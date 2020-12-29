В Беларуси начали вакцинировать население российской "вакциной"

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской "вакциной" против коронавируса "Спутник V", которая не прошла все необходимые этапы исследования.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня прибыла первая партия вакцины.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Как сообщалось, в августе ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.

В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ