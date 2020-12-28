"Британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что "британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной болезни. К сожалению, пандемия не отступает", - заявил он.

"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - добавил Ляшко.

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