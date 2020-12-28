"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім РФ", - Єрмак

Влада України веде переговори з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу COVID-19, крім Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім Російської Федерації", - сказав глава ОП.

За словами Єрмака, керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину проти коронавірусу в найкоротші терміни.

"Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", - додав Єрмак

