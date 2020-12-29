Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби
Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука", - йдеться в повідомленні.
76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.
Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування "Конотопський", а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Дніпровська".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
или остаётся только гордость за свою работу?
Населення України: В зв'язку з чим...?
Зеленський: В зв'язку з чим я вас і вітаю!
Фридрих Ницше.
Посмотрел в глаза убийцы и террориста и увидел мир...
И смех и грех.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Інтернеті.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf в Україні».
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf будинок.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери -
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf реальні строки.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf те, що разом хрестили дітей.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де дороги є, а дурнів - немає.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf майбутнього.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, у яку повертаються.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати й
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf поважати.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, з якої не поїдуть наші діти.