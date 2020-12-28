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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Чермалыка

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Чермалыка

В результате вражеского огня вблизи населенного пункта Чермалык (Донецкая область) один украинский военнослужащий получил ранение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 28 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранение", - сказано в сообщении.

Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно оказана квалифицированная помощь врачей.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние травмированного вследствие обстрела воина удовлетворительное. Направлена нота миссии ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Чермалыка 01

обстрел (27405) ранение (3389) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+17
устойчивое продолжительное перемирие имени феофания VI
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28.12.2020 11:46
+13
це відбувається тому, що ЗСУ зараз не має можливості працювати на випередження, наносячі превентивні удари.
Внаслідок віслюччого "перемир'я" ворог ще більше укріпився, провів ретельну розвідку та знахабнів настільки, що почав викрадати військовослужбовців..
Виправити ситуацію ситуацію можна лише за умови повернення можливості відкривати вогонь за ситуацією, не погоджуючи це зі штабами
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28.12.2020 11:58
+12
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 941
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28.12.2020 11:55
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устойчивое продолжительное перемирие имени феофания VI
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28.12.2020 11:46 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я!!! Внаслідок непріцільного вогня ,трапився рікошет !!!)))
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28.12.2020 12:01 Ответить
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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28.12.2020 15:08 Ответить
ЗСУ мають нанести по терористам масований відплатний удар артилерією та реактивними системами залпового вогню! План Б має відпацьовуватись на тих ділянках де абізяни неконтрольовані.
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28.12.2020 11:46 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 6297
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28.12.2020 11:52 Ответить
Гриценко це людина яка могла не допустити війну! Коли Гриценко був міністром оборони, армія була в рази потужнішою ніж зараз і путін не зважаючи на Помаранчеву революцію боявся навіть перднути в Криму.
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28.12.2020 12:06 Ответить
Він її і розпродував. Ти думаєш тут у всіх склероз?
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28.12.2020 12:20 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 941
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28.12.2020 11:55 Ответить
Кіцуня то ви? Ніколи б не подумав що ви ЛГБТ, але десь відчував що ви ну той, ну ви зрозуміли!
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28.12.2020 12:05 Ответить
Одне радує - обстріл був неприцільним.
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28.12.2020 11:55 Ответить
Кто хорошо спрятался, тому премия. Театр абсурда...
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28.12.2020 12:02 Ответить
То так, але кулі трапились рікошетні !!))
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28.12.2020 12:02 Ответить
це відбувається тому, що ЗСУ зараз не має можливості працювати на випередження, наносячі превентивні удари.
Внаслідок віслюччого "перемир'я" ворог ще більше укріпився, провів ретельну розвідку та знахабнів настільки, що почав викрадати військовослужбовців..
Виправити ситуацію ситуацію можна лише за умови повернення можливості відкривати вогонь за ситуацією, не погоджуючи це зі штабами
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28.12.2020 11:58 Ответить
Так на то и был рассчет.
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28.12.2020 12:03 Ответить
терміново направити на нуль творця перемир'я, нехай на власні очи побачить, що там відбувається..
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 5161
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28.12.2020 12:03 Ответить
Непарнокопитне,віслюк оманський !!)))
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28.12.2020 12:09 Ответить
Это ранение вырвано из контекста.
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28.12.2020 12:05 Ответить
Анонс новорічного привітання ЗЕдента:
"Наші досягнення - режим тиші триває вже кілька місяців!".
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28.12.2020 12:44 Ответить
А чего это не учняют что из-за не прицельного огня
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28.12.2020 13:30 Ответить
Тільки що. Не перевірено,бо відсутній допуск. Є інформація,що на складі озброєння зберігання американських ударно-захисних комплексів пропали "Джавеліни". Кількість не встановлено,все затаємничено. Підключаємо американців: для перевіруи і хто куди їх відправиви чи скомуниздив.
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28.12.2020 14:52 Ответить
Даю добро, подключай.
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28.12.2020 16:09 Ответить
Порошенко продолжает обстреливать украинские позиции.
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28.12.2020 16:10 Ответить
может быть пора наконец покончить с этой нечистью или забить?? Ничего не меняется, а люди гибнут. Нахер нужна такая война. Так теперь враг и в тылу, Волынскую республику надумали делать и через одноклассники вражескую символику распространяют. Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 900 нашел того кто открыто раздает символику днр. Даже трэк на посылку имеется . Есть тут кто-то, кто может с ним что-то сделать?? https://gdeposylka.ru/courier/russian-post/tracking/RA752255124RU . Если требуется полная переписка-обращайтесь, но всю суть вы видите. Сами можете посмотреть его стрУкраїнського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 9273Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 2490
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29.12.2020 08:39 Ответить
 
 