Новости
В Украине будет создана межведомственная комиссия по развитию высоких технологий, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о создании межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по комплексному развитию высоких технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Отмечается, что соответствующий указ №589/2020 глава государства подписал во вторник. Согласно тексту указа, секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение президенту проект положения о межведомственной комиссии.

Согласно решению СНБО, межведомственную комиссию решено образовать для "совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности, в подготовке кадров, проведении научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорения перехода Украины на инновационную модель развития".

Топ комментарии
+8
Главное очередную комиссию создать. Как там Кремниевая долина выживает без комиссий,совещаний,директив,согласований,дорожных карт,принципов и всего это словоблудия
29.12.2020 11:11 Ответить
+8
Вже нюхнув зранку.
29.12.2020 11:19 Ответить
+5
Ой! Не лезли бы вы лучше к ученым со своей координацией их работы!

лучше денег дайте!
29.12.2020 11:10 Ответить
Ваши высокие университеты с вашими высокими технологиями и вашими 165 см преЗЕдентами ну никак не сочетаются.
29.12.2020 11:10 Ответить
29.12.2020 11:10 Ответить
Учёные - далеко не инвалиды! Сами заработают
29.12.2020 12:13 Ответить
29.12.2020 11:11 Ответить
Это легко объяснить: там есть Суд и Свобода
29.12.2020 12:16 Ответить
Сериал "Сваты" в смартфоне!?
29.12.2020 11:14 Ответить
Ага и академняню не забудьте подключить к академикам с зарплатой 8 тыс. гривен.
29.12.2020 11:16 Ответить
"В Украине будет создана межведомственная комиссия по развитию высоких технологий, - указ" - «Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье.»
29.12.2020 11:17 Ответить
29.12.2020 11:19 Ответить
Бюрократия сожрала артиста. Кто ему всю эту ерунду советует? В США есть такая комиссия? Если нет, нам она зачем?
29.12.2020 11:22 Ответить
Розширений комплекс вітчизняного виробництва протидії БПЛА "Нота": що не придушується - знищується. ВІДЕО https://defence-ua.com/video/tritel_predstavila_onovlenij_kompleks_protidiji_bpla_nota_scho_ne_pridushujetsja_znischujetsja_video-60.html
29.12.2020 11:23 Ответить
построят 3D принтер для ямкового ремонта дорог, построенных в рамках бааааальшой стройки? )
29.12.2020 11:25 Ответить
Люди, ну я реально говорю. Мой покойный тесть, у которого было куча научных разработок и технологий, будучи академиком , получал зарплату в универе 7 тыс. грн.Но самое главное, что в России были готовы их внедрять и за бугром, а в Украине говорили и на хер не надо.Вот если откат отдашь 50% , тогда будем. Вот и все технологическое развитие. Лучше футболистов содержать.
29.12.2020 11:25 Ответить
Так то коли було?
І да, я вірю що зарплата в 2014 десь так і була.
29.12.2020 11:28 Ответить
тільки в недорозвинутому мозгу зеленої мразоти яснує прямий звязок зі створенням комісії та розвітком нових технологій
29.12.2020 11:29 Ответить
В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ - Цензор.НЕТ 2508
29.12.2020 11:32 Ответить
Щойно порозмовляв з австраліцем - біглим українським підприємцем.
Будемо просувати наші високі українські технології на австралійський ринок.
Тож є приємна новина під Новий Рік!!
29.12.2020 11:36 Ответить
Высокие технологии в шоу-бизнесе? Ха-ха (три раза).
29.12.2020 11:37 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 серпня 2017 р. № 600-р
Київ
Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

1. Затвердити:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n11 перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 1;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80#n51 план заходів щодо забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 2.
2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям забезпечити реалізацію затвердженого цим розпорядженням плану заходів.
Фінансове забезпечення виконання замовлень, зазначених у плані заходів, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
29.12.2020 11:49 Ответить
Высокие технологии-это да.Скажем украинцы на свои налоги способны содержать технологичный болид.И этот болид должен выигрывать Гран при,но не выигрывает.А почему?Потому,що обслуживают его дегенераты,которые поставили пилотом Шмыгаля,який плюёт себе в забрало когда входит в поворот.Его команда Нон стопа набрана из олигархичных шестёрок разворовывает всё ГСМ на обслуживание, попутно разбирая гараж и воруя запчасти.И шо характерно,тупо присвоили себе в несколько рыл,общий болид и говорят,що ездить на нём могут только элита,а другим можно только платить налоги на его обслугу
В Україні буде створено міжвідомчу комісію з розвитку високих технологій, - указ - Цензор.НЕТ 7670
29.12.2020 11:51 Ответить
Членограй стебётся с лохобанов
29.12.2020 13:55 Ответить
ще одна годівля для чиновних бовдурів та проходимців від "науки"
29.12.2020 15:05 Ответить
Пілітє, Шура, пілітє... (с)
29.12.2020 18:33 Ответить
 
 