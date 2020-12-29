В Беларуси начали вакцинировать население российской "вакциной"
Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской "вакциной" против коронавируса "Спутник V", которая не прошла все необходимые этапы исследования.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня прибыла первая партия вакцины.
"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Как сообщалось, в августе ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.
В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Третий этап - плацебо-группа.
Просьба - на цензор не ссылаться.
Прочти, потом обсудим.
Кугуты лучше знают, что там в их америках как лицензируется.
Плюсую кугуту.
И не торопись.
Начинаешь ошибаться.
Вакцина проходит третью стадию.
Только проходит, а не прошла.
Разницу улавливаешь?
Сиди читай.
Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила в середу про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
На Беларуси родители сами своих детей в тюрьму отвозят, если что.
Нисколько? Ну тогда ты такой ходок.
Блин... Розовый пони пришел украинцам про борьбу рассказывать.
Можете теперь разве что на четвереньках побегать и жалобно поблеять на украинских сайтах.