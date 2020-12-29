РУС
В ВСУ за сутки выявили 91 новый случай COVID-19, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Ещё 77 пациентов находятся на лечении дома, под контролем медицинской службы.

Всего по состоянию на 10:00 29 декабря в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2 036 человек. Выздоровели за период пандемии 11 678 человек, летальных случаев – 37. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 217 человек.

А на плакаті чомусь показаний анус.
29.12.2020 12:08 Ответить
Что-то многовато. Наверное методички КМУ не внимательно читали.
29.12.2020 12:10 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
29.12.2020 12:18 Ответить
Від чого передчасно померла санінструктор? Від COVID?

28 грудня передчасно пішла з життя санітарний інструктор у зоні АТО, сержант Інеса Вишнякова.
Сержант Вишнякова була санінструктором навчальної роти підготовки водіїв в/ч А2600, проходила військову службу в зоні проведення АТО.

29.12.2020 14:25 Ответить
 
 