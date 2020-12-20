Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова

У державному бюджеті на 2021 рік удвічі збільшено допомогу для людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зросте до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і до 100% - для категорії Б 1-ї групи.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У бюджеті на 2021 рік уряд вдвічі збільшив допомогу для найбільш незахищених категорій – людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зростає з 75% до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і з 50% до 100% - для категорії Б 1-ї групи", - зазначила Третьякова.

Вона назвала позитивним зрушенням, що "надбавка за доглядом для дітей всіх вікових груп зросла до 150% із січня 2021 року та до 200% із січня 2022 року".

"Це може слугувати гарним знаком, що держава починає розуміти, що кожна людина - найвища цінність у суспільстві, а не просто через заяви президента у своїй виборчій програмі. Тому можна сказати, що соціальна підтримка в Україні нарешті справді стає соціальною", - зауважила нардепка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна завершить 2020 рік із виконанням всіх соціальних зобов'язань.

Крім цього, зазначалося, що на поточному тижні ВР ухвалила проєкт Держбюджету на 2021 рік.

"Основне збільшення витрат у ньому передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіту (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн), а також соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)", - зауважує Шмигаль.

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