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"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме РФ", - Ермак
Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса COVID-19, кроме Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал глава ОП.
По словам Ермака, руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.
"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - добавил Ермак.
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+8 Геродот Капитолий
показать весь комментарий28.12.2020 15:02
+7 Alexey Timofeev #468147
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+4 Стас Белов #480401
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- А, что же Зеленский?
- Кто такой Зеленский? Я не знаю ни какого Зеленского!
- Ну, тот что себе уже лет на 15 общего режима заработал?
- Ах, тот! Надо за него спросить у дЕрьмака.
Эти ермаки умышленно саботируют поставку в Украину нормальных западных вакцин, чтобы чуть позже заявить, с фальшивыми грустными мордами, что альтернативы российской вакцине нет.