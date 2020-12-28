Степанов: Украина продолжит закупать экспериментальные лекарства от COVID-19 вопреки возмущению ВОЗ

Министерство здравоохранения Украины не собирается отказываться от планов для лечения коронавируса "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб", эффективность которых не доказана. Ранее за решение купить эти препараты нашу страну раскритиковала ВОЗ.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб". Эти два лекарственных средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день лечат украинцев, больных коронавирусом, спасают их жизни. Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали", – сказал министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВОЗ раскритиковала Украину за планы потратить 125 млн грн на экспериментальные лекарства от COVID-19. ДОКУМЕНТ

По его словам, проведенные в Украине исследования эффективности "Иммуноглобулина" показали неплохой результат.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали Кабмин за намерение потратить 125 млн гривен на экспериментальные лекарства от COVID-19.