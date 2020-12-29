УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10557 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 005 16

Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби

Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука", - йдеться в повідомленні.

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.

Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування "Конотопський", а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Дніпровська".

Дивіться також: США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) оборона (4880) наказ (445) Держспецтрансслужба (14) ЗСУ (7844)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення України: В зв'язку з чим...?
Зеленський: В зв'язку з чим я вас і вітаю!
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
+2
Прокинувся, нюхнув коксу, щось там призначив. На сьогодні всьо.
.
показати весь коментар
29.12.2020 11:15 Відповісти
+1
Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби - Цензор.НЕТ 4147
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прокинувся, нюхнув коксу, щось там призначив. На сьогодні всьо.
.
показати весь коментар
29.12.2020 11:15 Відповісти
Що всьо?? Кокс скінчився??))))
показати весь коментар
29.12.2020 11:19 Відповісти
ВОНО живе там де коксу навалом.
Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби - Цензор.НЕТ 2732
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Зєлєнскій прісвоїл почотниє названія нєкоторим частям,а заодно і золотішко в своєй рєзідєнціі...
показати весь коментар
29.12.2020 11:16 Відповісти
Рижво Лєнка віднесла в ломбард Дімону зРазукову !!)))
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
а премии им предусмативаются?

или остаётся только гордость за свою работу?
показати весь коментар
29.12.2020 11:18 Відповісти
Премии ЗЕленые платят только за рапорты в ФСБ, сдачу позиций врагу или хотя бы отказ защищать Украину.
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Случайный пассажир станет скором президентом всего земного шара,Мендель зна шо каже...
показати весь коментар
29.12.2020 11:20 Відповісти
Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Держспецтрансслужби - Цензор.НЕТ 4147
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення України: В зв'язку з чим...?
Зеленський: В зв'язку з чим я вас і вітаю!
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Отказываешься от войны,отказываешься от великой жизни.
Фридрих Ницше.
Посмотрел в глаза убийцы и террориста и увидел мир...
показати весь коментар
29.12.2020 11:27 Відповісти
Кому досталось наградное пианино?
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
Кажуть шо Зеля научился Мурку чеканить на скрипке в 5 лет,брешуть люди
показати весь коментар
29.12.2020 11:30 Відповісти
Открыл, вручил, присвоил... А как всё начиналось!)) Я ваш приговор... Конец эпохи...))
И смех и грех.
показати весь коментар
29.12.2020 11:40 Відповісти
Зажратый членограй
показати весь коментар
29.12.2020 13:58 Відповісти
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Я розповім Вам про Україну своєї мрії...
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Інтернеті.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf в Україні».
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf будинок.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери -
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf реальні строки.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf те, що разом хрестили дітей.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де дороги є, а дурнів - немає.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf майбутнього.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, у яку повертаються.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати й
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf поважати.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
29.12.2020 13:59 Відповісти
 
 