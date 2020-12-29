Кабмин разрешил начать верификацию получателей соцвыплат, - Минфин

Правительство приняло постановление для начала проверок получателей соцвыплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ

Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.

В соответствии с Порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.

Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения ими полномочий.