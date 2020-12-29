РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4272 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 984 74

В Испании создадут реєстр отказавшихся от COVID-вакцины

В Испании создадут реєстр отказавшихся от COVID-вакцины

Правительство Испании создаст реестр граждан, которые отказались делать прививки от коронавируса, и поделится им с другими странами Европейского Союза.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он уточнил, что этот список не будет доступен общественности или работодателям.

По словам Иллы, список отказавшихся от прививок людей будет сделан для того, чтобы точно знать, что в системе здравоохранения не было ошибки и этим людям давали возможность пройти вакцинацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

По словам министра, единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".

Как сообщает издание, согласно недавнему опросу, количество граждан Испании, которые не хотят принимать вакцину, упало до 28%, для сравнения, в ноябре их количество составляло 47%.

Испания является одной из стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса. По данным Worldometer, c начала пандемии в стране зарегистрировано 1 894 072 случаев заболевания, в частности умерло 50 122 человек. В настоящее время в стране внедряют вакцину Pfizer-BioNTech, которая была одобрена для стран-членов ЕС на прошлой неделе.

Автор: 

вакцина (3815) Испания (888) карантин (16729) реестр (328) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ковідофашизм.
Ніколи б не подумала, що типу "демократичний" Захід до такого дійде.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:00 Ответить
+13
Я тебе бесплатно могу предложить лайна поесть.Ты ж не откажешься от бесплатного?)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:13 Ответить
+11
Та я бачу. Чекаю, коли ЛЮДИ прокинуться. Стадо хай чіпляє ярмо.
Чому такий ґвалт і тиск через один вірус, який не перший, не останній, не єдиний і найсмертельніший ?
Чому людей заганяють у клітку ? Чому нав*язують цю вакцину ? І тепер мордуватимуть тих, хто відмовився ? Уже мордують.
Здоров*я - це конфіденційна річ і інформація.
Якого всякі мають ділитися нею ?
Як цю інформацію потім буде використано ?

Це - огидно. Я не можу повірити, що таке відбувається.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-чего отказываться ЕСЛИ БЕСПЛАТНО ?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:00 Ответить
Я тебе бесплатно могу предложить лайна поесть.Ты ж не откажешься от бесплатного?)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/60895
https://censor.net/ru/user/60895
показать весь комментарий
29.12.2020 09:24 Ответить
Я только тебе, бесплатно....соглашайся,чё ты? Бесплатно ведь)?)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:28 Ответить
нет, спасибо.
- предлагай санитарам и соседям по палате...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:33 Ответить
Они халявы не хочють,в отличии от тебя))
Ленка, соглашайся! Бесплатно!Подумай хорошенько))
показать весь комментарий
29.12.2020 09:36 Ответить
от пристало!
- Санитары! Вколите убогому галаперидолу за мой счёт и подсуньте под него утку
показать весь комментарий
29.12.2020 09:52 Ответить
Ленка,ты само напросилась, бесплатно)
Думай башкой,а не задницей)
показать весь комментарий
29.12.2020 10:00 Ответить
и вынув утку дайте ему "Плейбой" привычно пообщаться с дуней кулаковой...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:08 Ответить
Ленк,на тебя не стоит)
Ну думай короче насчёт "бесплатно"))
показать весь комментарий
29.12.2020 10:09 Ответить
оно думает что при том что дуня кулакова его пожизненная подруга с детства то у него стоять будет?
Глупое тешит себя безсмысленными надеждами .
показать весь комментарий
29.12.2020 10:14 Ответить
Ленка ты ботва с нулевым аккаунтом))
Всралось и тебя знатно попердолило))
показать весь комментарий
29.12.2020 10:16 Ответить
оно злится...
- видимо его "крючёк" на СТОЛЬКО сдулся что кулакова не помогла бо он за жиром внутрь спятался
показать весь комментарий
29.12.2020 10:28 Ответить
Ржу над тобой),ботва нудная)
В общем думай,бесплатно лайно для тебя-ведрами)
показать весь комментарий
29.12.2020 10:32 Ответить
о Господи!
Какое же оно дурное!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:38 Ответить
Вы не съезжайте! Был раньше такой ЗЭКовский прикол, которым наказывали таких любителей шары - им давали "на шару" выпить стакан уксуса. Отказываться не полагалось Или пьешь "на шару" уксус или нехило отгребаешь (ибо за слова надо отвечать).....
показать весь комментарий
29.12.2020 09:42 Ответить
В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 1279 https://censor.net/ru/user/85872
Был такой зековский прикол петухам сверлить ложку...
Забрали ли Вы свою дырчатую ложку на память о лучших годах своей жизни или подарили соседу по курятнику?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:55 Ответить
Ух какой у "Елены" словарный запас, сдается мне, вы кое что в "сверлить ложку", знаете не понаслышке, да и Еленой не просто так назвались.

PS Я кстати на оскорбления не переходил, мой пост был про то, что любовь к шаре хорошим не заканчивается!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 15:41 Ответить
Ковідофашизм.
Ніколи б не подумала, що типу "демократичний" Захід до такого дійде.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:00 Ответить
То лі ішшо будіт. А у нас буде вакцина невідомо коли і українців нікуди не пускатимуть. Вакцини нема, но вьі дєржітесь.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:04 Ответить
Та я бачу. Чекаю, коли ЛЮДИ прокинуться. Стадо хай чіпляє ярмо.
Чому такий ґвалт і тиск через один вірус, який не перший, не останній, не єдиний і найсмертельніший ?
Чому людей заганяють у клітку ? Чому нав*язують цю вакцину ? І тепер мордуватимуть тих, хто відмовився ? Уже мордують.
Здоров*я - це конфіденційна річ і інформація.
Якого всякі мають ділитися нею ?
Як цю інформацію потім буде використано ?

Це - огидно. Я не можу повірити, що таке відбувається.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:10 Ответить
Тебе ні почують нажаль.Бо в нас більший відсоток то є біомаса,мозку немає.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:15 Ответить
Поголовна вакцинація, це намочити всіх в "дерьмо" в якому плаває влада майже всіх країн. Показати, що всі під одним Богом Вірусом ходимо.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:29 Ответить
Пєлєвал я на твої приватні права, коли ти, заразишся якоюсь гидотою і будеш заражати нею інших людей. Пєлєвал я також на ліберастичний постулат, що приватні права головніші за суспільні.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:37 Ответить
Звичайно, що плюєш. Тобі не права не потрібні. Ти - худоба. От і стій в стійлі.

Ширнися - і заткнися.

Тебе вакцинка захищатиме.
Не захворієш.

З масками не пройшло (теж цю саму мантру теренділи - всіх пов*язали) - тепер за вакцинку примусову взялися.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:41 Ответить
А про загальний військовий обов'язок чули? Це демократично чи ні?
Коли є загроза існуванню нації/держави, питання демократії відходять на другий план.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:54 Ответить
???
В чому загроза ?
Ви статистику (навіть таку накручену - бачили ? Он ідіть в темі про Ізраїль прочитайте про 95% померлих. Тут - те саме).
Ті, хто не хоче / може служити в армії (пацифісти, наприклад) - відпрацьовують. Навіть в Україні натрапила на такого хлопця в поліклініці.
У багатьох країнах - професійна армія.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:00 Ответить
С головой проблемы?Может есть списки неслуживших?А их нет,а ты дальше мозги полощи
показать весь комментарий
29.12.2020 10:01 Ответить
Тебе то что? Ты ж будешь вакцинирован, тебя типа никто не заразит. Или не?!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:44 Ответить
Завжди є люди, яким не можна вакцинуватися по стану здоров'я. В Україні таких може бути більше 100 тис. Чи на них всіх пох?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:50 Ответить
Я кстати пару "таких" знаю, а стали они такими, аккурат после вакцинации. До вакцинации был нормальный ребенок, после вакцинации, пошла аллергия на все, включая материнское молоко, глютен, пылевого клеща...Причем мать одного из детей, медик - повела ребенка на вакцинацию как пионер! Я это кстати не сочиняю, это реальные случаи, которые лично я знаю и там четкая связь вакцина-проблема.
Я кстати не против вакцинации - Я против принудиловки и не верю "чудо вакцинации". Больно уж противоречивые данные
показать весь комментарий
29.12.2020 10:05 Ответить
PS Получается что то типа: "Создай себе проблему, чтобы возможно не создать проблему другому"
показать весь комментарий
29.12.2020 10:07 Ответить
не совсем
прибивать детей с детства прививками
полезно чтоб власть была крепче
стабильность юбер аллес
это всех стран касается
активное население
нах не надо
показать весь комментарий
29.12.2020 18:52 Ответить
Вакцина не захищає від хвороби. Якшо не віриш, можеш зробити собі імунограму.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:55 Ответить
Це вже офіційно.Немає 100% вакціни и немає 100% гарантії.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:11 Ответить
Даже 100% вакцина, держит иммунитет всего 3-4 месяца (у каждого индивидуально).
Просто наш организм, газет не читает и не знает, что нельзя "обнуляться", зато он знает, что вирусы мутабельны (новый сезон - новый штамм) и вырабатывать против них постоянный иммунитет более чем на 1 сезон, бесполезно
показать весь комментарий
29.12.2020 15:46 Ответить
Скажіть, нащо вакцинувати "поголовно", якщо є величезна кількість людей, що вже перехворіли? Природний іммунітет триваліший за штучний.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:54 Ответить
не було ніякого демократичного заходу
показать весь комментарий
29.12.2020 09:28 Ответить
Было, но "это было давно и стало неправдой".
Сейчас для Запада, на 1 месте, права социальных групп (причем находящиеся в меньшинстве). Т.е. "Хвост виляет собакой" и закончится все это кризисом, после чего все вернется на круги своя
показать весь комментарий
29.12.2020 09:48 Ответить
Демократія на чолі з комуняками.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:46 Ответить
Порушення базових прав людини на приватність та захист персональних даних
показать весь комментарий
29.12.2020 11:17 Ответить
По словам министра, единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".

Брехня)))
В Испании создадут реєстр отказавшихся от COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 6885
показать весь комментарий
29.12.2020 09:03 Ответить
Или перестать ходить к врачу - нет диагноза, нет болезни (без диагноза - это лишь домыслы, а эпидемии домыслов не бывает)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:50 Ответить
Вот же жлобы!
Не хотят обогащать секту свидетелей коронавируса)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:05 Ответить
Ну во первых, короновирус все же есть - это факт и это надо признать!
А во вторых, они уверены, что никто не обогащается и вакцина раздается бесплатно (производители, очевидно штампуют ее за свой счет)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:53 Ответить
Дмитрий, туберкулёз тоже есть и ещё есть масса штампов,и? Человечество постоянно живёт с вирусами,какое отношение имеют к этому так званые списки.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:04 Ответить
Совершенно согласен! Моя реплика была не про это, а про "секту свидетелей коронавируса". Я против такого термина - им обычно пользуются те, кто вообще не верит в его существование. Нужно быть просто упоротым, чтобы полагать, что глобальный разводняк (из той же серии "нас ****..ют что земля круглая").
Просто уж так сложилось, что эта пандемия оказалась выгодна всем (и правительствам всех стран - на нее можно списывать все и ложить на свои международные обязательства, и производителям вакцин и тем через кого идут эти денежные потоки). Не выгодно это только обычным обывателям
показать весь комментарий
29.12.2020 10:14 Ответить
А к этому вирусу нужно привыкать - он уже с нами навечно. Вакцины тут уже до сраки!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:16 Ответить
Откуда нам знать, сколько он жил с нами до этого года? Подозреваю, шо всегда, как и все ОРВИ.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:36 Ответить
На облік до психіатра і нарколога.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:06 Ответить
Желтую звезду на лоб не забудьте
показать весь комментарий
29.12.2020 09:11 Ответить
Персонально тобі тату на лоба - "придурок"!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:33 Ответить
Опа-опа?А как же "на добровольной основе"?А как же "нарушение прав человека"?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:12 Ответить
Прівєтстуєтє свободу запліснявілим ретроградам (незалежно від віку) заражати хворобами номальних ******** людей? В такому разі клав я на ваші "права чілавєка".
показать весь комментарий
29.12.2020 09:32 Ответить
Чеїта?Як в тебе вакціна,то як тебе можно заразити?
Я з якого хйуя "заставляють списки"?Може давай мо будемо робитиме "списки" в кого нирки здорові,а в кого ні?Або ще щось?Ти хоча брозумієшь,що це розділ людей на гарно/хйуїово?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:41 Ответить
ну а как же «коллективный имунитет»?
вакцина начинает работать только тогда
когда последнего привили, а если хоть кто избежал -
то всем 99% прививали зря, она совсем не работает
показать весь комментарий
29.12.2020 18:55 Ответить
Не путаем Гоголя с Гегелем:
-Коллективный иммунитет достигается в результате вакцинации подавляющего большинства населения, что уменьшает общее количество вируса, способного распространяться среди всего населения. В результате защиту можно обеспечить без необходимости вакцинировать всех до единого, что позволяет обеспечить безопасность уязвимых групп, которые не могут быть вакцинированы.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:16 Ответить
Іди вколися і ніхто тебе не заразить,нормальний ти наш. А дивуватися іспанським бовдурам нема чого,лікувати вони ж не вміють та й не хочуть.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:27 Ответить
Ну да, это как в совковые времена: все на митинг добровольно и попробуй не пойди....
показать весь комментарий
29.12.2020 09:54 Ответить
А в )(уйлостане в 2020 году создали Всеобщий Реестр Официально опущенных в очко граждан - это 99.9% мацкалов.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:16 Ответить
Серед творців цієї короно гидоти від товстосумів є і фармкорпорації Іспанії. Тому це не дивує.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:20 Ответить
А клоуна откосившего во время войны четыре раза от призыва, в какой реестр бы в Испании занесли(мир солнечной земле Испании) Ну точно не в президентский, а скорее всего в реестр испанского Трибунала.. Без всяких приколов от мелкого "сцыкадора".
показать весь комментарий
29.12.2020 09:22 Ответить
Таблетки для ЗЕлуплених ретроградів, ворогів прогресу:
В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 6731
показать весь комментарий
29.12.2020 09:29 Ответить
А если вакцинированный заболеет или умрет?
Создателей реестра расстреляют?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:44 Ответить
враховуючи, що в ковіді знайдено елементи вірусу СНІДУ, враховуючи, що вакцина - це по суті сам вірус і що в Австралії люди отримували ВІЛ ПОЗИТИВНІ результати після вакцинування австралійською вакциною (це правда - пошукайте в мережі статті про це) - то виходить, що зараз відбувається масове зараження всього населення планети вірусом СНІДу під видом "вакцинування" від коронавірусу! Тому особисто я очікую дуже різкого спаду населення Землі і кардинального підвищення смертності протягом наступних років (особливо в багатих країнах, тому що вони першими побіжуть колотись і в них тупо є гроші на вакцину)!!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:54 Ответить
Це брєд без обід я не сторонник вакцинації рахую що ні одна вакцина не пройшла необхідних випробувань і по друге вони тільки від первинного штаму не мутованого в Ухані плюс багатодозові що саме по собі вимагає вмісту консерванту...
В Австралії позитивний тест через те що їхня вакцина викликає ті самі антитіла що і при Спіді а не викликає сам спід
показать весь комментарий
29.12.2020 10:29 Ответить
ну ось і через декілька років подивимось, як закінчать всі ті, хто сьогодні "успішно" вакцинується
показать весь комментарий
29.12.2020 13:56 Ответить
Нажаль це підготовка до цифрового суспільства, самий простий спосіб все ввести..
Соціального рейтингу і фіксованого доходу, в Китаю вже був тест програмного забезпечення, там максимальна сума доступна вам на рахунку залежить від вашого соціального рейтингу...
В звязку з вірусною істерією ніякого супротиву в західних країнах не буде і це поступово введуть... Так само як і роздача вертолітних грошей по всьому світу правильним інвест фондам які масово скупають збанкрутілі компанії і нерухомість..
Нічого вже не вдієш з цим потрібно просто піднімати свій соціальний рейтин....
показать весь комментарий
29.12.2020 10:34 Ответить
в США система так званого "соціального рейтингу" вже існує десятиліттями, але там вона називається "кредитною історією". Без нормальної історії кредитку тобі не відкриють, позику не дадуть, на державну роботу не візьмуть.... Та й навіть, якщо не брати цю фінансову складову, то також існують "історії місць проживання", "історії місць роботи", "кримінальні історії" і ще багато, багато інших. Єдине - поки що вони не зведені в одну супер базу даних на кожну людину.... а так, то вже давно успішно працює!
показать весь комментарий
29.12.2020 13:55 Ответить
Там це зроблено щоб брали кредити і сплачували, а тут буде що якщо у вас поганий рейтинг то ви не зможете мати більше грошей ніколи, банків не буде всі рахунки будуть в нацбанках..

Наголошую ви будете мати обмежений рахунок на нього більше грошей не поставите, в штатах ви маєте можливість заробити більше грошей і відновити кредитну історію тут у вас уже можливості не буде.... Тому що не буде готівки взагалі...
Тому рейтинг потрібно уже заробляти потім буде кастовість....
показать весь комментарий
29.12.2020 15:53 Ответить
Это "вакцинированные" , как и кипиш по поводу "супер угрозы" от ковид19 - не более чем 1000% сговор корпораций !

Какой смысл ВАКЦИНИРОВАНЫМ бояться НЕ вакцинированых- они ведь не заболеют !?

Массовость вакцинирования выгодна лишь - производителям и продавцам вакцины !!!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:22 Ответить
ууу, сколько мракобесов средневоковых набежало с рассказами про заговор фармо-рептилоидов.
показать весь комментарий
30.12.2020 01:34 Ответить
 
 