7 237 75

Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення

Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку спільно з Антимонопольним комітетом провести аудит складових цін на газ для населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Необхідно провести аудит формування тарифів і розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів. У вас є всі важелі, щоб урегулювати це питання", - зазначив глава уряду.

Крім того, Прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 представити на розгляд Уряду і РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%

"Оновлення балансу має показати всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою й інтересами бізнесу", - підкреслив Шмигаль.

+24
атец радной !!! и на электрику с января 2021 года )))) не забудь проверить...
28.12.2020 21:03 Відповісти
28.12.2020 21:03 Відповісти
+16
А на электрику уже проверили, теперь очередь газа.. вы опять не так поняли, он поручил проверить почему тарифы такие не обоснованно низкие, и не стоит ли их немножко приподнять до законно справедливого уровня, ато даже транспортировку не покрывает..
28.12.2020 21:15 Відповісти
28.12.2020 21:15 Відповісти
+10
ага, він зробить аудіт і скаже, що все гаразд та на користь державі, а населення це барани
28.12.2020 21:05 Відповісти
28.12.2020 21:05 Відповісти
атец радной !!! и на электрику с января 2021 года )))) не забудь проверить...
28.12.2020 21:03 Відповісти
28.12.2020 21:03 Відповісти
А на электрику уже проверили, теперь очередь газа.. вы опять не так поняли, он поручил проверить почему тарифы такие не обоснованно низкие, и не стоит ли их немножко приподнять до законно справедливого уровня, ато даже транспортировку не покрывает..
28.12.2020 21:15 Відповісти
28.12.2020 21:15 Відповісти
(а действительно ))))
показати весь коментар
28.12.2020 21:18 Відповісти
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 6396
28.12.2020 22:41 Відповісти
28.12.2020 22:41 Відповісти
Популизм.
28.12.2020 21:05 Відповісти
28.12.2020 21:05 Відповісти
"кокаїнова зєляноміка" - невігластво помножене на волюнтаризм
28.12.2020 21:14 Відповісти
28.12.2020 21:14 Відповісти
ага, він зробить аудіт і скаже, що все гаразд та на користь державі, а населення це барани
28.12.2020 21:05 Відповісти
28.12.2020 21:05 Відповісти
«Газ с 1 января - 7,22 грн, +15% подарок от Нафтогаза.
Облгазы тоже подняли с 1 января - 7,5-10,8 гривен.
Абонплата за газ с 1 января - +30-50%.
Вода с 1 января - +20%.
Тепло с 1 января - +20-40%.
ПСО по электроэнергии (0.9-1,68 грн) заканчиваются 31 декабря и с 1 января - 'рынок'»
28.12.2020 21:05 Відповісти
28.12.2020 21:05 Відповісти
Дайтє ЗЄбанатам єсчо 100 днєй
28.12.2020 21:19 Відповісти
28.12.2020 21:19 Відповісти
А что, порошки в это не верят? Почему?
28.12.2020 21:33 Відповісти
28.12.2020 21:33 Відповісти
При Порошенкові, попри війну, пенсіонерам постійно індексували пенсії, а при ЗЕ пенсіонерам підняли пенсії, за 2020 рік, аж на 30 гривень, це при тому, що вартість газу, та електроенергії в рази.
28.12.2020 21:43 Відповісти
28.12.2020 21:43 Відповісти
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 1797
28.12.2020 21:55 Відповісти
28.12.2020 21:55 Відповісти
Спитай у ЗЕ-порошка - https://www.youtube.com/watch?v=********-Lo&ab_channel=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 9184
28.12.2020 21:53 Відповісти
28.12.2020 21:53 Відповісти
Спасибо Зе за подарок олегархам к новому году! Прогнулся по полной! Грабить слабых, так грабить, конец бедности, стремиться к уровню хозяев!
29.12.2020 03:15 Відповісти
29.12.2020 03:15 Відповісти
Подорожал не только газ, но и его транспортировка ?0:% фирм-поставщиков принадлежат Фирташу. Но КУКАРЕКУ и антимонопольный комитет молчат. Значит зеля в доле...
28.12.2020 21:07 Відповісти
28.12.2020 21:07 Відповісти
Яка "обоснованность", ціна на газ вже більша, ніж при Порошенко. Ви колись головою думаєте, як людям далі жити при таких тарифах.
28.12.2020 21:08 Відповісти
28.12.2020 21:08 Відповісти
А с чего вы взяли что они хотят чтобы украинцы жили в Украине? Я например еще с 2014 года наблюдаю как у нас в Киеве уже полно даунбаситов, а на дамбасе уже полно кацапоидов. Украинцы же выезжают а ПМЖ в Европу и Канаду. Большое переселение как и при Сталине опять идет в полном разгаре.
28.12.2020 21:14 Відповісти
28.12.2020 21:14 Відповісти
Лаптя. При твоєму сталіні кріпаки не мали паспортів, не те, що грошей, що б кудись поїхати, бо працювали за "трудодні", тобто, задарма. Кріпаччина була гірша, аніж за панів, до 1860 року.
28.12.2020 21:47 Відповісти
28.12.2020 21:47 Відповісти
Принцип прост, если народ схавал, то можно повышать и дальше! Зато пенсионеры быстрее уходят, и можно быстрее деребанить, бюджетообразующие основы Государства.
29.12.2020 03:20 Відповісти
29.12.2020 03:20 Відповісти
Голова Антимонопольного комітету України - Ольга Піщанська - за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу"

Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 4404
28.12.2020 21:09 Відповісти
28.12.2020 21:09 Відповісти
А морда ліца мерзо-пакосна-піздо протівна
29.12.2020 05:43 Відповісти
29.12.2020 05:43 Відповісти
Перед ким він дурачка включає?
28.12.2020 21:10 Відповісти
28.12.2020 21:10 Відповісти
Вони що, з подохлим кернесом брати?
28.12.2020 21:48 Відповісти
28.12.2020 21:48 Відповісти
Я думаю, що 73% заслужили 100% і перевірка не потрібна. 2019 був перевіркою. І хохли-малороси-раби перевірку пройшли!
28.12.2020 21:10 Відповісти
28.12.2020 21:10 Відповісти
Він рейтинг вже втратив, якщо щось обіцяв, треба виконувати.
28.12.2020 21:12 Відповісти
28.12.2020 21:12 Відповісти
Кловун щось пообіцяв і хтось йому повірив? А чи не лохом є та людина? В серіали-казки, що стають реальністю тільки повний лох і повірить
28.12.2020 21:16 Відповісти
28.12.2020 21:16 Відповісти
Датышоооо? Сам поднял сам и проверит? А математику для третьего класса изучать не пробовал? Летом закупили газ по 2грн а нам продают по 10грн. Каким боком цена на газ за пару месяцев выросла с 2 грн аж до 10грн? Я уже не говорю что власть продает нам же наш газ добытый в Украине, недра по Конституции которого принадлежат всем украинцам.
28.12.2020 21:11 Відповісти
28.12.2020 21:11 Відповісти
То все Порох робить!
28.12.2020 21:13 Відповісти
28.12.2020 21:13 Відповісти
Так и есть. Я что то ни разу не видел чтобы Порося протестовало или даже выражало какое то недовольство по етому поводу. Наверное потому что Порося точно так же если не больше замешано в етом.
28.12.2020 21:16 Відповісти
28.12.2020 21:16 Відповісти
ЗЄбанат, це тобі подарунок від клоуна. Під ялинку щоб його виборці не сумували.

Для тех, кто ждёт что, что-то изменится в 2021.
Прикинул, что получу уже с 1 января:
Газ-7,44 (Нафтогаз)+15%
Транспортировка-2,1 +45%
Вода, стоки, примерно +15%
Киевстар, тарифы +30%
Продукты, топливо
Какая там говорите инфляция?
И сверху, в мертвый месяц, закроем локдауном.
28.12.2020 21:18 Відповісти
28.12.2020 21:18 Відповісти
Поздравляю. Как говорил Петя Мальдивский, ты уже на пол пути в Рай Европу. Чем больше платишь налогов тем быстрее туда попадешь. А есчо на тебя путин не нападэ.
28.12.2020 21:22 Відповісти
28.12.2020 21:22 Відповісти
Ти хоч усвідомлюєш яке ти зараз жалюгідне?
28.12.2020 21:23 Відповісти
28.12.2020 21:23 Відповісти
воно не зараз, воно по житті жалюгідне
28.12.2020 22:58 Відповісти
28.12.2020 22:58 Відповісти
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1. Нині люди платять 0,9 грн за 1кВт/год (до 100 кВт). 2. З 1.01.2021 року люди платитимуть 1.68 грн за 1 кВт/год.
ЗНАЙТИ: На скільки збагатяться Беня, Ахмет і Віслюк, якщо тепер кожна родина кожен місяць платитиме за 100 кВт на 78 грн більше.

Що стовідсотково - Порошенко збагатиться рівно у 82 рази при любих вхідних умовах
28.12.2020 21:25 Відповісти
28.12.2020 21:25 Відповісти
Задача для порохобота.
До 05. 2014 года украинцы платили 28 копеек/кВт*ч. После Петиного безальтернативного покращення украинцы стали платить 90копеек/кВт. На сколько 7-ми палубных яхт Петя и Ахметов заработали писяя украинцам на лицо?
Задача на логику №2.

С 1 января 2019 года вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица.
Соответствующий закон https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/10/643438/ подписал президент Петр Порошенко 10 декабря.
С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать переходный период с лимитом в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый - 100 евро на одно физлицо.Вопрос: Куда действительно нас ведет Петя Мальдивский, в Европу или Таможенный союз?
28.12.2020 21:42 Відповісти
28.12.2020 21:42 Відповісти
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 1365
28.12.2020 21:58 Відповісти
28.12.2020 21:58 Відповісти
іди вже на "кінець" звідси
28.12.2020 22:59 Відповісти
28.12.2020 22:59 Відповісти
Та воно наглухо відбите, достатньо прочитати його висер нижче! Його досі Петя кудись веде....
28.12.2020 21:52 Відповісти
28.12.2020 21:52 Відповісти
Главное что нет *евробляхеров*.
28.12.2020 21:23 Відповісти
28.12.2020 21:23 Відповісти
не-не,транспортировка счас 1.176грн/куб. с нг +73%. накинули по проценту на каждый процент зедебилов.осталось только порошенка посадить и тогда заживем
28.12.2020 21:49 Відповісти
28.12.2020 21:49 Відповісти
Тобі час у квартал, писати жарти для твоїх зедебільних однодумців! Там таких юродивих **********.
28.12.2020 21:20 Відповісти
28.12.2020 21:20 Відповісти
28.12.2020 21:23 Відповісти
28.12.2020 21:23 Відповісти
Агга..в 10 разів підняв....плівки Деркача..
28.12.2020 21:36 Відповісти
28.12.2020 21:36 Відповісти
Ну що ЗЕ-біли, відчуваєте тепленьку запашу урину, яка стікає по вашим обличчям? це закінчилася епоха бідності.
28.12.2020 21:13 Відповісти
28.12.2020 21:13 Відповісти
недра Украины принадлежат только жидам-олигархам
28.12.2020 21:24 Відповісти
28.12.2020 21:24 Відповісти
а не позно у...рался, батенька? показиваеш свою обеспокоенность? уже месяц все новости говорят о повышении цен. нехрен строить из себя народного адвоката. не знаеш что у тебя под носом твориться, иди нах... в отставку
28.12.2020 21:14 Відповісти
28.12.2020 21:14 Відповісти
Это чтобы мы не сильно за повышение на электроэнергию пыхтели? Так я сразу скажу, про газ - это только на камеру, для нас с вами. Никто ничего не проверит. А через пару месяцев, если кто спросит, ответят: все там обоснованно и Роттердам+ лучшая в мире цена.
28.12.2020 21:15 Відповісти
28.12.2020 21:15 Відповісти
Судячи з твого допису, я знаю за кого ти голосував на усіх виборах 2019 року! зебілизм невиліковний!
28.12.2020 21:18 Відповісти
28.12.2020 21:18 Відповісти
Мало того, это заразное. Дядя Беня всю страну испаганил зебилизмом.
28.12.2020 21:22 Відповісти
28.12.2020 21:22 Відповісти
То ж у ВР прийшли неграмотні базарники. Там є кому перевіряти? Вони припали до корита, їм в канавертх платять і вони задоволені.
28.12.2020 21:53 Відповісти
28.12.2020 21:53 Відповісти
Шмыгаль поручил проверить обоснованность цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 8367
28.12.2020 21:17 Відповісти
28.12.2020 21:17 Відповісти
Та то не банда,а уже якийсь каганат.
28.12.2020 21:34 Відповісти
28.12.2020 21:34 Відповісти
аж противно-проверить
28.12.2020 21:22 Відповісти
28.12.2020 21:22 Відповісти
Прямо як *****, тільки той озаботілся цінами на харчі у кацапів, а цей на газ
28.12.2020 21:27 Відповісти
28.12.2020 21:27 Відповісти
Там идут сверхдоходы в 500%, летом закачали полные хранилища покупая по 60 баксов а теперь впаривают 300. А главное все же вроде по закону так как на хабе цена поднялась до 220. Так вы же твари покупали не по 220 а по 60.
28.12.2020 21:30 Відповісти
28.12.2020 21:30 Відповісти
При чому, купували за наші ж таки гроші.
28.12.2020 21:51 Відповісти
28.12.2020 21:51 Відповісти
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 9909
28.12.2020 21:31 Відповісти
28.12.2020 21:31 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
28.12.2020 21:34 Відповісти
28.12.2020 21:34 Відповісти
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 8524
28.12.2020 21:35 Відповісти
28.12.2020 21:35 Відповісти
Молодцы!!! Если бы щяс были выборы, я бы голосовал исключительно за слуг нарида!!! Прикольно они делают тупую биомассу вместе. Слышыте, зебилы, я ржу!!!Мне прикольно смотреть на ваши кислые, постоянно недовольные и обиженные рожи! 😆😆😆
28.12.2020 21:35 Відповісти
28.12.2020 21:35 Відповісти
Лучше бы он приказал повесить неприкасаемого Коболева.
28.12.2020 21:37 Відповісти
28.12.2020 21:37 Відповісти
Краще тупицького.
28.12.2020 21:49 Відповісти
28.12.2020 21:49 Відповісти
эти проверят и поднимут
28.12.2020 21:43 Відповісти
28.12.2020 21:43 Відповісти
проверить...
ПРОВЕРИТЬ хорошо ли намылена верёвка на которой повесится пользователь ТАКОЙ ДОРОГОЙ комуналки...
28.12.2020 21:47 Відповісти
28.12.2020 21:47 Відповісти
евреи проверят так шо цена еще взлетит вверх....
28.12.2020 22:01 Відповісти
28.12.2020 22:01 Відповісти
В Кабмине не профессионалы, а мастера художественного свиста, под руководством "величайшего " свистуна, который так свистел про высокие тарифы, и как их нужно срочно понижать, и покончить с эпохой бедности.
28.12.2020 22:18 Відповісти
28.12.2020 22:18 Відповісти
Пеця комуналку піднімав якось більш святково, більш патріотично, - аж приємно було гроші з кишені діставати. )
28.12.2020 22:26 Відповісти
28.12.2020 22:26 Відповісти
Поміняти газового поставщика можна,вибравши із списку в кого сама дешевша ціна,тільки де гарантія,що вони завтра не домовляться і не запропонують однакову високу ціну на лютий місяць?
28.12.2020 22:55 Відповісти
28.12.2020 22:55 Відповісти
Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 845
28.12.2020 23:21 Відповісти
28.12.2020 23:21 Відповісти
Ой, а кто это все сделал?©
28.12.2020 23:37 Відповісти
28.12.2020 23:37 Відповісти
Барига обіцяв на весну 2019 газ по 12грн ,якщо комусь відбило пам*ять.
29.12.2020 19:03 Відповісти
29.12.2020 19:03 Відповісти
 
 