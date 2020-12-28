"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме РФ", - Ермак

Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса COVID-19, кроме Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал глава ОП.

По словам Ермака, руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - добавил Ермак.

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