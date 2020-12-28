Розведення сил готується ще на чотирьох ділянках на Донбасі, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що узгоджено чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Про які саме зони йдеться, глава Офісу Президента не уточнив.

Також він не сказав, коли саме планують почати нове розведення сил.

Нагадаємо, в листопаді Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила чотири нові ділянки розведення сил і засобів у Луганській і Донецькій областях. У ТКГ тоді заявляли, що йдться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.

До цього розведення сил відбулося в Золотому і Станиці Луганській.