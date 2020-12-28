В Одессе нет камер для хранения вакцины от коронавируса, - мэрия
Медучреждения Одессы, где лечат пациентов, инфицированных коронавирусом, обеспечены кислородом и дыхательной аппаратурой, однако в городе нет соответствующих холодильных камер для хранения вакцины от COVID-19.
Об этом сообщила 28 декабря на совещании в мэрии директор Департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Больницы Одессы, где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, обеспечены кислородными концентраторами и другой аппаратурой. На прошлой неделе в город доставили еще пять криоцилиндров для медучреждений, в частности, два криоцилиндра - в больницу № 1 и по одному для инфекционной больницы, больниц № 8 и 10", - отметила Якименко.
По ее словам, всего для лечения больных персонал больниц еженедельно использует примерно 23 тонны кислорода.
Однако городские власти не располагает соответствующими холодильными камерами для хранения вакцины от COVID-19, например, американской фирмы Pfizer, которая требует температуры до -70 ° по Цельсию, акцентировала директор департамента.
Мэр Одессы Геннадий Труханов, который председательствовал на оперативном совещании, поручил соответствующим службам обратиться по этому поводу в Министерство здравоохранения и к производителям вакцин, в частности, фирме Pfizer, а также выяснить, есть ли возможности у местных специализированных предприятий помочь медицинским учреждениям соответствующими холодильными камерами для хранения вакцин.
Та и особо упоротых одесских им же переколоть...
Как же ж "В научно-исследовательских центрах и лабораториях ИХКЭ разрабатываются комплексные установки и аппаратура для авиационной и космической техники, медицины, металлургии, пищевой и химической промышленности, для криогенного обеспечения сверхпроводящих устройств (в частности, термоэлектрические охладители, изготовленные в проблемной лаборатории, были использованы на американском марсоходе в рамках космической программы США)." ?
Похоже Труханов решил на шару получить помощь или город ни фига не знает. Скорее всего решил что то намутить.
почти любой морозильный ларь или камера любого комерса .... напрокат...
шо за проблема? было бы желание!