Зеленський зустріне Новий рік на Івано-Франківщині

Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Зеленський зустріне Новий Рік у резиденції ("Синьогора". - Ред.) у с.Гута в Івано-Франківській області", - сказав Єрмак журналістам у понеділок.

