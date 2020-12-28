Степанов: Украина продолжит закупать экспериментальные лекарства от COVID-19 вопреки возмущению ВОЗ
Министерство здравоохранения Украины не собирается отказываться от планов для лечения коронавируса "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб", эффективность которых не доказана. Ранее за решение купить эти препараты нашу страну раскритиковала ВОЗ.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб". Эти два лекарственных средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день лечат украинцев, больных коронавирусом, спасают их жизни. Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали", – сказал министр.
ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19.
По его словам, проведенные в Украине исследования эффективности "Иммуноглобулина" показали неплохой результат.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали Кабмин за намерение потратить 125 млн гривен на экспериментальные лекарства от COVID-19.
Відносно мого особистого - як тут місцеві кажуть - а ***** то *** що я роблю...
цікаво, який там відкат.
ато когда ученые говорят что шкарлету не место на посту министра, вы их не слышите, а когда кто то без конкретных фамилий одобрил препарат, вы с больим рвением прислушались.
НЕ СТРАННО ЛИ, господа?????
Хочуть мати виключне право втюхувати всім своє лайно?