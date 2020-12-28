Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков

Переговоры в нормандском формате о завершении войны России против Украины и деоккупации зашли в тупик.

Так считает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Спикер полагает, что парламент может помочь с тем, чтобы отыскать выход из патовой ситуации.

"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – выразил он надежду.

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По его словам, то, что война не завершена за прошедший год, – это "проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате: я имею в виду Россию".

"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул он.