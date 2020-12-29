РУС
Новости Агрессия России против Украины
Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и Госспецтрансслужбы

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"С целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука", - говорится в сообщении.

76-му отдельном полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила.

Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование "Днепровская".

+3
Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення України: В зв'язку з чим...?
Зеленський: В зв'язку з чим я вас і вітаю!
29.12.2020 11:22 Ответить
+2
Прокинувся, нюхнув коксу, щось там призначив. На сьогодні всьо.
.
29.12.2020 11:15 Ответить
+1
29.12.2020 11:22 Ответить
Прокинувся, нюхнув коксу, щось там призначив. На сьогодні всьо.
.
29.12.2020 11:15 Ответить
Що всьо?? Кокс скінчився??))))
29.12.2020 11:19 Ответить
ВОНО живе там де коксу навалом.
29.12.2020 11:22 Ответить
Зєлєнскій прісвоїл почотниє названія нєкоторим частям,а заодно і золотішко в своєй рєзідєнціі...
29.12.2020 11:16 Ответить
Рижво Лєнка віднесла в ломбард Дімону зРазукову !!)))
а премии им предусмативаются?

или остаётся только гордость за свою работу?
Премии ЗЕленые платят только за рапорты в ФСБ, сдачу позиций врагу или хотя бы отказ защищать Украину.
показать весь комментарий
Случайный пассажир станет скором президентом всего земного шара,Мендель зна шо каже...
Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення України: В зв'язку з чим...?
Зеленський: В зв'язку з чим я вас і вітаю!
29.12.2020 11:22 Ответить
Отказываешься от войны,отказываешься от великой жизни.
Фридрих Ницше.
Посмотрел в глаза убийцы и террориста и увидел мир...
29.12.2020 11:27 Ответить
Кому досталось наградное пианино?
Кажуть шо Зеля научился Мурку чеканить на скрипке в 5 лет,брешуть люди
Открыл, вручил, присвоил... А как всё начиналось!)) Я ваш приговор... Конец эпохи...))
И смех и грех.
Зажратый членограй
29.12.2020 13:59 Ответить
 
 