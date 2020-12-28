Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом провести аудит составляющих цен на газ для населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос ", - отметил глава правительства.

Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 представить на рассмотрение Правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

"Обновление баланса должен показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.