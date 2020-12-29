РУС
Столичного хирурга будут судить за "бездействие", приведшее к смерти 2-летнего ребенка

Столичного хирурга будут судить за

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении врача-хирурга одной из детских больниц Киева, которого обвиняют в преступном бездействии, повлекшем гибель 2-летнего мальчика.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Следователи выяснили, что ребенка госпитализировали с инородным телом в пищеводе и подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Но только через 10 часов, а не сразу, хирург, который был на дежурстве, назначил мальчику осмотр слизистой оболочки пищевода. У ребенка в итоге возникла острая сердечная недостаточность, которая повлекла смерть.

По данным правоохранителей, врач также в нарушение требований приказа о маршрутах госпитализации и отправил ребенка в общую хирургию для наблюдения и обследования, назначив консультацию педиатра.

Эксперты установили, что смерть мальчика наступила из-за бездействия врача, непроведения исследований при госпитализации и во время пребывания пациента в отделении.

Если суд признает вину врача, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на срок до 3 лет. Кроме этого, медику могут запретить заниматься лечением пациентов на 3 года после увольнения.

+14
10 часов не оказывал помощь (то есть, практически все дежурство)? Плюс и направил сразу в общую хирургию "для наблюдения"? Вы можете хоть сто раз обвинять врача в некомпетентности, но причина тут в другом.
И она весьма тривиальна. Дежурный хирург озвучил родителям сумму, которая, на его взгляд, достаточна при таком случае. Видимо, такой суммы на руках у родителей не оказалось и он им посоветовал "мы пока положим его понаблюдать, а вы поедьте за денежкой". Вот и положил именно в хирургию, где такая схема - в порядке вещей, а в детском или приемном отделении бы заволновались.
Уже в 2000-х годах хирурги родственников больных с аппендицитом (экстренное показание!) так отправляли, и делали операцию только когда те денег привезли. А до этого - под капельницу максимум.
А тут непрокатило, помер ребенок. И, я думаю, и врача еще и отмажут, три года тюрьмы и три года отстранение от должности - это максимальная санкция. А тут достанут из под сукна "достижения" этого хирурга, повоют про "тяжелую кадровую ситуацию", и про то, что "никто не застрахован от ошибок" и дадут ему максимум год условно и выговор на работе. Вот запомните мои слова
29.12.2020 10:33 Ответить
+12
Зря иронизируете, уверена как раз финансовый вопрос тут и стал причиной трагедии
29.12.2020 10:24 Ответить
+9
так, чекав поки батьки принесуть. У нас саме тому і почала приватна медицина розвиватись, бо кому нах.р потрібна безкоштовна, якщо там без грошей, ти просто помреш?
29.12.2020 10:31 Ответить
Таких позбавляти потрібно "диплому" ....- це "лице" недосуспільства...
29.12.2020 10:18 Ответить
ну а когда в совке жизнь раба ценилась то?
как в войне совка против Гитлера: - Дорасходуй живую силу и возвращайся за пополнением.
так и тут - убил = малость условно и три года покелешуешь дома с друзьями.
29.12.2020 10:27 Ответить
Почему на три года лишать профессии ?

НА ЗАПАДЕ БЫ ЛИШИЛИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ .

Надо законодательство привести в норму - лишать профессии, лишать права водить машину за злостные нарушения и т д
29.12.2020 10:19 Ответить
3 года тюрьмы, 3 года без практики. Придется проходить курсы и сдавать экзамены по новой. Не факт, что сдаст. Но законодательство конечно меня пора
29.12.2020 10:38 Ответить
Щоб без практики губив навики. Маразм короче.
29.12.2020 11:51 Ответить
Это все из-за низкой зарплаты. Срочно в Польшу.
29.12.2020 10:22 Ответить
Зря иронизируете, уверена как раз финансовый вопрос тут и стал причиной трагедии
29.12.2020 10:24 Ответить
так, чекав поки батьки принесуть. У нас саме тому і почала приватна медицина розвиватись, бо кому нах.р потрібна безкоштовна, якщо там без грошей, ти просто помреш?
29.12.2020 10:31 Ответить
е і іша проблема - чи всі сьогодні працюючі потягнуть "приватну"....- і у нас "приватна" , це ще не гарантія ЯКІСТЬ - доказ тому , всі хто мае реальне бабло та владу лікуються там ...- той же кЕрнес , але тут трохи інше...
29.12.2020 10:36 Ответить
Кернес лікувався не тут, тому що держава (чиновники від медицини) умисно знищували приватну. У нас фактично не має стаціонарів, а операції такі заклади почали робити тільки пару років назад. На усю країну один приватний пологовий будинок. З великими проблемами, розпочали роботу тільки клініки сімейного типу, а це не екстрений стан і не стац.лікування,ц е поліклініки. Вони є, і є доволі високого рівня. В усякому разі на Закарпатті безліч наших емігрантів постійно живучих у ЄС, лікуються на історичній батьківщині і питання навіть не у вартості. Ми маємо доволі сильних лікарів, а обладнання нічим там не відрізняється від європейських клінік. Вартість там не більша, ніж побори в безоплатних державних.А от стаціонарні (приватні) заклади, без введення приватного медичного страхування, повноцінно не запрацюють. Там і вкладати потрібно більше і вартість лікування зовсім інша. Тому будуть доступні виключно обмежені кількості заможних людей. Насправді це війна здорового глузду (та бізнесу) із чиновниками корупціонерами (та популізмом). Як тільки країна перейде на приватне медичне страхування, відразу почнеться розвиток стаціонарів. За пару років ми отримаємо якісну медицину, збережемо кадровий потенціал, будемо мати офіційний середній клас (і це будуть не спекулянти, а дійсно еліта - лікарі) і ця система буде більш доступна, ніж існуюча зараз безкоштовна. Крім того, при ній не потрібні сотні (якщо не тисячі медичних чиновників). Ми отримаємо прибуткову сферу економіки, а не мега збиткову, як зараз.
Залишиться звісно військова медицина та медицина катастроф, що будуть державними ну і невідкладна (швидка) мед.допомога, але її з часом теж можно частково реформувати...
29.12.2020 10:46 Ответить
в теорії все як би так - от практика у нас чомусь завжди підводить...- і чого б це ...
29.12.2020 10:52 Ответить
Яка практика нас підвела? Як може підвести те, що ми ще не зробили? Те чого не існує, бо ми не бажаємо це зробити? Це не практика, це гадання на кавовій гущі. Усі ці населення не зможе платити і т.п. От ці батьки не змогли заплатити, за існуючої зараз системи, ви впевненні, що інша система конкретно для них буде гіршою?
29.12.2020 11:34 Ответить
Средняя стоимость открытой аппендэктомии при неосложненном аппендиците в 2010-12 годах в районной больнице составляла 800-1000 баксов. В Польше у меня в частном хирургическом центре работает коллега, у них обычная аппендэктомия стоит 3500 злотых (950 баксов), лапароскопическая - 5000 злотых (1300 баксов).
Бесплатная украинская медицина по цене сопоставима с частной польской
29.12.2020 10:40 Ответить
Саме так. От тільки в приватній медичній клініці (в Ужгороді) ще рік назад така операція коштувала 8к гривень. Я неодноразово давав посилання усім бажаючим. Ми дійшли до абсурду, в приватних мед.закладах платиш офіційно і менше, ніж в державних (безкоштовних)... Але, це в нашому регіоні, як там в інших,я не знаю, але судячи з змісту статті, не дуже відрізняється...
29.12.2020 10:50 Ответить
В Польше все эти операции делают бесплатно, при наличии самой простой страховки. Это так же касается и многих других медицинских услуг. Хотя проблема с врачами (и их компетентности) стоит очень серьезная, особенно первичное звено (семейные врачи и небольшие повятовые госпитали).
29.12.2020 11:49 Ответить
У нас словаки шукали в області гінекологів і хірургів. Приходили у державні лікарні, обіцяли 1,5к євро. Так за рік і не знайшли нікого, а коли почули за скільки би наші туди поїхали, ох.ріли. Таких зарплат у Словаччині не має...
29.12.2020 11:58 Ответить
Безкоштовної медицини не існує. Все що вам втолмачують в голову, це тупо розводняк. Якщо ви хочете кваліфікованого спеціаліста, платіть. Ви ж платите за ТО машини, сплатіть за якісне, грунтовне, медичне обслуговування. А то всі наші студенти медики, виїзжають за кордон, а ви потім біткаєтесь, чому в нас така погана медицина.
29.12.2020 22:39 Ответить
Це ви мені розповідаєте?
коли я використовую цей термін, то маю на увазі мільярди наших податків, які витрачаються з бюджету, а не сам процес отримання послуги пацієнтом.
30.12.2020 08:51 Ответить
Полностью с вами согласен. Наверняка врачу зарплату платили фальшивыми деньгами. Вот он и работал фальшиво.
29.12.2020 10:37 Ответить
Нет, попросту он ждал, когда родители привезут деньги. По принципу "утром деньги - вечером стулья"
29.12.2020 10:40 Ответить
Верно! Возможен такой вариант. Именно поэтому я и тролю нашего, прости господи, министра здравоохранения, который утверждает что главная проблема это низкая з/п наших врачей и поэтому они уезжают в Польшу. Ведь понятно, что эта трагедия с ребенком не про "низкую з/п врачей". Проблема намного глубже и масштабнее. Согласны?
29.12.2020 10:51 Ответить
Я не бачу із вашого посту розуміння проблеми. Можливо ви не розвинули ще свою думку до кінця, але поки що, це виглядає так, як я описав нижче.
29.12.2020 10:52 Ответить
Знаєте у чому між нами різниця? Нас хвилює проблема і варіанти її розв'язання, а ви із тих хто каже - вони знали куди йшли, нехай за 6 к в місяць виконують свій борг. Причому такі як ви, як правило без освіти, за ці 6к гузицю із дивану не піднімуть.
29.12.2020 10:51 Ответить
Всегда меня веселили "всезнайки-нострадамусы". Вы понятия не имеете кто я и чем занимаюсь. И это факт, а не домыслы. Но в одном вы правы. Я из тех, кто считает что если тебе платят зарплату настоящими деньгами - будь добр, выполняй работу по настоящему. А вы, наверное из тех, кто считает, что можно получать "6к" и никуя не делать на работе?
29.12.2020 10:57 Ответить
Ні, я з тих, хто не вважає 6к зарплатою для лікаря.
29.12.2020 11:01 Ответить
Во-первых, 6к врачи не получают. Я не знаю не одного, кто меньше 10к получает (и это в райцентрах). А во-вторых, УЖЕ согласившись на работу за 6к, он не должен выполнять эту самую работу?
29.12.2020 11:34 Ответить
Я вважаю зарплатою для лікаря мінімум 60к, тому 6 чи 10, для мене значення не має.
І такі зарплати в Україні є. У приватних клініках, є і більші, якщо лікарі потужні. Що значить погодившись? Що у вас із мізками? Він погодився на побори, що у рази, може і в десять чи більше раз переважають його зарплату. Якщо ви його переведете на чисту зарплату, він вам той білий халат у обличчя кине і скаже на, оперуй сам, я десь охоронцем у вагончинку посиджу доба через три, за 12-15...
29.12.2020 11:39 Ответить
Т.е. вы предполагаете, что "Він погодився на побори, що у рази, може і в десять чи більше раз переважають його зарплату". Ок. Возможно. Тогда мне интересно ваше мнение по двум вопросам: 1. Почему человек устраиваясь на работу, заранее рассчитывает только на взятки? 2. Означает ли низкая з/п, что без взяток, сотрудник не должен добросовестно выполнять свою основную работу?
29.12.2020 11:47 Ответить
Я не припускаю, я це стверджую, бо це загальновідомий факт.
1. це проблема родом із Совка, вона не виникла зараз. Тому, що людина самостійно не може зламати систему. Ну подобається йому бути лікарем, але в країні сформована така система, він має або пристосуватись, або не ставати лікарем. Тоді виникає інше питання, якщо не лікарем то ким? Юристом? Освітянином? а де в нашій країні, для людини із освітою не така система?
2. якщо низька зарплата відповідає рівню співробітника то повинен працювати (санітарка для прикладу), якщо ця зарплата штучно занижена в десятки разів, то це не буде працювати. Якщо ви в мерседес заллєте дешеве масло, то чи означає, що він повинний працювати якісно?
Тепер зустрічне питання, який вихід із цієї проблеми бачите особисто ви, як громадянин країни?
29.12.2020 11:56 Ответить
Я отвечу на ваш вопрос, но во избежании споров, давайте для начала определимся с дефинициями. Какая, на ваш взгляд, основная проблема/мы Украины?
29.12.2020 13:32 Ответить
народ. Чи вам більш розширено?
29.12.2020 14:08 Ответить
Народ не может быть проблемой, т.к. это объективная реальность. Это как на погоду жаловаться. Можно, но смысла никакого.
Я извиняюсь, а вы случайно не из секты "73%-долбое...ы"?
29.12.2020 14:30 Ответить
Ні, я яскравий представник протилежної "сєкти"
Народ і є первопричиною проблем. Якщо завтра на цю землю заселити швейцарців, а наших кинути у Швейцарію, то через 20 років тут буде Швейцарія, а там Україна.
Погода це явище, циклон сьогодні тут, а завтра над Швейцарією, але ж це нічого не змінює.
Вам не сподобалась моя відповідь? Так вона майже нікому не подобається. Бачте яка річ. Правда існує не для того, щоби подобатись чи ні. Вона дуже часто є гіркою, на від міну від брехні. Ось та, любить подобатись...
Ви своїми питаннями підтвердили цей тезис. Чому пішов працювати в надії виключно на хабарі і т.п.... тому, що ми такий народ. В нас така історія і 70 комуністичної деградації ви так просто не зможете нівелювати. Коли в США відбуваються дебати кандидатів в президенти, то питанню медицини там присвячений окремий багатогодинний блок і він є самим рейтинговим по кількості переглядів. Так це в країні, де медицина на високому рівні, а у нас? Вам нагадати дебати на яких виступали кандидати на пост верховного головнокомандувача в країні, що воює?
У нас діти в лікарні помирають, пенсіонери виживають на копійчані пенсії, а суспільної серйозної дискусії щодо медицини, пенсійної реформи - не має.
Тому, я написав правду - народ... наш любимий та "розумний" народ...
29.12.2020 14:41 Ответить
Сентенция "народ не тот" не подразумевает никаких решений. Нет в мире примеров "реформирования народа". При этом достаточно примеров превращения отсталых, коррумпированных стран в передовые. И народ там никто не заменял на правильный. Поэтому если вы хотите решений проблем, а не проектов полетов к далеким галактикам, предлагаю вернуться на землю.
29.12.2020 14:54 Ответить
Усі в світі приклади, це наслідок трансформування народу. Просто хтось вчиться на чужих помилках, ну а ми на власних. Прибалти змогли провести реформи не чекаючи піз.деца, а ми, обов'язково його дочекаємось. Ми вже не такі, як були 30 років. Сам факт, що ми ведемо дискусію і є люди, які проти популізму "халяви" свідчать про зміни. Мені не було з ким вести цю дискусію на початку незалежності, хоча я і тоді мав такі погляди. Через 20 років нас стане навпіл з популістами, а через 40 більшість (хоча вже мабуть без мене )
Чекайте на чергового Месію, це саме те, що я і мав на увазі, коли писав про наш народ.
29.12.2020 14:59 Ответить
Увы, но вы правы. Именно "мессии" трансформируют государства. Нам пока с этим не везет. Совру, если скажу, что народ умнеет. Но народ становится скептичнее и обмануть его популистскими лозунгами становится все сложнее.

Радует, что есть люди, которые не просто "ждут", но и что-то делают для улучшения жизни.
29.12.2020 15:15 Ответить
Народ занадто повільно вчиться на власних помилках, а після обрання Зеленського, я взагалі засумнівався що він чомусь вчиться.
29.12.2020 15:18 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B5

Телесные наказания в Сингапуре

саме так досягають дива. Луплять народ, як тупу худобу. Прогрес там приходить через біль у дупі.
29.12.2020 15:22 Ответить
Но в этих странах народ воспитывали не пряником, а хорошим кнутом. Взять тот же Тайвань или Сингапур. Плюнул жвачку на асфальт - плати дикий штраф или на общественные работы. Просрочена санитарка, а ты работаешь в общепите - вообще тюрьма. Если ты таксист и начал завышать свои услуги и об этом узнали органы правопорядка - твоя лицензия аннулируется и опять-таки, дикий штраф.
Так что народ там не заменяли, но воспитывали.
29.12.2020 15:06 Ответить
ні. віра в Месію значно приємніша ніж отримати кнутом по голій дупі, за керування в стані сп'яніння, тут ви не праві
Вони краще почекають на Месію.
29.12.2020 15:17 Ответить
Ли Куан Ю. Не, не "мессия"? "Отримати кнутом по голій дупі" - превратило Сингапур в "Азиатского тигра"?
29.12.2020 15:31 Ответить
"Общество, отравленное идеей безплатной медицини". А.П.Зильбер.
29.12.2020 15:24 Ответить
Извините, что встреваю в ваш диалог - но можно я тоже отвечу на поставленные Вами вопросы? Просто потому, что сама медик и сталкивалась с работой украинской медицины, так скажем, изнутри.
1. По крайней мере, до 12-13 годов врачи (имеется в виду хирургический корпус) устраивались рассчитывая только на взятки просто потому что их так учили. Это первая причина. На практических занятиях по хирургии (что проходят все без исключения медики, так как первые 6 лет программа для всех одинакова) хирурги, помимо профильных знаний, также учат обращать внимание на состояние ногтей, волос, зубов, одежды. Не ради диагноза, нет. А как раз ради того, чтобы узнать его материальное состояние, предложить соответствующее его возможностям лечение, "ну и про себя не забыть". При этом попасть после университета в хирургическую интернатуру ох как сложно. Среди контрактных студентов дикий конкурс, а среди тех, кто учился на бюджете и подлежит принудительному распределению - на 6-м курсе начинаются торги. Поэтому первое "предварительное распределение" озвучивают еще в сентябре-октябре, потом идут вереницы ходоков в деканаты, пойти бюджетнику на хирурга стоило от 7 до 10 штук баксов. Причем деканаты сами говорят "это еще немного, станете хирургами, отобьете эти деньги за пару месяцев".
Вторая причина - системность поборов. Лично мой опыт, пусть я и не хирург - это когда я отправила пару бабушек со своего участка на анализы, написав на направлениях карандашом для лаборантов - примите бесплатно. Потом имела тяжелый разговор с заведующим - во-первых, потому что написала, т.е. "а вдруг это увидят те кому это не нужно", а во-вторых, "у нас тут нечего благотворительностью заниматься. Узнают, что кому-то делают бесплатно, попрут сюда толпами, а потом начнут писать жалобы, что бабу Валю приняли бесплатно, а с меня содрали. Мы их только приучили". Точно также и в других отделениях. Когда говорят про "систему поборов в медицине" - не всегда речь идет только о высоких кабинетах в столице. Это активно происходит и на местном уровне. А когда ты только закончил интернатуру, идти против всего коллектива - не лучший выбор. Проблем тебе могут создать массу, а уволиться ты не можешь, пока не отработал положенный срок.
2. Ответ на второй вопрос вытекает из второй причины ответа на вопрос первый. Врач может и должен делать свою работу хорошо. Но опять-таки, системно их приучают - пациенты могут вам наобещать все что угодно. Поэтому пока купюры не в кармашке - делаем самый минимум, чтобы пациент не помер.
Вот возьмем конкретно этот пример. Прибежали родители, сказали что ребенок проглотил пластиковую игрушку. Врач оценил их и случай и назвал сумму. Наверняка они сказали - все принесем, только сделайте. Но хирург, обученный в недоверии в этих вопросах пациентам сказал - я его положу, а вы привезите денежку и тогда все будет сделано. Если отбросить деонтологию и профессионализм, то он даже оказался прав - родители минимум 10 часов не могли привезти эти деньги и, с большой вероятностью, поверь он им на слово, он бы не получил бы ничего - родители бы забрали ребенка, пожав плечами, что денег нет. А хирург, который может быть и очень хороший специалист, имел бы разговор с начальством за "благотворительность"
29.12.2020 14:55 Ответить
Уважаемая Екатерина, вы все правильно говорите, но за деревьями не видите леса. Проблема в коррупции и безответственности. Причем не личной безответственности, а юридическом смысле этого слова. А это не проблема медицины, образования, МВД, и т.д. Это проблема государственных основ.

Врач совершил этот мерзкий и трагический поступок только по одной причине. Он на 100% был уверен что ему ничего за это не будет!!! И даже не смотря на публичный резонанс, не факт что "сядет".
29.12.2020 15:26 Ответить
Действительно, это проблема государственных основ. Но кто именно формирует эти основы? Упрощенно можно сказать - власть имущие и приближенный к ним бизнес. Но как попадают во власть и бизнес? Раньше говорили про "систему", в которую извне простому человеку не пробиться, а только по родственным связям или по блату тех, кто уже внутри нее. Отчасти так и было - до 2014-го года топ наших политиков, депутатов и чиновников почти не менялся. Но случился Майдан и на волне Революции Достоинства немало "простых людей" стали депутатами и политиками. Что это изменило? А ничего. Все эти Парасюки, Яроши, Березы прекрасно встроились в Систему.
А потом были выборы в 2019-м. Там "новых людей" в составе как минимум двух партий прошло десятками. Сам Президент вроде как только осмеивал политику раньше. Но, опять-таки, что это изменило?
Вы говорите, что врач не сядет "скорее всего". А я в этом просто уверена, что обойдется выговором. Потому что его будут защищать такие же врачи, которые не видят ничего ужасного в произошедшем. Точно также, как ФОПы не видят ничего ужасного в неуплате налогов и выступают против фискализации, которая 1)вскроет их реальные доходы, и 2)сделает невозможным продажу контрабанды. Точно также как судьи прикрывают своих коллег за откровенно неправомерные решения. Точно также как полицейские в один голос утверждают, что убегающий от них водитель вдруг решил застрелиться из травмата, которого у него никогда не было.
Вы говорите что я за деревьями не вижу леса? Ну а мне кажется, что вы, напротив, видите лес коррупции и правонарушений и считаете это единым и неделимым организмом, Где достаточно срубить пару стволов - и он пропадет. А это не так. Потому что и эти врачи, и ФОПы, и судьи, и полицейские и чиновники с депутатами - это все люди, и люди принадлежащие к народу Украины. Спросите любого человека, хочет ли он стать народным депутатом? И, зачастую получив утвердительный ответ, уточните - а почему? Если вам будут отвечать честно, то вам 7 из 10 скажут - чтобы улучшить свою жизнь, помочь родным, разбогатеть, получить власть. И в лучшем случае 3 идеалиста скажут про "улучшить жизнь народу", двое из которых соврут.
29.12.2020 16:50 Ответить
Просто вы думаете, что в хирурги люди идут, чтобы "получать зарплату", а это далеко не так. С вашей точки зрения, данный хирург как раз и ждал денег, чтобы выполнить свою работу.
Поверьте, сделайте зарплату хирургам хоть по 20 тыс, но при этом запретите брать поборы - большинство специалистов со стажем свыше 5-ти лет или уйдут в частные клиники, или уедут за границу. Для них это не деньги.
29.12.2020 11:20 Ответить
Тоді потрібно зробити систему, за якої вони будуть отримувати те, що для них є грошима. В решті решт, саме лікарі є елітою в цілому світі, а не продавці трусів чи бананів з ринку.
29.12.2020 11:32 Ответить
Стоп, стоп, стоп. Не нужно думать за меня. Как минимум. можно спросить. И вы уже определитесь. Сначала ВЫ утверждаете: "Нет, попросту он ждал, когда родители привезут деньги". А потом приписываете эти слова мне: "С вашей точки зрения, данный хирург как раз и ждал денег, чтобы выполнить свою работу". Сконцентрируйтесь и попытайтесь сформулировать ВАШУ мысль.
29.12.2020 11:40 Ответить
Я имела в виду другое. Вы написали - раз пошел работать за зарплату, значит будь добр, работай. Вот хирург и работает - только под зарплатой он подразумевает поборы с пациентов. Сидел и ждал, когда родители привезут деньги.
29.12.2020 12:34 Ответить
Я вообще не знаю то как эти наши врачи ещё кого то умудряются лечить?
29.12.2020 10:23 Ответить
Если суд признает вину врача, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на срок до 3 лет. Кроме этого, медику могут запретить заниматься лечением пациентов на 3 года после увольнения. Источник: https://censor.net/ru/n3239587\\\\\\\\

классный совковый закон - не пожизненно заниматься лечением нельзя, а только 3 года посидит на "даче" а потом опять будет лечить ребенков.
и как вообще признать то? врачу показалось шо:
а
б
в
г
А эксперты идут лесом. Хотя и знают шо врачу было просто круче пить "чай" и кушать печеньки чем бежать и "удолять" инородное тело из(тут следует 10 листов с описанием того да этого)
29.12.2020 10:25 Ответить
Да не будет там даже этих трех лет. Это МАКСИМАЛЬНАЯ санкция статьи, по работе максимум ему выговор будет
29.12.2020 10:34 Ответить
именно.
доказать малореально. так, порезвились следаки(мы работаем.... нак НАБУ)
но харит то шо у нас все бегают по цырквям, а пойдешь к доктору = (картинка "дэнги давай, давай дэнги")
29.12.2020 10:40 Ответить
10 часов не оказывал помощь (то есть, практически все дежурство)? Плюс и направил сразу в общую хирургию "для наблюдения"? Вы можете хоть сто раз обвинять врача в некомпетентности, но причина тут в другом.
И она весьма тривиальна. Дежурный хирург озвучил родителям сумму, которая, на его взгляд, достаточна при таком случае. Видимо, такой суммы на руках у родителей не оказалось и он им посоветовал "мы пока положим его понаблюдать, а вы поедьте за денежкой". Вот и положил именно в хирургию, где такая схема - в порядке вещей, а в детском или приемном отделении бы заволновались.
Уже в 2000-х годах хирурги родственников больных с аппендицитом (экстренное показание!) так отправляли, и делали операцию только когда те денег привезли. А до этого - под капельницу максимум.
А тут непрокатило, помер ребенок. И, я думаю, и врача еще и отмажут, три года тюрьмы и три года отстранение от должности - это максимальная санкция. А тут достанут из под сукна "достижения" этого хирурга, повоют про "тяжелую кадровую ситуацию", и про то, что "никто не застрахован от ошибок" и дадут ему максимум год условно и выговор на работе. Вот запомните мои слова
29.12.2020 10:33 Ответить
саме так. То що ж робити, далі боротись за це лайно під назвою державна "безоплатна" медицина?
29.12.2020 10:36 Ответить
Нет, естественно. Курс Супрун был отчасти правильный на коммерциализацию медицины, но, на мой взгляд, она начала не с той стороны. Нужно было сначала формировать систему медицинского страхования, дать этим страховым компаниям определенные полномочия и орган, контролирующий качество медуслуг. А потом переводить ее на коммерческие рельсы. Система Семашко ("хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны") показала свою полную несостоятельность
29.12.2020 10:43 Ответить
всегда удивляюсь, кто платит то? - аппендицит - 20к. баксов, а платишь в месяц мало. Рак или краб - овэрдоПутина баксов - кто покрывает то? ну, на Трампщине. Плюс компании страховиков имеют кучу помещений, сотрутников, юристов и прочее. ну не складывается - я напр. год плачУ = 2 косаря, например, а потом - Хоба, лечение на 2млн. - типо страховка накрыла, но кому и где выгода то?
вот не пойму это никак. где выгода шо платят копейки, а каждый десятый залетает - и ты(страховик) - плати миллионы.
29.12.2020 10:50 Ответить
Купи книжку і почитай що таке страхування. Там усе доступно.
29.12.2020 10:55 Ответить
чет впадлу, но как сходится баланс у мед. страховиков - выше я написал шо не знаю
29.12.2020 11:01 Ответить
як і у всіх страхувальників, обсяг платників значно переважає кількість хворих.
29.12.2020 11:27 Ответить
ну блин, сто чел заплатили, а у одного "рак" = сто чел ему скинулись, плюс - я говорил - офисы, налоги, эл-во, Ахметка, ой, то не тут, это самое, юристы, быдло в оффисах, да и вообще - я ни разу не понимаю шо платишь сто в месяц, а если болезнь, то за тя платят - 50-100-200-500000 штук. что-то тут как-то не это, не находишь?
29.12.2020 11:41 Ответить
Онкологія ніде у світі не охоплюється звичайним страхуванням. Для боротьби із цієї проблемою потрібно створювати окремі механізми - волонтери, хоспіси і т.п.
До того ж, мова йде про декілька випадків важких захворювань на сто тис. чоловік, а не на сто.
29.12.2020 11:45 Ответить
Серж, я вам "за выгоду", просто шоб прикинуть шо как-то не складается месячные вклады - с убытками.
компаний то. блин, повторю - ты платишь 100 в мес., у тя аппендицит = им минус 25к., и таких много - кто за это платит то? и у них - Фирма и адвокаты и оффисные рабы и уборщицы и вообще представь себе. вот "о цо ходзе" я хотел сказать то
29.12.2020 16:19 Ответить
Ви змішали їх ціни з нашими виплатами. Мед.страховка (гарна) у США дорога. А у нас апендицит вам в приватній клініці виріжуть за 8к гривнями. В усякому разі минулого року така була вартість в Ужгороді. Та й за 100 грн/місяць ви не найдете страховку. Це 1200 в рік, менше 50 доларів? Орієнтуватись в умовах України треба як мінімум на 200 баксів в рік. Менше вона не буде коштувати і це проста. Яка не буде передбачати ніяких трансплантацій чи мега операцій. Тому деякі категорії (пенсіонери переважно), держава змушена буде страхувати за податки, як мінімум на початковому етапі. Адвокати, офіс, це ніщо, у порівнянні із кількістю мед.чиновників зараз ісунючих.
29.12.2020 16:44 Ответить
та я ж за "ТАМ" говорив. а тут.... у нас есть верка и сердючка..... ну не особо прикольно
29.12.2020 16:49 Ответить
Поверьте мне, выгода там есть - за счет массовости медицинского страхования. Работа любой такой страховой в очень грубом приближении напоминает нашу солидарную пенсионную систему - все платят, из этих денег оплачивается лечение больных, даже если они лично внесли пока меньше. А владельцы страховой получают профит из нескольких источников - небольшой процент от самих платежей, выплаты от клиник, которые лечили их клиентов, за участие в клинических исследованиях экспериментальных методов лечения и т.д.
Плюс, вы несколько преувеличиваете частоту опасных заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Их не более нескольких десятков случаев на 100 тыс. населения.
И, к тому же, не каждая страховка покрывает всю сумму лечения. Если выбрал страховку подешевле - несколько миллионов тебе никто не покроет, а только часть этого. Но при этом не требуют "вынь и полож", а есть прозрачные механизмы рассрочек и кредитов в таком случае.
Я уже приводила такой пример, но все же. Допустим, если в Украине ввести обязательное медстрахование с платежом всего 200 грн, но за год такими платежами наберется 84 млрд гривен. До ковида в бюджете 2020 на ВСЮ медицину из бюджета было выделено чуть меньше 100 млрд. Иными словами, даже при таком небольшом платеже, но обязательном для всех, сумма страховых сборов будет сопоставима с бюджетом всей медицины
29.12.2020 11:09 Ответить
саме так... але при такій системі ти знаєш на яку суму ти гарантовано розраховуєш. Якщо у тебе є можливість кинути в страхування не 200 грн, а 2к, то ти це зробиш, бо для себе, а от давати державі, зайву копійку, з думкою, що комусь іншому (і точно не тобі) це допоможе, ніхто не буде.
29.12.2020 11:29 Ответить
У Вас что-то с математикой
42 млн жителей * 200 грн. = 8,4 млрд. грн
29.12.2020 11:40 Ответить
можливо вона мала на увазі 200/місяць? Бо таких страховок (за рік ) ніде не існує.
29.12.2020 11:43 Ответить
И умножте еще на 12 месяцев в году. Я вообще считала исходя из 35 млн оплачивающих страховку
29.12.2020 12:33 Ответить
Ні, Супрун довбана соціалістка. Як подібну можно було знайти у США???
По перше,вона почала створювати сімейних лікарів, а це дебілізм. Вони би і так з'явились еволюційним шляхом, а примусово, їх треба було готувати тільки під державну медицину. Такі лікарі це наслідок економії! В світі, завдяки ним економлять! Це спеціалісти широкого профілю, а ми взяли вузькоспрямованих фахівців і загнали їх в сімейники? Та європеці просто не могли собі дозволи мати стільки спеців, скільки у нас є. Супру була категорично проти того, про що ви пишете. Вона припускал, що можливо колись, я так розумію не за її життя, ми перейдемо до ДЕРЖАВНОГО страхування, а це те саме лайно, що і зараз.
29.12.2020 11:00 Ответить
Вот тут с вами не соглашусь, семейников начали штамповать еще при Ющенко. ПриОвоще в этом ничего не изменилось. Так как для студентов, которые учились на бюджете, было принудительное распределение по специальностям, то почти в любой год с 2010 по 2014-й из 100 выпускников-бюджетников 10 шли на узкие специальности, 15-20 - на участковых терапевтов и педиатров, и 70-75 - семейников. Супрун просто не стала реформировать эту систему.
А насчет того, что она планировала государственное медстрахование - я, честно говоря, не знала. Согласна с вами, что это полный бред и замена шила на мыло
29.12.2020 11:13 Ответить
так усі її реформи передбачали тільки перекидання коштів в середині МОЗу. Що Супрун, що теперішній неадекват говорять нам прямо - ми нічого змінювати не будемо. Треба підняти зарплати, купити нову апаратуру, для цього дайте більше грошей (з ваших податків). Дасте в 10 раз більше - будете мати рівень медицини як у Польщі (але цієї, державної), дасте у 40 разів більше, виведу медицину на рівень Німеччини. Це при тому, що медицина і так забирає з бюджету як армія під час війни, ніякі в 10 разів більше не можливі, бо це увесь річний бюджет країни!
А коли їм кажуть, ми можемо це зробити без видатків з бюджету, медицина може бути якісною, доступною (в усякому разі не гірше ніж зараз), лікарі будуть мати конкурентні з європейськими зарплатами, вони кажуть ні, ніколи! Бо для цього ми маємо віддати з МОЗ контроль над "коритом" якимось страховикам. Вам же тоді не потрібні будуть ні МОЗ ні Облздрави...
От як міністр відправить за такої системи, за наші з вами податки, сина міністра на лікування за кордон?
29.12.2020 11:24 Ответить
Естественно, что ни не хотят терять контроль.
Мне это напоминает, как некоторые начинают заявлять "Что вы носитесь со своей страховой медициной? В Украине есть страховые компании, застрахуйтесь там сами, сделайте страховую медицину для себя".
Телепни просто. То "медицинское страхование", которое сейчас есть в Украине - ничем не отличается от страхования машины или недвижимости. Только объектом в них служит человек. Которому, когда он "поломался" оплачивают "ремонт".
Медицинское страхование принципиально иное. Страховщики должны иметь доступ к медицинской документации своего клиента, должны иметь штат экспертов-медиков для оценки качества лечения и его обоснованности. Должны иметь полномочия проверять работу медиков. В конце-концов, они должны быть обеспечены клиентами, что в реалиях Украины можно достичь только закреплением обязанности каждого гражданина иметь медстраховку. И много чего еще.
Для этого нужна огромнейшая законодательная база, одного политического решения будет мало. Но и такого решения не будет, так как вы правильно сказали - контролировать денежные потоки в здравоохранении станут частные страховики, а не чинуши Минздрава
29.12.2020 11:33 Ответить
Звісно, тому для мене, як практикуючого адвоката, це Ельдорадо!
29.12.2020 11:35 Ответить
И знаете, если говорить откровенно - ряд специалистов на местах, в первую очередь хирургов, акушеров, анестезиологов - тоже не горят желанием вводить страховую медицину. Их устраивает сложившееся положение сейчас. А как подставлять кармашек пациенту, когда он протянул тебе карточку медстраховки? Как завысить сумму "благодарности" в 3-7 раз только потому, что пациент приехал к тебе на "Инфинити"?
29.12.2020 11:39 Ответить
це в основному головні лікарі, завідувачі відділеннями і т.п. Хоча у нас в регіоні, вони почали вже відмовлятись від цих посад і переходити у приватники. Гроші ті самі, але спокійніше.
29.12.2020 11:41 Ответить
и что характерно, меня тут веропитеки ругают - все эти докторишки и даже родаки погибшего - т.н. "верующие". То есть это уже смешно. Ибо врач должен последний халат продать, но вылечить. А родаки - последнюю машину сдать - но отблагодарить. Как-то так получается, не находите ли?)
29.12.2020 10:47 Ответить
Ні. Ми з вами різні люди. В першу чергу по освіті. Мені ганьба, як громадянину, що в моїй країні у хірурга зарплата в 6к... не в день, а плять в місяць!!!????
А вам, як громадянину, пох.р, ви своєї провини не бачите.
29.12.2020 11:25 Ответить
абсолютно не вижу, т.к. налоги плачу тока когда шото покупаю за людоедскими ценами.
кстати, если вам лет до 50-ти, 3.5к. евро = работа в Швеции, все дела, от Вольнова.
но вам уже больше, так шо "наслаждайтесь" "жизнью" в самой опущенной стране мира. и я не шучу. - нас не срав.нить с армянами напр.(купите книгу, если есть)
ну и по всему прочему.... как был ролик амерского "стендапера" - Они избрали ЭТО?(все ржут). правда сами амеры еще и не то избрали
29.12.2020 11:38 Ответить
Нах.ра мені робота у Швеції якщо я і тут можу те саме заробити?
29.12.2020 11:41 Ответить
Ты еврей?
Да тут ты не знаешь шо будет то - оп, и эл-во плюс 100% , оп - и интернет - тов. майор смотрит, оп - и Ахметка повалил "власть".
да ладно - че тут спорить то?
29.12.2020 11:58 Ответить
Я не єврей, але не що поганого ним бути? Погано бути тупим дебілом, а євреєм...
А ну, виклади мені платіжку на електрику з Швеції, хочу порівняти із тим піз.децом, яким ти зазиваєш плюс 100%...
Мене не цікавлять соціалістичні країни, я би у Швеції не жив, навіть якби мені за це доплачували. Нехай свій Лагом у дупу собі запхають.
29.12.2020 12:02 Ответить
а, ок.
просто вы как-то читаешь будто задом вперед.
а то шо не еврей = я тоже к сожалению.
просто никуда, как я понимаю, свалить, не получится? Урра, мне тоже, будем платежи оплакивать вместе.
п.с. - на 3 крайних выборы не ходил.
на русском пишу = впадлу переключать + апостроф у нас есть шо вааааще напрягает то.
29.12.2020 15:39 Ответить
"Если суд признает вину врача, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на срок до 3 лет."
Тоесть если это "если" и состоится, то за смерть ребенка 3-5лет, условно???!!! Это нормальная страна?????? Кто такие законы голосовал? Какие падлы??? Вы в своем уме???
" Кроме этого, медику могут запретить заниматься лечением пациентов на 3 года после увольнения.".... Тоесть в тюрьме, если сядет, что маловероятно, он врачом работать не будет))), "крутое" наказание, ничего не скажешь.
А лишить диплома, или хотя бы лет на 10 запретить по нему работать слабо?
С такими законами порядка никогда не будет, безнаказанность и слабая власть привели к хаосу.
29.12.2020 10:59 Ответить
"А я бы его повесил! Чтобы другим неповадно было" (с) Казанзаки - Турецкий Гамбит
29.12.2020 11:13 Ответить
І сам замінив його за операційним столом?
29.12.2020 11:26 Ответить
Лікаря за бездіяльність притягують до відповідальності, а хенерала НІЗЗЯ, бо абідіцца
29.12.2020 17:33 Ответить
 
 