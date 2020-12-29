В плену на оккупированном Донбассе остается 251 гражданин Украины, - Денисова
В плену оккупантов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу", - говорится в сообщении.
В то же время, омбудсмен отметила, что год назад, 29 декабря 2019, в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулись 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.
Также Денисова отметила, что обращалась к правительству относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные освобожденным лицам услуги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль