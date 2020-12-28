Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Чермалыка
В результате вражеского огня вблизи населенного пункта Чермалык (Донецкая область) один украинский военнослужащий получил ранение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
"Сегодня, 28 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранение", - сказано в сообщении.
Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно оказана квалифицированная помощь врачей.
"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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