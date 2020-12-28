В Одесі немає камер для зберігання вакцини проти коронавірусу, - мерія
Медзаклади Одеси, де лікують пацієнтів, інфікованих коронавірусом, забезпечені киснем і дихальною апаратурою, проте в місті немає відповідних холодильних камер для зберігання вакцини проти COVID-19.
Про це повідомила 28 грудня на нараді в мерії директор Департаменту охорони здоров'я міської ради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Лікарні Одеси, де лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою, забезпечені кисневими концентраторами та іншою апаратурою. Минулого тижня до міста доставили ще п'ять кріоциліндрів для медзакладів, зокрема, два кріоциліндри - до лікарні № 1 і по одному для інфекційної лікарні, лікарень № 8 і 10", - зазначила Якименко.
За її словами, усього для лікування хворих персонал лікарень щотижня використовує приблизно 23 тонни кисню.
Однак міська влада не має у своєму розпорядженні відповідних холодильних камер для зберігання вакцини від COVID-19, наприклад, американської фірми Pfizer, яка потребує температури до -70° за Цельсієм, акцентувала директорка департаменту.
Мер Одеси Геннадій Труханов, що головував на оперативній нараді, доручив відповідним службам звернутися з цього приводу до Міністерства охорони здоров'я та виробників вакцин, зокрема, фірми Pfizer, а також з'ясувати, чи є можливості у місцевих спеціалізованих підприємств допомогти медичним закладам відповідними холодильними камерами для зберігання вакцин.
Та и особо упоротых одесских им же переколоть...
Как же ж "В научно-исследовательских центрах и лабораториях ИХКЭ разрабатываются комплексные установки и аппаратура для авиационной и космической техники, медицины, металлургии, пищевой и химической промышленности, для криогенного обеспечения сверхпроводящих устройств (в частности, термоэлектрические охладители, изготовленные в проблемной лаборатории, были использованы на американском марсоходе в рамках космической программы США)." ?
Похоже Труханов решил на шару получить помощь или город ни фига не знает. Скорее всего решил что то намутить.
почти любой морозильный ларь или камера любого комерса .... напрокат...
шо за проблема? было бы желание!