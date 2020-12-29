Столичного хірурга судитимуть за "бездіяльність", що призвела до смерті 2-річної дитини
Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-хірурга однієї з дитячих лікарень Києва, якого звинувачують у злочинній бездіяльності, що призвела до загибелі 2-річного хлопчика.
Про це повідомили в прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі з'ясували, що дитину госпіталізували з чужорідним тілом у стравоході і підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Але тільки через 10 годин, а не відразу, хірург, який був на чергуванні, призначив хлопчикові огляд слизової оболонки стравоходу. У дитини в результаті виникла гостра серцева недостатність, яка спричинила смерть.
За даними правоохоронців, лікар також у порушення вимог наказу про маршрути госпіталізації відправив дитину в загальну хірургію для спостереження й обстеження, призначивши консультацію педіатра.
Експерти встановили, що смерть хлопчика настала через бездіяльність лікаря, непроведення досліджень під час госпіталізації і під час перебування пацієнта у відділенні.
Якщо суд визнає провину лікаря, йому загрожує до 5 років обмеження волі або її позбавлення на строк до 3 років. Крім цього, медику можуть заборонити займатися лікуванням пацієнтів на 3 роки після звільнення.
как в войне совка против Гитлера: - Дорасходуй живую силу и возвращайся за пополнением.
так и тут - убил = малость условно и три года покелешуешь дома с друзьями.
НА ЗАПАДЕ БЫ ЛИШИЛИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ .
Надо законодательство привести в норму - лишать профессии, лишать права водить машину за злостные нарушения и т д
Залишиться звісно військова медицина та медицина катастроф, що будуть державними ну і невідкладна (швидка) мед.допомога, але її з часом теж можно частково реформувати...
Бесплатная украинская медицина по цене сопоставима с частной польской
коли я використовую цей термін, то маю на увазі мільярди наших податків, які витрачаються з бюджету, а не сам процес отримання послуги пацієнтом.
І такі зарплати в Україні є. У приватних клініках, є і більші, якщо лікарі потужні. Що значить погодившись? Що у вас із мізками? Він погодився на побори, що у рази, може і в десять чи більше раз переважають його зарплату. Якщо ви його переведете на чисту зарплату, він вам той білий халат у обличчя кине і скаже на, оперуй сам, я десь охоронцем у вагончинку посиджу доба через три, за 12-15...
1. це проблема родом із Совка, вона не виникла зараз. Тому, що людина самостійно не може зламати систему. Ну подобається йому бути лікарем, але в країні сформована така система, він має або пристосуватись, або не ставати лікарем. Тоді виникає інше питання, якщо не лікарем то ким? Юристом? Освітянином? а де в нашій країні, для людини із освітою не така система?
2. якщо низька зарплата відповідає рівню співробітника то повинен працювати (санітарка для прикладу), якщо ця зарплата штучно занижена в десятки разів, то це не буде працювати. Якщо ви в мерседес заллєте дешеве масло, то чи означає, що він повинний працювати якісно?
Тепер зустрічне питання, який вихід із цієї проблеми бачите особисто ви, як громадянин країни?
Я извиняюсь, а вы случайно не из секты "73%-долбое...ы"?
Народ і є первопричиною проблем. Якщо завтра на цю землю заселити швейцарців, а наших кинути у Швейцарію, то через 20 років тут буде Швейцарія, а там Україна.
Погода це явище, циклон сьогодні тут, а завтра над Швейцарією, але ж це нічого не змінює.
Вам не сподобалась моя відповідь? Так вона майже нікому не подобається. Бачте яка річ. Правда існує не для того, щоби подобатись чи ні. Вона дуже часто є гіркою, на від міну від брехні. Ось та, любить подобатись...
Ви своїми питаннями підтвердили цей тезис. Чому пішов працювати в надії виключно на хабарі і т.п.... тому, що ми такий народ. В нас така історія і 70 комуністичної деградації ви так просто не зможете нівелювати. Коли в США відбуваються дебати кандидатів в президенти, то питанню медицини там присвячений окремий багатогодинний блок і він є самим рейтинговим по кількості переглядів. Так це в країні, де медицина на високому рівні, а у нас? Вам нагадати дебати на яких виступали кандидати на пост верховного головнокомандувача в країні, що воює?
У нас діти в лікарні помирають, пенсіонери виживають на копійчані пенсії, а суспільної серйозної дискусії щодо медицини, пенсійної реформи - не має.
Тому, я написав правду - народ... наш любимий та "розумний" народ...
Чекайте на чергового Месію, це саме те, що я і мав на увазі, коли писав про наш народ.
Радует, что есть люди, которые не просто "ждут", но и что-то делают для улучшения жизни.
Телесные наказания в Сингапуре
саме так досягають дива. Луплять народ, як тупу худобу. Прогрес там приходить через біль у дупі.
Так что народ там не заменяли, но воспитывали.
Вони краще почекають на Месію.
1. По крайней мере, до 12-13 годов врачи (имеется в виду хирургический корпус) устраивались рассчитывая только на взятки просто потому что их так учили. Это первая причина. На практических занятиях по хирургии (что проходят все без исключения медики, так как первые 6 лет программа для всех одинакова) хирурги, помимо профильных знаний, также учат обращать внимание на состояние ногтей, волос, зубов, одежды. Не ради диагноза, нет. А как раз ради того, чтобы узнать его материальное состояние, предложить соответствующее его возможностям лечение, "ну и про себя не забыть". При этом попасть после университета в хирургическую интернатуру ох как сложно. Среди контрактных студентов дикий конкурс, а среди тех, кто учился на бюджете и подлежит принудительному распределению - на 6-м курсе начинаются торги. Поэтому первое "предварительное распределение" озвучивают еще в сентябре-октябре, потом идут вереницы ходоков в деканаты, пойти бюджетнику на хирурга стоило от 7 до 10 штук баксов. Причем деканаты сами говорят "это еще немного, станете хирургами, отобьете эти деньги за пару месяцев".
Вторая причина - системность поборов. Лично мой опыт, пусть я и не хирург - это когда я отправила пару бабушек со своего участка на анализы, написав на направлениях карандашом для лаборантов - примите бесплатно. Потом имела тяжелый разговор с заведующим - во-первых, потому что написала, т.е. "а вдруг это увидят те кому это не нужно", а во-вторых, "у нас тут нечего благотворительностью заниматься. Узнают, что кому-то делают бесплатно, попрут сюда толпами, а потом начнут писать жалобы, что бабу Валю приняли бесплатно, а с меня содрали. Мы их только приучили". Точно также и в других отделениях. Когда говорят про "систему поборов в медицине" - не всегда речь идет только о высоких кабинетах в столице. Это активно происходит и на местном уровне. А когда ты только закончил интернатуру, идти против всего коллектива - не лучший выбор. Проблем тебе могут создать массу, а уволиться ты не можешь, пока не отработал положенный срок.
2. Ответ на второй вопрос вытекает из второй причины ответа на вопрос первый. Врач может и должен делать свою работу хорошо. Но опять-таки, системно их приучают - пациенты могут вам наобещать все что угодно. Поэтому пока купюры не в кармашке - делаем самый минимум, чтобы пациент не помер.
Вот возьмем конкретно этот пример. Прибежали родители, сказали что ребенок проглотил пластиковую игрушку. Врач оценил их и случай и назвал сумму. Наверняка они сказали - все принесем, только сделайте. Но хирург, обученный в недоверии в этих вопросах пациентам сказал - я его положу, а вы привезите денежку и тогда все будет сделано. Если отбросить деонтологию и профессионализм, то он даже оказался прав - родители минимум 10 часов не могли привезти эти деньги и, с большой вероятностью, поверь он им на слово, он бы не получил бы ничего - родители бы забрали ребенка, пожав плечами, что денег нет. А хирург, который может быть и очень хороший специалист, имел бы разговор с начальством за "благотворительность"
Врач совершил этот мерзкий и трагический поступок только по одной причине. Он на 100% был уверен что ему ничего за это не будет!!! И даже не смотря на публичный резонанс, не факт что "сядет".
А потом были выборы в 2019-м. Там "новых людей" в составе как минимум двух партий прошло десятками. Сам Президент вроде как только осмеивал политику раньше. Но, опять-таки, что это изменило?
Вы говорите, что врач не сядет "скорее всего". А я в этом просто уверена, что обойдется выговором. Потому что его будут защищать такие же врачи, которые не видят ничего ужасного в произошедшем. Точно также, как ФОПы не видят ничего ужасного в неуплате налогов и выступают против фискализации, которая 1)вскроет их реальные доходы, и 2)сделает невозможным продажу контрабанды. Точно также как судьи прикрывают своих коллег за откровенно неправомерные решения. Точно также как полицейские в один голос утверждают, что убегающий от них водитель вдруг решил застрелиться из травмата, которого у него никогда не было.
Вы говорите что я за деревьями не вижу леса? Ну а мне кажется, что вы, напротив, видите лес коррупции и правонарушений и считаете это единым и неделимым организмом, Где достаточно срубить пару стволов - и он пропадет. А это не так. Потому что и эти врачи, и ФОПы, и судьи, и полицейские и чиновники с депутатами - это все люди, и люди принадлежащие к народу Украины. Спросите любого человека, хочет ли он стать народным депутатом? И, зачастую получив утвердительный ответ, уточните - а почему? Если вам будут отвечать честно, то вам 7 из 10 скажут - чтобы улучшить свою жизнь, помочь родным, разбогатеть, получить власть. И в лучшем случае 3 идеалиста скажут про "улучшить жизнь народу", двое из которых соврут.
Поверьте, сделайте зарплату хирургам хоть по 20 тыс, но при этом запретите брать поборы - большинство специалистов со стажем свыше 5-ти лет или уйдут в частные клиники, или уедут за границу. Для них это не деньги.
классный совковый закон - не пожизненно заниматься лечением нельзя, а только 3 года посидит на "даче" а потом опять будет лечить ребенков.
и как вообще признать то? врачу показалось шо:
А эксперты идут лесом. Хотя и знают шо врачу было просто круче пить "чай" и кушать печеньки чем бежать и "удолять" инородное тело из(тут следует 10 листов с описанием того да этого)
доказать малореально. так, порезвились следаки(мы работаем.... нак НАБУ)
но харит то шо у нас все бегают по цырквям, а пойдешь к доктору = (картинка "дэнги давай, давай дэнги")
И она весьма тривиальна. Дежурный хирург озвучил родителям сумму, которая, на его взгляд, достаточна при таком случае. Видимо, такой суммы на руках у родителей не оказалось и он им посоветовал "мы пока положим его понаблюдать, а вы поедьте за денежкой". Вот и положил именно в хирургию, где такая схема - в порядке вещей, а в детском или приемном отделении бы заволновались.
Уже в 2000-х годах хирурги родственников больных с аппендицитом (экстренное показание!) так отправляли, и делали операцию только когда те денег привезли. А до этого - под капельницу максимум.
А тут непрокатило, помер ребенок. И, я думаю, и врача еще и отмажут, три года тюрьмы и три года отстранение от должности - это максимальная санкция. А тут достанут из под сукна "достижения" этого хирурга, повоют про "тяжелую кадровую ситуацию", и про то, что "никто не застрахован от ошибок" и дадут ему максимум год условно и выговор на работе. Вот запомните мои слова
вот не пойму это никак. где выгода шо платят копейки, а каждый десятый залетает - и ты(страховик) - плати миллионы.
До того ж, мова йде про декілька випадків важких захворювань на сто тис. чоловік, а не на сто.
компаний то. блин, повторю - ты платишь 100 в мес., у тя аппендицит = им минус 25к., и таких много - кто за это платит то? и у них - Фирма и адвокаты и оффисные рабы и уборщицы и вообще представь себе. вот "о цо ходзе" я хотел сказать то
Плюс, вы несколько преувеличиваете частоту опасных заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Их не более нескольких десятков случаев на 100 тыс. населения.
И, к тому же, не каждая страховка покрывает всю сумму лечения. Если выбрал страховку подешевле - несколько миллионов тебе никто не покроет, а только часть этого. Но при этом не требуют "вынь и полож", а есть прозрачные механизмы рассрочек и кредитов в таком случае.
Я уже приводила такой пример, но все же. Допустим, если в Украине ввести обязательное медстрахование с платежом всего 200 грн, но за год такими платежами наберется 84 млрд гривен. До ковида в бюджете 2020 на ВСЮ медицину из бюджета было выделено чуть меньше 100 млрд. Иными словами, даже при таком небольшом платеже, но обязательном для всех, сумма страховых сборов будет сопоставима с бюджетом всей медицины
42 млн жителей * 200 грн. = 8,4 млрд. грн
По перше,вона почала створювати сімейних лікарів, а це дебілізм. Вони би і так з'явились еволюційним шляхом, а примусово, їх треба було готувати тільки під державну медицину. Такі лікарі це наслідок економії! В світі, завдяки ним економлять! Це спеціалісти широкого профілю, а ми взяли вузькоспрямованих фахівців і загнали їх в сімейники? Та європеці просто не могли собі дозволи мати стільки спеців, скільки у нас є. Супру була категорично проти того, про що ви пишете. Вона припускал, що можливо колись, я так розумію не за її життя, ми перейдемо до ДЕРЖАВНОГО страхування, а це те саме лайно, що і зараз.
А насчет того, что она планировала государственное медстрахование - я, честно говоря, не знала. Согласна с вами, что это полный бред и замена шила на мыло
А коли їм кажуть, ми можемо це зробити без видатків з бюджету, медицина може бути якісною, доступною (в усякому разі не гірше ніж зараз), лікарі будуть мати конкурентні з європейськими зарплатами, вони кажуть ні, ніколи! Бо для цього ми маємо віддати з МОЗ контроль над "коритом" якимось страховикам. Вам же тоді не потрібні будуть ні МОЗ ні Облздрави...
От як міністр відправить за такої системи, за наші з вами податки, сина міністра на лікування за кордон?
Мне это напоминает, как некоторые начинают заявлять "Что вы носитесь со своей страховой медициной? В Украине есть страховые компании, застрахуйтесь там сами, сделайте страховую медицину для себя".
Телепни просто. То "медицинское страхование", которое сейчас есть в Украине - ничем не отличается от страхования машины или недвижимости. Только объектом в них служит человек. Которому, когда он "поломался" оплачивают "ремонт".
Медицинское страхование принципиально иное. Страховщики должны иметь доступ к медицинской документации своего клиента, должны иметь штат экспертов-медиков для оценки качества лечения и его обоснованности. Должны иметь полномочия проверять работу медиков. В конце-концов, они должны быть обеспечены клиентами, что в реалиях Украины можно достичь только закреплением обязанности каждого гражданина иметь медстраховку. И много чего еще.
Для этого нужна огромнейшая законодательная база, одного политического решения будет мало. Но и такого решения не будет, так как вы правильно сказали - контролировать денежные потоки в здравоохранении станут частные страховики, а не чинуши Минздрава
А вам, як громадянину, пох.р, ви своєї провини не бачите.
кстати, если вам лет до 50-ти, 3.5к. евро = работа в Швеции, все дела, от Вольнова.
но вам уже больше, так шо "наслаждайтесь" "жизнью" в самой опущенной стране мира. и я не шучу. - нас не срав.нить с армянами напр.(купите книгу, если есть)
ну и по всему прочему.... как был ролик амерского "стендапера" - Они избрали ЭТО?(все ржут). правда сами амеры еще и не то избрали
Да тут ты не знаешь шо будет то - оп, и эл-во плюс 100% , оп - и интернет - тов. майор смотрит, оп - и Ахметка повалил "власть".
да ладно - че тут спорить то?
А ну, виклади мені платіжку на електрику з Швеції, хочу порівняти із тим піз.децом, яким ти зазиваєш плюс 100%...
Мене не цікавлять соціалістичні країни, я би у Швеції не жив, навіть якби мені за це доплачували. Нехай свій Лагом у дупу собі запхають.
просто вы как-то читаешь будто задом вперед.
а то шо не еврей = я тоже к сожалению.
просто никуда, как я понимаю, свалить, не получится? Урра, мне тоже, будем платежи оплакивать вместе.
п.с. - на 3 крайних выборы не ходил.
на русском пишу = впадлу переключать + апостроф у нас есть шо вааааще напрягает то.
Тоесть если это "если" и состоится, то за смерть ребенка 3-5лет, условно???!!! Это нормальная страна?????? Кто такие законы голосовал? Какие падлы??? Вы в своем уме???
" Кроме этого, медику могут запретить заниматься лечением пациентов на 3 года после увольнения.".... Тоесть в тюрьме, если сядет, что маловероятно, он врачом работать не будет))), "крутое" наказание, ничего не скажешь.
А лишить диплома, или хотя бы лет на 10 запретить по нему работать слабо?
С такими законами порядка никогда не будет, безнаказанность и слабая власть привели к хаосу.