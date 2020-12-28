УКР
"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім РФ", - Єрмак

Влада України веде переговори з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу COVID-19, крім Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім Російської Федерації", - сказав глава ОП.

За словами Єрмака, керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину проти коронавірусу в найкоротші терміни.

"Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", - додав Єрмак

+8
Почему чиновник, обслуживающий хозяйственные и административные нужды Президента, говорит о внешней политике Украины? Мания величия или подмена Президента?
показати весь коментар
28.12.2020 15:02 Відповісти
+7
до чого тут дєрьмак? завжди в усьому його мерзенна пика присутня
показати весь коментар
28.12.2020 14:59 Відповісти
+4
Потому что в это время Президент изучает в гугле что значит понятие ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.
показати весь коментар
28.12.2020 15:11 Відповісти
Потому, что с РФ ведет переговоры не Украина, а лично Ермак.
показати весь коментар
28.12.2020 14:57 Відповісти
Мелок он такие переговоры вести
показати весь коментар
28.12.2020 15:01 Відповісти
28.12.2020 14:59 Відповісти
Завхоз должен везде шнобель всунуть ,Шёл бы лучше полы помыл с уборщицами в офисе,ты для того и есть.
показати весь коментар
28.12.2020 15:20 Відповісти
Мити підлогу не його функція, його функція - це трахати прибиральниць та мізки президенту
показати весь коментар
28.12.2020 16:18 Відповісти
К концу пандемии купят со скидкой и будут трубадурить про досягнення
показати весь коментар
28.12.2020 14:59 Відповісти
Скорей всего в конце пандемии купят у своих прокладок по цене х50, причем вакцину направленную от ЮНИСЕФ бесплатно, и подадут как пэрэмогу!
показати весь коментар
28.12.2020 15:23 Відповісти
як завжди і робили за всіх президентів
показати весь коментар
28.12.2020 16:19 Відповісти
28.12.2020 15:02 Відповісти
28.12.2020 15:11 Відповісти
Ну они же как одна семья,возможно и спят вместе,кстати Ермак вроде как не женат ПОЧЕМУ ТО. Вот он и помогает зеле когда тот торчкует ну или с Мендель вопросы "государевые" решает.
показати весь коментар
28.12.2020 15:24 Відповісти
- Завхоз ОПУ и по совместительству и.о. президента Украины, некто дЕрьмак.
- А, что же Зеленский?
- Кто такой Зеленский? Я не знаю ни какого Зеленского!
- Ну, тот что себе уже лет на 15 общего режима заработал?
- Ах, тот! Надо за него спросить у дЕрьмака.
показати весь коментар
28.12.2020 15:11 Відповісти
Ну, в принципе, официальное лицо, а Ермак вроде бы официальное лицо, должно еще и сказать почему из списка исключена РФ. Либо потому что власти Украины ее, Московию, не считают производителем, либо назвать другую причину.
показати весь коментар
28.12.2020 15:23 Відповісти
Причина - сумнівна якість.
показати весь коментар
28.12.2020 15:26 Відповісти
Ермак не имеет мандата от народа и даже от президента представлять страну на высшем уровне ,особенно на важных для страны переговорах,это не его компетенция и такого права ему не положено по штатному расписанию. Его дело готовить президента к поездкам,чистить ему костюм,делать макияж перед камерами ну и следить что бы офис был помыт а в туалете всегда была туалетная бумага. Вот и всё.Но к сожалению с приходом Зеленского всё стало как в "Королевстве Кривых Зеркал" ,всё наоборот и всё двоиться. Впрочем другого сложно было и ожидать,ведь "король" наш если прочитать правильно это "ЙАГУПОП".Да там они все с именами наоборот по сути,даже мартышки есть из далёкой страны Абхазии которую никто не признал,вот оттуда и мартышек завезли так сказать по "обмену специалистами".
показати весь коментар
28.12.2020 15:36 Відповісти
Ермак, что за детский сад? Кто ведет переговоры, с кем, о чем договорились? Те, кто ведут переговоры на самом деле, уже вакцину получили. А вы просто саботируете и издеваетесь над всей Украиной, скрывая от нас информацию. Вот Польша видно что вела переговоры, Бразилия, Аргентина и так далее. А ваш результат где? Если не умеете, то уходите, придут другие, кто сможет показать результат. У вас результата не просто ноль, а он отрицательный. Мы вас выбрали, а значит наняли на работу. Но вы ничего не умеете и ничего не показываете. Кислорода возле коек нет. Вакцин нет. Тесты до сих пор по 2 недели делаются, даже те, которые неудовлетворительного качества и уверенности в которых нет. Врачи и сестры за свои деньги покупают себе даже маски и халаты, не говоря о чем-то другом. Лечить в больницах нечем. Чем вы вообще занимаетесь? В настольный теннис играете?
показати весь коментар
28.12.2020 16:37 Відповісти
Обеспечить Украину антиковидной вакциной у Порошенко получилось бы, у Зеленского - нет.
Эти ермаки умышленно саботируют поставку в Украину нормальных западных вакцин, чтобы чуть позже заявить, с фальшивыми грустными мордами, что альтернативы российской вакцине нет.
показати весь коментар
28.12.2020 20:34 Відповісти
 
 