В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт
В Угорщині створили електронний COVID-паспорт, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу. Паспорт складається з двох застосунків, які угорці встановлюватимуть на свій смартфон.
Про це розповів заступник гендиректора з галузевої та інституціональної інформатики головного управління Національної лікарні Угорщини Балінт Сабо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Сабо, перший застосунок - це сам COVID-паспорт, а інший - підтверджує захист від коронавірусу громадянина на основі результатів його COVID-тестів, проведених за останні 14 днів та отриманих щеплень.
Ці застосунки матимуть лише інформацію, яка міститься в системі зони електронних медичних послуг (EESZT), але вони не будуть показувати детальну інформацію про громадянина.
Розроблений застосунок матиме вигляд електронного COVID-паспорта, куди будуть вноситися дані про те, які тести на коронавірус і коли були зроблені, а також чи був власник паспорта вакцинований проти COVID-19. Такий паспорт дозволить людям підтверджувати свій захист від хвороби, впевнені в головному управлінні національної лікарні.
"Ми відчуваємо, що у світі зростає потреба в тому, щоб громадяни могли довести свій захист від коронавірусу, щоб мати можливість вільно пересуватися і користуватися послугами, тобто там, де існує підвищений ризик зараження", - пояснив Сабо.
Як додав Сабо, йдеться про такі послуги, як перукарні, театри, будь-які заходи або перельоти.
Нині цей COVID-паспорт тестують. У країні завершився прийом заявок на тест і як тільки він завершиться - COVID-паспорт стане доступним для всіх громадян Угорщини.
Як діятиме застосунок:
- застосунок ідентифікуватиме громадянина;
- видаватиме сертифікат захисту від COVID-19;
- видаватиме QR-код про результати тестів для перевірки достовірності інформації.
Крім того, цей COVID-паспорт можна буде використовувати як в Угорщині, так і за її межами.
