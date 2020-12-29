УКР
В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт

В Угорщині створили електронний COVID-паспорт, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу. Паспорт складається з двох застосунків, які угорці встановлюватимуть на свій смартфон.

Про це розповів заступник гендиректора з галузевої та інституціональної інформатики головного управління Національної лікарні Угорщини Балінт Сабо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Сабо, перший застосунок - це сам COVID-паспорт, а інший - підтверджує захист від коронавірусу громадянина на основі результатів його COVID-тестів, проведених за останні 14 днів та отриманих щеплень.

Ці застосунки матимуть лише інформацію, яка міститься в системі зони електронних медичних послуг (EESZT), але вони не будуть показувати детальну інформацію про громадянина.

Розроблений застосунок матиме вигляд електронного COVID-паспорта, куди будуть вноситися дані про те, які тести на коронавірус і коли були зроблені, а також чи був власник паспорта вакцинований проти COVID-19. Такий паспорт дозволить людям підтверджувати свій захист від хвороби, впевнені в головному управлінні національної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британська" мутація COVID-19 була в Німеччині ще в листопаді, - МОЗ Нижньої Саксонії

"Ми відчуваємо, що у світі зростає потреба в тому, щоб громадяни могли довести свій захист від коронавірусу, щоб мати можливість вільно пересуватися і користуватися послугами, тобто там, де існує підвищений ризик зараження", - пояснив Сабо.

Як додав Сабо, йдеться про такі послуги, як перукарні, театри, будь-які заходи або перельоти.

Нині цей COVID-паспорт тестують. У країні завершився прийом заявок на тест і як тільки він завершиться - COVID-паспорт стане доступним для всіх громадян Угорщини.

Як діятиме застосунок:

  • застосунок ідентифікуватиме громадянина;
  • видаватиме сертифікат захисту від COVID-19;
  • видаватиме QR-код про результати тестів для перевірки достовірності інформації.

Крім того, цей COVID-паспорт можна буде використовувати як в Угорщині, так і за її межами.

+12
Вєрной дорогой ідьотє тавагіщі - в електронний концтабір.
Втілимо і перевтілимо пророцтва апокаліпсиса та пана Оруела!
Ура, тавагіщі!
29.12.2020 08:01 Відповісти
+9
Отлично!Пересчет стада полным ходом))
29.12.2020 07:51 Відповісти
+9
Це - порушення прав людей.
Ковідофашизм.
29.12.2020 08:58 Відповісти
а наша армия ИТшников и тестировщиков из бывших работяг автодоров, трактористов, гуманитариев, продавцов и даже дворников не смогла достойно сделать обновление дизайна цензора... Огромные амбиции с единицами воистину гениальных людей компании делают освоение средств, создавая весьма посредственное ПО
29.12.2020 07:43 Відповісти
Отлично!Пересчет стада полным ходом))
29.12.2020 07:51 Відповісти
Вєрной дорогой ідьотє тавагіщі - в електронний концтабір.
Втілимо і перевтілимо пророцтва апокаліпсиса та пана Оруела!
Ура, тавагіщі!
29.12.2020 08:01 Відповісти
То чим тоді стадний комунізм відрізняється від стадного капіталізму?..
29.12.2020 09:30 Відповісти
Все йде по заповідям мальтузіанця пана Білла Гейтса.
29.12.2020 08:06 Відповісти
В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт - Цензор.НЕТ 8750
29.12.2020 08:13 Відповісти
Це в Угорщині таке явище, чи це будні Саратова?
29.12.2020 08:36 Відповісти
Це Біл Гейтс відключив свої чіпи. Бійся!
29.12.2020 09:38 Відповісти
Не знал, что российскую водку "Спутник" производит Билл Гейц...
29.12.2020 09:33 Відповісти
походу там опции мозг небыло от рождения. тот, кто живет лишь прошлым и не смотрит трезво в будущее является тупиковой ветвью эволюции!
29.12.2020 18:28 Відповісти
А українські дурники вже почали рекламу цього цифрового ошийника в ЗМІ...
29.12.2020 08:17 Відповісти
Яка гарна новина для наших гастарбайтерів! Незабаром вся Європа не пускатиме до себе без щепленння. Зебіли зробили це разом.
29.12.2020 08:18 Відповісти
а закарпатским мадярам электронный COVID-паспорт выдадуть?
29.12.2020 08:23 Відповісти
Частная разработка выдается за гос. политику. И, кроме того, на каком основании представитель разработчика может утверждать, что его разработка будет признана в других странах, и даже в самой Венгрии. Очередной слив фейкньюса на Цензоре, имхо.

На самом деле, такого рода паспорта, но не венгерские, могут стать частью вашей жизни, если теневое государство с Бай доном в качестве фасада захватит-таки власть в США путем неразоблаченных публично выборных махинаций. Молитесь за Трампа те, кто не хочет очутиться в цифровом концлагере западных глобалистов, китайской компартии и чекистского паханата.
29.12.2020 08:43 Відповісти
О мля, скоро начнут желтую звезду на лоб вешать на тех кто не вакцинировался
29.12.2020 08:47 Відповісти
Це - порушення прав людей.
Ковідофашизм.
29.12.2020 08:58 Відповісти
А в )(уйлостане для всех мацкалов разработали бумажный паспорт животного. Мацкалы уже хвалятся:
В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт - Цензор.НЕТ 9325
29.12.2020 09:11 Відповісти
а якщо світло пропаде ненароком...)
29.12.2020 09:32 Відповісти
 
 