580 4

У полоні на окупованому Донбасі залишається 251 громадянин України, - Денісова

У полоні окупантів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України. Їхнє звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу", - йдеться в повідомленні.

Водночас омбудсмен зазначила, що рік тому, 29 грудня 2019 року, до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулися 76 громадян, зокрема 12 військовослужбовців, які перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Також Денісова зазначила, що зверталася до уряду щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України і про необхідність формування переліку суб'єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким будуть відшкодовуватися витрати за надані звільненим особам послуги.

І тисячі - в заручниках.
29.12.2020 09:27 Відповісти
в плену остаются сотни тысяч, а 251 на подвале.
29.12.2020 09:56 Відповісти
Думаю бОльшая часть из них, это те кто на референдуме топил против Украины, а потом каким то случайным образом попал под раздачу
29.12.2020 11:05 Відповісти
 
 