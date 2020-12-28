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Новости Агрессия России против Украины
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Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков

Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков

Переговоры в нормандском формате о завершении войны России против Украины и деоккупации зашли в тупик.

Так считает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Спикер полагает, что парламент может помочь с тем, чтобы отыскать выход из патовой ситуации.

"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – выразил он надежду.

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По его словам, то, что война не завершена за прошедший год, – это "проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате: я имею в виду Россию".

"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул он.

Автор: 

ВР (29264) переговоры (4988) россия (95702) нормандская четверка (1596) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+17
Дебилы считали что да. Что войну развязал Порох а не Раша.
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28.12.2020 10:13
+14
Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков - Цензор.НЕТ 80
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28.12.2020 10:12
+13
Тупик? А разве могло быть иначе?
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28.12.2020 10:08
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Тупик? А разве могло быть иначе?
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28.12.2020 10:08 Ответить
Дебилы считали что да. Что войну развязал Порох а не Раша.
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28.12.2020 10:13 Ответить
Зеленський своєю послідовною політикою на припинення війни поставив путіна в тупик і показав всьому світу що Україна готова на будь які дії задля припинення бойових дій з росією, натомість росія не має навіть найменшого бажання зупиняти війну! А тепер мають сказати своє слово артилерійські системи та РСЗВ ЗСУ і має початись "план Б"
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28.12.2020 11:50 Ответить
Таблеток прими, не забудь.
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28.12.2020 11:52 Ответить
Для того щоб Україна не втратила міжнародну підтримку під час ведення активних бойових дій з російськими терористами, міжнародна спільнота має змучитись від путіна і переконатись неодноразово що з путіним можлива тільки війна, миру з путіним не буде! Саме цей складний шлях і пройшла Україна за 7 років війни і постійних порушень домовленостей з боку терористів путіна. Тепер, коли від терористичної росії остаточно змучилась Європа та США, почнеться етап силового умиротворення терористів.
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28.12.2020 11:56 Ответить
Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков - Цензор.НЕТ 6109
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28.12.2020 10:14 Ответить
Хочется всеобщую мобилизацию? А чем воевать было в конце 2014? У нас армии не было от слова совсем. Спецназ СБУ и УГО работали пехотой. А это армия конца осени 2014

Переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут, - Разумков - Цензор.НЕТ 9829
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28.12.2020 10:26 Ответить
Твій кончений Рошен власноруч зруйнував весь цей патріотичний рух добровольців, тож слулив би ти краще свого рота..
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28.12.2020 11:46 Ответить
Вяло, Афоня!
Пёрднуть ты конечно пёрднул, но вот брызг как-то маловато!
Даю подсказку - Порох не просто разрушил патриотичный дух, он по приказу Путина специально уничтожал добровольцев огнём градов!
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28.12.2020 11:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/137888, полностью соглашусь с тобой - Пэдрылко ещё та мразь!
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28.12.2020 12:00 Ответить
Переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут, - Разумков - Цензор.НЕТ 1038
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28.12.2020 12:08 Ответить
Скільки ж тобі рочків, дитинко?
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28.12.2020 12:10 Ответить
Наверное постарше тебя, щенок служивый.
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28.12.2020 12:12 Ответить
А що за проблеми з твоїм відсталим розумовим розвитком?
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28.12.2020 12:16 Ответить
Чудны дела твои Госпди. Служивый дебил за прокси, шпарящий по кремлевским методичкам, еще и рассуждает о умственном развитии. Вас там таких на фермах разводят?
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28.12.2020 12:21 Ответить
Гаразд, тепер ти можеш бути вільним!
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28.12.2020 12:37 Ответить
Твое вонючее мнение, служивый, здесь абсолютно никого не интересует.
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28.12.2020 12:39 Ответить
Разгаворчики в строю..!! )))
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28.12.2020 12:48 Ответить
Вы на ферме строем ходите? Даже в сортир вас водят? Порядочки у вас, служивый.
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28.12.2020 12:55 Ответить
А про закопанного в Приднестровье брата в трусиках ты не забыл часом?
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28.12.2020 12:49 Ответить
На щастя, я не був знайомий з твоїм братом..
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28.12.2020 12:55 Ответить
Афоня, это юмор или сатира?
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28.12.2020 15:31 Ответить
Єто жізнь, https://censor.net/ru/user/137888
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28.12.2020 15:36 Ответить
Хреновая у тебя жизнь....
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28.12.2020 16:23 Ответить
Только в твоей больной голове, "патриот" за прокси.
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28.12.2020 11:53 Ответить
Бот галімий, прослідуй за вказівником
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28.12.2020 12:03 Ответить
Не меряй всех по себе, служивый за проксями. Сексаульно-пешеходный маршрут "в" или "на" выбирай себе по вкусу. Скатертью дорога, дебил.
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28.12.2020 12:11 Ответить
Ти не зрозумів..
Я вказав тобі єдине твоє вірне місцезнахоження, щоб я не чув більше твого, бот, паскудного дзявкотіння. Второпав?
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28.12.2020 12:23 Ответить
Все я про тебя, дебила служивого уже давно понял. Проксю поменяй, "патриот" служивый. А потом будешь тут варнякать.
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28.12.2020 12:27 Ответить
Кошур, смотрю у тебя склероз или не хватает масла понять тогдашнюю ситуацию? Тогда армии, техники и вооружений по факту не было, Запад был "обеспокоен" и все. Если бы не подписал Минск, то рашка загребла бы минимум еще весь юг, а максимум - до границ западных областей Украины.
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28.12.2020 10:29 Ответить
В ЗСУ в 2014 році було повно техніки та зброї, потрібно було лише застосувати всі ці сили та засоби для припинення ворожої агресії. А от на рівні політичного керівництва та командування Генштабу в нас не було рішучості воювати з росією і помирати за Україну! Турчинов та порошенко були трусами та пристосуванцями які ніколи не вміли відстоювати власну позицію!
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28.12.2020 11:52 Ответить
Врешь. хворе. Лечись.
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28.12.2020 11:54 Ответить
Переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут, - Разумков - Цензор.НЕТ 939
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28.12.2020 10:29 Ответить
порошенко мобілізовував шкільні автобуси які не мають жодного захисту, але не хотів безоплатно віддати зі складів свого акумуляторного заводу Іста акумулятори для військової техніки, щоб на фронт пішли не автобуси а бронетехніка та танки!
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28.12.2020 11:58 Ответить
не ну тогда похоже как бубочка сказал - мобилизирует мужщин и женщин, вот только вопрос - а лошадей хватит или камнями забросить есть шанс. ОК на сегодня уже не та армия у вас, а ведь надо спомнить - как гражданские камазы оборудовали ставля дополнительно железные щиты и внутри деревом обшивая итд.
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28.12.2020 10:30 Ответить
Что говорить о КамАЗах если на маршрутках на передке ездили а этот дурачек о мобилизации всеобщей? Тогда 6 волн мобилизации было я во второй был и видел какая была армия ,чуть ли не в спортивных штанах бегали по окопам .
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28.12.2020 10:45 Ответить
Я до сих пор запомнил сколько комплектов формы или резиновых сапог влазит в багажник моего авто. Или сколько мешков нужно для 3000 пар хб.носков.
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28.12.2020 11:56 Ответить
Заяви Зеленського про можливу мобілізацію чоловіків та жінок показують рішучість української влади у відстоювання української Незалежності та територіальної цілісності! Україна буде воювати! Агресивні та бойові заяви Зеленського мене більше радують ніж нікчемні заяви порошенка про необхідність Мінських угод!
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28.12.2020 12:01 Ответить
Спасибо тебе.
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28.12.2020 14:14 Ответить
Спасибо тебе.
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28.12.2020 14:15 Ответить
За что? Там был не я один и не одна моя семья. Гуртом все собирали.
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28.12.2020 14:18 Ответить
Переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут, - Разумков - Цензор.НЕТ 12
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28.12.2020 10:30 Ответить
ЗЕтупак завёл в тупик
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28.12.2020 10:21 Ответить
Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков - Цензор.НЕТ 4746
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28.12.2020 10:11 Ответить
Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков - Цензор.НЕТ 80
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28.12.2020 10:12 Ответить
Ми чекаємо від Зеленського введення Воєнного стану та збільшення чисельності ЗСУ до 600 тис. військових! Саме так можна швидко закінчити війну!
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28.12.2020 12:03 Ответить
Понятно.. Таблетки еще не поднесли.
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28.12.2020 12:14 Ответить
Если еще нет таблеток тогда нужно уколоться.
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29.12.2020 08:31 Ответить
Просто Зеленский наживается на войне. Они с ****** - бизнес партнёры(с)😁
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28.12.2020 10:13 Ответить
Та ну? Та невже? нада только пєрєстать стрелять, відвести війська. Ну і в очко пуйлу заглянути...
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28.12.2020 10:13 Ответить
Во всем виноват Порошенко ( хоть я не его фанат, но судя по заявлениям ЗЕпрезидента все выглядело именно так) А может пора открыто и честно признать и озвучить. Что войну развязал Путин и в его понимании Мир , это капитуляция Украины. Не зависимо от фамилии президента Украины. ( но сказать такое не хватает " политической воли", это что выстрелить себе же в ногу. А как на стадионе пел.. как пел)
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28.12.2020 10:14 Ответить
это понятно
ты тут каким боком? ты пастух рады а не министр иностранных дел и не начальник ОПы.
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28.12.2020 10:14 Ответить
"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", и когда вы все успеваете, в Стране опа а вы все ищете где дивиденты заработать.
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28.12.2020 10:17 Ответить
тупик был, когда рашу посадили за стол....
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28.12.2020 10:18 Ответить
Когда процесс важнее результата, такой итог закономерен.
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28.12.2020 10:18 Ответить
Вы все вретииииии! Чмо зеленое с декабря уже план Б ввел, как и обещал.
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28.12.2020 10:20 Ответить
Саме тому була створена супер дієва "антипутінска коаліція", яку ви і знищили в першу чергу. Цікаво чому? Через кількість учасників і те, що фуйло не могло впливати на її рішення?
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28.12.2020 10:21 Ответить
Так что там с планом Бее?
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28.12.2020 10:21 Ответить
это "проблема не Украины, а ........ переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате: я имею в виду Россию". Источник: https://censor.net/ru/n3239352

Нарешті хоч хтось із владних зебілів згадав про козлостан , як про сторону конфлікту . .
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28.12.2020 10:27 Ответить
Брешеш гад. ми з тою стороною воюємо. так навеличніший сказав!
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28.12.2020 11:33 Ответить
какие переговоры куда зашли? уже год как переговоры не идут и зайти никуда не могут по определению...дурилка ты картонная
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28.12.2020 10:28 Ответить
Бубочка давал Х..лу год и грозился выйти из этого формата. Год минул, и ЧТО? Бубочка сменил памперс и пластинку? А почему собственно?
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28.12.2020 10:33 Ответить
Не смешно! Прошло ДВА года, пока у зебилов в голове шестеренки зашевелились? А шо, с 2015 года ЭТО было не понятно? Представляете, какой интеллектупльный уровень у власти, если на осознание очевидных вещей требуется два года? И остальные решения они с этими головами принимают!
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28.12.2020 10:57 Ответить
Таке враження, що в цьому зеленому болоті немає адекватних людей. Війна не закінчиться навіть якщо наші керівники, прости господи, скажуть: все, нам не треба Крим, віддаємо Донбас, мир, дружба, жвачка. Така формула була при януковощу з Міколою Азіровим. Ну і чим це закінчилося? газ найдорожчий в Європі, постійні торгові війни: то сир, то труби, то енергетика
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28.12.2020 11:02 Ответить
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. Пацан сказал пацан сделал: ВСУ на огонь террористов не отвечают./ Пианист играет как умеет.
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28.12.2020 11:10 Ответить
Надеяться на успех переговоров с РФ равносильно надежде договориться в подворотне с гопниками.....
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28.12.2020 11:20 Ответить
Тільки проміж ріг і помагає.
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28.12.2020 11:36 Ответить
Загляньте Путіну куди треба.
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28.12.2020 11:34 Ответить
Ай!
Все всё понимают, но их положение обязывает говорить благоглупости!
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28.12.2020 11:54 Ответить
Тупики для тупарей.
НедоРазумков - VIP-версия тупаря обычного.
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28.12.2020 12:20 Ответить
У нас ще є час. Азербайджан з Вірменією 30 років чемно вирішували проблему мирним, дипломатичним, методом.
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28.12.2020 15:21 Ответить
Но в Азербайджане никто не марадёрил, поэтому в 30 лет мы не вложимся.
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29.12.2020 08:38 Ответить
 
 