В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

В Венгрии создали электронный COVID-паспорт, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Паспорт состоит из двух приложений, которые венгры будут устанавливать на свой смартфон.

Об этом рассказал заместитель гендиректора по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинт Сабо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сабо, первое приложение - это сам COVID-паспорт, а второе - подтверждает защиту от коронавируса гражданина на основе результатов его COVID-тестов, проведенных за последние 14 дней и полученных прививок.

Эти приложения будут иметь только информацию, которая содержится в системе зоны электронных медицинских услуг (EESZT), но они не будут показывать подробную информацию о гражданине.

Разработанное приложение будет иметь вид электронного COVID-паспорта, куда будут вноситься данные о том, какие тесты на коронавирус и когда были сделаны, а также был ли владелец паспорта вакцинирован от COVID-19. Такой паспорт позволит людям подтверждать свою защиту от болезни, уверены в главном управлении национальной больницы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии

"Мы чувствуем, что в мире растет потребность в том, чтобы граждане могли доказать свою защиту от коронавируса, чтобы иметь возможность свободно передвигаться и пользоваться услугами, то есть там, где существует повышенный риск заражения", - объяснил Сабо.

Как добавил Сабо, речь идет о таких услугах, как парикмахерские, театры, любые мероприятия или перелеты.

Сейчас COVID-паспорт тестируют. В стране завершился прием заявок на тест и как только он завершится - COVID-паспорт станет доступным для всех граждан Венгрии.

Как будет действовать приложение:

приложение будет идентифицировать гражданина;

выдавать сертификат защиты от COVID-19;

выдавать QR-код о результатах тестов для проверки достоверности информации.

Кроме того, этот COVID-паспорт можно будет использовать как в Венгрии, так и за ее пределами.