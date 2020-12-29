УКР
В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини

В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини

Уряд Іспанії створить реєстр громадян, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, і поділиться ним з іншими країнами Європейського Союзу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він уточнив, що цей список не буде доступний громадськості або роботодавцям.

За словами Ілли, список людей, які відмовилися від щеплень, буде зроблений для того, щоб точно знати, що в системі охорони здоров'я не було помилки і цим людям давали можливість пройти вакцинацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Угорщині розробили електронний COVID-паспорт

За словами міністра, єдиний спосіб перемогти вірус - це "вакцинувати всіх нас - чим більше, тим краще".

Як повідомляє видання, згідно з нещодавнім опитуванням, кількість громадян Іспанії, які не хочуть приймати вакцину, впала до 28%, для порівняння, у листопаді їхня кількість становила 47%.

Іспанія є однією з країн Європи, які найбільше постраждали від коронавірусу. За даними Worldometer, від початку пандемії в країні зареєстровано 1 894 072 випадки захворювання, зокрема померли 50 122 особи. Нині у країні впроваджують вакцину Pfizer-BioNTech, яка була схвалена для країн-членів ЄС минулого тижня.

+16
Ковідофашизм.
Ніколи б не подумала, що типу "демократичний" Захід до такого дійде.
29.12.2020 09:00 Відповісти
+13
Я тебе бесплатно могу предложить лайна поесть.Ты ж не откажешься от бесплатного?)
29.12.2020 09:13 Відповісти
+11
Та я бачу. Чекаю, коли ЛЮДИ прокинуться. Стадо хай чіпляє ярмо.
Чому такий ґвалт і тиск через один вірус, який не перший, не останній, не єдиний і найсмертельніший ?
Чому людей заганяють у клітку ? Чому нав*язують цю вакцину ? І тепер мордуватимуть тих, хто відмовився ? Уже мордують.
Здоров*я - це конфіденційна річ і інформація.
Якого всякі мають ділитися нею ?
Як цю інформацію потім буде використано ?

Це - огидно. Я не можу повірити, що таке відбувається.
29.12.2020 09:10 Відповісти
-чего отказываться ЕСЛИ БЕСПЛАТНО ?
29.12.2020 09:00 Відповісти
Я тебе бесплатно могу предложить лайна поесть.Ты ж не откажешься от бесплатного?)
29.12.2020 09:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/60895
https://censor.net/ru/user/60895
29.12.2020 09:24 Відповісти
Я только тебе, бесплатно....соглашайся,чё ты? Бесплатно ведь)?)
29.12.2020 09:28 Відповісти
нет, спасибо.
- предлагай санитарам и соседям по палате...
29.12.2020 09:33 Відповісти
Они халявы не хочють,в отличии от тебя))
Ленка, соглашайся! Бесплатно!Подумай хорошенько))
29.12.2020 09:36 Відповісти
от пристало!
- Санитары! Вколите убогому галаперидолу за мой счёт и подсуньте под него утку
29.12.2020 09:52 Відповісти
Ленка,ты само напросилась, бесплатно)
Думай башкой,а не задницей)
29.12.2020 10:00 Відповісти
и вынув утку дайте ему "Плейбой" привычно пообщаться с дуней кулаковой...
29.12.2020 10:08 Відповісти
Ленк,на тебя не стоит)
Ну думай короче насчёт "бесплатно"))
29.12.2020 10:09 Відповісти
оно думает что при том что дуня кулакова его пожизненная подруга с детства то у него стоять будет?
Глупое тешит себя безсмысленными надеждами .
29.12.2020 10:14 Відповісти
Ленка ты ботва с нулевым аккаунтом))
Всралось и тебя знатно попердолило))
29.12.2020 10:16 Відповісти
оно злится...
- видимо его "крючёк" на СТОЛЬКО сдулся что кулакова не помогла бо он за жиром внутрь спятался
29.12.2020 10:28 Відповісти
Ржу над тобой),ботва нудная)
В общем думай,бесплатно лайно для тебя-ведрами)
29.12.2020 10:32 Відповісти
о Господи!
Какое же оно дурное!
29.12.2020 10:38 Відповісти
Вы не съезжайте! Был раньше такой ЗЭКовский прикол, которым наказывали таких любителей шары - им давали "на шару" выпить стакан уксуса. Отказываться не полагалось Или пьешь "на шару" уксус или нехило отгребаешь (ибо за слова надо отвечать).....
29.12.2020 09:42 Відповісти
В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 1279 https://censor.net/ru/user/85872
Был такой зековский прикол петухам сверлить ложку...
Забрали ли Вы свою дырчатую ложку на память о лучших годах своей жизни или подарили соседу по курятнику?
29.12.2020 09:55 Відповісти
Ух какой у "Елены" словарный запас, сдается мне, вы кое что в "сверлить ложку", знаете не понаслышке, да и Еленой не просто так назвались.

PS Я кстати на оскорбления не переходил, мой пост был про то, что любовь к шаре хорошим не заканчивается!!!
29.12.2020 15:41 Відповісти
Ковідофашизм.
Ніколи б не подумала, що типу "демократичний" Захід до такого дійде.
29.12.2020 09:00 Відповісти
То лі ішшо будіт. А у нас буде вакцина невідомо коли і українців нікуди не пускатимуть. Вакцини нема, но вьі дєржітесь.
29.12.2020 09:04 Відповісти
Та я бачу. Чекаю, коли ЛЮДИ прокинуться. Стадо хай чіпляє ярмо.
Чому такий ґвалт і тиск через один вірус, який не перший, не останній, не єдиний і найсмертельніший ?
Чому людей заганяють у клітку ? Чому нав*язують цю вакцину ? І тепер мордуватимуть тих, хто відмовився ? Уже мордують.
Здоров*я - це конфіденційна річ і інформація.
Якого всякі мають ділитися нею ?
Як цю інформацію потім буде використано ?

Це - огидно. Я не можу повірити, що таке відбувається.
29.12.2020 09:10 Відповісти
Тебе ні почують нажаль.Бо в нас більший відсоток то є біомаса,мозку немає.
29.12.2020 09:15 Відповісти
Поголовна вакцинація, це намочити всіх в "дерьмо" в якому плаває влада майже всіх країн. Показати, що всі під одним Богом Вірусом ходимо.
29.12.2020 09:29 Відповісти
Пєлєвал я на твої приватні права, коли ти, заразишся якоюсь гидотою і будеш заражати нею інших людей. Пєлєвал я також на ліберастичний постулат, що приватні права головніші за суспільні.
29.12.2020 09:37 Відповісти
Звичайно, що плюєш. Тобі не права не потрібні. Ти - худоба. От і стій в стійлі.

Ширнися - і заткнися.

Тебе вакцинка захищатиме.
Не захворієш.

З масками не пройшло (теж цю саму мантру теренділи - всіх пов*язали) - тепер за вакцинку примусову взялися.
29.12.2020 09:41 Відповісти
А про загальний військовий обов'язок чули? Це демократично чи ні?
Коли є загроза існуванню нації/держави, питання демократії відходять на другий план.
29.12.2020 09:54 Відповісти
???
В чому загроза ?
Ви статистику (навіть таку накручену - бачили ? Он ідіть в темі про Ізраїль прочитайте про 95% померлих. Тут - те саме).
Ті, хто не хоче / може служити в армії (пацифісти, наприклад) - відпрацьовують. Навіть в Україні натрапила на такого хлопця в поліклініці.
У багатьох країнах - професійна армія.
29.12.2020 10:00 Відповісти
С головой проблемы?Может есть списки неслуживших?А их нет,а ты дальше мозги полощи
29.12.2020 10:01 Відповісти
Тебе то что? Ты ж будешь вакцинирован, тебя типа никто не заразит. Или не?!
29.12.2020 09:44 Відповісти
Завжди є люди, яким не можна вакцинуватися по стану здоров'я. В Україні таких може бути більше 100 тис. Чи на них всіх пох?
29.12.2020 09:50 Відповісти
Я кстати пару "таких" знаю, а стали они такими, аккурат после вакцинации. До вакцинации был нормальный ребенок, после вакцинации, пошла аллергия на все, включая материнское молоко, глютен, пылевого клеща...Причем мать одного из детей, медик - повела ребенка на вакцинацию как пионер! Я это кстати не сочиняю, это реальные случаи, которые лично я знаю и там четкая связь вакцина-проблема.
Я кстати не против вакцинации - Я против принудиловки и не верю "чудо вакцинации". Больно уж противоречивые данные
29.12.2020 10:05 Відповісти
PS Получается что то типа: "Создай себе проблему, чтобы возможно не создать проблему другому"
29.12.2020 10:07 Відповісти
не совсем
прибивать детей с детства прививками
полезно чтоб власть была крепче
стабильность юбер аллес
это всех стран касается
активное население
нах не надо
29.12.2020 18:52 Відповісти
Вакцина не захищає від хвороби. Якшо не віриш, можеш зробити собі імунограму.
29.12.2020 09:55 Відповісти
Це вже офіційно.Немає 100% вакціни и немає 100% гарантії.
29.12.2020 10:11 Відповісти
Даже 100% вакцина, держит иммунитет всего 3-4 месяца (у каждого индивидуально).
Просто наш организм, газет не читает и не знает, что нельзя "обнуляться", зато он знает, что вирусы мутабельны (новый сезон - новый штамм) и вырабатывать против них постоянный иммунитет более чем на 1 сезон, бесполезно
29.12.2020 15:46 Відповісти
Скажіть, нащо вакцинувати "поголовно", якщо є величезна кількість людей, що вже перехворіли? Природний іммунітет триваліший за штучний.
29.12.2020 14:54 Відповісти
не було ніякого демократичного заходу
29.12.2020 09:28 Відповісти
Было, но "это было давно и стало неправдой".
Сейчас для Запада, на 1 месте, права социальных групп (причем находящиеся в меньшинстве). Т.е. "Хвост виляет собакой" и закончится все это кризисом, после чего все вернется на круги своя
29.12.2020 09:48 Відповісти
Демократія на чолі з комуняками.
29.12.2020 09:46 Відповісти
Порушення базових прав людини на приватність та захист персональних даних
29.12.2020 11:17 Відповісти
По словам министра, единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".

Брехня)))
В Испании создадут реєстр отказавшихся от COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 6885
29.12.2020 09:03 Відповісти
Или перестать ходить к врачу - нет диагноза, нет болезни (без диагноза - это лишь домыслы, а эпидемии домыслов не бывает)
29.12.2020 09:50 Відповісти
Вот же жлобы!
Не хотят обогащать секту свидетелей коронавируса)
29.12.2020 09:05 Відповісти
Ну во первых, короновирус все же есть - это факт и это надо признать!
А во вторых, они уверены, что никто не обогащается и вакцина раздается бесплатно (производители, очевидно штампуют ее за свой счет)
29.12.2020 09:53 Відповісти
Дмитрий, туберкулёз тоже есть и ещё есть масса штампов,и? Человечество постоянно живёт с вирусами,какое отношение имеют к этому так званые списки.
29.12.2020 10:04 Відповісти
Совершенно согласен! Моя реплика была не про это, а про "секту свидетелей коронавируса". Я против такого термина - им обычно пользуются те, кто вообще не верит в его существование. Нужно быть просто упоротым, чтобы полагать, что глобальный разводняк (из той же серии "нас ****..ют что земля круглая").
Просто уж так сложилось, что эта пандемия оказалась выгодна всем (и правительствам всех стран - на нее можно списывать все и ложить на свои международные обязательства, и производителям вакцин и тем через кого идут эти денежные потоки). Не выгодно это только обычным обывателям
29.12.2020 10:14 Відповісти
А к этому вирусу нужно привыкать - он уже с нами навечно. Вакцины тут уже до сраки!
29.12.2020 10:16 Відповісти
Откуда нам знать, сколько он жил с нами до этого года? Подозреваю, шо всегда, как и все ОРВИ.
29.12.2020 10:36 Відповісти
На облік до психіатра і нарколога.
29.12.2020 09:06 Відповісти
Желтую звезду на лоб не забудьте
29.12.2020 09:11 Відповісти
Персонально тобі тату на лоба - "придурок"!
29.12.2020 09:33 Відповісти
Опа-опа?А как же "на добровольной основе"?А как же "нарушение прав человека"?
29.12.2020 09:12 Відповісти
Прівєтстуєтє свободу запліснявілим ретроградам (незалежно від віку) заражати хворобами номальних ******** людей? В такому разі клав я на ваші "права чілавєка".
29.12.2020 09:32 Відповісти
Чеїта?Як в тебе вакціна,то як тебе можно заразити?
Я з якого хйуя "заставляють списки"?Може давай мо будемо робитиме "списки" в кого нирки здорові,а в кого ні?Або ще щось?Ти хоча брозумієшь,що це розділ людей на гарно/хйуїово?
29.12.2020 09:41 Відповісти
ну а как же «коллективный имунитет»?
вакцина начинает работать только тогда
когда последнего привили, а если хоть кто избежал -
то всем 99% прививали зря, она совсем не работает
29.12.2020 18:55 Відповісти
Не путаем Гоголя с Гегелем:
-Коллективный иммунитет достигается в результате вакцинации подавляющего большинства населения, что уменьшает общее количество вируса, способного распространяться среди всего населения. В результате защиту можно обеспечить без необходимости вакцинировать всех до единого, что позволяет обеспечить безопасность уязвимых групп, которые не могут быть вакцинированы.
29.12.2020 20:16 Відповісти
Іди вколися і ніхто тебе не заразить,нормальний ти наш. А дивуватися іспанським бовдурам нема чого,лікувати вони ж не вміють та й не хочуть.
29.12.2020 11:27 Відповісти
Ну да, это как в совковые времена: все на митинг добровольно и попробуй не пойди....
29.12.2020 09:54 Відповісти
А в )(уйлостане в 2020 году создали Всеобщий Реестр Официально опущенных в очко граждан - это 99.9% мацкалов.
29.12.2020 09:16 Відповісти
Серед творців цієї короно гидоти від товстосумів є і фармкорпорації Іспанії. Тому це не дивує.
29.12.2020 09:20 Відповісти
А клоуна откосившего во время войны четыре раза от призыва, в какой реестр бы в Испании занесли(мир солнечной земле Испании) Ну точно не в президентский, а скорее всего в реестр испанского Трибунала.. Без всяких приколов от мелкого "сцыкадора".
29.12.2020 09:22 Відповісти
Таблетки для ЗЕлуплених ретроградів, ворогів прогресу:
В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 6731
29.12.2020 09:29 Відповісти
А если вакцинированный заболеет или умрет?
Создателей реестра расстреляют?
29.12.2020 09:44 Відповісти
враховуючи, що в ковіді знайдено елементи вірусу СНІДУ, враховуючи, що вакцина - це по суті сам вірус і що в Австралії люди отримували ВІЛ ПОЗИТИВНІ результати після вакцинування австралійською вакциною (це правда - пошукайте в мережі статті про це) - то виходить, що зараз відбувається масове зараження всього населення планети вірусом СНІДу під видом "вакцинування" від коронавірусу! Тому особисто я очікую дуже різкого спаду населення Землі і кардинального підвищення смертності протягом наступних років (особливо в багатих країнах, тому що вони першими побіжуть колотись і в них тупо є гроші на вакцину)!!
29.12.2020 09:54 Відповісти
Це брєд без обід я не сторонник вакцинації рахую що ні одна вакцина не пройшла необхідних випробувань і по друге вони тільки від первинного штаму не мутованого в Ухані плюс багатодозові що саме по собі вимагає вмісту консерванту...
В Австралії позитивний тест через те що їхня вакцина викликає ті самі антитіла що і при Спіді а не викликає сам спід
29.12.2020 10:29 Відповісти
ну ось і через декілька років подивимось, як закінчать всі ті, хто сьогодні "успішно" вакцинується
29.12.2020 13:56 Відповісти
Нажаль це підготовка до цифрового суспільства, самий простий спосіб все ввести..
Соціального рейтингу і фіксованого доходу, в Китаю вже був тест програмного забезпечення, там максимальна сума доступна вам на рахунку залежить від вашого соціального рейтингу...
В звязку з вірусною істерією ніякого супротиву в західних країнах не буде і це поступово введуть... Так само як і роздача вертолітних грошей по всьому світу правильним інвест фондам які масово скупають збанкрутілі компанії і нерухомість..
Нічого вже не вдієш з цим потрібно просто піднімати свій соціальний рейтин....
29.12.2020 10:34 Відповісти
в США система так званого "соціального рейтингу" вже існує десятиліттями, але там вона називається "кредитною історією". Без нормальної історії кредитку тобі не відкриють, позику не дадуть, на державну роботу не візьмуть.... Та й навіть, якщо не брати цю фінансову складову, то також існують "історії місць проживання", "історії місць роботи", "кримінальні історії" і ще багато, багато інших. Єдине - поки що вони не зведені в одну супер базу даних на кожну людину.... а так, то вже давно успішно працює!
29.12.2020 13:55 Відповісти
Там це зроблено щоб брали кредити і сплачували, а тут буде що якщо у вас поганий рейтинг то ви не зможете мати більше грошей ніколи, банків не буде всі рахунки будуть в нацбанках..

Наголошую ви будете мати обмежений рахунок на нього більше грошей не поставите, в штатах ви маєте можливість заробити більше грошей і відновити кредитну історію тут у вас уже можливості не буде.... Тому що не буде готівки взагалі...
Тому рейтинг потрібно уже заробляти потім буде кастовість....
29.12.2020 15:53 Відповісти
Это "вакцинированные" , как и кипиш по поводу "супер угрозы" от ковид19 - не более чем 1000% сговор корпораций !

Какой смысл ВАКЦИНИРОВАНЫМ бояться НЕ вакцинированых- они ведь не заболеют !?

Массовость вакцинирования выгодна лишь - производителям и продавцам вакцины !!!
29.12.2020 20:22 Відповісти
ууу, сколько мракобесов средневоковых набежало с рассказами про заговор фармо-рептилоидов.
30.12.2020 01:34 Відповісти
 
 