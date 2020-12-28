Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что согласованы четыре новых участка разведения сил на Донбассе.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами.

О каких именно зонах идет речь, глава Офиса Президента не уточнил.

Также он не сказал, когда именно планируют начать новое разведение сил.

Напомним, в ноябре Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала четыре новых участка разведения сил и средств в Луганской и Донецкой областях. В ТКГ тогда заявляли, что речь идет о Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом.

До этого разведение сил состоялось в Золотом и Станице Луганской.

