В Украине будет создана межведомственная комиссия по развитию высоких технологий, - указ
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о создании межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по комплексному развитию высоких технологий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Отмечается, что соответствующий указ №589/2020 глава государства подписал во вторник. Согласно тексту указа, секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение президенту проект положения о межведомственной комиссии.
Согласно решению СНБО, межведомственную комиссию решено образовать для "совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности, в подготовке кадров, проведении научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорения перехода Украины на инновационную модель развития".
лучше денег дайте!
І да, я вірю що зарплата в 2014 десь так і була.
Будемо просувати наші високі українські технології на австралійський ринок.
Тож є приємна новина під Новий Рік!!
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 серпня 2017 р. № 600-р
Київ
Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки
1. Затвердити:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n11 перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 1;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n51 план заходів щодо забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 2.
2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям забезпечити реалізацію затвердженого цим розпорядженням плану заходів.
Фінансове забезпечення виконання замовлень, зазначених у плані заходів, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН