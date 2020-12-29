Столичного хірурга судитимуть за "бездіяльність", що призвела до смерті 2-річної дитини

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-хірурга однієї з дитячих лікарень Києва, якого звинувачують у злочинній бездіяльності, що призвела до загибелі 2-річного хлопчика.

Про це повідомили в прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі з'ясували, що дитину госпіталізували з чужорідним тілом у стравоході і підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Але тільки через 10 годин, а не відразу, хірург, який був на чергуванні, призначив хлопчикові огляд слизової оболонки стравоходу. У дитини в результаті виникла гостра серцева недостатність, яка спричинила смерть.

За даними правоохоронців, лікар також у порушення вимог наказу про маршрути госпіталізації відправив дитину в загальну хірургію для спостереження й обстеження, призначивши консультацію педіатра.

Експерти встановили, що смерть хлопчика настала через бездіяльність лікаря, непроведення досліджень під час госпіталізації і під час перебування пацієнта у відділенні.

Якщо суд визнає провину лікаря, йому загрожує до 5 років обмеження волі або її позбавлення на строк до 3 років. Крім цього, медику можуть заборонити займатися лікуванням пацієнтів на 3 роки після звільнення.