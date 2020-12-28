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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика

Унаслідок ворожого вогню поблизу населеного пункту Чермалик (Донецька область) один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"Сьогодні, 28 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик. Унаслідок ворожого вогню один наш воїн зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів.

"Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика 01

Автор: 

обстріл (28725) поранення (2808) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+17
устойчивое продолжительное перемирие имени феофания VI
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28.12.2020 11:46
+13
це відбувається тому, що ЗСУ зараз не має можливості працювати на випередження, наносячі превентивні удари.
Внаслідок віслюччого "перемир'я" ворог ще більше укріпився, провів ретельну розвідку та знахабнів настільки, що почав викрадати військовослужбовців..
Виправити ситуацію ситуацію можна лише за умови повернення можливості відкривати вогонь за ситуацією, не погоджуючи це зі штабами
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28.12.2020 11:58
+12
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 941
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28.12.2020 11:55
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устойчивое продолжительное перемирие имени феофания VI
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28.12.2020 11:46 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я!!! Внаслідок непріцільного вогня ,трапився рікошет !!!)))
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28.12.2020 12:01 Відповісти
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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28.12.2020 15:08 Відповісти
ЗСУ мають нанести по терористам масований відплатний удар артилерією та реактивними системами залпового вогню! План Б має відпацьовуватись на тих ділянках де абізяни неконтрольовані.
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28.12.2020 11:46 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 6297
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28.12.2020 11:52 Відповісти
Гриценко це людина яка могла не допустити війну! Коли Гриценко був міністром оборони, армія була в рази потужнішою ніж зараз і путін не зважаючи на Помаранчеву революцію боявся навіть перднути в Криму.
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28.12.2020 12:06 Відповісти
Він її і розпродував. Ти думаєш тут у всіх склероз?
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28.12.2020 12:20 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 941
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28.12.2020 11:55 Відповісти
Кіцуня то ви? Ніколи б не подумав що ви ЛГБТ, але десь відчував що ви ну той, ну ви зрозуміли!
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28.12.2020 12:05 Відповісти
Одне радує - обстріл був неприцільним.
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28.12.2020 11:55 Відповісти
Кто хорошо спрятался, тому премия. Театр абсурда...
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28.12.2020 12:02 Відповісти
То так, але кулі трапились рікошетні !!))
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28.12.2020 12:02 Відповісти
це відбувається тому, що ЗСУ зараз не має можливості працювати на випередження, наносячі превентивні удари.
Внаслідок віслюччого "перемир'я" ворог ще більше укріпився, провів ретельну розвідку та знахабнів настільки, що почав викрадати військовослужбовців..
Виправити ситуацію ситуацію можна лише за умови повернення можливості відкривати вогонь за ситуацією, не погоджуючи це зі штабами
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28.12.2020 11:58 Відповісти
Так на то и был рассчет.
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28.12.2020 12:03 Відповісти
терміново направити на нуль творця перемир'я, нехай на власні очи побачить, що там відбувається..
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 5161
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28.12.2020 12:03 Відповісти
Непарнокопитне,віслюк оманський !!)))
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28.12.2020 12:09 Відповісти
Это ранение вырвано из контекста.
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28.12.2020 12:05 Відповісти
Анонс новорічного привітання ЗЕдента:
"Наші досягнення - режим тиші триває вже кілька місяців!".
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28.12.2020 12:44 Відповісти
А чего это не учняют что из-за не прицельного огня
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28.12.2020 13:30 Відповісти
Тільки що. Не перевірено,бо відсутній допуск. Є інформація,що на складі озброєння зберігання американських ударно-захисних комплексів пропали "Джавеліни". Кількість не встановлено,все затаємничено. Підключаємо американців: для перевіруи і хто куди їх відправиви чи скомуниздив.
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28.12.2020 14:52 Відповісти
Даю добро, подключай.
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28.12.2020 16:09 Відповісти
Порошенко продолжает обстреливать украинские позиции.
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28.12.2020 16:10 Відповісти
может быть пора наконец покончить с этой нечистью или забить?? Ничего не меняется, а люди гибнут. Нахер нужна такая война. Так теперь враг и в тылу, Волынскую республику надумали делать и через одноклассники вражескую символику распространяют. Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 900 нашел того кто открыто раздает символику днр. Даже трэк на посылку имеется . Есть тут кто-то, кто может с ним что-то сделать?? https://gdeposylka.ru/courier/russian-post/tracking/RA752255124RU . Если требуется полная переписка-обращайтесь, но всю суть вы видите. Сами можете посмотреть его стрУкраїнського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 9273Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Чермалика - Цензор.НЕТ 2490
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29.12.2020 08:39 Відповісти
 
 