Встреча советников "нормандской четверки" может состояться в январе, - Ермак
Работа в "нормандском формате" проходит безостановочно и встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться уже в январе 2021 года.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистам 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года", - сказал Ермак.
По его словам, "работа в Нормандском формате не прекращается ни на день".
Также Ермак сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.
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Пошло отсюда!
2) В начале 2019 года была 10 тыс ? А я в начале 2019 года смотрел предложения по работе в не самом бедном городе миллионнике з.п предлагалась от 5.5 до 8 тыс . Это в среднем а по селам и 2-3 тыс не редкость было .
3) Миротворцы на Донбассе это были абсолютно популистские инициативы Кондитера , он на них долго пиарился, но на выборах ему это НЕ принесло удачи
4) За АТО в 2 недели он принес извинения ? А за своего Министра обороны маразматика галетея обещавшего ,,парад в севастополе" он извинился ? А за дебальцевскую катастрофу он принес извинения ? А за украинских моряков которых он отправил прямо в лапы х.йлу он извинился ?
Все остальные вопросы не по теме.
извинения... Извинили ли родители, вдовы, дети погибших? Как мелочно, как низко. Тьфу!
В жопу эти встречи !
Ерм: Как чем? Нормандскую встречу готовлю
Зе: А можно поподробнее. Что конкретно ты делаешь?
Ерм: Вова, оно тебе надо? Это скучно и не интересно
Зе: Плять, кого не спросишь, у всех один ответ ...
онит ему доложили свои планы на рождественские каникулы?
Ой! Я ж зовсім забув, що воно "виконуючий обов`язки преЗЄдента", а найвеличніший - то лялька-ширма для оборуток от таких "патріотів" та "поважних бізнесменів" на кшталт Бєні чи Гудка...