Доходи бюджету-2020 перевищили план, - Шмигаль

Збільшення доходів бюджету в 2020 році стало можливим завдяки ефективній боротьбі держави з різними схемами і скрутками, через що податкові органи зібрали на 60 млрд грн більше, ніж очікувалося.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Очільник уряду наголосив, що збільшення доходів бюджету вдалося досягти без підвищення податкового навантаження на бізнес.

"Крім того, були заборонені більшість перевірок, зокрема й податкові. В повному об’ємі відшкодовується ПДВ", - повідомив Шмигаль.

Як зауважив прем’єр-міністр, надходження від приватизації цьогоріч становлять 2,5 млрд грн. За його словами, це більше, ніж разом у 2018 та 2019 роках.

"Цього року повноцінно запрацював інструмент концесій. Було передано 2 українські порти, що дає змогу залучити мільярди гривень інвестицій в економіку країни", - зазначив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки "Великому будівництву" Україні вдалося уникнути суттєвого падіння ВВП у 2020 році, - Шмигаль

Шмигаль також зауважив, що в жовтні-листопаді почалося відновлення експорту, а в листопаді - відновлення промисловості.

"Ми бачимо позитивну динаміку щодо зростання зарплат, роздрібної торгівлі. Всі ці чинники мають сприяти тому, що українська економіка вже у 2021 році зросте на 4,6%", - заявив прем’єр.

бюджет (3074) Шмигаль Денис (4775)
Топ коментарі
+34
Для кого ЭТА ЧУШЬ !!! ВСе больше похоже на кацапскую помойку-- несет какую то хрень полностью противоположную реальности !!! Начался видимо кокурс у зеленки кто самый ненормальный в болоте
29.12.2020 02:09 Відповісти
+26
Бюджет занижался секвестром - ДВА РАЗА !!! Шмыгаль и Ко -- ДЕБИЛЫ !!!
29.12.2020 02:13 Відповісти
+24
А дыра 300 млрд куда подевалась?
29.12.2020 03:20 Відповісти
PS: Как там бенядиктовна, не лопнула со смеха???
29.12.2020 11:11 Відповісти
т.е., если бы не этот план, то дефицит был бы не 120 миллиардов, а 180?
29.12.2020 11:40 Відповісти
Игорь Монахов, они не дебилы , они свол*чи, специально вводят нас в обман, чтобы остаться на теплых местах!
29.12.2020 12:36 Відповісти
Доходов всего бюджета Украины хватило, чтобы на 100 % закупить план для ОП. Даже на аргентинскую муку немного осталось.
29.12.2020 12:52 Відповісти
Какие доходы бред зелёных шлемазелов
29.12.2020 12:54 Відповісти
парадокс: економіка впала на приблизно 5%, а ось бюджет перевиконано! ХАХАХАХА!!!
29.12.2020 13:36 Відповісти
Скорректировать бюджет и объявить о его перевыполнении!
А вы дыру в бюджете закрыли или она так и зияет, наперсточники?!
29.12.2020 13:58 Відповісти
Диагноз ШмыГи: " Полный мендель головного мозга"...
29.12.2020 14:43 Відповісти
Он скорее всего говорит о доходах в бюджет Ахметова и Коломойши.
29.12.2020 15:12 Відповісти
Ага, а блокирование накладных от фонаря, "ручная" регистрация и снятие кредита по два раза - это как называется? Со скрутками они борятся...
29.12.2020 15:22 Відповісти
только вот населению от этого что пенсии как были нишенские так и остались
29.12.2020 15:30 Відповісти
пароль ? план по валу ! - отзыв ? вал по плану !
29.12.2020 16:05 Відповісти
А навіщо тоді ви кредити в МВФ випрошуєте? Та зрозуміло навіщо, щоб вкрасти, а борги на інших повісити. І так робили папередніки і ці так само хочуть.
29.12.2020 16:36 Відповісти
29.12.2020 17:02 Відповісти
29.12.2020 17:24 Відповісти
