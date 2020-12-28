УКР
Новини Агресія Росії проти України
2 134 19

"Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков

Якщо РФ втратить вплив, а його, умовно кажучи, отримає Захід, тоді в цьому протистоянні вона програла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

"Мені здається, що геополітична мета Росії – це відновлення свого впливу. Тобто, це така панімперська політика, яка завжди була в імперській Росії, потім у СРСР, і у РФ, як спадкоємиці. Вона хоче залишати вплив, це в її інтересах, щоб зберегти себе у своїх кордонах. Тому треба мати вплив на Україну, Білорусь, Молдову, країни Кавказу, країни Балтії. Це такий пояс їхньої безпеки. Тому це залишається в головах їх очільників, що це для них важливо. Україна, Молдова, Грузія, Білорусь – це все країни їхнього інтересу", - підкреслив віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба

Резніков зазначив, що якщо РФ втратить вплив, а його, умовно кажучи, отримає Захід, тоді в цьому протистоянні вона програла.

"Плюс, є ще друга історія. Успішні кейси демократії, свободи, лібералізації несуть ризики для Росії, тому що це для них поганий приклад. Це означатиме, що їхній режим може бути повалений. А це точно не влаштовує російську правлячу верхівку. Навіть білоруський кейс для них сьогодні дуже складний. Можливо перевибори у Білорусі й були б цікавими, але це б означало, що перевибори – це наслідок вуличних протестів людей, які за демократію і вільні вибори. А демонстрацію цього на території РФ точно не можна допустити. Їхня мета – негативний приклад України, до чого призводить демократія. Для них дуже важливо, що майданів в них не треба, що майдани завжди призводять до розвалу, розколу", - додав віцепрем'єр.

Автор: 

росія (67219) Резніков Олексій (1451)
зебіли, мля
геополітична ціль рашки - всесвітнє панування
28.12.2020 15:39 Відповісти
И этот знал секрет полишинеля Капец, откуда?!
28.12.2020 15:37 Відповісти
Еще во времена Грузинской войны, я охарактеризовал па-рашку, как страну-гопник. Это полное и самодостаточное определение как самой страны, так и доминирующй модели поведения ее граждан. Сейчас это определение настолько очевидно, что звучит "из каждого утюга".
28.12.2020 15:46 Відповісти
кацапы рождены, "чтобы завтра сдохнуть" (с) пэстня
28.12.2020 15:35 Відповісти
Резніков робить неправильні меседжі. Не потрібно відноситись до росії як до цивілізованої країни яка намагаєтсья отримати якійсь вплив на інші країни. росія це дикунська терористична країна, якій потрібна війна заради війни, якій потрібен міжнародний тероризм в безглуздому його прояві просто заради вбивства людей тисячами, просто заради маштабного вбивства хоч когось і по всій планеті. росія дає зброю терористам по всій планеті просто так, тільки щоб вони вбивали якомога більше людей! росія дає ПЗРК латіноамериканській наркомафії просто так, щоб вони вбивали якомога більше американців! росія від цього нічого не виграє і не має жодних політичних інтересів в тих регіонах. росія просто так підсерає всім сильним країнам світу, просто через свою терористичну та антилюдську сутність! росія має бути знищена як безглузда та небезпечна терористична держава моральних уродів!
28.12.2020 15:42 Відповісти
Гопники підлягають арешту та суду, а терористи підлягають безумовному знищенню без жодних судових та слідчих процедур! Тому росію потрібно вважати саме терористичною країною, яка підлягає знищенню без жодних умов!
28.12.2020 15:53 Відповісти
гопники не перевоспитываются судом и арестами. гопник понимает только в рыло, как и па-рашка...
28.12.2020 15:57 Відповісти
Ты в очередной раз подтвердил, что ты один из зебилов))))
"https://censor.net/ru/user/217254
зебіли, мля
геополітична ціль рашки - всесвітнє панування"
28.12.2020 15:53 Відповісти
не забудьте президенту это сообщить, а то он наладился войну прекратить
28.12.2020 15:36 Відповісти
И этот знал секрет полишинеля Капец, откуда?!
28.12.2020 15:37 Відповісти
Какое влияние, когда:
"Геополитическая цель России - это восстановление своего влияния", - Резников - Цензор.НЕТ 6280
28.12.2020 15:37 Відповісти
Сьогодні в Грозному була https://korrespondent.net/world/4311128-v-hroznom-v-perestrelke-pohybly-dvoe-polytseiskykh перестрілка і вбито двох поліцаїв. Можна було і пройти мимо...Але! Сталося це на проспекті путіна. Тобто вна Росії до мавзолею кремлівському ***** залишилось зовсім небагато.
28.12.2020 15:39 Відповісти
зебіли, мля
геополітична ціль рашки - всесвітнє панування
28.12.2020 15:39 Відповісти
Все верно,.. Как у ри, как у совка, так и у нынешней... Формы разные, а цель одна...
28.12.2020 15:49 Відповісти
Это самый умный среди них? За семь лет войны до него что то начало доходить?) Расскажи это бубочке, мы это знали изначально...
28.12.2020 15:45 Відповісти
как полтос опрокинуть, сразу влиять начинают....
28.12.2020 15:50 Відповісти
"Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков - Цензор.НЕТ 2321
28.12.2020 16:01 Відповісти
Чтобы знать что нужно Мордору, достаточно вспомнить два революционных лозунга - "Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем!" и "Да здравствует Красный Террор!". С тех пор мало что изменилось.
28.12.2020 16:22 Відповісти
Резников озвучил страны " так называемого пояса безопасности для Раши" , ( почему то забыл о " мягком подбрюшье в виде Средней Азии) Но все это далеко не так а как же тогда " дальние рубежи - Сербия, Босния,Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Ливия, ЦАР и т.д. А как же заявления Путина о том что границы России не заканчиваются ни где. Так что все значительно хуже и запущеннее . Раша Путило мечтает о разделе мира лучше на двоих, но в принципе согласна и на троих.( как в свое время делили Германия, Япония с младшим партнером Италией, или победившие союзники ( США, СССР и Великобритания) делили Европу в Тегеране и Ялте, а потом в Потсдаме. Так что Украина, Беларусь, Закавказье, Прибалтика это только "на затравку". Опасные иллюзии что агрессор удосужится подачкой и остановится, по рукам нужно давать сразу и жестко. Коллективный Запад "проглотил" нападение на Грузию, а потом и на Украину. Все в этом мире повторяется.
28.12.2020 17:34 Відповісти
об этом украинцы знают. И что дальше?
28.12.2020 17:34 Відповісти
 
 