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Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися в січні, - Єрмак

Зустріч радників

Робота в "нормандському форматі" триває безупинно і зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже в січні 2021 року.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю журналістам 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" може відбутися в січні 2021 року", - сказав Єрмак.

За його словами, "робота в Нормандському форматі не припиняється ні на день".

Також Єрмак повідомив, що робота з розмінування на 19 узгоджених ділянках на Донбасі розпочнеться з початку наступного року.

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Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+5
Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися в січні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7330
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28.12.2020 14:46
+5
Твой Барыга тоже любил эти бесполезные посиделки. Он их во всю использовал для своего политического пиара . А бараны на картинке были те же самые и блеяли от счастья от сказок про: життя по -новому , про доллар за 10 грн , про ато за две недели и про среднюю з.п в 9000 грн , про миротворцев на Донбассе и про базы НАТО под Киевом . И чем вы лучше тех кого называете ,,зебилами" ?
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28.12.2020 15:24
+4
Господи я эту новость слышу каждый месяц, как и о том что что на днях состоится обмен пленными.
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28.12.2020 14:42
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Завгосп звітує про сумнівні політичні "успіхи" блазня...
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28.12.2020 14:35 Відповісти
Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися в січні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7330
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28.12.2020 14:46 Відповісти
Твой Барыга тоже любил эти бесполезные посиделки. Он их во всю использовал для своего политического пиара . А бараны на картинке были те же самые и блеяли от счастья от сказок про: життя по -новому , про доллар за 10 грн , про ато за две недели и про среднюю з.п в 9000 грн , про миротворцев на Донбассе и про базы НАТО под Киевом . И чем вы лучше тех кого называете ,,зебилами" ?
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28.12.2020 15:24 Відповісти
у російської свні думку ніхто не запитував, рило забрало і пнх, тут ЛЮДИ спілкуються !
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28.12.2020 15:32 Відповісти
Ты всех украинцев рошеновское чмо свнями считаешь? Вся Украина это не твой рошен . А теперь чеши в свою чоколядную буду к своему хозяину , он тебе горсть леденцов кинет, заработал
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28.12.2020 15:54 Відповісти
лише таке бидло,як ти.
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28.12.2020 15:57 Відповісти
Не уходи от прямого ответа рошеновский скот. Так ты считаешь украинцев быдлом ? Ну правильно. И твой хозяин так же считает -,,гражданских отсечь" а ты просто его отражение .
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28.12.2020 16:15 Відповісти
див.https://censor.net/ru/comments/locate/3239420/0192148f-29ae-7042-9719-bee33e7d75a9 думка російської свині не цікава, тобі ж якнайтолерантніше пояснили рило і пнх.
https://censor.net/ru/comments/locate/3239420/0192148f-29ae-7042-9719-bee33e7d75a9
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28.12.2020 16:30 Відповісти
Ти ж свинота нічим не краща за російську. Ти ще цього не зрозумів?
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28.12.2020 17:00 Відповісти
по собі судиш лапоть?
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28.12.2020 17:01 Відповісти
По тобі ж бо, бовдуре!
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28.12.2020 17:05 Відповісти
ти бачу також свинота російська, правопис видає, а рило за прапором не заховаєш
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28.12.2020 17:12 Відповісти
Який ще правопис, дебільне ти створіння? Ти б за своїм рилом краще слідкував, мудаче
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28.12.2020 17:18 Відповісти
тобі ж якнайкультурніше ,як для російської свині пояснили, твоя думка нікого не цікавить, рило забрало і пнх
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29.12.2020 10:03 Відповісти
Слышь, ***** ушастый, а кого здесь, собственно, твоё мнение интересусет??

Пошло отсюда!
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29.12.2020 16:55 Відповісти
Трындеж. Доллар по 10 никто не обещал, за АТО в 2 недели принес извинения, средняя зарплата на декабрь 2020 больше 11 тыс.грн., в 2019 была 10 тыс. грн. Миротворцы ООН на Донбассе это были предложения от Украины, а не обещания. Ты хоть изучай прежде чем писать. В отличии от "зебилов" у порохоботов принцип: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти" или известное зло предпочтительной, неизвестного "сюрприза" с подвохом.
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28.12.2020 15:40 Відповісти
1) Материалы из предвыборных выступлений твоего хозяина и материалы из его политической программы ,,жити по -новому"
2) В начале 2019 года была 10 тыс ? А я в начале 2019 года смотрел предложения по работе в не самом бедном городе миллионнике з.п предлагалась от 5.5 до 8 тыс . Это в среднем а по селам и 2-3 тыс не редкость было .
3) Миротворцы на Донбассе это были абсолютно популистские инициативы Кондитера , он на них долго пиарился, но на выборах ему это НЕ принесло удачи
4) За АТО в 2 недели он принес извинения ? А за своего Министра обороны маразматика галетея обещавшего ,,парад в севастополе" он извинился ? А за дебальцевскую катастрофу он принес извинения ? А за украинских моряков которых он отправил прямо в лапы х.йлу он извинился ?
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28.12.2020 16:10 Відповісти
Не передергивай. Средняя зарплата по Украине и предложения работы штопальщиком носков это разные вещи. Я постоянно мониторю предложения работы по своей специальности -12 тыс. это минимум миниморум.
Все остальные вопросы не по теме.
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28.12.2020 21:54 Відповісти
А ну если ты имел в виду среднюю з.п токаря , слесаря и еще 1000 заводских специалистов и свинарчука , или швеи и всех до последней ее швей-коллег в столице и скажем одной лерки хонтаревой то да где то так и выйдет .Как средняя температура по больнице включая морг и крематорий
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28.12.2020 22:23 Відповісти
за АТО в 2 недели принес извинения....

извинения... Извинили ли родители, вдовы, дети погибших? Как мелочно, как низко. Тьфу!
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28.12.2020 16:20 Відповісти
Ты не понял, он извинился за срок нереалистичный в 2 недели. А не за погибших. Это война.
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28.12.2020 21:58 Відповісти
Исчезни с глаз,д'ерьмак пока не поздно.
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28.12.2020 14:37 Відповісти
Этот холоп никак не уймётся
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28.12.2020 14:42 Відповісти
Господи я эту новость слышу каждый месяц, как и о том что что на днях состоится обмен пленными.
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28.12.2020 14:42 Відповісти
Хватит помогать этим отравителям из Мордора !
В жопу эти встречи !
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28.12.2020 14:42 Відповісти
Зе: Андрюха, а чем ты занимаешься целыми днями?
Ерм: Как чем? Нормандскую встречу готовлю
Зе: А можно поподробнее. Что конкретно ты делаешь?
Ерм: Вова, оно тебе надо? Это скучно и не интересно
Зе: Плять, кого не спросишь, у всех один ответ ...
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28.12.2020 14:43 Відповісти
а шео, ермак уже четверкой руководит?
онит ему доложили свои планы на рождественские каникулы?
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28.12.2020 14:44 Відповісти
а встреча советников советников когда?нужен же хоть д'єрмаковий успех)))
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28.12.2020 14:44 Відповісти
Яке відношення це тіло має до таких заяв? Воно міністр закордонних справ? Радник преЗЄдента? Може прес-секретар ОПи?
Ой! Я ж зовсім забув, що воно "виконуючий обов`язки преЗЄдента", а найвеличніший - то лялька-ширма для оборуток от таких "патріотів" та "поважних бізнесменів" на кшталт Бєні чи Гудка...
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28.12.2020 14:47 Відповісти
обіцяли до нового року...
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28.12.2020 14:51 Відповісти
На кой хрен нужны эти бесполезные посиделки ?
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28.12.2020 15:15 Відповісти
...регент...
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28.12.2020 15:57 Відповісти
 
 