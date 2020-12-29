Столичного хирурга будут судить за "бездействие", приведшее к смерти 2-летнего ребенка

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении врача-хирурга одной из детских больниц Киева, которого обвиняют в преступном бездействии, повлекшем гибель 2-летнего мальчика.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Следователи выяснили, что ребенка госпитализировали с инородным телом в пищеводе и подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Но только через 10 часов, а не сразу, хирург, который был на дежурстве, назначил мальчику осмотр слизистой оболочки пищевода. У ребенка в итоге возникла острая сердечная недостаточность, которая повлекла смерть.

По данным правоохранителей, врач также в нарушение требований приказа о маршрутах госпитализации и отправил ребенка в общую хирургию для наблюдения и обследования, назначив консультацию педиатра.

Эксперты установили, что смерть мальчика наступила из-за бездействия врача, непроведения исследований при госпитализации и во время пребывания пациента в отделении.

Если суд признает вину врача, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на срок до 3 лет. Кроме этого, медику могут запретить заниматься лечением пациентов на 3 года после увольнения.