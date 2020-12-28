РУС
Новости
2 134 19

"Геополитическая цель России - это восстановление своего влияния", - Резников

Если РФ потеряет влияние, а его, условно говоря, получит Запад, тогда в этом противостоянии она проиграла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Мне кажется, что геополитическая цель России - это восстановление своего влияния. То есть, это такая панимперская политика, которая всегда была в имперской России, затем в СССР, и в РФ, как наследнице. Она хочет оставлять влияние, это в ее интересах, чтобы сохранить себя в своих границах. Поэтому надо иметь влияние на Украину, Беларусь, Молдову, страны Кавказа, страны Балтии. Это такой пояс их безопасности. Поэтому это остается в головах их руководителей, это для них важно. Украина, Молдова, Грузия, Беларусь - это все страны их интереса", - подчеркнул вице-премьер.

Резников отметил, что если РФ потеряет влияние, а его, условно говоря, получит Запад, тогда в этом противостоянии она проиграла.

"Плюс, есть еще вторая история. Успешные кейсы демократии, свободы, либерализации несут риски для России, потому что это для них плохой пример. Это означает, что их режим может быть свергнут. А это точно не устраивает российскую правящую верхушку. Даже белорусский кейс для них сегодня очень сложный. Возможно перевыборы в Беларуси и были бы интересными, но это бы означало, что перевыборы - это следствие уличных протестов людей, которые за демократию и свободные выборы. А демонстрацию этого на территории РФ точно нельзя допустить. Их цель - негативный пример Украины, к чему приводит демократия. Для них очень важно, что майданов у них не нужно, что майданы всегда приводят к развалу, расколу", - добавил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "План Б" еще не задействовали, Резников "играет словами", - Арестович

Автор: 

россия Резников Алексей
+4
зебіли, мля
геополітична ціль рашки - всесвітнє панування
28.12.2020 15:39 Ответить
+3
И этот знал секрет полишинеля Капец, откуда?!
28.12.2020 15:37 Ответить
+3
Еще во времена Грузинской войны, я охарактеризовал па-рашку, как страну-гопник. Это полное и самодостаточное определение как самой страны, так и доминирующй модели поведения ее граждан. Сейчас это определение настолько очевидно, что звучит "из каждого утюга".
28.12.2020 15:46 Ответить
кацапы рождены, "чтобы завтра сдохнуть" (с) пэстня
28.12.2020 15:35 Ответить
Резніков робить неправильні меседжі. Не потрібно відноситись до росії як до цивілізованої країни яка намагаєтсья отримати якійсь вплив на інші країни. росія це дикунська терористична країна, якій потрібна війна заради війни, якій потрібен міжнародний тероризм в безглуздому його прояві просто заради вбивства людей тисячами, просто заради маштабного вбивства хоч когось і по всій планеті. росія дає зброю терористам по всій планеті просто так, тільки щоб вони вбивали якомога більше людей! росія дає ПЗРК латіноамериканській наркомафії просто так, щоб вони вбивали якомога більше американців! росія від цього нічого не виграє і не має жодних політичних інтересів в тих регіонах. росія просто так підсерає всім сильним країнам світу, просто через свою терористичну та антилюдську сутність! росія має бути знищена як безглузда та небезпечна терористична держава моральних уродів!
28.12.2020 15:42 Ответить
28.12.2020 15:46 Ответить
Гопники підлягають арешту та суду, а терористи підлягають безумовному знищенню без жодних судових та слідчих процедур! Тому росію потрібно вважати саме терористичною країною, яка підлягає знищенню без жодних умов!
28.12.2020 15:53 Ответить
гопники не перевоспитываются судом и арестами. гопник понимает только в рыло, как и па-рашка...
28.12.2020 15:57 Ответить
Ты в очередной раз подтвердил, что ты один из зебилов))))
"https://censor.net/ru/user/217254
зебіли, мля
геополітична ціль рашки - всесвітнє панування"
28.12.2020 15:53 Ответить
не забудьте президенту это сообщить, а то он наладился войну прекратить
28.12.2020 15:36 Ответить
28.12.2020 15:37 Ответить
Какое влияние, когда:
"Геополитическая цель России - это восстановление своего влияния", - Резников - Цензор.НЕТ 6280
28.12.2020 15:37 Ответить
Сьогодні в Грозному була https://korrespondent.net/world/4311128-v-hroznom-v-perestrelke-pohybly-dvoe-polytseiskykh перестрілка і вбито двох поліцаїв. Можна було і пройти мимо...Але! Сталося це на проспекті путіна. Тобто вна Росії до мавзолею кремлівському ***** залишилось зовсім небагато.
28.12.2020 15:39 Ответить
28.12.2020 15:39 Ответить
Все верно,.. Как у ри, как у совка, так и у нынешней... Формы разные, а цель одна...
28.12.2020 15:49 Ответить
Это самый умный среди них? За семь лет войны до него что то начало доходить?) Расскажи это бубочке, мы это знали изначально...
28.12.2020 15:45 Ответить
как полтос опрокинуть, сразу влиять начинают....
28.12.2020 15:50 Ответить
"Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков - Цензор.НЕТ 2321
28.12.2020 16:01 Ответить
Чтобы знать что нужно Мордору, достаточно вспомнить два революционных лозунга - "Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем!" и "Да здравствует Красный Террор!". С тех пор мало что изменилось.
28.12.2020 16:22 Ответить
Резников озвучил страны " так называемого пояса безопасности для Раши" , ( почему то забыл о " мягком подбрюшье в виде Средней Азии) Но все это далеко не так а как же тогда " дальние рубежи - Сербия, Босния,Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Ливия, ЦАР и т.д. А как же заявления Путина о том что границы России не заканчиваются ни где. Так что все значительно хуже и запущеннее . Раша Путило мечтает о разделе мира лучше на двоих, но в принципе согласна и на троих.( как в свое время делили Германия, Япония с младшим партнером Италией, или победившие союзники ( США, СССР и Великобритания) делили Европу в Тегеране и Ялте, а потом в Потсдаме. Так что Украина, Беларусь, Закавказье, Прибалтика это только "на затравку". Опасные иллюзии что агрессор удосужится подачкой и остановится, по рукам нужно давать сразу и жестко. Коллективный Запад "проглотил" нападение на Грузию, а потом и на Украину. Все в этом мире повторяется.
28.12.2020 17:34 Ответить
об этом украинцы знают. И что дальше?
28.12.2020 17:34 Ответить
 
 