Доходи бюджету-2020 перевищили план, - Шмигаль

Збільшення доходів бюджету в 2020 році стало можливим завдяки ефективній боротьбі держави з різними схемами і скрутками, через що податкові органи зібрали на 60 млрд грн більше, ніж очікувалося.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Очільник уряду наголосив, що збільшення доходів бюджету вдалося досягти без підвищення податкового навантаження на бізнес.

"Крім того, були заборонені більшість перевірок, зокрема й податкові. В повному об’ємі відшкодовується ПДВ", - повідомив Шмигаль.

Як зауважив прем’єр-міністр, надходження від приватизації цьогоріч становлять 2,5 млрд грн. За його словами, це більше, ніж разом у 2018 та 2019 роках.

"Цього року повноцінно запрацював інструмент концесій. Було передано 2 українські порти, що дає змогу залучити мільярди гривень інвестицій в економіку країни", - зазначив глава уряду.

Шмигаль також зауважив, що в жовтні-листопаді почалося відновлення експорту, а в листопаді - відновлення промисловості.

"Ми бачимо позитивну динаміку щодо зростання зарплат, роздрібної торгівлі. Всі ці чинники мають сприяти тому, що українська економіка вже у 2021 році зросте на 4,6%", - заявив прем’єр.