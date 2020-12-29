В ВСУ за сутки выявили 91 новый случай COVID-19, - командование Медсил
В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.
Ещё 77 пациентов находятся на лечении дома, под контролем медицинской службы.
Всего по состоянию на 10:00 29 декабря в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2 036 человек. Выздоровели за период пандемии 11 678 человек, летальных случаев – 37. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 217 человек.
Від чого передчасно померла санінструктор? Від COVID?
https://twitter.com/highlander_free @highlander_free
28 грудня передчасно пішла з життя санітарний інструктор у зоні АТО, сержант Інеса Вишнякова.
Сержант Вишнякова була санінструктором навчальної роти підготовки водіїв в/ч А2600, проходила військову службу в зоні проведення АТО.
https://pbs.twimg.com/media/EqZK8KdXMAAvhRi?format=jpg&name=900x900