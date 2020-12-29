РУС
3 562 71

В Беларуси начали вакцинировать население российской "вакциной"

В Беларуси начали вакцинировать население российской

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской "вакциной" против коронавируса "Спутник V", которая не прошла все необходимые этапы исследования.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня прибыла первая партия вакцины.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Как сообщалось, в августе ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.

В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ

Автор: 

Беларусь (7971) вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+12
Будут принудительно колоть тем, кого отловят на митингах. Это типа дополнительный фактор устрашения (фактически бактериологическое оружие)

29.12.2020 09:36 Ответить
+8
Только кацапская и китайская не прошли. Причем кацапская уже и не пройдет.

29.12.2020 09:40 Ответить
+6
Гугл в помощь, кугут.

29.12.2020 09:57 Ответить
И что? Беларусы пойдут колоться этим варевом? Или их никто не спросит?

29.12.2020 09:31 Ответить
Будут принудительно колоть тем, кого отловят на митингах. Это типа дополнительный фактор устрашения (фактически бактериологическое оружие)

29.12.2020 09:36 Ответить
Да нет этой вакцины в том количестве, чтобы еще и беларусов прививать. Никто ее промышленно не производит. Будут или плацебо колоть, или успокоительное, чтобы таракана любили.

29.12.2020 09:40 Ответить
Кстати еще ни одна вакцина не прошла все этапы исследования, но уже вовсю их начали колоть.

29.12.2020 09:38 Ответить
Только кацапская и китайская не прошли. Причем кацапская уже и не пройдет.

29.12.2020 09:40 Ответить
Ни одна не прошла третий этап!

29.12.2020 09:46 Ответить
Модена и Пфайзер прошли.

Третий этап - плацебо-группа.

29.12.2020 09:51 Ответить
Враньё.

29.12.2020 09:52 Ответить
Гугл в помощь, кугут.

29.12.2020 09:57 Ответить
Поищи сам и поделись с другими.
Просьба - на цензор не ссылаться.

29.12.2020 10:05 Ответить
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-publication-results-landmark

29.12.2020 10:11 Ответить
Сам прочитал о триале?
Прочти, потом обсудим.

29.12.2020 10:14 Ответить
ваши доказательства - не доказательства

Кугуты лучше знают, что там в их америках как лицензируется.

29.12.2020 10:18 Ответить
Самокритично.
Плюсую кугуту.

29.12.2020 10:27 Ответить
Помогу. В текущем клиническом испытании фазы 3 BNT162b2, основанном на запатентованной технологии мРНК BioNTech, приняли участие более 44 000 участников, подавляющее большинство из которых получили вторую дозу. Здесь можно найти разбивку по разнообразию участников клинических испытаний из примерно 150 центров клинических испытаний в США, Германии, Турции, Южной Африке, Бразилии и Аргентине.

29.12.2020 10:17 Ответить
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study/

29.12.2020 10:17 Ответить
Не нервничай.
И не торопись.
Начинаешь ошибаться.
Вакцина проходит третью стадию.
Только проходит, а не прошла.
Разницу улавливаешь?

29.12.2020 10:19 Ответить
По обеим вакцинам в нете лежат пдф-отчеты О ВСЕХ СТАДИЯХ тестирования.

Сиди читай.

29.12.2020 10:21 Ответить
Сиди и читай.

29.12.2020 10:26 Ответить
Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба======
Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила в середу про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

29.12.2020 12:19 Ответить
Т.е. нам китайозы свою настойку на корне женьшеня и хрене оленя дают, а сами закупают Пфайзер.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:24 Ответить
Ну, вот и пройдет испытание. На бялорусах.

29.12.2020 09:42 Ответить
не удивлюсь тому если в путенской вакцине будет присутствовать "психотроп раба"

29.12.2020 09:39 Ответить
На Роисе и в БССР это уже в генах заложено.

На Беларуси родители сами своих детей в тюрьму отвозят, если что.

29.12.2020 09:41 Ответить
ужас!

29.12.2020 09:56 Ответить
Тебя совсем Зеля распустил в борделе....ты ботинки рабиновичам, медведчукам и шуфричам чистишь,а беларусы рабы?( Не забудь с НГ бондаренок,менделей и венедиктовых поздравить,атаман ты комнатный.Откуда вы беретесь,дрыщи ...

29.12.2020 10:53 Ответить
Не забудь сегодня с повинной в МВД сходить, революционер хренов.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:02 Ответить
Не оправдывай свою дрысливость,ЗЕдрота ты комнатная.Уже 2020!!!!,а вы все Майданом прикрываетесь.Всё просрали,сметальщики хреновы.Мы то диктатором прибиты,а ты шмарклей.И наш страну продажной шмарой не называл.За Марусю Зверобой 100 чел.вышло,и тех Порох приволок.Все у вас виноваты и все должны.Позорище.

29.12.2020 11:10 Ответить
Дрысливость - это когдла ты только на украинских сайтах выделываться можешь, а в своем бульбо-отстойнике тише воды, ниже травы.

29.12.2020 11:19 Ответить
Не грузи дрова лопатой.) Мы выходим как получается,а ты и есть мышь прибитая ЗЕленой шмарклей.Сбежал бы у нас Лука,и мы бы победили.Да только мы выбрали на свою Ж не дрысливую сексоту ************ конторы Янука,который по приказу лаптей сбежал....со всей кассой Украины. Это 73% беларусов,поляков,евреев....выбрали вам путь перед куйло на колени....или просто границы отодвинули ополченцы???(( Еще и пенсии платите....Лука бы им пенсии наплатил,лопату в Ж.А ты плати и рассказывай какой ты дерзкий лох.

29.12.2020 11:35 Ответить
Сколько у тебя уже отсидок, белый ходок?

Нисколько? Ну тогда ты такой ходок.

29.12.2020 11:36 Ответить
Не оправдвайся,сметальщик комнатный.Сходи кулачком Зельке потряси,как Парасюк....может получится и шмарклю напугаешь....правда этому тамаде уплатили за концерт.Судя по тому,что его Беня из плена выкупил,он и платил квнщику.

29.12.2020 11:47 Ответить
Так что ты находил уже в украинском интернете, борец?

29.12.2020 11:53 Ответить
Крепкий хрен Луки в заднице тебе не мешает бороться?

Блин... Розовый пони пришел украинцам про борьбу рассказывать.

29.12.2020 11:55 Ответить
Украинец перед куйло на коленях и платит пенсии триколорным врагам Украины ? Ты в своём уме,терпила бордельная ? Лечи голову зеленкой...если кацапам шуфричам и рабиновичам не способен даже грызло облить....за поджопники и мусорки промолчу,.,самих в маршрутках поджопниками в Мариуполе за мову выгоняют (( Сиди ровно,сопи в две дырки и жди может Байден и США помогут,нервб бордельный...

29.12.2020 12:25 Ответить
Вот только беларусы не на коленях, а раком стояли, стоят и будут стоять и перед ****** и перед любым, кто их ставит раком.

Можете теперь разве что на четвереньках побегать и жалобно поблеять на украинских сайтах.

29.12.2020 12:27 Ответить
Коротко о вашей борьбе вашими же словами:
У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною" - Цензор.НЕТ 7401

29.12.2020 12:32 Ответить
Вот,даже женщины беларуски змагаюцца как могут в полицецском государстве......а ты в ЗЕборделе рабиновичей,медведчуков и ермаков обслуживаешь,терпила нетная..)))

29.12.2020 12:44 Ответить

29.12.2020 11:57 Ответить
как у гейтсовской вакцины следующего поколения - опознователь принадлежности к нижней касте deplorables , чтобы не лез к суперолигархам. Я понял, что это не фантастика, а вполне реализуемая нынешними средствами технология.

29.12.2020 09:46 Ответить
Они инсулин сделать не могут уже 40 лет....а тут вакцина ))

29.12.2020 09:42 Ответить

29.12.2020 11:09 Ответить
гон...

29.12.2020 11:17 Ответить
брехня, в севастополе получаем российский инсулин ринглар,на дочку

29.12.2020 23:04 Ответить
а вот и лабораторные кролики будут ..

29.12.2020 09:43 Ответить
А будет "Марш непривитых"?

29.12.2020 09:44 Ответить
После этой вакцины все будут за Бацька, и с неимоверной силой захотят заглянуть в глаз пуйлу.

29.12.2020 10:39 Ответить

29.12.2020 11:10 Ответить
Вакцина "простачок".

29.12.2020 09:45 Ответить

29.12.2020 09:48 Ответить
Скорее синячек.

29.12.2020 10:38 Ответить
Сябры теперь будут в качестве лабораторных крыс

29.12.2020 09:50 Ответить
73% точно обзавидуются....

29.12.2020 10:58 Ответить
Лукашенко казав, що ніякого Ковіду не має, то навіщо вакцина? Чи вони її як покарання використовують? Кого на мітингу впіймали, того і прививають?

29.12.2020 09:55 Ответить
Кацапов не вакцинують, бо нема потужностей навіть це варево випускати, але показухи на увесь Світ. Наш манкурт мертвячук теж днями та ночами пропагує цей шмурдяк на усіх своіх аналах

29.12.2020 09:55 Ответить
С производством лекарств в России как-то не сложилось. Или мало эффективные или от них вообще никакой пользы. Но для российского народа пойдут. Зато в России хорошо получаются всякие яды. Притом яды очень востребованы. Кому необходимо отравить оппозицию, конкурентов, инакомыслящих, всяких там лидеров, провалившихся разведчиков, журналистов, много знающих об российской власти. Вообще, товар очень востребованный, ходовой, хорошо покупаемый, выпуск только увеличивается. Под видом вакцины могут тоже что угодно уколоть из группы ядов. Поэтому, лучше подальше держаться от российской вакцины.

29.12.2020 09:55 Ответить
Через неделю у сябров рога вырастут.

29.12.2020 10:00 Ответить
Рога навряд-ли, но у мужиков может отпасть, а у женщин зарасти, а после этого и жизнь не жизнь.

29.12.2020 10:19 Ответить
У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною" - Цензор.НЕТ 4757

29.12.2020 10:27 Ответить
Ну москали в своём репертуаре.Работают по Геббельсу.Если долго говорить,що вода в шприце вакцина,то люди начинают в это верить.А через годик другой москали заявят,що их вакцина спасла весь мир.Запишут это в учебники истории для малых москалей,щоб они учили это в школе и гордились тем,як вода излечила сябров

29.12.2020 10:28 Ответить
А почему не озвучено количество поступивших доз. Например в Крым поступило 500 доз, с учетом что нужно прививать дважды то это аж на 250 человек. Это как поступившая партия " спутника" в Венгрию - другу Орбану от Пу, а на сколько человек..какое количество доз молчок. Скорее всего это все более пропагандистская акция ( рассчитанная в том числе и на реакцию поклонников Пу и Медведчука в Украине) и на рекламу рашен " фуфловакцины" Кстати по опросу среди граждан РФ 58% россиян не собираются и боятся вакцинировать отечественной вакциной и еще 12% полны сомнений по этому поводу. Что до остальных то там тоже не все до конца ясно, учитывая то что скепсис по поводу " спутника" в РФ может привести к клейму " враг народа" с соответствующими последствиями.

29.12.2020 10:44 Ответить
ну че, есть еще ******** медветчук - ему как никому надо не слазить с иглы...

29.12.2020 11:02 Ответить
Цікаво,білоруським бикам підійде оленяча вакцина ??)))

29.12.2020 10:58 Ответить
https://inshe.tv/society/2020-10-19/569066/ Российская вакцина против коронавируса оказалась ветеринарным препаратом

29.12.2020 11:22 Ответить
Для беларусов самое оно

29.12.2020 12:37 Ответить
вот она - участь терпил....

29.12.2020 12:33 Ответить
Мабуть там другої не буде

29.12.2020 14:04 Ответить
 
 