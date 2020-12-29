Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и Госспецтрансслужбы
Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"С целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука", - говорится в сообщении.
76-му отдельном полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила.
Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование "Днепровская".
