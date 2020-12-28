УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 379 112

Розведення сил готується ще на чотирьох ділянках на Донбасі, - Єрмак

Розведення сил готується ще на чотирьох ділянках на Донбасі, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що узгоджено чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Про які саме зони йдеться, глава Офісу Президента не уточнив.

Також він не сказав, коли саме планують почати нове розведення сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на черговому засіданні ТКГ планує обговорити питання 4 нових ділянок розведення сил

Нагадаємо, в листопаді Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила чотири нові ділянки розведення сил і засобів у Луганській і Донецькій областях. У ТКГ тоді заявляли, що йдться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.

До цього розведення сил відбулося в Золотому і Станиці Луганській.

Автор: 

Донбас (22359) Єрмак Андрій (1413) Офіс Президента (2052) розведення сил (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 4460
показати весь коментар
28.12.2020 17:16 Відповісти
+44
Зелена пліснява здає Україну гоптом та в роздріб !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 17:05 Відповісти
+37
ЗЕ, а в чому сенс розведення сил,коли московити не виконують своїх зобов"язань,що підтверджує розвітка та сліпці з ОБСЄ ? Тебе судитимуть як зрадника та колаборанта за здачу територій та їх здачу ворогові!
показати весь коментар
28.12.2020 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Єрмака на передову в окопи!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 00:17 Відповісти
Єрмака на передову в окопи!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 00:19 Відповісти
Зелені в кінець охреніли! Нижньотепле на 1,5 км від лівого берега Сіверського Дінця. Село контрольоване ЗСУ. Лінія розмежування по річці. Сцикун уже на лівий берег Дінця орків пускає? То яке це розведення? ЦЕ ЗДАЧА ТЕРИТОРІї І ВІДСТУП!
показати весь коментар
29.12.2020 00:51 Відповісти
ОТ ТЕБЯ С ТВОИМ БРАТОМ РАЗВЕДЕНИЯ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ !!!
показати весь коментар
29.12.2020 01:07 Відповісти
Очередное одностороннее отступление ВСУ со своих позиций.

Суки ватные...
показати весь коментар
29.12.2020 01:27 Відповісти
ось хто-хто, а братки-єрмаки вміють "розводити"! Це доведений факт!
показати весь коментар
29.12.2020 03:16 Відповісти
Завхоз осла отводит войска.
показати весь коментар
29.12.2020 09:39 Відповісти
Разведение сил , равносильное отступлению перед Пуйлом!
показати весь коментар
29.12.2020 11:50 Відповісти
д'Єрмак, рані чи піздно, але тебе повісять за державну зраду
показати весь коментар
29.12.2020 12:24 Відповісти
*ляді зелені
показати весь коментар
29.12.2020 17:30 Відповісти
Сплошные "перемоги" нарика и его друзей
показати весь коментар
29.12.2020 17:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 