Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися в січні, - Єрмак
Робота в "нормандському форматі" триває безупинно і зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже в січні 2021 року.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю журналістам 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" може відбутися в січні 2021 року", - сказав Єрмак.
За його словами, "робота в Нормандському форматі не припиняється ні на день".
Також Єрмак повідомив, що робота з розмінування на 19 узгоджених ділянках на Донбасі розпочнеться з початку наступного року.
Топ коментарі
+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+5 Zushaua
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Пошло отсюда!
2) В начале 2019 года была 10 тыс ? А я в начале 2019 года смотрел предложения по работе в не самом бедном городе миллионнике з.п предлагалась от 5.5 до 8 тыс . Это в среднем а по селам и 2-3 тыс не редкость было .
3) Миротворцы на Донбассе это были абсолютно популистские инициативы Кондитера , он на них долго пиарился, но на выборах ему это НЕ принесло удачи
4) За АТО в 2 недели он принес извинения ? А за своего Министра обороны маразматика галетея обещавшего ,,парад в севастополе" он извинился ? А за дебальцевскую катастрофу он принес извинения ? А за украинских моряков которых он отправил прямо в лапы х.йлу он извинился ?
Все остальные вопросы не по теме.
извинения... Извинили ли родители, вдовы, дети погибших? Как мелочно, как низко. Тьфу!
В жопу эти встречи !
Ерм: Как чем? Нормандскую встречу готовлю
Зе: А можно поподробнее. Что конкретно ты делаешь?
Ерм: Вова, оно тебе надо? Это скучно и не интересно
Зе: Плять, кого не спросишь, у всех один ответ ...
онит ему доложили свои планы на рождественские каникулы?
Ой! Я ж зовсім забув, що воно "виконуючий обов`язки преЗЄдента", а найвеличніший - то лялька-ширма для оборуток от таких "патріотів" та "поважних бізнесменів" на кшталт Бєні чи Гудка...