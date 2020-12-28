РУС
6 571 53

Степанов: Украина продолжит закупать экспериментальные лекарства от COVID-19 вопреки возмущению ВОЗ

Министерство здравоохранения Украины не собирается отказываться от планов для лечения коронавируса "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб", эффективность которых не доказана. Ранее за решение купить эти препараты нашу страну раскритиковала ВОЗ.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб". Эти два лекарственных средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день лечат украинцев, больных коронавирусом, спасают их жизни. Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали", – сказал министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19. ДОКУМЕНТ

По его словам, проведенные в Украине исследования эффективности "Иммуноглобулина" показали неплохой результат.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали Кабмин за намерение потратить 125 млн гривен на экспериментальные лекарства от COVID-19.

Автор: 

Топ комментарии
+29
"Фуфломицин" наше фсио!
28.12.2020 16:23 Ответить
+17
бабло не пахне - воно зЄ-лене....
28.12.2020 16:25 Ответить
+16
Санитару Степанову никакой ВОЗ не указ....
28.12.2020 16:24 Ответить
"Фуфломицин" наше фсио!
28.12.2020 16:23 Ответить
Дивишся смертність в країнах що живуть по інструкції ВОЗ , порівнюєш з Україною і сидиш закривши рота.
28.12.2020 16:26 Ответить
дело в том что у нас очень низкая продолжительность жизни у самой предрасположенной к смертности группе населения, а именно мужчины 60+...вот и вся отгадка
28.12.2020 16:33 Ответить
В Україні фальсифікують діагнози ковід-19 щоб отримати додаткові виплати медикам, тому в нас така гарна статистика. Якби за фальсифікацію діагнозів саджали в тюрму, статистика би наблизилась до міжнародної! А закуповувати сумнівні ліки під час епідемії і годувати ними хворих це мародерство та диверсія і за це має бути розстріл по законам воєнного часу!
28.12.2020 16:49 Ответить
І що тим хочеш сказати?
28.12.2020 17:04 Ответить
Хочу сказати що Степанова та Радуцького потрібно арештувати та віддати під трибунал за фальсифікацію роботи!
28.12.2020 17:07 Ответить
Арестовуй і віддавай!
28.12.2020 20:07 Ответить
"В Україні фальсифікують діагнози ковід-19 щоб отримати додаткові виплати медикам, тому в нас така гарна статистика."? Це як? "гарна статистика" і "кількість сфальсифікованих діагнозів, щоб отримати виплати"? ти вже зовсім дебіл?!
28.12.2020 20:24 Ответить
Тобто ти пропонуєш вірити української владі, що "все гаразд" в економіці і т.п.? Ооот молодець! В країнах свободногь світу кажуть правду, так, як воно є, а на расіі, Китаї і т.п. ні. В Україні зараз при владі малороси. Вони постійно брешуть. А ти вір..
28.12.2020 16:33 Ответить
ви ж порівнюєте офіційні цифри. А вони геть не схожі за обсягом. В нас тестують по крихточці за добу, на заході більше народу тестують, тому і вищий показник. В нас не тільки тестують недостатню кількість населення, а ще й ********** замовчувати справжні причини смерті пацієнта. Тож, наші цифри геть не об"єктивні. Це скоріше засиб впливу на суспільство.
28.12.2020 17:09 Ответить
засіб*
28.12.2020 17:11 Ответить
Тим більше, якщо у нас менше тестують, значить смертність в порівнянні з новими випадками ще нижча, я порівнював з Іспанією,то тут жесть просто, а зараз ,коли сам захворів, то зрозумів чому- тут тупо не лікують, у них інструкції по яких чим більше помре тим краще,мабуть.
28.12.2020 17:19 Ответить
А ты лучше общую смертность за сентябрь-октябрь-ноябрь глянь. И подумай, с чего бы это? Это во-первых. А во-вторых, поинтересуйся "разработкой" отечественного иммуноглобулина. Только представь себе, что весь мир испытывал лечение плазмой переболевших пациентов и иммуноглобулинами, полученными из крови этих же пациентов. В итоге, понял, что даже это если и работает, то очень слабо. А мы взяли старый фуфлоглобулин "Биовен", которым у нас лечат от всех видов инфекционных заболеваний, полученный из крови кого угодно, сами провели "испытания" в своих больницах аж на 66!!! пациентах (а скорей всего просто сказали, что провели - кто проверит?), которых отобрали сами же, и сказали, что препарат, внимание, УМЕНЬШАЕТ ЛЕТАЛЬНОСТЬ В 4 РАЗА. Да это, б...дь, Нобелевскую премия сразу давать нужно. И цена пустяковая - всего баксов 500-600 на курс - подарок. А главное, что и в ампулы можно даже дистиллированную воду заливать - разницы никто не заметит. И вот этого говна мы закупаем на десятки миллионов гривен! Я считаю, что за это нужно кого-то садить.
28.12.2020 22:27 Ответить
ВОЗ може когось за щось критикувати, коли сама буде щось робить комусь корисного
28.12.2020 16:23 Ответить
Санитару Степанову никакой ВОЗ не указ....
28.12.2020 16:24 Ответить
бабло не пахне - воно зЄ-лене....
28.12.2020 16:25 Ответить
експериментуй на своїй сімї, та жителях Конче Заспи - отого " кварталу слуг народних".....
28.12.2020 16:24 Ответить
Ти знаєш ,що європейські коновали взагалі тупо нічого не роблять, лишень статистику смертності ведуть.,так що помовч.
28.12.2020 16:27 Ответить
Так переміщуйтесь сюди, до Степанова.
28.12.2020 16:41 Ответить
Пізно, сьогодні лікарняне закрили по ковіду- серед ночі вигнали були з лікарні з запаленням ,сказали дома ліки пити. Якби не їздив,по інших питаннях, в Україні лікуватись, то б тут вже б помер, або інвалідом став.
28.12.2020 17:01 Ответить
Тим більше, не можна затягувати.
28.12.2020 17:04 Ответить
Ну канешна, канешна, "мы шампиньоны мира па барьбе с каранавирусом!". Скора дагоним и перагоним Сингапур в развитии!
28.12.2020 16:41 Ответить
це які і де в ЕС нічого не роблять...- і це , про таке ти чуло - не говоріть що нам робити...- дальше можливо чув....
28.12.2020 22:00 Ответить
Що за набір словосполучень? Святкуєш ще Різдво?
28.12.2020 23:05 Ответить
Ти дальше розказуй як у ЕС нічого ніхто не робить...- відносно Ковіда та іншого...- а у нас Ляшко із Захарченко спасають Україців ....
Відносно мого особистого - як тут місцеві кажуть - а ***** то *** що я роблю...
28.12.2020 23:16 Ответить
Бабло йде мимо каси ВОЗ
28.12.2020 16:25 Ответить
Этот баран читал инструкции к препаратам, или кроме стоимости он о них ничего не знает?
28.12.2020 16:26 Ответить
Судя по шабашам и беснованию попов со стадом, то препараты должны закупаться иниые: Лохобаблил, Поподжипон, Свечеж*пин, Разводи.ком, Ползоколен и Долбобаран))
28.12.2020 16:27 Ответить
ВОЗ все врет! Эффективность этих препаратов для обогащения зеленых клоунов ВЕСЬМА ВЫСОКА!!!! Поэтому будем закупать!!!
28.12.2020 16:29 Ответить
Вот сам этим и колись.
28.12.2020 16:35 Ответить
питання ж не в тому, хто буде тим колотися, а в тому, що степанов та інші зе збираються витратити на закупівлю ліків ефективність яких не доведена 125 млн. гривень.

цікаво, який там відкат.

цікаво, який там відкат.
28.12.2020 16:53 Ответить
120млн. гривен
29.12.2020 02:27 Ответить
Коли Бог чи Природа щось забирає,то потім обов"язково щось дає...Тобто якщо нема розуму у наших можновладців,то це компенсується міцним здоров"ям і імунітетом народу...Принаймні я на те сподіваюсь...
28.12.2020 16:57 Ответить
і тут ти не вгадав ЗОВСІМ! Українці до старості тупо не доживають, тому і смертність менша, ніж в Європі від цього вірусу, який вбиває в основному найстаріших! Україна зловила БІНГО: І КАЗНОКРАДІВ, І СЛАБКИХ ЛЮДЕЙ, які просто не доживають до пенсії....
28.12.2020 17:12 Ответить
Як завжди в таких ситуаціях,нам допоможе міністр МОЗ здорових людей (3 тижні тому): https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2824279887856560 Замість того, аби покращувати стандартну допомогу, якої зараз критично бракує, наприклад, доступу до кисню, вчергове витрачаються державні кошти на ліки з сумнівною, а в другому випадку взагалі з недоведеною ефективністю.
28.12.2020 17:00 Ответить
якби не наші гігантські корупційні афери та аферисти на найвищих рівнях, то в "спеціалістів" можна було б і повірити. Але ж в нашій країні жага легких грошей в чиновників всіх міністерств, і охорони здоров"я зокрема, настільки велика, що вже і не віриш в те, що наші спеціалісти на щось здатні, окрім "дєланія дєнєг"..
28.12.2020 17:03 Ответить
Так пусть у меня скупит... "экспериментальное " - струганые спички в колбаску...
28.12.2020 17:06 Ответить
1 нужны фамилии ведущих ученых, спецов Украины гарантирующих эфективность этого лекарства. 2 президент кабмин и депутатыты получают это лекарство под камерами журналистов... 3 только потом его даете людям.
ато когда ученые говорят что шкарлету не место на посту министра, вы их не слышите, а когда кто то без конкретных фамилий одобрил препарат, вы с больим рвением прислушались.

НЕ СТРАННО ЛИ, господа?????
28.12.2020 17:09 Ответить
так це ж непочатий край по розкраданню бюджету - як вони можуть зупинитись???
28.12.2020 17:10 Ответить
ніяк...
28.12.2020 22:03 Ответить
Какое там возмущение ВОЗ если наверное наш министр откат хороший получил за испытание на украинцах этих лекарств!
28.12.2020 17:50 Ответить
Зрозуміло. Хтось з наших "фахівців" добре "заробляє" на закупівлі цих "ліків".
28.12.2020 18:06 Ответить
Идиот, пустышки закупает
28.12.2020 18:26 Ответить
откат получен и освоен - назад дороги нет. Еще интересно чей это иммуноглобулин, не касапский часом?
28.12.2020 20:39 Ответить
Местная фарммафия его выпускает. Поинтересуйся, "Биовен" называется. Абсолютная пустышка.
28.12.2020 22:28 Ответить
Степанов: Україна і далі купуватиме експериментальні ліки від COVID-19 всупереч обуренню ВООЗ - Цензор.НЕТ 7675
28.12.2020 23:27 Ответить
У тоцилизумаба очень сомнительная эффективность.
28.12.2020 23:40 Ответить
У тоцилизумаба очень сомнительная эффективность.
28.12.2020 23:41 Ответить
Хоч ефективність засобів не доказана - відкати вже отримано . І насра...и Степанову , що ВОЗ проти використання не сертифікованих та не перевірених медичних засобів - його та його родичів тим не лікуватимуть
28.12.2020 23:59 Ответить
А що це ВОЗ так возбудився?
Хочуть мати виключне право втюхувати всім своє лайно?
29.12.2020 01:02 Ответить
 
 