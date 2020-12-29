В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини
Уряд Іспанії створить реєстр громадян, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, і поділиться ним з іншими країнами Європейського Союзу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він уточнив, що цей список не буде доступний громадськості або роботодавцям.
За словами Ілли, список людей, які відмовилися від щеплень, буде зроблений для того, щоб точно знати, що в системі охорони здоров'я не було помилки і цим людям давали можливість пройти вакцинацію.
За словами міністра, єдиний спосіб перемогти вірус - це "вакцинувати всіх нас - чим більше, тим краще".
Як повідомляє видання, згідно з нещодавнім опитуванням, кількість громадян Іспанії, які не хочуть приймати вакцину, впала до 28%, для порівняння, у листопаді їхня кількість становила 47%.
Іспанія є однією з країн Європи, які найбільше постраждали від коронавірусу. За даними Worldometer, від початку пандемії в країні зареєстровано 1 894 072 випадки захворювання, зокрема померли 50 122 особи. Нині у країні впроваджують вакцину Pfizer-BioNTech, яка була схвалена для країн-членів ЄС минулого тижня.
Ніколи б не подумала, що типу "демократичний" Захід до такого дійде.
Чому такий ґвалт і тиск через один вірус, який не перший, не останній, не єдиний і найсмертельніший ?
Чому людей заганяють у клітку ? Чому нав*язують цю вакцину ? І тепер мордуватимуть тих, хто відмовився ? Уже мордують.
Здоров*я - це конфіденційна річ і інформація.
Якого всякі мають ділитися нею ?
Як цю інформацію потім буде використано ?
Це - огидно. Я не можу повірити, що таке відбувається.
Тебе вакцинка захищатиме.
Не захворієш.
З масками не пройшло (теж цю саму мантру теренділи - всіх пов*язали) - тепер за вакцинку примусову взялися.
Коли є загроза існуванню нації/держави, питання демократії відходять на другий план.
В чому загроза ?
Ви статистику (навіть таку накручену - бачили ? Он ідіть в темі про Ізраїль прочитайте про 95% померлих. Тут - те саме).
Ті, хто не хоче / може служити в армії (пацифісти, наприклад) - відпрацьовують. Навіть в Україні натрапила на такого хлопця в поліклініці.
У багатьох країнах - професійна армія.
Я кстати не против вакцинации - Я против принудиловки и не верю "чудо вакцинации". Больно уж противоречивые данные
Просто наш организм, газет не читает и не знает, что нельзя "обнуляться", зато он знает, что вирусы мутабельны (новый сезон - новый штамм) и вырабатывать против них постоянный иммунитет более чем на 1 сезон, бесполезно
Сейчас для Запада, на 1 месте, права социальных групп (причем находящиеся в меньшинстве). Т.е. "Хвост виляет собакой" и закончится все это кризисом, после чего все вернется на круги своя
Не хотят обогащать секту свидетелей коронавируса)
А во вторых, они уверены, что никто не обогащается и вакцина раздается бесплатно (производители, очевидно штампуют ее за свой счет)
Просто уж так сложилось, что эта пандемия оказалась выгодна всем (и правительствам всех стран - на нее можно списывать все и ложить на свои международные обязательства, и производителям вакцин и тем через кого идут эти денежные потоки). Не выгодно это только обычным обывателям
Я з якого хйуя "заставляють списки"?Може давай мо будемо робитиме "списки" в кого нирки здорові,а в кого ні?Або ще щось?Ти хоча брозумієшь,що це розділ людей на гарно/хйуїово?
-Коллективный иммунитет достигается в результате вакцинации подавляющего большинства населения, что уменьшает общее количество вируса, способного распространяться среди всего населения. В результате защиту можно обеспечить без необходимости вакцинировать всех до единого, что позволяет обеспечить безопасность уязвимых групп, которые не могут быть вакцинированы.
В Австралії позитивний тест через те що їхня вакцина викликає ті самі антитіла що і при Спіді а не викликає сам спід
Соціального рейтингу і фіксованого доходу, в Китаю вже був тест програмного забезпечення, там максимальна сума доступна вам на рахунку залежить від вашого соціального рейтингу...
В звязку з вірусною істерією ніякого супротиву в західних країнах не буде і це поступово введуть... Так само як і роздача вертолітних грошей по всьому світу правильним інвест фондам які масово скупають збанкрутілі компанії і нерухомість..
Нічого вже не вдієш з цим потрібно просто піднімати свій соціальний рейтин....
Наголошую ви будете мати обмежений рахунок на нього більше грошей не поставите, в штатах ви маєте можливість заробити більше грошей і відновити кредитну історію тут у вас уже можливості не буде.... Тому що не буде готівки взагалі...
Тому рейтинг потрібно уже заробляти потім буде кастовість....
Какой смысл ВАКЦИНИРОВАНЫМ бояться НЕ вакцинированых- они ведь не заболеют !?
Массовость вакцинирования выгодна лишь - производителям и продавцам вакцины !!!