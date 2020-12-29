РУС
Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что МОЗ утвердил план прививочной кампании, в первую очередь должны быть вакцинированы медики и лица из групп риска.

Кроме этого, добавил Немчинов, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.

+19
а останется ли она бесплатной для населения?
29.12.2020 11:21 Ответить
+13
Только рты не разевайте. Ета власть придумает 100500 причин чтобы продать нам по РЫНОЧНЫМ ценам. Тоесть раза в 2 дороже чем в мире. Ну как с електроенергией и газом.
29.12.2020 11:24 Ответить
+13
А не попадет ли вакцина исключительно к ворам-чиновникам, армии ублюдков прокуроров, подлецов-судей и прочей госшушере? А население Украины это как бы и не люди даже...
29.12.2020 11:26 Ответить
а останется ли она бесплатной для населения?
29.12.2020 11:21 Ответить
А не попадет ли вакцина исключительно к ворам-чиновникам, армии ублюдков прокуроров, подлецов-судей и прочей госшушере? А население Украины это как бы и не люди даже...
29.12.2020 11:26 Ответить
б*же, вы видел как Овощ бегал по капищам?
ну так вот.... и мне смешны верожопыки шо цитируют то на что, и на них, их.ние обожатели наклали большую кадавру, или как там, полную кефали....
29.12.2020 11:50 Ответить
Інакше й не буде...
30.12.2020 10:14 Ответить
качественная вакцина будет стырена и продана на рапсию, а нам шмурдяк
29.12.2020 11:44 Ответить
Гадаю ні. Її дають безкоштовно. Але її треба привезти, зберігати в відповідних умовах, розвозити по пунктам вакцінаціїї, там теж зберігати...
Так що мабудь щось таки за неїї попросять.
Питання - скільки?
Якщо це 50 - 150 грн з молоді, а людям похилого віку та лікарям безкоштовно, то це одно діло.
А от якщо більше і всім за гроші...
Подивимось.
29.12.2020 11:47 Ответить
Конечно, для населения "бесплатно"! Можно будет купить в "Эпицентре"...
29.12.2020 12:03 Ответить
в эпицентре нет холодильников для неё
29.12.2020 13:34 Ответить
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
29.12.2020 12:04 Ответить
написано же "Украина получит бесплатно". о населении ни слова.
29.12.2020 12:38 Ответить
А маски и антисептики были весной бесплатные?Это ответ на Ваш вопрос про вакцину.Вам к сведению - маска прыгнула с 40 коп за шт на 50 грн за штуку.Делайте выводы.
29.12.2020 13:01 Ответить
8 миллионов комплектов? Бесплатно для населения? У нас 32 миллиона населения, а не 8, как делить будете, если бесплатно?
Вот для врачей, учителей, полиции и тп профессий государство обязано предоставить ее бесплатно. Плюс на часть пенсионеров еще может хватить. А остальным этих 8 миллионов комплектов просто не хватит.
Остальное нужно покупать, а не ждать милостыню - тем более, что стоит вакцина у производителей не так, чтобы непосильно дорого. Вопрос в том, что украинские чинуши от медицины принципиально не могут работать без откатов - это нарушение принципов их существования, а потому производители, у которых без всяких откатов вакцину раскупают, как горячие пирожки - просто посылают наших чинуш.
29.12.2020 13:09 Ответить
Только рты не разевайте. Ета власть придумает 100500 причин чтобы продать нам по РЫНОЧНЫМ ценам. Тоесть раза в 2 дороже чем в мире. Ну как с електроенергией и газом.
29.12.2020 11:24 Ответить
так бубочка вже всіх попередив-----для баранів---тільки за гроші.
29.12.2020 11:48 Ответить
- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
29.12.2020 12:04 Ответить
Точно. Тесты тоже на словах были бесплатные. А на деле 700гривень и никопейкой меньше, кого только не спрашивал
29.12.2020 12:10 Ответить
А тут аж 16млн. доз вакцины да минимум по 1000грн./штука. ето уже аж 16000000000грн Такого гешефта наши пейсатые воришки не упустят. Для начала сделают искуственные очереди в гомударственных клиниках, а вакцину будут толкать через частные клиники. Мол не хотите стоять годами в очередях идите покупайте
29.12.2020 12:18 Ответить
Если сто раз сказать "сахар! сахар!" - слаще не становится.
Больше дел, господа, меньше слов и пиара.
29.12.2020 11:24 Ответить
по якій ціні будуть продавати?
29.12.2020 11:25 Ответить
По цене Ротердам+++
29.12.2020 11:28 Ответить
Радуцкий выкупит и продаст куда нибудь в Зимбабве
29.12.2020 11:40 Ответить
свинособачої....
29.12.2020 11:25 Ответить
Гуманитарку из ЕС нам тоже везут бесплатно. А оказывается она в наших магазинах за хорошие деньги
29.12.2020 11:26 Ответить
А куди це нам?? В Данецк луганск??
29.12.2020 11:27 Ответить
В Киев и другие города везут, дарагуша. А ты что не знал? А что по твоему продают в фирменных магазинах *Секонд Хэнд*, *Конфискат* и *Все по 8*? Даже в Епицентре Герега продает гуманитарку под названием *Ветошь*.
29.12.2020 11:32 Ответить
И снова ни слова о том, какая это будет вакцина.
Спутник под китайским брэндом?
29.12.2020 11:26 Ответить
Именно поэтому и не называют.

Если бы это был Пфайзер или Модерна, то уже орали бы на сайте ОП и ЗЕбубочка лично встал пораньше, чтобы встретить в аэропорту.
29.12.2020 11:31 Ответить
Более того, для власти это прекрасный повод насильно впердолить всем приложение "Дія". Туда и будут вносить информацию о прививках. А без этой Дії будет совсем никуда - ни на работу устроиться, ни в любую госконтору прийти.
29.12.2020 11:43 Ответить
Какой вакцины?

Китайской или кацапской? А может монгольской из кумыса и верблюжьего навоза?

Потому что Пфайзером и Модерной бесплатно никто делиться не будет. Самим нужна.
29.12.2020 11:28 Ответить
щас... побежал и уже очередь занял по записи
29.12.2020 11:28 Ответить
нумо давайте ще раз разом скажемо - "халва-халява..." ...Нарешті коментує "перспективи" вакцинації населення нашої "призабутої" країни під орудою "чємпіонів"... навіть цілий міністр Кабінету Міністрів... вже ...до мишей просто...
29.12.2020 11:37 Ответить
Этого мало. Дайте возможность платно вакцинироваться тем кто хочет. СТрана платно может ещё миллионы доз закупить.
29.12.2020 11:37 Ответить
Дадут. Не переживай. "Из той же бочки"
29.12.2020 12:01 Ответить
Страна-то может, но занимаются этим чиновники Минздрава. А они без откатов не работают.
А у производителей сейчас слишком большой спрос, чтобы связыватсья с нашими кровососами.
29.12.2020 13:12 Ответить
Вперду...ойц... вперьод!!
Пропускаю Всіх -в очередь, сукины дети!
Мені вакцина не потрібна..
😷😁
29.12.2020 11:41 Ответить
А впаривать вакцину как будут, платно?
29.12.2020 11:47 Ответить
Вакцина будет бесплатно. Заплатить нужно будет только за доставку через Ротердам+ за хранение+ПДВ+ ПФ+Военный Сбор+ рыночная цена+зеленый тариф. А так да, бесплатно, бери сколько хочешь.
29.12.2020 11:54 Ответить
Молодцы команда Зеленского.
29.12.2020 11:52 Ответить
от придурок, йому очі уриною заливають, а воно посміхається та дякує... Зе!біле, в рамках COVAX все заглохло назавжди...
29.12.2020 12:04 Ответить
ура, выпросили))) нет что бы сказать что САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ украина закупила из БЮДЖЕТА
29.12.2020 11:52 Ответить
16 мільйонів доз вакцини безплатно, а в Украіні вона буде за немалі гроші. Ну як же в євреів та без гешефту ?
29.12.2020 11:55 Ответить
Интересно еще когда будет. Если в 2024м тогда может и бесплатно.
29.12.2020 12:01 Ответить
Не, то фигня. После вакцины народ в зомби превращается и их укус вместо прививок )))). Ну в Мире дебилоидов хватает, а Штаты это прям рассадник! ))
12.01.2021 14:04 Ответить
Ахах, зе-команда вже порахувала скільки заробить, продавши їх через свої аптеки?))
29.12.2020 12:10 Ответить
в первую очередь должны быть вакцинированы ... лица из групп риска.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другими словами, сначала "белые" люди (депутаты и топ. чиновники), а потом, если что-то останется - прочая чернь, т. е. мы.
29.12.2020 12:24 Ответить
а чем не группы риска?! заседать в "Велюрах" и ходить на концерты Квартала чем не риск?
29.12.2020 12:37 Ответить
Вот и я об этом. Да еще на Новый год кутить в ресторанах всю ночь без ограничений и проверок.
29.12.2020 15:35 Ответить
А потом все эти "господа" получат бесплатные прививки, а нам в остатке - по тройной цене, чтобы окупить эти уже использованные прививки.
29.12.2020 15:39 Ответить
запомните аферист беня, его малоПИД,,,,роский нарко-Халуй ваЗЕлин и его Сброд и бесплатные вакцины это понятия не совместимые!!!!
29.12.2020 12:26 Ответить
Бесплатный сыр бывает в мышеловке.
Бесплатная вакцина бывает в Украине для будущих калек.
29.12.2020 12:28 Ответить
А платная, думаешь, не? С какого перепугу наши наверху вдруг о здоровье нации резко обеспокоились, проигнорив себя?
29.12.2020 12:51 Ответить
Питання ще - якої саме вакцини...
29.12.2020 12:30 Ответить
Від ящура.
29.12.2020 12:45 Ответить
вакцина бесплатна, доставка - $100. Схема называется "абынебарыга+" (или "камниснеба v2.0")
29.12.2020 12:39 Ответить
А за зберігання приватним компаніям також не треба буде платити?
29.12.2020 12:47 Ответить
халявщики паскудные, выпросили, а чего именно неизвестно, но бесплатно. просрали деньги, а теперь побираются, позорники
29.12.2020 12:47 Ответить
Бескоштовний сир - в мишоловці. Масони знають, що творять. Навіть всесвітній банк зайнявся вакцинацією до 2025 года є документ на 63 сторінках.
29.12.2020 12:49 Ответить
Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов

https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q
29.12.2020 12:50 Ответить
"Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов" - https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3160628-kabmin-vydelil-13-milliarda-na-zakupku-covidvakcin.html Кабмин выделил 1,3 миллиарда на закупку COVID-вакцин
1,3 миллиарда украдут и спрячут в офшорах?
29.12.2020 13:04 Ответить
В каком году не уточните? И в очереди мы случайно не после Гондураса?
29.12.2020 13:10 Ответить
А,кто производитель вакцины,если это кацапсинский эликсир смерти,то прививайтесь им сами........бесплатно!!!
29.12.2020 13:14 Ответить
Если ты платишь - ты покупатель.
Если платят за тебя - ты товар!
29.12.2020 13:25 Ответить
Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Украина получит 4 млн доз+2млн по программе вакцинации, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
Украина получит 8 млн доз, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
Украина получит 16млн доз, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Украина не будет в хвосте очереди за вакциной", - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ

"Украина получит вакцину в мае 2021", - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Получение вакциньі в мае 2021 - ето не хвост очереди?", - журналистьі

"Украина получит вакцину в конце 2022 года", аналитическое агенство Блюмберг
Украина - единственная страна Европьі, отмеченная красной меткой по вакцинации - Блюмберг

Нет верьі етим мразям во главе с чмьірем Степановьім. От слова "Совсем"
29.12.2020 13:47 Ответить
Мы проголосовали за ПАДАЛЕЙ УБЛЮДОЧНЫХ ...
29.12.2020 14:04 Ответить
Немчинов с Членограем решили поживиться за счёт лохов
29.12.2020 14:03 Ответить
Печально, что страдают те, кто не голосовал
за подонка Зеленского, мразь, по приказу которой
Антоненко гниёт в тюрьме
29.12.2020 14:05 Ответить
Отримаємо, зробимо, складемо, заплануємо,будемо,виплатимо, забезпечимо, зможемо, купимо, закладемо, впровадимо, збудуємо,не допустимо,приймемо, придбаємо, відкриємо, збережемо.... пообіцяєМО: язик не відсохне, а з часом все забувається, часи минають, люди відходять. А, як все ж, запитають то пообіцяєМО ще щось.Свора брехунів, що увела брехню в ранг державної політики.
29.12.2020 14:05 Ответить
І що за вакцина? Хто виробник?
29.12.2020 14:35 Ответить
И прошла ли она все испытания и получила ли сертификат ВОЗ?
29.12.2020 15:42 Ответить
"Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины"

- Каждому.
29.12.2020 15:39 Ответить
Хто знає, поясніть, який імунітет сильніший, від вакцини, чи в разі якщо людина переболіла?
29.12.2020 15:59 Ответить
Завжди сильніший коли людина перехворіла (впоралася власними силами). Та ніхто не знає з чим ми маємо справу: дуже вже залишкові явища (які поки вдалося прослідковувати) перенесеної КОВІД ної хвороби нагадують імунодефіцитний стан... Кволість, втрата ваги, апетиту, загострення інших хворіб, серця, гіпертонії, діабету, шлункових.
29.12.2020 19:22 Ответить
Фигня в угробленном кишечнике после активного лечения ковида. Народ операции делает, некоторые умирают. Лучше вакцина чем переболеть
показать весь комментарий
Боже, какой тупой население, а я верю, мы получим 16 млн. доз. Вы здесь начинаете умничать, а я вам открою секрет, простой, как двери. Первое, статья не говорит о сроках и это главное. 8 мало, 16 как раз на 8 млн и это им по программе хватит, остальные ВЫМРУТ и вот тогда они дадут и сами вколют. На их обслугу хватит.
29.12.2020 18:50 Ответить
А че кипишуем? Половина народа не хо чпокать вакцины. Не доверяют. Из моих знакомых трое таких. 8млн для начала вполне достаточно, без ажиотажа.
12.01.2021 13:42 Ответить
 
 