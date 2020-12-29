УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10997 відвідувачів онлайн
Новини
10 673 52

Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін

Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін

Уряд ухвалив постанову для початку перевірок отримувачів соцвиплат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ

Прийнятий документ надає органам, що здійснюють державні виплати, можливість перевіряти інформацію, повідомлену одержувачами державної допомоги, або рекомендувати провести додаткову перевірку таких даних.

Відповідно до Порядку, органи, що здійснюють державні виплати, отримають доступ до інформації на безоплатній основі на підставі укладеного договору з Мінфіном.

Також керівник такого органу зможе визначати уповноважених осіб для надання їм доступу на час виконання ними повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова

Автор: 

виплати (1112) Кабмін (14309) Мінфін (3692) перевірка (1261) соцдопомога (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Вітаю Зефілітіків !!!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 10:34 Відповісти
+7
Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8479
показати весь коментар
29.12.2020 11:05 Відповісти
+6
Подлинность документов.
показати весь коментар
29.12.2020 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаю Зефілітіків !!!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 10:34 Відповісти
Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9658
показати весь коментар
29.12.2020 10:56 Відповісти
Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8479
показати весь коментар
29.12.2020 11:05 Відповісти
Дивуюсь з пороховсратих. Захід по своїй суті корисний і направлений на справедливість. Але ж до тупих, нікчемних лузерів це не доходить
показати весь коментар
30.12.2020 07:41 Відповісти
Что ещё ТАКОЕ ВАЖНОЕ проверять если люди и так

собрали все необходимые документы о себе и дали вам!?
показати весь коментар
29.12.2020 10:35 Відповісти
Подлинность документов.
показати весь коментар
29.12.2020 10:38 Відповісти
да
это надо...
показати весь коментар
29.12.2020 10:40 Відповісти
Подлинность документов проверяется в момент их предоставления....потому как вместе с ксерокопиями требуются и оригиналы документов...
показати весь коментар
29.12.2020 10:42 Відповісти
При подаче проверяют выборочно, не все и не у всех.
показати весь коментар
29.12.2020 11:11 Відповісти
ну то кого будуть карати?. тих хто видав "липові" документи?.
показати весь коментар
29.12.2020 12:16 Відповісти
У всех...и все... а по другому документы не примут...
показати весь коментар
29.12.2020 16:58 Відповісти
Це шо таке, інвалід повинен буде доказати, що втратив ногу не по своїй волі.
показати весь коментар
29.12.2020 10:39 Відповісти
В друга - покійного батька, відрізало кусок руки, так він кожен рік мусив ходити в лікарню, щоб підтвердити інвалідність і давати "на лапу"...
показати весь коментар
29.12.2020 10:55 Відповісти
Не пишите глупости.
показати весь коментар
29.12.2020 11:09 Відповісти
Цей друг був Олег Максимчук. Він і зараз дає на лапу. Правда, рука відросла ? :
показати весь коментар
29.12.2020 11:18 Відповісти
Видно що зедебіл
показати весь коментар
29.12.2020 13:41 Відповісти
Это не глупости, это наши реалии.
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
які "глупости", людина пише .як воно є по факту
показати весь коментар
29.12.2020 11:24 Відповісти
В чому "глупость"? В правді?
показати весь коментар
29.12.2020 13:41 Відповісти
а якшо відросла?
показати весь коментар
29.12.2020 12:39 Відповісти
І грішно і смішно Але це наші реалії...
показати весь коментар
29.12.2020 13:47 Відповісти
У меня знакомый - липовый инвалид Войны- купил справки ! И пользует государство по полной ...!
показати весь коментар
29.12.2020 20:10 Відповісти
Закон о защите персональных данных - та пофигу.
показати весь коментар
29.12.2020 10:40 Відповісти
А то, что 50% документов фальшивка -- та пофигу!
показати весь коментар
29.12.2020 10:41 Відповісти
С какого перепугу твой воспаленный мозг нарисовал такой процент?? И какие именно документы являются фальшивыми??
показати весь коментар
29.12.2020 10:44 Відповісти
Из тех, мне знакомых, кто получает субсидию половина(как минимум), получают её незаконно! Уверен, что и в других сферах соцпомощи дела обстоят не лучше(одного такого инвалида знаю лично). Это то, что всплыло мне на глаза. Отакой "перепуг". А мозг охлаждай, а то скиснет!
показати весь коментар
29.12.2020 10:59 Відповісти
вот даже интересно, как вы узнали, законно или нет ваши воображаемые друзья получают субсидии.
показати весь коментар
29.12.2020 11:02 Відповісти
Та нет у него никаких друзей... зесказочник
показати весь коментар
29.12.2020 11:11 Відповісти
Його, незаконно профінансовані урядом друзі, запросили на день народження, годували кав'яром та ковбасою, вмикали гучну музику, хизувалися шпалерами без дірок та не задекларували 200 грн. подарунку.
показати весь коментар
29.12.2020 11:34 Відповісти
Ты, похоже, воображаемый оппонент. И вести с тобой диалог идиотизм!
показати весь коментар
29.12.2020 11:33 Відповісти
всех пенсионеров на предмет регулярного получения ими пенсии надо проверить. этим своим действом они безбожно грабят державу, в то время, когда их с успехом могут содержать их дети )
показати весь коментар
29.12.2020 10:41 Відповісти
Соседняя квартира сдаётся в наём. А счета приходят на давно усопшую старушку. С субсидией конечно!
показати весь коментар
29.12.2020 10:52 Відповісти
А хіба субсидії призначаються безстроково?
показати весь коментар
29.12.2020 10:55 Відповісти
Приносите вовремя липовые справки - будет субсидия вечной)
показати весь коментар
29.12.2020 10:59 Відповісти
Сообщите в отдел субсидий, слабо? Трудно позвонить? А в нормальных странах соседи, знакомые, считают своим гражданским долгом "стучать" в различные органы, в полицию и налоговую, если что-то заметили, даже на родственников.
И власть реагирует мгновенно, идут с проверками, даже слежка есть,вот потому там порядка больше, все платят налоги, нет зарплат в конвертах, и получатели соц помощи не борзеют, скрывая доходы. За это тюрьма, однозначно, кем бы ты ни был.
показати весь коментар
29.12.2020 11:19 Відповісти
Светлана, извините, но одумайтесь! Если у нас начнут стучать, то не остановятся до 37-го....
показати весь коментар
29.12.2020 11:35 Відповісти
Не утрируйте, просто отменят субсидию и заставят вернуть уже выплаченные деньги.
показати весь коментар
29.12.2020 11:59 Відповісти
Звонила - сказали, что работают по документам и верификация на местности в их обязанности не входит
показати весь коментар
29.12.2020 12:08 Відповісти
"стучать" - це був не вірний термін.. цей термін з таборного лексикону.. мінталітет ЗеКа..
в нормальних країнах це має назву громадянска ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ та ЗАКОННІСТЬ..
але ж то в нормальих, а не в країнах бувшого соцТАБОРУ..
показати весь коментар
29.12.2020 12:24 Відповісти
Написала "стучать", чтобы короче было, про гражданский долг тоже написала.
показати весь коментар
29.12.2020 14:48 Відповісти
ось тому він називається кабмін, а не кабмакс
показати весь коментар
29.12.2020 11:04 Відповісти
никогда не связывайся с коррумпированным государством.. по-возможности
показати весь коментар
29.12.2020 11:05 Відповісти
ОЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬНО - ИСКАТЬ "ЛИШНИЕ" ДЕНЬГИ НАЧАЛИ У САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ! НЕ СОМНЕВАЮСЬ - "НАЙДУТ" И ОТБЕРУТ У ПЕНСИОНЕРОВ ИНВАЛИДОВ СИРОТ И ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ!
показати весь коментар
29.12.2020 11:33 Відповісти
шмыгаль! вова! ГДЕ МОИ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА???????
показати весь коментар
29.12.2020 11:35 Відповісти
Може я помиляюся, але усю інформацію про мене мені повинна надати відповідна державна установа. Усі довідки від мене я беру у одному кабінеті цієї установи та несу до іншого.
показати весь коментар
29.12.2020 11:38 Відповісти
все вірно.. ви подали заяву, де вказали адресу проживання та сімейний стан з копіями документів (на себе та родину), які видані паспортним столом та податковою (паспорт, ІПН).. все інше справа соцслужби..
Виникає питання - як я можу фальсифікувати данні, які отримуються без моєї участі однією установою у інших?.
показати весь коментар
29.12.2020 12:29 Відповісти
Визначаєш особу, яку призначили для перевірки "тебе" - і виходиш на "особисту" розмову...
показати весь коментар
29.12.2020 13:51 Відповісти
Я теж подавав і вона телефонувала до мене "уточнювала" деякі данні.... Але не "сообразив" зарання тому залишився без субсидії
показати весь коментар
29.12.2020 13:52 Відповісти
Особенно прикольно, когда субсидию получает владелец Ауди Q5 и загородной дачи 400 м.кв..
показати весь коментар
29.12.2020 13:29 Відповісти
Мрази делают цирк
Нах субсидии, отдайте украденное ...
показати весь коментар
29.12.2020 13:53 Відповісти
спочатку, курви, приведідь у відповідність до закону та зробіть перерахунки пенсій, які ви перетворили в купку лайна та насмішку над літніми людьми
показати весь коментар
29.12.2020 15:11 Відповісти
 
 