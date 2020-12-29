РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9545 посетителей онлайн
Новости
10 673 52

Кабмин разрешил начать верификацию получателей соцвыплат, - Минфин

Кабмин разрешил начать верификацию получателей соцвыплат, - Минфин

Правительство приняло постановление для начала проверок получателей соцвыплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ

Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На едином казначейском счете 60,7 млрд грн, этого достаточно для обеспечения необходимых платежей в 2020 году, - Марченко

В соответствии с Порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.

Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения ими полномочий.

Автор: 

выплаты (690) Кабмин (14093) Минфин (1556) проверка (823) соцпомощь (247)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Вітаю Зефілітіків !!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:34 Ответить
+7
Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8479
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
+6
Подлинность документов.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаю Зефілітіків !!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:34 Ответить
Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9658
показать весь комментарий
29.12.2020 10:56 Ответить
Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8479
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
Дивуюсь з пороховсратих. Захід по своїй суті корисний і направлений на справедливість. Але ж до тупих, нікчемних лузерів це не доходить
показать весь комментарий
30.12.2020 07:41 Ответить
Что ещё ТАКОЕ ВАЖНОЕ проверять если люди и так

собрали все необходимые документы о себе и дали вам!?
показать весь комментарий
29.12.2020 10:35 Ответить
Подлинность документов.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:38 Ответить
да
это надо...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:40 Ответить
Подлинность документов проверяется в момент их предоставления....потому как вместе с ксерокопиями требуются и оригиналы документов...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:42 Ответить
При подаче проверяют выборочно, не все и не у всех.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:11 Ответить
ну то кого будуть карати?. тих хто видав "липові" документи?.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:16 Ответить
У всех...и все... а по другому документы не примут...
показать весь комментарий
29.12.2020 16:58 Ответить
Це шо таке, інвалід повинен буде доказати, що втратив ногу не по своїй волі.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:39 Ответить
В друга - покійного батька, відрізало кусок руки, так він кожен рік мусив ходити в лікарню, щоб підтвердити інвалідність і давати "на лапу"...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:55 Ответить
Не пишите глупости.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:09 Ответить
Цей друг був Олег Максимчук. Він і зараз дає на лапу. Правда, рука відросла ? :
показать весь комментарий
29.12.2020 11:18 Ответить
Видно що зедебіл
показать весь комментарий
29.12.2020 13:41 Ответить
Это не глупости, это наши реалии.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:22 Ответить
які "глупости", людина пише .як воно є по факту
показать весь комментарий
29.12.2020 11:24 Ответить
В чому "глупость"? В правді?
показать весь комментарий
29.12.2020 13:41 Ответить
а якшо відросла?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:39 Ответить
І грішно і смішно Але це наші реалії...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:47 Ответить
У меня знакомый - липовый инвалид Войны- купил справки ! И пользует государство по полной ...!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:10 Ответить
Закон о защите персональных данных - та пофигу.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:40 Ответить
А то, что 50% документов фальшивка -- та пофигу!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:41 Ответить
С какого перепугу твой воспаленный мозг нарисовал такой процент?? И какие именно документы являются фальшивыми??
показать весь комментарий
29.12.2020 10:44 Ответить
Из тех, мне знакомых, кто получает субсидию половина(как минимум), получают её незаконно! Уверен, что и в других сферах соцпомощи дела обстоят не лучше(одного такого инвалида знаю лично). Это то, что всплыло мне на глаза. Отакой "перепуг". А мозг охлаждай, а то скиснет!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:59 Ответить
вот даже интересно, как вы узнали, законно или нет ваши воображаемые друзья получают субсидии.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:02 Ответить
Та нет у него никаких друзей... зесказочник
показать весь комментарий
29.12.2020 11:11 Ответить
Його, незаконно профінансовані урядом друзі, запросили на день народження, годували кав'яром та ковбасою, вмикали гучну музику, хизувалися шпалерами без дірок та не задекларували 200 грн. подарунку.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:34 Ответить
Ты, похоже, воображаемый оппонент. И вести с тобой диалог идиотизм!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:33 Ответить
всех пенсионеров на предмет регулярного получения ими пенсии надо проверить. этим своим действом они безбожно грабят державу, в то время, когда их с успехом могут содержать их дети )
показать весь комментарий
29.12.2020 10:41 Ответить
Соседняя квартира сдаётся в наём. А счета приходят на давно усопшую старушку. С субсидией конечно!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:52 Ответить
А хіба субсидії призначаються безстроково?
показать весь комментарий
29.12.2020 10:55 Ответить
Приносите вовремя липовые справки - будет субсидия вечной)
показать весь комментарий
29.12.2020 10:59 Ответить
Сообщите в отдел субсидий, слабо? Трудно позвонить? А в нормальных странах соседи, знакомые, считают своим гражданским долгом "стучать" в различные органы, в полицию и налоговую, если что-то заметили, даже на родственников.
И власть реагирует мгновенно, идут с проверками, даже слежка есть,вот потому там порядка больше, все платят налоги, нет зарплат в конвертах, и получатели соц помощи не борзеют, скрывая доходы. За это тюрьма, однозначно, кем бы ты ни был.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:19 Ответить
Светлана, извините, но одумайтесь! Если у нас начнут стучать, то не остановятся до 37-го....
показать весь комментарий
29.12.2020 11:35 Ответить
Не утрируйте, просто отменят субсидию и заставят вернуть уже выплаченные деньги.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:59 Ответить
Звонила - сказали, что работают по документам и верификация на местности в их обязанности не входит
показать весь комментарий
29.12.2020 12:08 Ответить
"стучать" - це був не вірний термін.. цей термін з таборного лексикону.. мінталітет ЗеКа..
в нормальних країнах це має назву громадянска ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ та ЗАКОННІСТЬ..
але ж то в нормальих, а не в країнах бувшого соцТАБОРУ..
показать весь комментарий
29.12.2020 12:24 Ответить
Написала "стучать", чтобы короче было, про гражданский долг тоже написала.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:48 Ответить
ось тому він називається кабмін, а не кабмакс
показать весь комментарий
29.12.2020 11:04 Ответить
никогда не связывайся с коррумпированным государством.. по-возможности
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
ОЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬНО - ИСКАТЬ "ЛИШНИЕ" ДЕНЬГИ НАЧАЛИ У САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ! НЕ СОМНЕВАЮСЬ - "НАЙДУТ" И ОТБЕРУТ У ПЕНСИОНЕРОВ ИНВАЛИДОВ СИРОТ И ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:33 Ответить
шмыгаль! вова! ГДЕ МОИ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА???????
показать весь комментарий
29.12.2020 11:35 Ответить
Може я помиляюся, але усю інформацію про мене мені повинна надати відповідна державна установа. Усі довідки від мене я беру у одному кабінеті цієї установи та несу до іншого.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:38 Ответить
все вірно.. ви подали заяву, де вказали адресу проживання та сімейний стан з копіями документів (на себе та родину), які видані паспортним столом та податковою (паспорт, ІПН).. все інше справа соцслужби..
Виникає питання - як я можу фальсифікувати данні, які отримуються без моєї участі однією установою у інших?.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:29 Ответить
Визначаєш особу, яку призначили для перевірки "тебе" - і виходиш на "особисту" розмову...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:51 Ответить
Я теж подавав і вона телефонувала до мене "уточнювала" деякі данні.... Але не "сообразив" зарання тому залишився без субсидії
показать весь комментарий
29.12.2020 13:52 Ответить
Особенно прикольно, когда субсидию получает владелец Ауди Q5 и загородной дачи 400 м.кв..
показать весь комментарий
29.12.2020 13:29 Ответить
Мрази делают цирк
Нах субсидии, отдайте украденное ...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:53 Ответить
спочатку, курви, приведідь у відповідність до закону та зробіть перерахунки пенсій, які ви перетворили в купку лайна та насмішку над літніми людьми
показать весь комментарий
29.12.2020 15:11 Ответить
 
 