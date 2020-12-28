"Геополитическая цель России - это восстановление своего влияния", - Резников

Если РФ потеряет влияние, а его, условно говоря, получит Запад, тогда в этом противостоянии она проиграла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Мне кажется, что геополитическая цель России - это восстановление своего влияния. То есть, это такая панимперская политика, которая всегда была в имперской России, затем в СССР, и в РФ, как наследнице. Она хочет оставлять влияние, это в ее интересах, чтобы сохранить себя в своих границах. Поэтому надо иметь влияние на Украину, Беларусь, Молдову, страны Кавказа, страны Балтии. Это такой пояс их безопасности. Поэтому это остается в головах их руководителей, это для них важно. Украина, Молдова, Грузия, Беларусь - это все страны их интереса", - подчеркнул вице-премьер.

Резников отметил, что если РФ потеряет влияние, а его, условно говоря, получит Запад, тогда в этом противостоянии она проиграла.

"Плюс, есть еще вторая история. Успешные кейсы демократии, свободы, либерализации несут риски для России, потому что это для них плохой пример. Это означает, что их режим может быть свергнут. А это точно не устраивает российскую правящую верхушку. Даже белорусский кейс для них сегодня очень сложный. Возможно перевыборы в Беларуси и были бы интересными, но это бы означало, что перевыборы - это следствие уличных протестов людей, которые за демократию и свободные выборы. А демонстрацию этого на территории РФ точно нельзя допустить. Их цель - негативный пример Украины, к чему приводит демократия. Для них очень важно, что майданов у них не нужно, что майданы всегда приводят к развалу, расколу", - добавил вице-премьер.

