь комментарий
28.12.2020 13:54 Ответить
"Британська" мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його у домашньому оточенні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3643
показать весь комментарий
28.12.2020 14:17 Ответить
Ляшко, чого так дивишся?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:05 Ответить
Он какает.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:06 Ответить
так шо,80% украинцев опасносте?

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% - собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% - вообще не планируют праздновать Источник: https://censor.net/ru/n3239404
показать весь комментарий
28.12.2020 13:48 Ответить
Це той випадок, коли краще промовчати.))
показать весь комментарий
28.12.2020 13:50 Ответить
Діагноз -шизофренія з манією переслідування!
Пора йому на ізоляцію в дурку!
Згорів на роботі.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:14 Ответить
Тому літаки будуть літать в Лондон до Лєри облігації - це такий висновлк з усього озвученого. Рабам звісно зупинять і метрополітен, а бариги будуть приносити нові штами біологічної зброї як подарунок від професора Рой Андерсон, епідеміолога Імперського коледжу і профессора Фергюсона.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:28 Ответить
За открытие может на Нобеля претендовать. Перевод: люди, настоящие враги, это ваши домашние, а власть - она о вас заботиться, не заражает никакой (ну, кроме психической) заразой.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:21 Ответить
Главный Инквизитор Украины в канун Нового Года просит Санта-Клауса о президентском кресле)
показать весь комментарий
28.12.2020 16:48 Ответить
Скоро будут новые советы от сатанистов: избегайте родных и живите один
показать весь комментарий
28.12.2020 17:06 Ответить
 
 