Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова
У державному бюджеті на 2021 рік удвічі збільшено допомогу для людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зросте до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і до 100% - для категорії Б 1-ї групи.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У бюджеті на 2021 рік уряд вдвічі збільшив допомогу для найбільш незахищених категорій – людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зростає з 75% до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і з 50% до 100% - для категорії Б 1-ї групи", - зазначила Третьякова.
Вона назвала позитивним зрушенням, що "надбавка за доглядом для дітей всіх вікових груп зросла до 150% із січня 2021 року та до 200% із січня 2022 року".
"Це може слугувати гарним знаком, що держава починає розуміти, що кожна людина - найвища цінність у суспільстві, а не просто через заяви президента у своїй виборчій програмі. Тому можна сказати, що соціальна підтримка в Україні нарешті справді стає соціальною", - зауважила нардепка.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна завершить 2020 рік із виконанням всіх соціальних зобов'язань.
Крім цього, зазначалося, що на поточному тижні ВР ухвалила проєкт Держбюджету на 2021 рік.
"Основне збільшення витрат у ньому передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіту (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн), а також соціальної допомоги людям (+19 млрд грн)", - зауважує Шмигаль.
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ВВП Монголии 13,7 млрд, население 3,2 млн.
Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
Это ж как "ухаживателю" доказать, что он ухаживает?
Какой протокол доказывания "ухажорства"?
Наверняка вместе с этой "надбавкой" предусмотрена и перерегистрация ухаживателя с набором несуразных справок?
баблаухаживать,собирай несуразные справки по ухажорству.
По-другому никак
Я не умею тыкать судно, ворочать тело от пролежней, мыть тело и менять простыни...
Если надо будет - найму кого то...
- иди обратно к ней и заткнись тем шо было во рту до этого твоего высера...
2) чотири інваліди, разом із особами, що доглядають- так багато не з'їдять;
3) свіжі макарони на вуха, запам'ятали вже спецнянь та 50млрд. уявних одиниць у економіку Зе!білів?
4)де дані про збільшення видатків на "ОПу", Податкову ім.Азірова, гелікоптерним військам Авакова?
самка тварин (самоцезура) Зе!більна.
А сама надбавка по уходу за Вами сколько?
За мной,я очень надеюсь, в ближайшие ...годы ухаживать не нужно.
Зря я затеял этот разговор.
Удачи.
Прошу прощения...
Ещё хочу сказать следующее,- жизнь хороша в любой её форме и это "кино" надо досматривать до конца не покидая зал раньше времени... Это касается и меня.
Сказано сильно ))
Но действительность не виртуальна.
"Кина" уже насмотрелись...
Просто зверніть увагу з якими: https://censor.net/ua/comments/locate/3238025/01921492-5230-7281-8e5e-9dd28ed86da6
Мабуть якась криза... Ну як у жінок... ))
На ГПУ увеличение в бюджете есть. На МВД увеличение есть. На Кабмин увеличение есть. На ОП увеличение есть. На СБУ увеличение есть. На все остальное там голяк.
И все это уже видели.
Или это все инвалиды?