Переговоры в нормандском формате зашли в тупик, - Разумков
Переговоры в нормандском формате о завершении войны России против Украины и деоккупации зашли в тупик.
Так считает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Спикер полагает, что парламент может помочь с тем, чтобы отыскать выход из патовой ситуации.
"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – выразил он надежду.
По его словам, то, что война не завершена за прошедший год, – это "проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате: я имею в виду Россию".
"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул он.
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Пёрднуть ты конечно пёрднул, но вот брызг как-то маловато!
Даю подсказку - Порох не просто разрушил патриотичный дух, он по приказу Путина специально уничтожал добровольцев огнём градов!
Я вказав тобі єдине твоє вірне місцезнахоження, щоб я не чув більше твого, бот, паскудного дзявкотіння. Второпав?
ты тут каким боком? ты пастух рады а не министр иностранных дел и не начальник ОПы.
Нарешті хоч хтось із владних зебілів згадав про козлостан , як про сторону конфлікту . .
Все всё понимают, но их положение обязывает говорить благоглупости!
НедоРазумков - VIP-версия тупаря обычного.