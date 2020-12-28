Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом провести аудит составляющих цен на газ для населения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос ", - отметил глава правительства.
Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 представить на рассмотрение Правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.
"Обновление баланса должен показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.
Облгазы тоже подняли с 1 января - 7,5-10,8 гривен.
Абонплата за газ с 1 января - +30-50%.
Вода с 1 января - +20%.
Тепло с 1 января - +20-40%.
ПСО по электроэнергии (0.9-1,68 грн) заканчиваются 31 декабря и с 1 января - 'рынок'»
Для тех, кто ждёт что, что-то изменится в 2021.
Прикинул, что получу уже с 1 января:
Газ-7,44 (Нафтогаз)+15%
Транспортировка-2,1 +45%
Вода, стоки, примерно +15%
Киевстар, тарифы +30%
Продукты, топливо
Какая там говорите инфляция?
И сверху, в мертвый месяц, закроем локдауном.
РайЕвропу. Чем больше платишь налогов тем быстрее туда попадешь. А есчо на тебя путин не нападэ.
ДАНО:
1. Нині люди платять 0,9 грн за 1кВт/год (до 100 кВт). 2. З 1.01.2021 року люди платитимуть 1.68 грн за 1 кВт/год.
ЗНАЙТИ: На скільки збагатяться Беня, Ахмет і Віслюк, якщо тепер кожна родина кожен місяць платитиме за 100 кВт на 78 грн більше.
Що стовідсотково - Порошенко збагатиться рівно у 82 рази при любих вхідних умовах
До 05. 2014 года украинцы платили 28 копеек/кВт*ч. После Петиного безальтернативного покращення украинцы стали платить 90копеек/кВт. На сколько 7-ми палубных яхт Петя и Ахметов заработали писяя украинцам на лицо?
Задача на логику №2.
С 1 января 2019 года вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица.
Соответствующий закон https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/10/643438/ подписал президент Петр Порошенко 10 декабря.
С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать переходный период с лимитом в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый - 100 евро на одно физлицо.Вопрос: Куда действительно нас ведет Петя Мальдивский, в Европу или Таможенный союз?
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
ПРОВЕРИТЬ хорошо ли намылена верёвка на которой повесится пользователь ТАКОЙ ДОРОГОЙ комуналки...