Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент Зеленский встретит Новый год в резиденции ("Синегора". - Ред.) в с.Гута в Ивано-Франковской области", - сказал Ермак журналистам в понедельник.
Также на Цензор.НЕТ: "Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский
Игорь, вам и знание и кокс противопоказаны.
Знову в Оман на інвестиційні перемовини?
Все. В мелком клоуне, умер "великий Голобородько"
16 грудня 2020 року.
"Оман відкрив кордони для українських туристів.
Їх впускатимуть в країну на 10 днів."
https://travel.24tv.ua/oman-vidkriv-kordoni-dlya-***********-turistiv-novini-v-sviti_n1488021
-сегодня спал с правой рукой
-сегодня спал с левой рукой-Жалкое подобие левой руки
-сегодня спал с женщиной- жалкое подобие левой руки!
И все эти годы содержание ее стоит немалых денег
ВОПРОС - вот у лидеров стран Евросоюза таких дворцов нет
Сколько булет продолжаться совковый феодализм в Украине ?
Вот на цензоре юмор, квартала и рядом не было.
Пока комменты дочит, живот болит от смеха)))
Знаємо вже. В тому році бачили.
буковель=>Оман=>встреча с кацапом=>встреча с мумией=>домой кучугурами сутки
На хрена він там потрібний? Нехай в Кривий Ріг їде!
Жаль... лучше бы в морге...
У ЧОМУ НОВИНА ПАНОВЕ РЕДАКТОРИ?????
1.с 31 декабря 2019 по 2 января 2020 Зеленский находился в Буковеле Ивано-Франковской области.
2.со 2 по 9 января у него был скандальный отпуск в Омане.
3. 19-29 июля Зеленский также отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.
4. с 26 сентября у президента был отдых в Закарпатье, в санаторном комплексе Деренивская Купель.
5. с 31 декабря уже планируется отдых Зеленского и его семьи в резиденции президента в Гуте Ивано-Франковской области.
