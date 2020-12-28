Розведення сил готується ще на чотирьох ділянках на Донбасі, - Єрмак
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що узгоджено чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.
Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Про які саме зони йдеться, глава Офісу Президента не уточнив.
Також він не сказав, коли саме планують почати нове розведення сил.
Нагадаємо, в листопаді Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила чотири нові ділянки розведення сил і засобів у Луганській і Донецькій областях. У ТКГ тоді заявляли, що йдться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.
До цього розведення сил відбулося в Золотому і Станиці Луганській.
Топ коментарі
+46 wake up-UA
показати весь коментар28.12.2020 17:16 Відповісти Посилання
+44 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар28.12.2020 17:05 Відповісти Посилання
+37 Sav UA
показати весь коментар28.12.2020 17:23 Відповісти Посилання
