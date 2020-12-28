Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ для населення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку спільно з Антимонопольним комітетом провести аудит складових цін на газ для населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Необхідно провести аудит формування тарифів і розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів. У вас є всі важелі, щоб урегулювати це питання", - зазначив глава уряду.

Крім того, Прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 представити на розгляд Уряду і РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України.

"Оновлення балансу має показати всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою й інтересами бізнесу", - підкреслив Шмигаль.