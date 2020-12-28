Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика
Унаслідок ворожого вогню поблизу населеного пункту Чермалик (Донецька область) один український військовослужбовець зазнав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.
"Сьогодні, 28 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик. Унаслідок ворожого вогню один наш воїн зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів.
"Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначено в повідомленні.
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