Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука", - йдеться в повідомленні.

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.

Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування "Конотопський", а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Дніпровська".

