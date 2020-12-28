Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися в січні, - Єрмак

Робота в "нормандському форматі" триває безупинно і зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже в січні 2021 року.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю журналістам 28 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" може відбутися в січні 2021 року", - сказав Єрмак.

За його словами, "робота в Нормандському форматі не припиняється ні на день".

Також Єрмак повідомив, що робота з розмінування на 19 узгоджених ділянках на Донбасі розпочнеться з початку наступного року.

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