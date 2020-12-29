Доходы бюджета-2020 превысили план, - Шмыгаль

Увеличение доходов бюджета в 2020 году стало возможным благодаря эффективной борьбе государства с различными схемами и скрутками, из-за чего налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем ожидалось.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава Правительства подчеркнул, что увеличение доходов бюджета удалось достичь без повышения налоговой нагрузки на бизнес.

"Кроме того, были запрещены большинство проверок, в том числе и налоговые. В полном объеме возмещается НДС ", - сообщил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн. По его словам, это больше, чем в 2018 и 2019 годах вместе.

"В этом году полноценно заработал инструмент концессий. Были переданы 2 украинские порта, что позволяет привлечь миллиарды гривен инвестиций в экономику страны ", - напомнил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что в октябре-ноябре началось восстановление экспорта, а в ноябре - восстановление промышленности.

"Мы видим положительную динамику по росту зарплат, розничной торговли. Все эти факторы должны способствовать тому, что украинская экономика уже в 2021 году вырастет на 4,6% ", - заявил премьер.