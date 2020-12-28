В Одессе нет камер для хранения вакцины от коронавируса, - мэрия

Медучреждения Одессы, где лечат пациентов, инфицированных коронавирусом, обеспечены кислородом и дыхательной аппаратурой, однако в городе нет соответствующих холодильных камер для хранения вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила 28 декабря на совещании в мэрии директор Департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Больницы Одессы, где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, обеспечены кислородными концентраторами и другой аппаратурой. На прошлой неделе в город доставили еще пять криоцилиндров для медучреждений, в частности, два криоцилиндра - в больницу № 1 и по одному для инфекционной больницы, больниц № 8 и 10", - отметила Якименко.

По ее словам, всего для лечения больных персонал больниц еженедельно использует примерно 23 тонны кислорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко

Однако городские власти не располагает соответствующими холодильными камерами для хранения вакцины от COVID-19, например, американской фирмы Pfizer, которая требует температуры до -70 ° по Цельсию, акцентировала директор департамента.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который председательствовал на оперативном совещании, поручил соответствующим службам обратиться по этому поводу в Министерство здравоохранения и к производителям вакцин, в частности, фирме Pfizer, а также выяснить, есть ли возможности у местных специализированных предприятий помочь медицинским учреждениям соответствующими холодильными камерами для хранения вакцин.