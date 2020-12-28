РУС
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине

Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Зеленский встретит Новый год в резиденции ("Синегора". - Ред.) в с.Гута в Ивано-Франковской области", - сказал Ермак журналистам в понедельник.

Также на Цензор.НЕТ: "Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21568) Новый год (934) Ивано-Франковская область (945) Ермак Андрей (1300)
+40
Для этого на месяц переименуют Оман...
28.12.2020 15:37
+36
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 635
28.12.2020 15:46
+32
В прошлый раз Буковель оказался в Омане,интересно,где окажется Ивано-Франковск на?
28.12.2020 15:37
Для этого на месяц переименуют Оман...
28.12.2020 15:37
Оман переименуют в Ивано-Франковск)
28.12.2020 15:47
Он хочет на Канарах,А кое кто и многие хотят чтоб на нарах
28.12.2020 17:44
А мог бы и на Мальдивах. Совесть не позволяет. Или порошки...
28.12.2020 21:26
Правильне рішення Зеленського, подалі від Києва, подалі від фронту і подалі від російського та білоруського кордону. Якщо на Новий Рік буде маштабний наступ путіна, до кордону з Румунією або Угорщиною Зеленському можна буде доїхати машиною, і сховатись там від бомбардувань російської авіації. Бажано ще Конституційний Суд та Верховний суд перенести в Тернопіль, подалі від кордонів, щоб не було небезпеки захоплення їх диверсантами путіна. А то КСУ та ВСУ можуть відсторонення януковича визнати неконституційним і повернути Президента януковича та ВРУ 2013 року.
28.12.2020 15:51
Знание умножает печаль.., а после кокса и страх .
Игорь, вам и знание и кокс противопоказаны.
28.12.2020 15:59
А нє заїпьотся через гори з Гути до Румунії машиною? Там тілько ножками й з рюПзаком.....
28.12.2020 16:20
Это та реЗЕденция которую оно "детям отдал"?
28.12.2020 16:01
Ту резиденцию они счас заканчивают обдирать от позолоты и картин. Аки матросы в Зимнем в 1917-м - одна ментальность.
28.12.2020 16:04
а в омане его уже ждут резиденты кремля с лыжами и марафетом
28.12.2020 16:12
"Обманная Ивано-Франковщина" 😂
28.12.2020 16:38
Це кодова назва Оману: здається, в минулому році теж фігурувала Івано-Франківщина в якості місця святкування Зеленським Нового року і Різдва, а насправді...
28.12.2020 19:20
В прошлый раз Буковель оказался в Омане,интересно,где окажется Ивано-Франковск на?
28.12.2020 15:37
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 635
28.12.2020 15:46
Траву вже завезли ?
Знову в Оман на інвестиційні перемовини?
28.12.2020 15:37
А потім телепортом в Бахрейн. Приваблювати інвесторів
28.12.2020 15:38
Як швидко всі мене опередили )
28.12.2020 15:39
Бо это ж очевидно. Или есть варианты?
28.12.2020 15:40
В Резиденции...
Все. В мелком клоуне, умер "великий Голобородько"
28.12.2020 15:39
а Голобородько в Зеленском даже и не валялся.. лишь на горизонте маячит после снежных дорожек...
28.12.2020 15:43
А потім по звичному маршруту в Оман.

16 грудня 2020 року.
"Оман відкрив кордони для українських туристів.
Їх впускатимуть в країну на 10 днів."

https://travel.24tv.ua/oman-vidkriv-kordoni-dlya-***********-turistiv-novini-v-sviti_n1488021
28.12.2020 15:40
А хто ж там казав, що не буде кортежів і держдач?))
28.12.2020 15:40
а як жиж рідна Оманщина?
28.12.2020 15:42
автоматично перейминується в не меньш рідну Віслюччину
28.12.2020 15:43
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1924
28.12.2020 15:42
кстати да. Он и туда и туда не работать ездил.
28.12.2020 16:29
Опять в Оман 😀😀😀
28.12.2020 15:44
Перетрудился сердешный....туды его в качель!
28.12.2020 15:45
президент просто чудо, одна проблема - устает быстро
28.12.2020 15:49
Пусть руку поменяет
28.12.2020 17:03
дневник онаниста
-сегодня спал с правой рукой
-сегодня спал с левой рукой-Жалкое подобие левой руки
28.12.2020 18:01
пардон
-сегодня спал с женщиной- жалкое подобие левой руки!
28.12.2020 18:03
Интерьеры Гута Синегоры
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 894
28.12.2020 15:47
Цю резиденцію Зепа також віддав дітям,як обіцяв перед виборами?
28.12.2020 15:49
Ну да. Своим детям 😀😀😀
28.12.2020 15:50
він слуга мае право на господарських маетках гарувати ...
28.12.2020 15:58
Люстры и золото. Ого. Для Первой леди, дизанейрки, есть ещё стены, которые можно перекрасить в серый цвет.
28.12.2020 16:00
Гуту строили при Кучме
И все эти годы содержание ее стоит немалых денег
ВОПРОС - вот у лидеров стран Евросоюза таких дворцов нет
Сколько булет продолжаться совковый феодализм в Украине ?
28.12.2020 16:04 Ответить
Совковий феодалізм - це як і мафія, вони безсмертні.
28.12.2020 23:40
Цензор у вас ошибка в Омано Франковщине - вот правильно
28.12.2020 15:47
давно змінили назву на Омано -Франківськ?
28.12.2020 15:48
На Ивано-Оманщине?...
28.12.2020 15:50
Якось пох..й де це опудало буде відпочивати.
28.12.2020 15:51
Краще би на Марсі, із квитком в одну сторону
28.12.2020 15:51
Чому не на Ростові?
28.12.2020 15:52
...ЗаняТООООООООООО!!!!!!!!!..............
28.12.2020 16:16
Це голос з клозету?🤪
28.12.2020 16:19
Голос Вітьки ))
28.12.2020 16:42
Зечмошники совсем не оригинальны....как же оно сценарии клепало ?
28.12.2020 15:53
Что там оно клепало..
Вот на цензоре юмор, квартала и рядом не было.
Пока комменты дочит, живот болит от смеха)))
28.12.2020 17:16
У Зели там явно порталы разбросаны, поэтому он так резко и незаметно перемещается туда, где его ждут работники ФСБ.
28.12.2020 15:53
...а потім в Оман
28.12.2020 15:54
А потім терміново змиється на перемовини в хутінському літачку, скажімо, десь в Омані ?
Знаємо вже. В тому році бачили.
28.12.2020 15:54
опять только сфоткается.и на острова драранет.а быдло зеленое схавает
28.12.2020 15:54
Я з Франківська. Радий вітати президента на Галичині(щоб він з.. ох)
28.12.2020 15:55
Може випадкова лавина з гір...?
28.12.2020 17:01
Хлопцi, до схронiв !!!!! Зустрiчайте маскаля !!!
28.12.2020 19:00
Вот бы там его, падлюку, где-то в лесу и прикопали...
28.12.2020 15:56
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9334
28.12.2020 15:57
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6753
28.12.2020 15:57
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6480Державна резиденція президента «Синьогора» в селі Гута Богородчанського району на Івано-Франківщині.
28.12.2020 16:41
схема накатанная, рабочая.. как сосна корабельная
буковель=>Оман=>встреча с кацапом=>встреча с мумией=>домой кучугурами сутки
28.12.2020 15:58
прошу слідкувати за Люстрами та Позолотою...- ато гопота зЄленьська ( її слова - про одну іншу резиденцію) все "позбивае" до сірого....
28.12.2020 16:00
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине...Надеюсь последний
28.12.2020 16:03
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 8936
28.12.2020 16:07
"Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине..."

На хрена він там потрібний? Нехай в Кривий Ріг їде!
28.12.2020 16:17
нехай під*рас новорічне вітання в прямому ефірі виголосить... я навіть послухаю, за умови трансляції коментарів від українців
28.12.2020 16:20
Без суфлера?...ну ты и извращенец...
28.12.2020 16:22
Зепа заплутує сліди.
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6969
28.12.2020 16:21
Мы это уже проходили. Наделает фотки с видосами с Ивано-Франковска, а потом чкурнёт на какой-нибудь Мадагаскар с "официальным визитом".
28.12.2020 16:36
Неспроста власти Омана открыли границы)
28.12.2020 16:39
ЗєДєнь перевтомилась
28.12.2020 16:45
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5190
28.12.2020 17:08
А Новый Год согласен встретиться с Зе ..?
28.12.2020 16:58
это неизбежно
28.12.2020 17:25
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине...

Жаль... лучше бы в морге...
28.12.2020 17:06
в доміке лєсніка - шоб проще було в Оман втекти.
28.12.2020 17:40
Краще в буцегарні зустрів би Новий рік , ,,найвеличніший нюхач ""!
28.12.2020 17:57
Зелена мерзота вже вхляла? наробила багато для Країни. Гнида
28.12.2020 18:10
"Стісняюсь" запитати, а який саме фронт на Івано Франківшині збирається відівідати на Новий Рік Верховний Головнокомандуючий ВСУ в той час, як гинуть українці на сході.
28.12.2020 18:24
Значить знову на лижах в Оман???
28.12.2020 18:38
ЯКА НАМ РІЗНИЦЯ ДЕ ЗЕ БУДЕ ЛУПИТИ СВОЇМ КАЧАНОМ ПО РОЯЛЮ?????
У ЧОМУ НОВИНА ПАНОВЕ РЕДАКТОРИ?????
28.12.2020 18:42
лучше б ты его в жопе встретил....
28.12.2020 18:46
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине.... Кто сказал, что зеля разучился шутить?!
28.12.2020 18:52
а як же ш Оман? хоча... все можливо...
28.12.2020 19:50
за 2020 год преЗЕдент неустанно отдыхал...
1.с 31 декабря 2019 по 2 января 2020 Зеленский находился в Буковеле Ивано-Франковской области.

2.со 2 по 9 января у него был скандальный отпуск в Омане.

3. 19-29 июля Зеленский также отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.

4. с 26 сентября у президента был отдых в Закарпатье, в санаторном комплексе Деренивская Купель.

5. с 31 декабря уже планируется отдых Зеленского и его семьи в резиденции президента в Гуте Ивано-Франковской области.
***
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5338

..
28.12.2020 20:36
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9460
28.12.2020 23:34
Щире співчуття жителям с. Гута. Буде їм і військовий стан і комендантська година.
28.12.2020 20:44
Минулого року він теж в Буковелі відпочивав на Новий рік, але це не точно.
28.12.2020 23:36
айайай.зрадулька.
29.12.2020 05:23
 
 