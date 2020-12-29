В Испании создадут реєстр отказавшихся от COVID-вакцины

Правительство Испании создаст реестр граждан, которые отказались делать прививки от коронавируса, и поделится им с другими странами Европейского Союза.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он уточнил, что этот список не будет доступен общественности или работодателям.

По словам Иллы, список отказавшихся от прививок людей будет сделан для того, чтобы точно знать, что в системе здравоохранения не было ошибки и этим людям давали возможность пройти вакцинацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

По словам министра, единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".

Как сообщает издание, согласно недавнему опросу, количество граждан Испании, которые не хотят принимать вакцину, упало до 28%, для сравнения, в ноябре их количество составляло 47%.

Испания является одной из стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса. По данным Worldometer, c начала пандемии в стране зарегистрировано 1 894 072 случаев заболевания, в частности умерло 50 122 человек. В настоящее время в стране внедряют вакцину Pfizer-BioNTech, которая была одобрена для стран-членов ЕС на прошлой неделе.