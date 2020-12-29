РУС
Новости Бюджет-2020
8 231 116

Доходы бюджета-2020 превысили план, - Шмыгаль

Увеличение доходов бюджета в 2020 году стало возможным благодаря эффективной борьбе государства с различными схемами и скрутками, из-за чего налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем ожидалось.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава Правительства подчеркнул, что увеличение доходов бюджета удалось достичь без повышения налоговой нагрузки на бизнес.

"Кроме того, были запрещены большинство проверок, в том числе и налоговые. В полном объеме возмещается НДС ", - сообщил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн. По его словам, это больше, чем в 2018 и 2019 годах вместе.

"В этом году полноценно заработал инструмент концессий. Были переданы 2 украинские порта, что позволяет привлечь миллиарды гривен инвестиций в экономику страны ", - напомнил глава правительства.

Также читайте: Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что в октябре-ноябре началось восстановление экспорта, а в ноябре - восстановление промышленности.

"Мы видим положительную динамику по росту зарплат, розничной торговли. Все эти факторы должны способствовать тому, что украинская экономика уже в 2021 году вырастет на 4,6% ", - заявил премьер.

Автор: 

бюджет (4854) Шмыгаль Денис (2817)
Топ комментарии
+34
Для кого ЭТА ЧУШЬ !!! ВСе больше похоже на кацапскую помойку-- несет какую то хрень полностью противоположную реальности !!! Начался видимо кокурс у зеленки кто самый ненормальный в болоте
29.12.2020 02:09 Ответить
29.12.2020 02:09 Ответить
+26
Бюджет занижался секвестром - ДВА РАЗА !!! Шмыгаль и Ко -- ДЕБИЛЫ !!!
29.12.2020 02:13 Ответить
29.12.2020 02:13 Ответить
+24
А дыра 300 млрд куда подевалась?
29.12.2020 03:20 Ответить
29.12.2020 03:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
PS: Как там бенядиктовна, не лопнула со смеха???
29.12.2020 11:11 Ответить
29.12.2020 11:11 Ответить
т.е., если бы не этот план, то дефицит был бы не 120 миллиардов, а 180?
29.12.2020 11:40 Ответить
29.12.2020 11:40 Ответить
Игорь Монахов, они не дебилы , они свол*чи, специально вводят нас в обман, чтобы остаться на теплых местах!
29.12.2020 12:36 Ответить
29.12.2020 12:36 Ответить
Доходов всего бюджета Украины хватило, чтобы на 100 % закупить план для ОП. Даже на аргентинскую муку немного осталось.
29.12.2020 12:52 Ответить
29.12.2020 12:52 Ответить
Какие доходы бред зелёных шлемазелов
29.12.2020 12:54 Ответить
29.12.2020 12:54 Ответить
парадокс: економіка впала на приблизно 5%, а ось бюджет перевиконано! ХАХАХАХА!!!
29.12.2020 13:36 Ответить
29.12.2020 13:36 Ответить
Скорректировать бюджет и объявить о его перевыполнении!
А вы дыру в бюджете закрыли или она так и зияет, наперсточники?!
29.12.2020 13:58 Ответить
29.12.2020 13:58 Ответить
Диагноз ШмыГи: " Полный мендель головного мозга"...
29.12.2020 14:43 Ответить
29.12.2020 14:43 Ответить
Он скорее всего говорит о доходах в бюджет Ахметова и Коломойши.
29.12.2020 15:12 Ответить
29.12.2020 15:12 Ответить
Ага, а блокирование накладных от фонаря, "ручная" регистрация и снятие кредита по два раза - это как называется? Со скрутками они борятся...
29.12.2020 15:22 Ответить
29.12.2020 15:22 Ответить
только вот населению от этого что пенсии как были нишенские так и остались
29.12.2020 15:30 Ответить
29.12.2020 15:30 Ответить
пароль ? план по валу ! - отзыв ? вал по плану !
29.12.2020 16:05 Ответить
29.12.2020 16:05 Ответить
А навіщо тоді ви кредити в МВФ випрошуєте? Та зрозуміло навіщо, щоб вкрасти, а борги на інших повісити. І так робили папередніки і ці так само хочуть.
29.12.2020 16:36 Ответить
29.12.2020 16:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 