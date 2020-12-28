2 101 19
"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім РФ", - Єрмак
Влада України веде переговори з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу COVID-19, крім Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім Російської Федерації", - сказав глава ОП.
За словами Єрмака, керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину проти коронавірусу в найкоротші терміни.
"Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", - додав Єрмак
Топ коментарі
+8 Геродот Капитолий
показати весь коментар28.12.2020 15:02 Відповісти Посилання
+7 Alexey Timofeev #468147
показати весь коментар28.12.2020 14:59 Відповісти Посилання
+4 Стас Белов #480401
показати весь коментар28.12.2020 15:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А, что же Зеленский?
- Кто такой Зеленский? Я не знаю ни какого Зеленского!
- Ну, тот что себе уже лет на 15 общего режима заработал?
- Ах, тот! Надо за него спросить у дЕрьмака.
Эти ермаки умышленно саботируют поставку в Украину нормальных западных вакцин, чтобы чуть позже заявить, с фальшивыми грустными мордами, что альтернативы российской вакцине нет.