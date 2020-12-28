УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10071 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 344 8

В Одесі немає камер для зберігання вакцини проти коронавірусу, - мерія

В Одесі немає камер для зберігання вакцини проти коронавірусу, - мерія

Медзаклади Одеси, де лікують пацієнтів, інфікованих коронавірусом, забезпечені киснем і дихальною апаратурою, проте в місті немає відповідних холодильних камер для зберігання вакцини проти COVID-19.

Про це повідомила 28 грудня на нараді в мерії директор Департаменту охорони здоров'я міської ради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лікарні Одеси, де лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою, забезпечені кисневими концентраторами та іншою апаратурою. Минулого тижня до міста доставили ще п'ять кріоциліндрів для медзакладів, зокрема, два кріоциліндри - до лікарні № 1 і по одному для інфекційної лікарні, лікарень № 8 і 10", - зазначила Якименко.

За її словами, усього для лікування хворих персонал лікарень щотижня використовує приблизно 23 тонни кисню.

Також читайте: У Молдові заявили, що не зможуть забезпечити умови для транспортування вакцини проти коронавірусу Pfizer: "Недосяжна мрія"

Однак міська влада не має у своєму розпорядженні відповідних холодильних камер для зберігання вакцини від COVID-19, наприклад, американської фірми Pfizer, яка потребує температури до -70° за Цельсієм, акцентувала директорка департаменту.

Мер Одеси Геннадій Труханов, що головував на оперативній нараді, доручив відповідним службам звернутися з цього приводу до Міністерства охорони здоров'я та виробників вакцин, зокрема, фірми Pfizer, а також з'ясувати, чи є можливості у місцевих спеціалізованих підприємств допомогти медичним закладам відповідними холодильними камерами для зберігання вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Одеса (5596) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё занято контрабандой. Это ж Одесса!
показати весь коментар
28.12.2020 16:46 Відповісти
Ну так "Спутник-V" для одесского руководства классно подойдёт...
Та и особо упоротых одесских им же переколоть...
показати весь коментар
28.12.2020 16:57 Відповісти
Он тёплый тоже плохо заходит...
показати весь коментар
28.12.2020 17:30 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но как же "Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики имени В. С. Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий "?
Как же ж "В научно-исследовательских центрах и лабораториях ИХКЭ разрабатываются комплексные установки и аппаратура для авиационной и космической техники, медицины, металлургии, пищевой и химической промышленности, для криогенного обеспечения сверхпроводящих устройств (в частности, термоэлектрические охладители, изготовленные в проблемной лаборатории, были использованы на американском марсоходе в рамках космической программы США)." ?
показати весь коментар
28.12.2020 16:59 Відповісти
Прочитал объявление " Жидкий азот в Дьюарах: продажа, цена в Одессе" 40 гривен 1 л. Температура - 74 С. Есть еще и завод Кислородмаш в Одессе, который не только поставляет, но и производит его.
Похоже Труханов решил на шару получить помощь или город ни фига не знает. Скорее всего решил что то намутить.
показати весь коментар
28.12.2020 21:43 Відповісти
Зато есть море.
показати весь коментар
28.12.2020 17:02 Відповісти
та ладно! в Адесе нет хладокомбината???
почти любой морозильный ларь или камера любого комерса .... напрокат...
шо за проблема? было бы желание!
показати весь коментар
28.12.2020 17:44 Відповісти
Може це й добре, зважаючи що в світі лише 30% мед персоналу підписалося на прививки, та й то напевно адмін працівники.
показати весь коментар
29.12.2020 01:08 Відповісти
 
 