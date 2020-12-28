РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9179 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
7 237 75

Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения

Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом провести аудит составляющих цен на газ для населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос ", - отметил глава правительства.

Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 представить на рассмотрение Правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

"Обновление баланса должен показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

Антимонопольный комитет (487) Тарифы на газ (352) Витренко Юрий (378) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
атец радной !!! и на электрику с января 2021 года )))) не забудь проверить...
показать весь комментарий
28.12.2020 21:03 Ответить
+16
А на электрику уже проверили, теперь очередь газа.. вы опять не так поняли, он поручил проверить почему тарифы такие не обоснованно низкие, и не стоит ли их немножко приподнять до законно справедливого уровня, ато даже транспортировку не покрывает..
показать весь комментарий
28.12.2020 21:15 Ответить
+10
ага, він зробить аудіт і скаже, що все гаразд та на користь державі, а населення це барани
показать весь комментарий
28.12.2020 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
атец радной !!! и на электрику с января 2021 года )))) не забудь проверить...
показать весь комментарий
28.12.2020 21:03 Ответить
А на электрику уже проверили, теперь очередь газа.. вы опять не так поняли, он поручил проверить почему тарифы такие не обоснованно низкие, и не стоит ли их немножко приподнять до законно справедливого уровня, ато даже транспортировку не покрывает..
показать весь комментарий
28.12.2020 21:15 Ответить
(а действительно ))))
показать весь комментарий
28.12.2020 21:18 Ответить
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 6396
показать весь комментарий
28.12.2020 22:41 Ответить
Популизм.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:05 Ответить
"кокаїнова зєляноміка" - невігластво помножене на волюнтаризм
показать весь комментарий
28.12.2020 21:14 Ответить
ага, він зробить аудіт і скаже, що все гаразд та на користь державі, а населення це барани
показать весь комментарий
28.12.2020 21:05 Ответить
«Газ с 1 января - 7,22 грн, +15% подарок от Нафтогаза.
Облгазы тоже подняли с 1 января - 7,5-10,8 гривен.
Абонплата за газ с 1 января - +30-50%.
Вода с 1 января - +20%.
Тепло с 1 января - +20-40%.
ПСО по электроэнергии (0.9-1,68 грн) заканчиваются 31 декабря и с 1 января - 'рынок'»
показать весь комментарий
28.12.2020 21:05 Ответить
Дайтє ЗЄбанатам єсчо 100 днєй
показать весь комментарий
28.12.2020 21:19 Ответить
А что, порошки в это не верят? Почему?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:33 Ответить
При Порошенкові, попри війну, пенсіонерам постійно індексували пенсії, а при ЗЕ пенсіонерам підняли пенсії, за 2020 рік, аж на 30 гривень, це при тому, що вартість газу, та електроенергії в рази.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:43 Ответить
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 1797
показать весь комментарий
28.12.2020 21:55 Ответить
Спитай у ЗЕ-порошка - https://www.youtube.com/watch?v=********-Lo&ab_channel=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 9184
показать весь комментарий
28.12.2020 21:53 Ответить
Спасибо Зе за подарок олегархам к новому году! Прогнулся по полной! Грабить слабых, так грабить, конец бедности, стремиться к уровню хозяев!
показать весь комментарий
29.12.2020 03:15 Ответить
Подорожал не только газ, но и его транспортировка ?0:% фирм-поставщиков принадлежат Фирташу. Но КУКАРЕКУ и антимонопольный комитет молчат. Значит зеля в доле...
показать весь комментарий
28.12.2020 21:07 Ответить
Яка "обоснованность", ціна на газ вже більша, ніж при Порошенко. Ви колись головою думаєте, як людям далі жити при таких тарифах.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:08 Ответить
А с чего вы взяли что они хотят чтобы украинцы жили в Украине? Я например еще с 2014 года наблюдаю как у нас в Киеве уже полно даунбаситов, а на дамбасе уже полно кацапоидов. Украинцы же выезжают а ПМЖ в Европу и Канаду. Большое переселение как и при Сталине опять идет в полном разгаре.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:14 Ответить
Лаптя. При твоєму сталіні кріпаки не мали паспортів, не те, що грошей, що б кудись поїхати, бо працювали за "трудодні", тобто, задарма. Кріпаччина була гірша, аніж за панів, до 1860 року.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:47 Ответить
Принцип прост, если народ схавал, то можно повышать и дальше! Зато пенсионеры быстрее уходят, и можно быстрее деребанить, бюджетообразующие основы Государства.
показать весь комментарий
29.12.2020 03:20 Ответить
Голова Антимонопольного комітету України - Ольга Піщанська - за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"

Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 4404
показать весь комментарий
28.12.2020 21:09 Ответить
А морда ліца мерзо-пакосна-піздо протівна
показать весь комментарий
29.12.2020 05:43 Ответить
Перед ким він дурачка включає?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:10 Ответить
Вони що, з подохлим кернесом брати?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:48 Ответить
Я думаю, що 73% заслужили 100% і перевірка не потрібна. 2019 був перевіркою. І хохли-малороси-раби перевірку пройшли!
показать весь комментарий
28.12.2020 21:10 Ответить
Він рейтинг вже втратив, якщо щось обіцяв, треба виконувати.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:12 Ответить
Кловун щось пообіцяв і хтось йому повірив? А чи не лохом є та людина? В серіали-казки, що стають реальністю тільки повний лох і повірить
показать весь комментарий
28.12.2020 21:16 Ответить
Датышоооо? Сам поднял сам и проверит? А математику для третьего класса изучать не пробовал? Летом закупили газ по 2грн а нам продают по 10грн. Каким боком цена на газ за пару месяцев выросла с 2 грн аж до 10грн? Я уже не говорю что власть продает нам же наш газ добытый в Украине, недра по Конституции которого принадлежат всем украинцам.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:11 Ответить
То все Порох робить!
показать весь комментарий
28.12.2020 21:13 Ответить
Так и есть. Я что то ни разу не видел чтобы Порося протестовало или даже выражало какое то недовольство по етому поводу. Наверное потому что Порося точно так же если не больше замешано в етом.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:16 Ответить
ЗЄбанат, це тобі подарунок від клоуна. Під ялинку щоб його виборці не сумували.

Для тех, кто ждёт что, что-то изменится в 2021.
Прикинул, что получу уже с 1 января:
Газ-7,44 (Нафтогаз)+15%
Транспортировка-2,1 +45%
Вода, стоки, примерно +15%
Киевстар, тарифы +30%
Продукты, топливо
Какая там говорите инфляция?
И сверху, в мертвый месяц, закроем локдауном.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:18 Ответить
Поздравляю. Как говорил Петя Мальдивский, ты уже на пол пути в Рай Европу. Чем больше платишь налогов тем быстрее туда попадешь. А есчо на тебя путин не нападэ.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:22 Ответить
Ти хоч усвідомлюєш яке ти зараз жалюгідне?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:23 Ответить
воно не зараз, воно по житті жалюгідне
показать весь комментарий
28.12.2020 22:58 Ответить
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1. Нині люди платять 0,9 грн за 1кВт/год (до 100 кВт). 2. З 1.01.2021 року люди платитимуть 1.68 грн за 1 кВт/год.
ЗНАЙТИ: На скільки збагатяться Беня, Ахмет і Віслюк, якщо тепер кожна родина кожен місяць платитиме за 100 кВт на 78 грн більше.

Що стовідсотково - Порошенко збагатиться рівно у 82 рази при любих вхідних умовах
показать весь комментарий
28.12.2020 21:25 Ответить
Задача для порохобота.
До 05. 2014 года украинцы платили 28 копеек/кВт*ч. После Петиного безальтернативного покращення украинцы стали платить 90копеек/кВт. На сколько 7-ми палубных яхт Петя и Ахметов заработали писяя украинцам на лицо?
Задача на логику №2.

С 1 января 2019 года вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица.
Соответствующий закон https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/10/643438/ подписал президент Петр Порошенко 10 декабря.
С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать переходный период с лимитом в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый - 100 евро на одно физлицо.Вопрос: Куда действительно нас ведет Петя Мальдивский, в Европу или Таможенный союз?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:42 Ответить
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 1365
показать весь комментарий
28.12.2020 21:58 Ответить
іди вже на "кінець" звідси
показать весь комментарий
28.12.2020 22:59 Ответить
Та воно наглухо відбите, достатньо прочитати його висер нижче! Його досі Петя кудись веде....
показать весь комментарий
28.12.2020 21:52 Ответить
Главное что нет *евробляхеров*.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:23 Ответить
не-не,транспортировка счас 1.176грн/куб. с нг +73%. накинули по проценту на каждый процент зедебилов.осталось только порошенка посадить и тогда заживем
показать весь комментарий
28.12.2020 21:49 Ответить
Тобі час у квартал, писати жарти для твоїх зедебільних однодумців! Там таких юродивих **********.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:20 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 21:23 Ответить
Агга..в 10 разів підняв....плівки Деркача..
показать весь комментарий
28.12.2020 21:36 Ответить
Ну що ЗЕ-біли, відчуваєте тепленьку запашу урину, яка стікає по вашим обличчям? це закінчилася епоха бідності.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:13 Ответить
недра Украины принадлежат только жидам-олигархам
показать весь комментарий
28.12.2020 21:24 Ответить
а не позно у...рался, батенька? показиваеш свою обеспокоенность? уже месяц все новости говорят о повышении цен. нехрен строить из себя народного адвоката. не знаеш что у тебя под носом твориться, иди нах... в отставку
показать весь комментарий
28.12.2020 21:14 Ответить
Это чтобы мы не сильно за повышение на электроэнергию пыхтели? Так я сразу скажу, про газ - это только на камеру, для нас с вами. Никто ничего не проверит. А через пару месяцев, если кто спросит, ответят: все там обоснованно и Роттердам+ лучшая в мире цена.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:15 Ответить
Судячи з твого допису, я знаю за кого ти голосував на усіх виборах 2019 року! зебілизм невиліковний!
показать весь комментарий
28.12.2020 21:18 Ответить
Мало того, это заразное. Дядя Беня всю страну испаганил зебилизмом.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:22 Ответить
То ж у ВР прийшли неграмотні базарники. Там є кому перевіряти? Вони припали до корита, їм в канавертх платять і вони задоволені.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:53 Ответить
Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 8367
показать весь комментарий
28.12.2020 21:17 Ответить
Та то не банда,а уже якийсь каганат.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:34 Ответить
аж противно-проверить
показать весь комментарий
28.12.2020 21:22 Ответить
Прямо як *****, тільки той озаботілся цінами на харчі у кацапів, а цей на газ
показать весь комментарий
28.12.2020 21:27 Ответить
Там идут сверхдоходы в 500%, летом закачали полные хранилища покупая по 60 баксов а теперь впаривают 300. А главное все же вроде по закону так как на хабе цена поднялась до 220. Так вы же твари покупали не по 220 а по 60.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:30 Ответить
При чому, купували за наші ж таки гроші.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:51 Ответить
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 9909
показать весь комментарий
28.12.2020 21:31 Ответить
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
показать весь комментарий
28.12.2020 21:34 Ответить
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 8524
показать весь комментарий
28.12.2020 21:35 Ответить
Молодцы!!! Если бы щяс были выборы, я бы голосовал исключительно за слуг нарида!!! Прикольно они делают тупую биомассу вместе. Слышыте, зебилы, я ржу!!!Мне прикольно смотреть на ваши кислые, постоянно недовольные и обиженные рожи! 😆😆😆
показать весь комментарий
28.12.2020 21:35 Ответить
Лучше бы он приказал повесить неприкасаемого Коболева.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:37 Ответить
Краще тупицького.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:49 Ответить
эти проверят и поднимут
показать весь комментарий
28.12.2020 21:43 Ответить
проверить...
ПРОВЕРИТЬ хорошо ли намылена верёвка на которой повесится пользователь ТАКОЙ ДОРОГОЙ комуналки...
показать весь комментарий
28.12.2020 21:47 Ответить
евреи проверят так шо цена еще взлетит вверх....
показать весь комментарий
28.12.2020 22:01 Ответить
В Кабмине не профессионалы, а мастера художественного свиста, под руководством "величайшего " свистуна, который так свистел про высокие тарифы, и как их нужно срочно понижать, и покончить с эпохой бедности.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:18 Ответить
Пеця комуналку піднімав якось більш святково, більш патріотично, - аж приємно було гроші з кишені діставати. )
показать весь комментарий
28.12.2020 22:26 Ответить
Поміняти газового поставщика можна,вибравши із списку в кого сама дешевша ціна,тільки де гарантія,що вони завтра не домовляться і не запропонують однакову високу ціну на лютий місяць?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:55 Ответить
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 845
показать весь комментарий
28.12.2020 23:21 Ответить
Ой, а кто это все сделал?©
показать весь комментарий
28.12.2020 23:37 Ответить
Барига обіцяв на весну 2019 газ по 12грн ,якщо комусь відбило пам*ять.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:03 Ответить
 
 