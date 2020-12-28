В Одесі немає камер для зберігання вакцини проти коронавірусу, - мерія

Медзаклади Одеси, де лікують пацієнтів, інфікованих коронавірусом, забезпечені киснем і дихальною апаратурою, проте в місті немає відповідних холодильних камер для зберігання вакцини проти COVID-19.

Про це повідомила 28 грудня на нараді в мерії директор Департаменту охорони здоров'я міської ради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лікарні Одеси, де лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою, забезпечені кисневими концентраторами та іншою апаратурою. Минулого тижня до міста доставили ще п'ять кріоциліндрів для медзакладів, зокрема, два кріоциліндри - до лікарні № 1 і по одному для інфекційної лікарні, лікарень № 8 і 10", - зазначила Якименко.

За її словами, усього для лікування хворих персонал лікарень щотижня використовує приблизно 23 тонни кисню.

Також читайте: У Молдові заявили, що не зможуть забезпечити умови для транспортування вакцини проти коронавірусу Pfizer: "Недосяжна мрія"

Однак міська влада не має у своєму розпорядженні відповідних холодильних камер для зберігання вакцини від COVID-19, наприклад, американської фірми Pfizer, яка потребує температури до -70° за Цельсієм, акцентувала директорка департаменту.

Мер Одеси Геннадій Труханов, що головував на оперативній нараді, доручив відповідним службам звернутися з цього приводу до Міністерства охорони здоров'я та виробників вакцин, зокрема, фірми Pfizer, а також з'ясувати, чи є можливості у місцевих спеціалізованих підприємств допомогти медичним закладам відповідними холодильними камерами для зберігання вакцин.