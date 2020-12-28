УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9664 відвідувача онлайн
Новини
7 925 92

Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині

Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині

Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Зеленський зустріне Новий Рік у резиденції ("Синьогора". - Ред.) у с.Гута в Івано-Франківській області", - сказав Єрмак журналістам у понеділок.

Також читайте: "Мене привітав 6-Б. На душі затишно й тепло", - президент Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25104) Новий рік (551) Івано-Франківська область (979) Єрмак Андрій (1413)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Для этого на месяц переименуют Оман...
показати весь коментар
28.12.2020 15:37 Відповісти
+36
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 635
показати весь коментар
28.12.2020 15:46 Відповісти
+32
В прошлый раз Буковель оказался в Омане,интересно,где окажется Ивано-Франковск на?
показати весь коментар
28.12.2020 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для этого на месяц переименуют Оман...
показати весь коментар
28.12.2020 15:37 Відповісти
Оман переименуют в Ивано-Франковск)
показати весь коментар
28.12.2020 15:47 Відповісти
Он хочет на Канарах,А кое кто и многие хотят чтоб на нарах
показати весь коментар
28.12.2020 17:44 Відповісти
А мог бы и на Мальдивах. Совесть не позволяет. Или порошки...
показати весь коментар
28.12.2020 21:26 Відповісти
Правильне рішення Зеленського, подалі від Києва, подалі від фронту і подалі від російського та білоруського кордону. Якщо на Новий Рік буде маштабний наступ путіна, до кордону з Румунією або Угорщиною Зеленському можна буде доїхати машиною, і сховатись там від бомбардувань російської авіації. Бажано ще Конституційний Суд та Верховний суд перенести в Тернопіль, подалі від кордонів, щоб не було небезпеки захоплення їх диверсантами путіна. А то КСУ та ВСУ можуть відсторонення януковича визнати неконституційним і повернути Президента януковича та ВРУ 2013 року.
показати весь коментар
28.12.2020 15:51 Відповісти
Знание умножает печаль.., а после кокса и страх .
Игорь, вам и знание и кокс противопоказаны.
показати весь коментар
28.12.2020 15:59 Відповісти
А нє заїпьотся через гори з Гути до Румунії машиною? Там тілько ножками й з рюПзаком.....
показати весь коментар
28.12.2020 16:20 Відповісти
Это та реЗЕденция которую оно "детям отдал"?
показати весь коментар
28.12.2020 16:01 Відповісти
Ту резиденцию они счас заканчивают обдирать от позолоты и картин. Аки матросы в Зимнем в 1917-м - одна ментальность.
показати весь коментар
28.12.2020 16:04 Відповісти
а в омане его уже ждут резиденты кремля с лыжами и марафетом
показати весь коментар
28.12.2020 16:12 Відповісти
"Обманная Ивано-Франковщина" 😂
показати весь коментар
28.12.2020 16:38 Відповісти
Це кодова назва Оману: здається, в минулому році теж фігурувала Івано-Франківщина в якості місця святкування Зеленським Нового року і Різдва, а насправді...
показати весь коментар
28.12.2020 19:20 Відповісти
В прошлый раз Буковель оказался в Омане,интересно,где окажется Ивано-Франковск на?
показати весь коментар
28.12.2020 15:37 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 635
показати весь коментар
28.12.2020 15:46 Відповісти
Траву вже завезли ?
Знову в Оман на інвестиційні перемовини?
показати весь коментар
28.12.2020 15:37 Відповісти
А потім телепортом в Бахрейн. Приваблювати інвесторів
показати весь коментар
28.12.2020 15:38 Відповісти
Як швидко всі мене опередили )
показати весь коментар
28.12.2020 15:39 Відповісти
Бо это ж очевидно. Или есть варианты?
показати весь коментар
28.12.2020 15:40 Відповісти
В Резиденции...
Все. В мелком клоуне, умер "великий Голобородько"
показати весь коментар
28.12.2020 15:39 Відповісти
а Голобородько в Зеленском даже и не валялся.. лишь на горизонте маячит после снежных дорожек...
показати весь коментар
28.12.2020 15:43 Відповісти
А потім по звичному маршруту в Оман.

16 грудня 2020 року.
"Оман відкрив кордони для українських туристів.
Їх впускатимуть в країну на 10 днів."

https://travel.24tv.ua/oman-vidkriv-kordoni-dlya-***********-turistiv-novini-v-sviti_n1488021
показати весь коментар
28.12.2020 15:40 Відповісти
А хто ж там казав, що не буде кортежів і держдач?))
показати весь коментар
28.12.2020 15:40 Відповісти
а як жиж рідна Оманщина?
показати весь коментар
28.12.2020 15:42 Відповісти
автоматично перейминується в не меньш рідну Віслюччину
показати весь коментар
28.12.2020 15:43 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1924
показати весь коментар
28.12.2020 15:42 Відповісти
кстати да. Он и туда и туда не работать ездил.
показати весь коментар
28.12.2020 16:29 Відповісти
Опять в Оман 😀😀😀
показати весь коментар
28.12.2020 15:44 Відповісти
Перетрудился сердешный....туды его в качель!
показати весь коментар
28.12.2020 15:45 Відповісти
президент просто чудо, одна проблема - устает быстро
показати весь коментар
28.12.2020 15:49 Відповісти
Пусть руку поменяет
показати весь коментар
28.12.2020 17:03 Відповісти
дневник онаниста
-сегодня спал с правой рукой
-сегодня спал с левой рукой-Жалкое подобие левой руки
показати весь коментар
28.12.2020 18:01 Відповісти
пардон
-сегодня спал с женщиной- жалкое подобие левой руки!
показати весь коментар
28.12.2020 18:03 Відповісти
Интерьеры Гута Синегоры
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 894
показати весь коментар
28.12.2020 15:47 Відповісти
Цю резиденцію Зепа також віддав дітям,як обіцяв перед виборами?
показати весь коментар
28.12.2020 15:49 Відповісти
Ну да. Своим детям 😀😀😀
показати весь коментар
28.12.2020 15:50 Відповісти
він слуга мае право на господарських маетках гарувати ...
показати весь коментар
28.12.2020 15:58 Відповісти
Люстры и золото. Ого. Для Первой леди, дизанейрки, есть ещё стены, которые можно перекрасить в серый цвет.
показати весь коментар
28.12.2020 16:00 Відповісти
Гуту строили при Кучме
И все эти годы содержание ее стоит немалых денег
ВОПРОС - вот у лидеров стран Евросоюза таких дворцов нет
Сколько булет продолжаться совковый феодализм в Украине ?
показати весь коментар
28.12.2020 16:04 Відповісти
Совковий феодалізм - це як і мафія, вони безсмертні.
показати весь коментар
28.12.2020 23:40 Відповісти
Цензор у вас ошибка в Омано Франковщине - вот правильно
показати весь коментар
28.12.2020 15:47 Відповісти
давно змінили назву на Омано -Франківськ?
показати весь коментар
28.12.2020 15:48 Відповісти
На Ивано-Оманщине?...
показати весь коментар
28.12.2020 15:50 Відповісти
Якось пох..й де це опудало буде відпочивати.
показати весь коментар
28.12.2020 15:51 Відповісти
Краще би на Марсі, із квитком в одну сторону
показати весь коментар
28.12.2020 15:51 Відповісти
Чому не на Ростові?
показати весь коментар
28.12.2020 15:52 Відповісти
...ЗаняТООООООООООО!!!!!!!!!..............
показати весь коментар
28.12.2020 16:16 Відповісти
Це голос з клозету?🤪
показати весь коментар
28.12.2020 16:19 Відповісти
Голос Вітьки ))
показати весь коментар
28.12.2020 16:42 Відповісти
Зечмошники совсем не оригинальны....как же оно сценарии клепало ?
показати весь коментар
28.12.2020 15:53 Відповісти
Что там оно клепало..
Вот на цензоре юмор, квартала и рядом не было.
Пока комменты дочит, живот болит от смеха)))
показати весь коментар
28.12.2020 17:16 Відповісти
У Зели там явно порталы разбросаны, поэтому он так резко и незаметно перемещается туда, где его ждут работники ФСБ.
показати весь коментар
28.12.2020 15:53 Відповісти
...а потім в Оман
показати весь коментар
28.12.2020 15:54 Відповісти
А потім терміново змиється на перемовини в хутінському літачку, скажімо, десь в Омані ?
Знаємо вже. В тому році бачили.
показати весь коментар
28.12.2020 15:54 Відповісти
опять только сфоткается.и на острова драранет.а быдло зеленое схавает
показати весь коментар
28.12.2020 15:54 Відповісти
Я з Франківська. Радий вітати президента на Галичині(щоб він з.. ох)
показати весь коментар
28.12.2020 15:55 Відповісти
Може випадкова лавина з гір...?
показати весь коментар
28.12.2020 17:01 Відповісти
Хлопцi, до схронiв !!!!! Зустрiчайте маскаля !!!
показати весь коментар
28.12.2020 19:00 Відповісти
Вот бы там его, падлюку, где-то в лесу и прикопали...
показати весь коментар
28.12.2020 15:56 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9334
показати весь коментар
28.12.2020 15:57 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6753
показати весь коментар
28.12.2020 15:57 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6480Державна резиденція президента «Синьогора» в селі Гута Богородчанського району на Івано-Франківщині.
показати весь коментар
28.12.2020 16:41 Відповісти
схема накатанная, рабочая.. как сосна корабельная
буковель=>Оман=>встреча с кацапом=>встреча с мумией=>домой кучугурами сутки
показати весь коментар
28.12.2020 15:58 Відповісти
прошу слідкувати за Люстрами та Позолотою...- ато гопота зЄленьська ( її слова - про одну іншу резиденцію) все "позбивае" до сірого....
показати весь коментар
28.12.2020 16:00 Відповісти
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине...Надеюсь последний
показати весь коментар
28.12.2020 16:03 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 8936
показати весь коментар
28.12.2020 16:07 Відповісти
"Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине..."

На хрена він там потрібний? Нехай в Кривий Ріг їде!
показати весь коментар
28.12.2020 16:17 Відповісти
нехай під*рас новорічне вітання в прямому ефірі виголосить... я навіть послухаю, за умови трансляції коментарів від українців
показати весь коментар
28.12.2020 16:20 Відповісти
Без суфлера?...ну ты и извращенец...
показати весь коментар
28.12.2020 16:22 Відповісти
Зепа заплутує сліди.
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6969
показати весь коментар
28.12.2020 16:21 Відповісти
Мы это уже проходили. Наделает фотки с видосами с Ивано-Франковска, а потом чкурнёт на какой-нибудь Мадагаскар с "официальным визитом".
показати весь коментар
28.12.2020 16:36 Відповісти
Неспроста власти Омана открыли границы)
показати весь коментар
28.12.2020 16:39 Відповісти
ЗєДєнь перевтомилась
показати весь коментар
28.12.2020 16:45 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5190
показати весь коментар
28.12.2020 17:08 Відповісти
А Новый Год согласен встретиться с Зе ..?
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
это неизбежно
показати весь коментар
28.12.2020 17:25 Відповісти
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине...

Жаль... лучше бы в морге...
показати весь коментар
28.12.2020 17:06 Відповісти
в доміке лєсніка - шоб проще було в Оман втекти.
показати весь коментар
28.12.2020 17:40 Відповісти
Краще в буцегарні зустрів би Новий рік , ,,найвеличніший нюхач ""!
показати весь коментар
28.12.2020 17:57 Відповісти
Зелена мерзота вже вхляла? наробила багато для Країни. Гнида
показати весь коментар
28.12.2020 18:10 Відповісти
"Стісняюсь" запитати, а який саме фронт на Івано Франківшині збирається відівідати на Новий Рік Верховний Головнокомандуючий ВСУ в той час, як гинуть українці на сході.
показати весь коментар
28.12.2020 18:24 Відповісти
Значить знову на лижах в Оман???
показати весь коментар
28.12.2020 18:38 Відповісти
ЯКА НАМ РІЗНИЦЯ ДЕ ЗЕ БУДЕ ЛУПИТИ СВОЇМ КАЧАНОМ ПО РОЯЛЮ?????
У ЧОМУ НОВИНА ПАНОВЕ РЕДАКТОРИ?????
показати весь коментар
28.12.2020 18:42 Відповісти
лучше б ты его в жопе встретил....
показати весь коментар
28.12.2020 18:46 Відповісти
Зеленский встретит Новый год на Ивано-Франковщине.... Кто сказал, что зеля разучился шутить?!
показати весь коментар
28.12.2020 18:52 Відповісти
а як же ш Оман? хоча... все можливо...
показати весь коментар
28.12.2020 19:50 Відповісти
за 2020 год преЗЕдент неустанно отдыхал...
1.с 31 декабря 2019 по 2 января 2020 Зеленский находился в Буковеле Ивано-Франковской области.

2.со 2 по 9 января у него был скандальный отпуск в Омане.

3. 19-29 июля Зеленский также отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.

4. с 26 сентября у президента был отдых в Закарпатье, в санаторном комплексе Деренивская Купель.

5. с 31 декабря уже планируется отдых Зеленского и его семьи в резиденции президента в Гуте Ивано-Франковской области.
***
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5338

..
показати весь коментар
28.12.2020 20:36 Відповісти
Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9460
показати весь коментар
28.12.2020 23:34 Відповісти
Щире співчуття жителям с. Гута. Буде їм і військовий стан і комендантська година.
показати весь коментар
28.12.2020 20:44 Відповісти
Минулого року він теж в Буковелі відпочивав на Новий рік, але це не точно.
показати весь коментар
28.12.2020 23:36 Відповісти
айайай.зрадулька.
показати весь коментар
29.12.2020 05:23 Відповісти
 
 