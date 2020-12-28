РУС
В Одессе нет камер для хранения вакцины от коронавируса, - мэрия

Медучреждения Одессы, где лечат пациентов, инфицированных коронавирусом, обеспечены кислородом и дыхательной аппаратурой, однако в городе нет соответствующих холодильных камер для хранения вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила 28 декабря на совещании в мэрии директор Департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Больницы Одессы, где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, обеспечены кислородными концентраторами и другой аппаратурой. На прошлой неделе в город доставили еще пять криоцилиндров для медучреждений, в частности, два криоцилиндра - в больницу № 1 и по одному для инфекционной больницы, больниц № 8 и 10", - отметила Якименко.

По ее словам, всего для лечения больных персонал больниц еженедельно использует примерно 23 тонны кислорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко

Однако городские власти не располагает соответствующими холодильными камерами для хранения вакцины от COVID-19, например, американской фирмы Pfizer, которая требует температуры до -70 ° по Цельсию, акцентировала директор департамента.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который председательствовал на оперативном совещании, поручил соответствующим службам обратиться по этому поводу в Министерство здравоохранения и к производителям вакцин, в частности, фирме Pfizer, а также выяснить, есть ли возможности у местных специализированных предприятий помочь медицинским учреждениям соответствующими холодильными камерами для хранения вакцин.

Всё занято контрабандой. Это ж Одесса!
28.12.2020 16:46 Ответить
Ну так "Спутник-V" для одесского руководства классно подойдёт...
Та и особо упоротых одесских им же переколоть...
28.12.2020 16:57 Ответить
Он тёплый тоже плохо заходит...
28.12.2020 17:30 Ответить
Я конечно извиняюсь, но как же "Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики имени В. С. Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий "?
Как же ж "В научно-исследовательских центрах и лабораториях ИХКЭ разрабатываются комплексные установки и аппаратура для авиационной и космической техники, медицины, металлургии, пищевой и химической промышленности, для криогенного обеспечения сверхпроводящих устройств (в частности, термоэлектрические охладители, изготовленные в проблемной лаборатории, были использованы на американском марсоходе в рамках космической программы США)." ?
28.12.2020 16:59 Ответить
Прочитал объявление " Жидкий азот в Дьюарах: продажа, цена в Одессе" 40 гривен 1 л. Температура - 74 С. Есть еще и завод Кислородмаш в Одессе, который не только поставляет, но и производит его.
Похоже Труханов решил на шару получить помощь или город ни фига не знает. Скорее всего решил что то намутить.
28.12.2020 21:43 Ответить
Зато есть море.
28.12.2020 17:02 Ответить
та ладно! в Адесе нет хладокомбината???
почти любой морозильный ларь или камера любого комерса .... напрокат...
шо за проблема? было бы желание!
28.12.2020 17:44 Ответить
Може це й добре, зважаючи що в світі лише 30% мед персоналу підписалося на прививки, та й то напевно адмін працівники.
29.12.2020 01:08 Ответить
 
 