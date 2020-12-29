РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7964 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 343 18

В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

В Венгрии создали электронный COVID-паспорт, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Паспорт состоит из двух приложений, которые венгры будут устанавливать на свой смартфон.

Об этом рассказал заместитель гендиректора по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинт Сабо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сабо, первое приложение - это сам COVID-паспорт, а второе - подтверждает защиту от коронавируса гражданина на основе результатов его COVID-тестов, проведенных за последние 14 дней и полученных прививок.

Эти приложения будут иметь только информацию, которая содержится в системе зоны электронных медицинских услуг (EESZT), но они не будут показывать подробную информацию о гражданине.

Разработанное приложение будет иметь вид электронного COVID-паспорта, куда будут вноситься данные о том, какие тесты на коронавирус и когда были сделаны, а также был ли владелец паспорта вакцинирован от COVID-19. Такой паспорт позволит людям подтверждать свою защиту от болезни, уверены в главном управлении национальной больницы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии

"Мы чувствуем, что в мире растет потребность в том, чтобы граждане могли доказать свою защиту от коронавируса, чтобы иметь возможность свободно передвигаться и пользоваться услугами, то есть там, где существует повышенный риск заражения", - объяснил Сабо.

Как добавил Сабо, речь идет о таких услугах, как парикмахерские, театры, любые мероприятия или перелеты.

Сейчас COVID-паспорт тестируют. В стране завершился прием заявок на тест и как только он завершится - COVID-паспорт станет доступным для всех граждан Венгрии.

Как будет действовать приложение:

  • приложение будет идентифицировать гражданина;
  • выдавать сертификат защиты от COVID-19;
  • выдавать QR-код о результатах тестов для проверки достоверности информации.

Кроме того, этот COVID-паспорт можно будет использовать как в Венгрии, так и за ее пределами.

Автор: 

Венгрия (2067) карантин (16729) паспорт (1184) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Вєрной дорогой ідьотє тавагіщі - в електронний концтабір.
Втілимо і перевтілимо пророцтва апокаліпсиса та пана Оруела!
Ура, тавагіщі!
показать весь комментарий
29.12.2020 08:01 Ответить
+9
Отлично!Пересчет стада полным ходом))
показать весь комментарий
29.12.2020 07:51 Ответить
+9
Це - порушення прав людей.
Ковідофашизм.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а наша армия ИТшников и тестировщиков из бывших работяг автодоров, трактористов, гуманитариев, продавцов и даже дворников не смогла достойно сделать обновление дизайна цензора... Огромные амбиции с единицами воистину гениальных людей компании делают освоение средств, создавая весьма посредственное ПО
показать весь комментарий
29.12.2020 07:43 Ответить
Отлично!Пересчет стада полным ходом))
показать весь комментарий
29.12.2020 07:51 Ответить
Вєрной дорогой ідьотє тавагіщі - в електронний концтабір.
Втілимо і перевтілимо пророцтва апокаліпсиса та пана Оруела!
Ура, тавагіщі!
показать весь комментарий
29.12.2020 08:01 Ответить
То чим тоді стадний комунізм відрізняється від стадного капіталізму?..
показать весь комментарий
29.12.2020 09:30 Ответить
Все йде по заповідям мальтузіанця пана Білла Гейтса.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:06 Ответить
В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт - Цензор.НЕТ 8750
показать весь комментарий
29.12.2020 08:13 Ответить
Це в Угорщині таке явище, чи це будні Саратова?
показать весь комментарий
29.12.2020 08:36 Ответить
Це Біл Гейтс відключив свої чіпи. Бійся!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:38 Ответить
Не знал, что российскую водку "Спутник" производит Билл Гейц...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:33 Ответить
походу там опции мозг небыло от рождения. тот, кто живет лишь прошлым и не смотрит трезво в будущее является тупиковой ветвью эволюции!
показать весь комментарий
29.12.2020 18:28 Ответить
А українські дурники вже почали рекламу цього цифрового ошийника в ЗМІ...
показать весь комментарий
29.12.2020 08:17 Ответить
Яка гарна новина для наших гастарбайтерів! Незабаром вся Європа не пускатиме до себе без щепленння. Зебіли зробили це разом.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:18 Ответить
а закарпатским мадярам электронный COVID-паспорт выдадуть?
показать весь комментарий
29.12.2020 08:23 Ответить
Частная разработка выдается за гос. политику. И, кроме того, на каком основании представитель разработчика может утверждать, что его разработка будет признана в других странах, и даже в самой Венгрии. Очередной слив фейкньюса на Цензоре, имхо.

На самом деле, такого рода паспорта, но не венгерские, могут стать частью вашей жизни, если теневое государство с Бай доном в качестве фасада захватит-таки власть в США путем неразоблаченных публично выборных махинаций. Молитесь за Трампа те, кто не хочет очутиться в цифровом концлагере западных глобалистов, китайской компартии и чекистского паханата.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:43 Ответить
О мля, скоро начнут желтую звезду на лоб вешать на тех кто не вакцинировался
показать весь комментарий
29.12.2020 08:47 Ответить
Це - порушення прав людей.
Ковідофашизм.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:58 Ответить
А в )(уйлостане для всех мацкалов разработали бумажный паспорт животного. Мацкалы уже хвалятся:
В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт - Цензор.НЕТ 9325
показать весь комментарий
29.12.2020 09:11 Ответить
а якщо світло пропаде ненароком...)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:32 Ответить
 
 