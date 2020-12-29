Кабмин разрешил начать верификацию получателей соцвыплат, - Минфин
Правительство приняло постановление для начала проверок получателей соцвыплат.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ
Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.
В соответствии с Порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.
Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения ими полномочий.
И власть реагирует мгновенно, идут с проверками, даже слежка есть,вот потому там порядка больше, все платят налоги, нет зарплат в конвертах, и получатели соц помощи не борзеют, скрывая доходы. За это тюрьма, однозначно, кем бы ты ни был.
в нормальних країнах це має назву громадянска ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ та ЗАКОННІСТЬ..
але ж то в нормальих, а не в країнах бувшого соцТАБОРУ..
Виникає питання - як я можу фальсифікувати данні, які отримуються без моєї участі однією установою у інших?.
