РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9638 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 133 84

Российская вакцина от COVID-19 - гибридное оружие против Украины, - Кулеба

Российская вакцина от COVID-19 - гибридное оружие против Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью изданию "День".

По словам министра, вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей.

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят", - объяснил Кулеба.

"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: Закон о доступе к качественным вакцинам против COVID-19 вступил в силу

Как сообщалось, в августе ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.

В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

Читайте: В Беларуси начали вакцинировать население российской "вакциной"

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96902) Кулеба Дмитрий (2881) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Так кацапы для руководства страны заказали 30 000 Pfizer , а для остального быдла у них ветеринарные капли 😀
показать весь комментарий
29.12.2020 10:59 Ответить
+13
А чому всі кацапи вибирають собі кончені ніки? Бо самі такі ?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:04 Ответить
+10
РФ уже семь лет лезет из кожи вон, чтобы показать свою нужность миру. А на неё всё меньше обращают внимание и игнорируют принимать помощь.
Ну, кроме падких на взятки еврочиновников.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очевидно те которые голосуют за ОПЗЖ
показать весь комментарий
29.12.2020 11:00 Ответить
РАБссия использует любое дерьмоЛюбой шанс.., чтобы СкреПОНОС свой послать в виде гуманитарного гоффна...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:55 Ответить
Російська вакцина проти COVID-19 - гібридна зброя проти України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1213
показать весь комментарий
29.12.2020 14:40 Ответить
Оружие? Ну я бы не приувеличивал, мочу сложно назвать оружием))))
показать весь комментарий
29.12.2020 10:55 Ответить
Моча Сочинской Олимпиады Круче паБЕДА РАБссии по всеми фронтам
показать весь комментарий
29.12.2020 10:58 Ответить
Вполне!
"власть" обосралась, а тут .... ХОБА - мертвечук со шприцем в одной клешне и с молитовником - в дру.гой
А пейсионный фонд такой:
Російська вакцина проти COVID-19 - гібридна зброя проти України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2869
показать весь комментарий
29.12.2020 11:10 Ответить
Так кацапы для руководства страны заказали 30 000 Pfizer , а для остального быдла у них ветеринарные капли 😀
показать весь комментарий
29.12.2020 10:59 Ответить
Тут навіть сперечатися нема сенсу. Собі краще, іншим - що дешевше. На то вони і еліта. Так всі суспільства влаштовані.
Якщо не подобається - перехворій по-старому, використовуючи власний укріплений щоденним обливанням холодною водою імунітет.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
мммм, я раз круто "зашмаркался" = нажрался чеснока и на след день - Бобр как Яхве прям.
реально, но с 2-3 головки чеснока надо сожрать. - режешь и .... поглощаешь.
ну, мож*д тока мне помогло, а другим станет только глубже(грипп)
а против Корововируса - х.з., не болел, не знаю. Слава Артемиде не цепляется вирус то
показать весь комментарий
29.12.2020 11:13 Ответить
я слыхал 2-3 головки чеснока помогают от глистов,а так можно посадить желудок
показать весь комментарий
29.12.2020 15:55 Ответить
не слыхал.

ибо можно и не "посадить" - чет скушать, а потом головку добавить, две или даже три
показать весь комментарий
29.12.2020 16:09 Ответить
погоджусь,часник дуже помічний від Ковід..
для збереження соціальної дистанції..
показать весь комментарий
29.12.2020 19:56 Ответить
Один російський вірусолог,що зараз працює в Штатах,озвучував цифру в 2 млн.доз для кацапської верхівки.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:41 Ответить
РФ уже семь лет лезет из кожи вон, чтобы показать свою нужность миру. А на неё всё меньше обращают внимание и игнорируют принимать помощь.
Ну, кроме падких на взятки еврочиновников.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:00 Ответить
Российская вакцина пригодна только для

российского контингента закалённого настойкой боярышника
показать весь комментарий
29.12.2020 11:00 Ответить
Російська вакцина проти COVID-19 - гібридна зброя проти України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 509
показать весь комментарий
29.12.2020 15:13 Ответить
Лаптєвакцина перетворює людину на мавпу. Самі про це кажуть.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:01 Ответить
Проклятые кацаПсины! Создали вакцину чтобы воевать с Украиной.... Вот гады!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:01 Ответить
А чому всі кацапи вибирають собі кончені ніки? Бо самі такі ?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:04 Ответить
Сашуня, очень хочу...., но не могу тебе ответить!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:22 Ответить
лишняя хромосома не позволяет?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:57 Ответить
Спалився москалик, скажіть...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:45 Ответить
по красоті спалився
показать весь комментарий
29.12.2020 11:53 Ответить
Сашуня, если на Цензоре обидеть убогого или его воШЬдя будет бан! Так шо учи арихметику......
показать весь комментарий
29.12.2020 12:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/480291, вот потому вам кацапам и невезет что вы злые и тупые!
показать весь комментарий
29.12.2020 15:59 Ответить
Ксюша, вроде не с тобой общался, но... без твоего носика дело встанет. Хотя.... Глянул форум, удивился почти не стучишь... Или по почте?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/480291,свинорус, от тебя смердит кацапскими лаптями, сиди в спаме не воняй!
показать весь комментарий
29.12.2020 16:01 Ответить
Ну не могу я отвечать таким вот как ты, шыколадная отрыжка....
показать весь комментарий
29.12.2020 18:26 Ответить
Что-то создали, но вакциной это только сами кацапы считают.

Пойди в пробирочку отлей и ты тоже создашь такую же "вакцину".
показать весь комментарий
29.12.2020 11:06 Ответить
Ты уже?
Третью стадию прошёл?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:09 Ответить
нёт, только пописал в колбочку, которую ФСБ тут же заменила, помнишь как на олимп. игрищах резвилась ФСБ?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:15 Ответить
Поспеши!
А-то тебя насильно спутником вакцинируют.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:47 Ответить
скажи ето мертвечуку, который сутками верещит на своих каналах,что Украина должна закупить российскую вакцину !
показать весь комментарий
29.12.2020 16:06 Ответить
Знаете профессор,если бы вы не были европейским светилой,вас следовало бы арестовать? за что? а вы не любите ПРОЛЕТАЙрят...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:01 Ответить
В може навпаки - ми ж вакцинувалися до 2014 саме російськими вакцинами. Може це вихід для нас? Бо краще така вакцина ніж взагалі ніякої.
Іншу ж наша зелена влада не закупить. Це сама бездарна влада. Навіть бездарніша за Ющенка.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:02 Ответить
Это - капитуляция!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
Є на кого покластися? Є ті у владі, хто серйозно та з розумом підходить до проблем?
Ви, шановний, хочете на своїй старій клячі з пудом овесу перегнати лексус. Не багато хочете?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:14 Ответить
Раньше на жигулях ездили и Зыкину с Бабкиной слушали. И марожена по 20 копеек да.

Так шо - назад в отстойник для некондиционных людей?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:14 Ответить
Все кто привьются российской фуфловакциной постепенно превратятся в лаптеногих, а чуть позже - в обезьян, а их потомки мутируют в летучих мышей.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
Сюжет для Сенцова!
Отличный фильм получится.
Мне нравятся все его два фильма!
Просто, гениальные.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:07 Ответить
я вот с месяц как смотрю про "киногрехи"..... нету желания даже смотреть фильмы то.
вам этого не понять... (цитата с пранка)
показать весь комментарий
29.12.2020 11:16 Ответить
Ну, так пойди и посмотри.
Уверен, тебе тоже понравится.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:45 Ответить
та фильмы не смотрю
тем более, видя про киногрехи - фильм, ну вот недавно за него смотрел - графика - Круто, но ляпов немерено.

как там... "первому игроку приготовиться"
а в "Пиратах" ляпов и вообще наплевательства - ... ну, шоб не использовать русский мат...
показать весь комментарий
29.12.2020 16:14 Ответить
В нелетучих мышей.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:07 Ответить
Мавзолейный Фуфломицин Путлера это всегда круто....Армения и Азербайджан в этом убедились 30 лет назад вместе с Белорусью.... в Украине тогда была тишина и не было крысиного рюсскага мира...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
иди спать, Пуклер.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400,лаптеногий, а давай мы тебя в спам пендалями.чтоб не вонял своими лаптями!
показать весь комментарий
29.12.2020 16:08 Ответить
давай, ибо мне впадлу "жить" тут.
кстати, а за кого вы голосовал то?
просто интересно
показать весь комментарий
29.12.2020 16:15 Ответить
Россия невольно призналась во вранье и в троекратном занижении смертности от коронавируса

Комментируя данные Росстата о резком росте смертности в России в 2020 году, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, 81% «лишних» смертей были вызваны COVID-19, тем самым фактически признав, что официальная статистика смертности от коронавируса сильно занижена.
По https://expert.ru/2020/12/28/rosstat-smertnost-v-noyabre-uvelichilas-na-55/ данным Росстата, с января по ноябрь 2020 года в России умерли 1,881 тысяч человек - на 229,700 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Из слов вице-премьера Голиковой следует, что от коронавируса умерли 81% из 229.7 тысяч, то есть около 186 тысяч человек. В пересчете на миллион населения это больше, чем в США.
http://rusjev.net/2020/12/29/rossiya-nevolno-priznalas-vo-vrane-i-v-troekratnom-zanizhenii-smertnosti-ot-koronavirusa/
показать весь комментарий
29.12.2020 19:48 Ответить
Старая москальская сказка о молодильных яблочках.Или как царь в кипяток нырнул и выпрыгнул добрым молодцем куме.
-И от до чого ви це згадали?
-До того,що у москалей як в сказках.Чем дальше тем страшнее.И с вакциной по сценарию этих сказок буде.
Вон Алёнушка брата в луже закозлила,та место показать хочет.
Там.В той стороне я брата прикопала
Российская вакцина от COVID-19 - гибридное оружие против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7499
показать весь комментарий
29.12.2020 11:07 Ответить
Дане фото показує, що ніяких побічних ефектів немає, окрім гострого бажання одягнути лапті, перестати любити жінок і захотіти вступити в попочленці ЛДНР.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:14 Ответить
Сказка реально страшная.мабуть брат був с похмела,що воду з лужи стал хлебать.Алёнушка побачила,що брат окозлячился и решила его опустить по понятиям,за те що воду с лужи пьёт.Ну и дала ему ему топориком меж рог.А потом пошла философствовать и скорбить об убиенном на пруд,придумывая сказку ментам,як брат в козла превратился,щоб на суде на дурку спрыгнуть.Так и родилась сказка
показать весь комментарий
29.12.2020 11:27 Ответить
Это неправда....Большевики чЛенина Сралина...Боярывшник не пили Российская вакцина от COVID-19 - гибридное оружие против Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2155
показать весь комментарий
29.12.2020 11:08 Ответить
Летающий Стерхолетчик РАБссии это и есть Короновирус летючих мышей и головного мозга...,аналоГОВНЕТ
показать весь комментарий
29.12.2020 11:12 Ответить
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним что хошь!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:14 Ответить
кокое все красивое
с колцапскою вокциною
показать весь комментарий
29.12.2020 11:29 Ответить
https://inshe.tv/society/2020-10-19/569066/ Российская вакцина против коронавируса оказалась ветеринарным препаратом
показать весь комментарий
29.12.2020 11:22 Ответить
А я и не против чтобы ЗЕизбирателям в жопу вкололи кацапскую вакцину
показать весь комментарий
29.12.2020 11:24 Ответить
Наша найбільша помилка,що ми ненависть до російської влади переносимо і на російські мову,культуру,і навіть російську вакцину...Навіть Сталін не кремпувався їздити на німецьких мерсах...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:24 Ответить
Каждый уважающий себя правитель ездит на своих машинах - Сталин не мог себе позволить ездить не на отечественных автомобилях..
показать весь комментарий
29.12.2020 12:02 Ответить
..опять ***.о путин виновен......а вы попробуйте еще как сейчас в нигерии поруководить украиной
показать весь комментарий
29.12.2020 11:26 Ответить
Там пишуть, Вадік Рабіновіч після кацапської вакцини захворів на ковід і поїхав у Ізраїль лікуватися...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:30 Ответить
І знаходяться ж дибіли які не проти вколоти собі росіску байду.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:44 Ответить
ПРИ КАЦАПСЬКИХ потужностях виробництва,їм навіть на своє бидло не вистачить.
не у 2021 точно
хіба що розбавлять.. як у Союзі молоко
показать весь комментарий
29.12.2020 19:52 Ответить
Аргентина почала (чи збиралась почати) вакцинацію кацапським "спутник-v"... але виявилось, що кацапи прислали лише першу дозу... другу сказали пришлють...потім.
Угорці також отримали партію кацапського варєва... тепер думають куди його приткнуть... бо вже ж пфайзером почали, тепер "іщі дураков" на спутнік...
показать весь комментарий
29.12.2020 12:01 Ответить
угорцям простіше..
прищеплять всю партію Орбана..)
показать весь комментарий
29.12.2020 19:53 Ответить
Россиская вакцина - оружие какоружие, ничего ибридного. Вколол и калека. Порядок.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:30 Ответить
Ум за разум зашел
показать весь комментарий
29.12.2020 13:13 Ответить
гибридная возможность, гибридное измерение, гибридное оружиеЧем больше модных слов в речи, тем она солиднейИсточник: https://censor.net/ru/n3239594
показать весь комментарий
29.12.2020 13:20 Ответить
сирОжа,********* сраная,иди в жопу.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:25 Ответить
Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3239594

А какая разница между вакциной и любыми другими товарами, которые Украина покупает у России? Экспорт из России в целом не маленький, он не запрещен, почему вакцину нельзя добавить к длинному списку, если это выгодно украинцам?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:18 Ответить
Кулєба, мля....
показать весь комментарий
29.12.2020 15:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/468147,все,на что способен кацапский интеллект -ето пукнуть в лужу?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:12 Ответить
ляксей номерная *********,пилять...
показать весь комментарий
03.01.2021 17:24 Ответить
для такого маленького мозга у этого чучела слишком большой рот
показать весь комментарий
29.12.2020 15:36 Ответить
как можно покупать вакцину у кацапов, которые пришли на нашу землю-нас убивать?
кто знает что они туда набодяжили? може "новичок"
показать весь комментарий
29.12.2020 16:14 Ответить
И этот имбецил еще зарплату от государства получает?
Его Зеленский на работу взял?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:32 Ответить
вот интересно, если перед патриотами-активистами будет реальный выбор "жизнь, или спутник"?
показать весь комментарий
30.12.2020 01:26 Ответить
Идиот, вакцина подходит только здоровым людям, заболевшим она без надобности.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:22 Ответить
свинособаки,ваша срана бормотуха підходить лише для свиней, для вас та ригоАнальної швалі, а людям,зокрема українцям, Ні, абсолютно ні,ніяк, тому йдіть в дупу з вашим фуфлом.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:21 Ответить
 
 