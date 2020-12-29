Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что МОЗ утвердил план прививочной кампании, в первую очередь должны быть вакцинированы медики и лица из групп риска.

Кроме этого, добавил Немчинов, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.