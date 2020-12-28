"Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине..."

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Зеленский встретит Новый год в резиденции ("Синегора". - Ред.) в с.Гута в Ивано-Франковской области", - сказал Ермак журналистам в понедельник.

