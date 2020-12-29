Кабмін дозволив почати верифікацію одержувачів соцвиплат, - Мінфін
Уряд ухвалив постанову для початку перевірок отримувачів соцвиплат.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ
Прийнятий документ надає органам, що здійснюють державні виплати, можливість перевіряти інформацію, повідомлену одержувачами державної допомоги, або рекомендувати провести додаткову перевірку таких даних.
Відповідно до Порядку, органи, що здійснюють державні виплати, отримають доступ до інформації на безоплатній основі на підставі укладеного договору з Мінфіном.
Також керівник такого органу зможе визначати уповноважених осіб для надання їм доступу на час виконання ними повноважень.
собрали все необходимые документы о себе и дали вам!?
это надо...
И власть реагирует мгновенно, идут с проверками, даже слежка есть,вот потому там порядка больше, все платят налоги, нет зарплат в конвертах, и получатели соц помощи не борзеют, скрывая доходы. За это тюрьма, однозначно, кем бы ты ни был.
в нормальних країнах це має назву громадянска ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ та ЗАКОННІСТЬ..
але ж то в нормальих, а не в країнах бувшого соцТАБОРУ..
Виникає питання - як я можу фальсифікувати данні, які отримуються без моєї участі однією установою у інших?.
Нах субсидии, отдайте украденное ...