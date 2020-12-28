Встреча советников "нормандской четверки" может состояться в январе, - Ермак

Работа в "нормандском формате" проходит безостановочно и встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться уже в январе 2021 года.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистам 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года", - сказал Ермак.

По его словам, "работа в Нормандском формате не прекращается ни на день".

Также Ермак сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.

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