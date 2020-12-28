РУС
Новости Агрессия России против Украины
6 379 112

Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что согласованы четыре новых участка разведения сил на Донбассе.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на НВ.

О каких именно зонах идет речь, глава Офиса Президента не уточнил.

Также он не сказал, когда именно планируют начать новое разведение сил.

Напомним, в ноябре Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала четыре новых участка разведения сил и средств в Луганской и Донецкой областях. В ТКГ тогда заявляли, что речь идет о Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом.

До этого разведение сил состоялось в Золотом и Станице Луганской.

Донбасс (26959) Ермак Андрей (1300) Офис Президента (1820) разведение сил (144)
Топ комментарии
+46
Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 4460
28.12.2020 17:16 Ответить
+44
Зелена пліснява здає Україну гоптом та в роздріб !!)))
28.12.2020 17:05 Ответить
+37
ЗЕ, а в чому сенс розведення сил,коли московити не виконують своїх зобов"язань,що підтверджує розвітка та сліпці з ОБСЄ ? Тебе судитимуть як зрадника та колаборанта за здачу територій та їх здачу ворогові!
28.12.2020 17:23 Ответить
Єрмака на передову в окопи!!!!
29.12.2020 00:17 Ответить
Єрмака на передову в окопи!!!!
29.12.2020 00:19 Ответить
Зелені в кінець охреніли! Нижньотепле на 1,5 км від лівого берега Сіверського Дінця. Село контрольоване ЗСУ. Лінія розмежування по річці. Сцикун уже на лівий берег Дінця орків пускає? То яке це розведення? ЦЕ ЗДАЧА ТЕРИТОРІї І ВІДСТУП!
29.12.2020 00:51 Ответить
ОТ ТЕБЯ С ТВОИМ БРАТОМ РАЗВЕДЕНИЯ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ !!!
29.12.2020 01:07 Ответить
Очередное одностороннее отступление ВСУ со своих позиций.

Суки ватные...
29.12.2020 01:27 Ответить
ось хто-хто, а братки-єрмаки вміють "розводити"! Це доведений факт!
29.12.2020 03:16 Ответить
Завхоз осла отводит войска.
29.12.2020 09:39 Ответить
Разведение сил , равносильное отступлению перед Пуйлом!
29.12.2020 11:50 Ответить
д'Єрмак, рані чи піздно, але тебе повісять за державну зраду
29.12.2020 12:24 Ответить
*ляді зелені
29.12.2020 17:30 Ответить
Сплошные "перемоги" нарика и его друзей
29.12.2020 17:48 Ответить
