Российская вакцина от COVID-19 - гибридное оружие против Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса является гибридным оружием против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью изданию "День".
По словам министра, вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей.
"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят", - объяснил Кулеба.
"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - подчеркнул глава МИД.
Как сообщалось, в августе ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.
В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".
Якщо не подобається - перехворій по-старому, використовуючи власний укріплений щоденним обливанням холодною водою імунітет.
Комментируя данные Росстата о резком росте смертности в России в 2020 году, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, 81% «лишних» смертей были вызваны COVID-19, тем самым фактически признав, что официальная статистика смертности от коронавируса сильно занижена.
По https://expert.ru/2020/12/28/rosstat-smertnost-v-noyabre-uvelichilas-na-55/ данным Росстата, с января по ноябрь 2020 года в России умерли 1,881 тысяч человек - на 229,700 больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Из слов вице-премьера Голиковой следует, что от коронавируса умерли 81% из 229.7 тысяч, то есть около 186 тысяч человек. В пересчете на миллион населения это больше, чем в США.
http://rusjev.net/2020/12/29/rossiya-nevolno-priznalas-vo-vrane-i-v-troekratnom-zanizhenii-smertnosti-ot-koronavirusa/
