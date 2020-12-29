Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін

Уряд ухвалив постанову для початку перевірок отримувачів соцвиплат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ

Прийнятий документ надає органам, що здійснюють державні виплати, можливість перевіряти інформацію, повідомлену одержувачами державної допомоги, або рекомендувати провести додаткову перевірку таких даних.

Відповідно до Порядку, органи, що здійснюють державні виплати, отримають доступ до інформації на безоплатній основі на підставі укладеного договору з Мінфіном.

Також керівник такого органу зможе визначати уповноважених осіб для надання їм доступу на час виконання ними повноважень.

