В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини

Уряд Іспанії створить реєстр громадян, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, і поділиться ним з іншими країнами Європейського Союзу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він уточнив, що цей список не буде доступний громадськості або роботодавцям.

За словами Ілли, список людей, які відмовилися від щеплень, буде зроблений для того, щоб точно знати, що в системі охорони здоров'я не було помилки і цим людям давали можливість пройти вакцинацію.

За словами міністра, єдиний спосіб перемогти вірус - це "вакцинувати всіх нас - чим більше, тим краще".

Як повідомляє видання, згідно з нещодавнім опитуванням, кількість громадян Іспанії, які не хочуть приймати вакцину, впала до 28%, для порівняння, у листопаді їхня кількість становила 47%.

Іспанія є однією з країн Європи, які найбільше постраждали від коронавірусу. За даними Worldometer, від початку пандемії в країні зареєстровано 1 894 072 випадки захворювання, зокрема померли 50 122 особи. Нині у країні впроваджують вакцину Pfizer-BioNTech, яка була схвалена для країн-членів ЄС минулого тижня.