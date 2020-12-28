"Геополітична мета Росії - це відновлення свого впливу", - Резніков

Якщо РФ втратить вплив, а його, умовно кажучи, отримає Захід, тоді в цьому протистоянні вона програла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

"Мені здається, що геополітична мета Росії – це відновлення свого впливу. Тобто, це така панімперська політика, яка завжди була в імперській Росії, потім у СРСР, і у РФ, як спадкоємиці. Вона хоче залишати вплив, це в її інтересах, щоб зберегти себе у своїх кордонах. Тому треба мати вплив на Україну, Білорусь, Молдову, країни Кавказу, країни Балтії. Це такий пояс їхньої безпеки. Тому це залишається в головах їх очільників, що це для них важливо. Україна, Молдова, Грузія, Білорусь – це все країни їхнього інтересу", - підкреслив віцепрем'єр.

Резніков зазначив, що якщо РФ втратить вплив, а його, умовно кажучи, отримає Захід, тоді в цьому протистоянні вона програла.

"Плюс, є ще друга історія. Успішні кейси демократії, свободи, лібералізації несуть ризики для Росії, тому що це для них поганий приклад. Це означатиме, що їхній режим може бути повалений. А це точно не влаштовує російську правлячу верхівку. Навіть білоруський кейс для них сьогодні дуже складний. Можливо перевибори у Білорусі й були б цікавими, але це б означало, що перевибори – це наслідок вуличних протестів людей, які за демократію і вільні вибори. А демонстрацію цього на території РФ точно не можна допустити. Їхня мета – негативний приклад України, до чого призводить демократія. Для них дуже важливо, що майданів в них не треба, що майдани завжди призводять до розвалу, розколу", - додав віцепрем'єр.