В ВСУ за сутки выявили 91 новый случай COVID-19, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Ещё 77 пациентов находятся на лечении дома, под контролем медицинской службы.

Всего по состоянию на 10:00 29 декабря в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2 036 человек. Выздоровели за период пандемии 11 678 человек, летальных случаев – 37. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 217 человек.



