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Новини Бюджет-2021
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Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова

Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, -

У державному бюджеті на 2021 рік удвічі збільшено допомогу для людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зросте до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і до 100% - для категорії Б 1-ї групи.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У бюджеті на 2021 рік уряд вдвічі збільшив допомогу для найбільш незахищених категорій – людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зростає з 75% до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і з 50% до 100% - для категорії Б 1-ї групи", - зазначила Третьякова.

Вона назвала позитивним зрушенням, що "надбавка за доглядом для дітей всіх вікових груп зросла до 150% із січня 2021 року та до 200% із січня 2022 року".

"Це може слугувати гарним знаком, що держава починає розуміти, що кожна людина - найвища цінність у суспільстві, а не просто через заяви президента у своїй виборчій програмі. Тому можна сказати, що соціальна підтримка в Україні нарешті справді стає соціальною", - зауважила нардепка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна завершить 2020 рік із виконанням всіх соціальних зобов'язань.

Крім цього, зазначалося, що на поточному тижні ВР ухвалила проєкт Держбюджету на 2021 рік.

"Основне збільшення витрат у ньому передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіту (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн), а також соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)", - зауважує Шмигаль.

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Автор: 

бюджет (2993) люди з інвалідністю (261) соцдопомога (136) соцстандарти (50) інвалідність (267) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+11
А самим инвалидам предусмотрен хрен на палочке,только лицам ухаживающим за инвалидами,это просто какой то сюр.
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20.12.2020 16:25
+9
ВВП Украины 130 млрд, население 42,2 млн.
ВВП Монголии 13,7 млрд, население 3,2 млн.
Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2043
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20.12.2020 16:40
+7
Странно как этот Третя-геббельс не предложила их просто утилизировать..
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20.12.2020 16:15
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Странно как этот Третя-геббельс не предложила их просто утилизировать..
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20.12.2020 16:15 Відповісти
А самим инвалидам предусмотрен хрен на палочке,только лицам ухаживающим за инвалидами,это просто какой то сюр.
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20.12.2020 16:25 Відповісти
помощь на уход весьма небольшая.. зато пиар типа "на 150% увеличили" - громко звучит.. хотя по факту там фигня.
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20.12.2020 17:43 Відповісти
ВВП Украины 130 млрд, население 42,2 млн.
ВВП Монголии 13,7 млрд, население 3,2 млн.
Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2043
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20.12.2020 16:40 Відповісти
В Монголии нет Ахметова!
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20.12.2020 20:13 Відповісти
Ця "помощь для людєй с інвалідностью" настільки мізерна,що вони воліють говорити "в скільки",а не "на скільки"...
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20.12.2020 16:41 Відповісти
Пока эта помощь дойдёт до инвалида - несколько чиновников , на неё ,своим соскам купят по шубе или машине...
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20.12.2020 16:49 Відповісти
до инвалидов она точно не дойдет,т.к. это "надбавка" тем,кто ухаживает за инвалидом
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20.12.2020 17:28 Відповісти
хмм...
Это ж как "ухаживателю" доказать, что он ухаживает?
Какой протокол доказывания "ухажорства"?
Наверняка вместе с этой "надбавкой" предусмотрена и перерегистрация ухаживателя с набором несуразных справок?
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20.12.2020 17:36 Відповісти
Хочешь бабла ухаживать,собирай несуразные справки по ухажорству.
По-другому никак
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20.12.2020 17:45 Відповісти
Нет! Нах мне такое бабло?!
Я не умею тыкать судно, ворочать тело от пролежней, мыть тело и менять простыни...
Если надо будет - найму кого то...
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20.12.2020 17:52 Відповісти
так якого, тут соплі надуваєш? Тупориле, ти хоча б сам перечитуєш свої ж питання-відповіді https://censor.net/ua/comments/locate/3238025/01921492-522f-739d-bea5-793ac4c13e36?
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20.12.2020 19:20 Відповісти
шо не удержался и выплюнув хер своей жены прибежал помявкать тут?
- иди обратно к ней и заткнись тем шо было во рту до этого твоего высера...
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20.12.2020 19:28 Відповісти
сакральна для тебе тема? Одразу понесло, так примітив скурвлений?
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20.12.2020 19:38 Відповісти
цікаво,- коли воно тоді баланду їло дірявим веслом то теж було таким співучим чи тихо чекало своєї черги в закутку?
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20.12.2020 19:51 Відповісти
Алень, не стримуйся, висловись нарешті, озвуч перипетії прожитого та відчутого тобою. Ти ж не винен, що таким народився? Я ж вірю.
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20.12.2020 20:02 Відповісти
1) читати прогнози цієї "двохдверной антресоли"......пі (самоцензура);
2) чотири інваліди, разом із особами, що доглядають- так багато не з'їдять;
3) свіжі макарони на вуха, запам'ятали вже спецнянь та 50млрд. уявних одиниць у економіку Зе!білів?
4)де дані про збільшення видатків на "ОПу", Податкову ім.Азірова, гелікоптерним військам Авакова?
самка тварин (самоцезура) Зе!більна.
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20.12.2020 17:02 Відповісти
Для меня это очень актуально. Дойдет ли к моей жене эта надбавка. Инвалид первой группы-ампутация обоих ног-диабет проклятый.
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20.12.2020 17:28 Відповісти
А сколько Вашей жене платили до сих пор?
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20.12.2020 17:39 Відповісти
У нее пенсия 2200гр. 63 года. раб.стаж 37 лет.
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20.12.2020 17:47 Відповісти
Стаж 37 лет и только 2200 ?! .
А сама надбавка по уходу за Вами сколько?
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20.12.2020 17:55 Відповісти
"А сама надбавка по уходу за Вами сколько?"
За мной,я очень надеюсь, в ближайшие ...годы ухаживать не нужно.
Зря я затеял этот разговор.
Удачи.
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20.12.2020 19:49 Відповісти
Извините пожалуйста если я , беспардонный дурак, доставил Вам огорчение.
Прошу прощения...
Ещё хочу сказать следующее,- жизнь хороша в любой её форме и это "кино" надо досматривать до конца не покидая зал раньше времени... Это касается и меня.
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20.12.2020 20:01 Відповісти
"это "кино" надо досматривать до конца не покидая зал".

Сказано сильно ))
Но действительность не виртуальна.
"Кина" уже насмотрелись...
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20.12.2020 20:12 Відповісти
Оно в параллельной реальности...
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20.12.2020 20:06 Відповісти
Я не знаю такого места...
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20.12.2020 20:13 Відповісти
Судя по предыдущим комментам - знаете. ))
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20.12.2020 20:17 Відповісти
не зря, а не с теми, ибо тварь...
Просто зверніть увагу з якими: https://censor.net/ua/comments/locate/3238025/01921492-5230-7281-8e5e-9dd28ed86da6
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20.12.2020 20:22 Відповісти
Швидше за все розважається...
Мабуть якась криза... Ну як у жінок... ))
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20.12.2020 20:58 Відповісти
Сожалею. Крепитесь. Сил Вам обоим.
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20.12.2020 17:51 Відповісти
Покажите это в бюджете, а не лапшу развешивайте.

На ГПУ увеличение в бюджете есть. На МВД увеличение есть. На Кабмин увеличение есть. На ОП увеличение есть. На СБУ увеличение есть. На все остальное там голяк.
И все это уже видели.

Или это все инвалиды?
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20.12.2020 20:10 Відповісти
Уже 30-ь лет...
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20.12.2020 20:14 Відповісти
...на голову.
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21.12.2020 07:39 Відповісти
БЛЮЗНІРИ
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21.12.2020 07:37 Відповісти
 
 