УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10736 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 562 71

У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною"

У Білорусі почали вакцинувати населення російською

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською "вакциною" проти коронавірусу "Супутник V", яка не пройшла всі необхідні етапи дослідження.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні прибула перша партія вакцини.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

Як повідомлялося, у серпні ВООЗ не внесла зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не буде купувати російську "вакцину" проти COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ повідомляли, що західні вакцини проти COVID-19 можуть перетворити людей на мавп, - Боррель

Автор: 

Білорусь (8027) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Будут принудительно колоть тем, кого отловят на митингах. Это типа дополнительный фактор устрашения (фактически бактериологическое оружие)
показати весь коментар
29.12.2020 09:36 Відповісти
+8
Только кацапская и китайская не прошли. Причем кацапская уже и не пройдет.
показати весь коментар
29.12.2020 09:40 Відповісти
+6
Гугл в помощь, кугут.
показати весь коментар
29.12.2020 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что? Беларусы пойдут колоться этим варевом? Или их никто не спросит?
показати весь коментар
29.12.2020 09:31 Відповісти
Будут принудительно колоть тем, кого отловят на митингах. Это типа дополнительный фактор устрашения (фактически бактериологическое оружие)
показати весь коментар
29.12.2020 09:36 Відповісти
Да нет этой вакцины в том количестве, чтобы еще и беларусов прививать. Никто ее промышленно не производит. Будут или плацебо колоть, или успокоительное, чтобы таракана любили.
показати весь коментар
29.12.2020 09:40 Відповісти
Кстати еще ни одна вакцина не прошла все этапы исследования, но уже вовсю их начали колоть.
показати весь коментар
29.12.2020 09:38 Відповісти
Только кацапская и китайская не прошли. Причем кацапская уже и не пройдет.
показати весь коментар
29.12.2020 09:40 Відповісти
Ни одна не прошла третий этап!
показати весь коментар
29.12.2020 09:46 Відповісти
Модена и Пфайзер прошли.

Третий этап - плацебо-группа.
показати весь коментар
29.12.2020 09:51 Відповісти
Враньё.
показати весь коментар
29.12.2020 09:52 Відповісти
Гугл в помощь, кугут.
показати весь коментар
29.12.2020 09:57 Відповісти
Поищи сам и поделись с другими.
Просьба - на цензор не ссылаться.
показати весь коментар
29.12.2020 10:05 Відповісти
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-publication-results-landmark
показати весь коментар
29.12.2020 10:11 Відповісти
Сам прочитал о триале?
Прочти, потом обсудим.
показати весь коментар
29.12.2020 10:14 Відповісти
ваши доказательства - не доказательства

Кугуты лучше знают, что там в их америках как лицензируется.
показати весь коментар
29.12.2020 10:18 Відповісти
Самокритично.
Плюсую кугуту.
показати весь коментар
29.12.2020 10:27 Відповісти
Помогу. В текущем клиническом испытании фазы 3 BNT162b2, основанном на запатентованной технологии мРНК BioNTech, приняли участие более 44 000 участников, подавляющее большинство из которых получили вторую дозу. Здесь можно найти разбивку по разнообразию участников клинических испытаний из примерно 150 центров клинических испытаний в США, Германии, Турции, Южной Африке, Бразилии и Аргентине.
показати весь коментар
29.12.2020 10:17 Відповісти
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study/
показати весь коментар
29.12.2020 10:17 Відповісти
Не нервничай.
И не торопись.
Начинаешь ошибаться.
Вакцина проходит третью стадию.
Только проходит, а не прошла.
Разницу улавливаешь?
показати весь коментар
29.12.2020 10:19 Відповісти
По обеим вакцинам в нете лежат пдф-отчеты О ВСЕХ СТАДИЯХ тестирования.

Сиди читай.
показати весь коментар
29.12.2020 10:21 Відповісти
Сиди и читай.
показати весь коментар
29.12.2020 10:26 Відповісти
Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба======
Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила в середу про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
показати весь коментар
29.12.2020 12:19 Відповісти
Т.е. нам китайозы свою настойку на корне женьшеня и хрене оленя дают, а сами закупают Пфайзер.
показати весь коментар
29.12.2020 12:24 Відповісти
Ну, вот и пройдет испытание. На бялорусах.
показати весь коментар
29.12.2020 09:42 Відповісти
не удивлюсь тому если в путенской вакцине будет присутствовать "психотроп раба"
показати весь коментар
29.12.2020 09:39 Відповісти
На Роисе и в БССР это уже в генах заложено.

На Беларуси родители сами своих детей в тюрьму отвозят, если что.
показати весь коментар
29.12.2020 09:41 Відповісти
ужас!
показати весь коментар
29.12.2020 09:56 Відповісти
Тебя совсем Зеля распустил в борделе....ты ботинки рабиновичам, медведчукам и шуфричам чистишь,а беларусы рабы?( Не забудь с НГ бондаренок,менделей и венедиктовых поздравить,атаман ты комнатный.Откуда вы беретесь,дрыщи ...
показати весь коментар
29.12.2020 10:53 Відповісти
Не забудь сегодня с повинной в МВД сходить, революционер хренов.
показати весь коментар
29.12.2020 11:02 Відповісти
Не оправдывай свою дрысливость,ЗЕдрота ты комнатная.Уже 2020!!!!,а вы все Майданом прикрываетесь.Всё просрали,сметальщики хреновы.Мы то диктатором прибиты,а ты шмарклей.И наш страну продажной шмарой не называл.За Марусю Зверобой 100 чел.вышло,и тех Порох приволок.Все у вас виноваты и все должны.Позорище.
показати весь коментар
29.12.2020 11:10 Відповісти
Дрысливость - это когдла ты только на украинских сайтах выделываться можешь, а в своем бульбо-отстойнике тише воды, ниже травы.
показати весь коментар
29.12.2020 11:19 Відповісти
Не грузи дрова лопатой.) Мы выходим как получается,а ты и есть мышь прибитая ЗЕленой шмарклей.Сбежал бы у нас Лука,и мы бы победили.Да только мы выбрали на свою Ж не дрысливую сексоту ************ конторы Янука,который по приказу лаптей сбежал....со всей кассой Украины. Это 73% беларусов,поляков,евреев....выбрали вам путь перед куйло на колени....или просто границы отодвинули ополченцы???(( Еще и пенсии платите....Лука бы им пенсии наплатил,лопату в Ж.А ты плати и рассказывай какой ты дерзкий лох.
показати весь коментар
29.12.2020 11:35 Відповісти
Сколько у тебя уже отсидок, белый ходок?

Нисколько? Ну тогда ты такой ходок.
показати весь коментар
29.12.2020 11:36 Відповісти
Не оправдвайся,сметальщик комнатный.Сходи кулачком Зельке потряси,как Парасюк....может получится и шмарклю напугаешь....правда этому тамаде уплатили за концерт.Судя по тому,что его Беня из плена выкупил,он и платил квнщику.
показати весь коментар
29.12.2020 11:47 Відповісти
Так что ты находил уже в украинском интернете, борец?
показати весь коментар
29.12.2020 11:53 Відповісти
Крепкий хрен Луки в заднице тебе не мешает бороться?

Блин... Розовый пони пришел украинцам про борьбу рассказывать.
показати весь коментар
29.12.2020 11:55 Відповісти
Украинец перед куйло на коленях и платит пенсии триколорным врагам Украины ? Ты в своём уме,терпила бордельная ? Лечи голову зеленкой...если кацапам шуфричам и рабиновичам не способен даже грызло облить....за поджопники и мусорки промолчу,.,самих в маршрутках поджопниками в Мариуполе за мову выгоняют (( Сиди ровно,сопи в две дырки и жди может Байден и США помогут,нервб бордельный...
показати весь коментар
29.12.2020 12:25 Відповісти
Вот только беларусы не на коленях, а раком стояли, стоят и будут стоять и перед ****** и перед любым, кто их ставит раком.

Можете теперь разве что на четвереньках побегать и жалобно поблеять на украинских сайтах.
показати весь коментар
29.12.2020 12:27 Відповісти
Коротко о вашей борьбе вашими же словами:
У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною" - Цензор.НЕТ 7401
показати весь коментар
29.12.2020 12:32 Відповісти
Вот,даже женщины беларуски змагаюцца как могут в полицецском государстве......а ты в ЗЕборделе рабиновичей,медведчуков и ермаков обслуживаешь,терпила нетная..)))
показати весь коментар
29.12.2020 12:44 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 11:57 Відповісти
как у гейтсовской вакцины следующего поколения - опознователь принадлежности к нижней касте deplorables , чтобы не лез к суперолигархам. Я понял, что это не фантастика, а вполне реализуемая нынешними средствами технология.
показати весь коментар
29.12.2020 09:46 Відповісти
Они инсулин сделать не могут уже 40 лет....а тут вакцина ))
показати весь коментар
29.12.2020 09:42 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 11:09 Відповісти
гон...
показати весь коментар
29.12.2020 11:17 Відповісти
брехня, в севастополе получаем российский инсулин ринглар,на дочку
показати весь коментар
29.12.2020 23:04 Відповісти
а вот и лабораторные кролики будут ..
показати весь коментар
29.12.2020 09:43 Відповісти
А будет "Марш непривитых"?
показати весь коментар
29.12.2020 09:44 Відповісти
После этой вакцины все будут за Бацька, и с неимоверной силой захотят заглянуть в глаз пуйлу.
показати весь коментар
29.12.2020 10:39 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 11:10 Відповісти
Вакцина "простачок".
показати весь коментар
29.12.2020 09:45 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 09:48 Відповісти
Скорее синячек.
показати весь коментар
29.12.2020 10:38 Відповісти
Сябры теперь будут в качестве лабораторных крыс
показати весь коментар
29.12.2020 09:50 Відповісти
73% точно обзавидуются....
показати весь коментар
29.12.2020 10:58 Відповісти
Лукашенко казав, що ніякого Ковіду не має, то навіщо вакцина? Чи вони її як покарання використовують? Кого на мітингу впіймали, того і прививають?
показати весь коментар
29.12.2020 09:55 Відповісти
Кацапов не вакцинують, бо нема потужностей навіть це варево випускати, але показухи на увесь Світ. Наш манкурт мертвячук теж днями та ночами пропагує цей шмурдяк на усіх своіх аналах
показати весь коментар
29.12.2020 09:55 Відповісти
С производством лекарств в России как-то не сложилось. Или мало эффективные или от них вообще никакой пользы. Но для российского народа пойдут. Зато в России хорошо получаются всякие яды. Притом яды очень востребованы. Кому необходимо отравить оппозицию, конкурентов, инакомыслящих, всяких там лидеров, провалившихся разведчиков, журналистов, много знающих об российской власти. Вообще, товар очень востребованный, ходовой, хорошо покупаемый, выпуск только увеличивается. Под видом вакцины могут тоже что угодно уколоть из группы ядов. Поэтому, лучше подальше держаться от российской вакцины.
показати весь коментар
29.12.2020 09:55 Відповісти
Через неделю у сябров рога вырастут.
показати весь коментар
29.12.2020 10:00 Відповісти
Рога навряд-ли, но у мужиков может отпасть, а у женщин зарасти, а после этого и жизнь не жизнь.
показати весь коментар
29.12.2020 10:19 Відповісти
У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною" - Цензор.НЕТ 4757
показати весь коментар
29.12.2020 10:27 Відповісти
Ну москали в своём репертуаре.Работают по Геббельсу.Если долго говорить,що вода в шприце вакцина,то люди начинают в это верить.А через годик другой москали заявят,що их вакцина спасла весь мир.Запишут это в учебники истории для малых москалей,щоб они учили это в школе и гордились тем,як вода излечила сябров
показати весь коментар
29.12.2020 10:28 Відповісти
А почему не озвучено количество поступивших доз. Например в Крым поступило 500 доз, с учетом что нужно прививать дважды то это аж на 250 человек. Это как поступившая партия " спутника" в Венгрию - другу Орбану от Пу, а на сколько человек..какое количество доз молчок. Скорее всего это все более пропагандистская акция ( рассчитанная в том числе и на реакцию поклонников Пу и Медведчука в Украине) и на рекламу рашен " фуфловакцины" Кстати по опросу среди граждан РФ 58% россиян не собираются и боятся вакцинировать отечественной вакциной и еще 12% полны сомнений по этому поводу. Что до остальных то там тоже не все до конца ясно, учитывая то что скепсис по поводу " спутника" в РФ может привести к клейму " враг народа" с соответствующими последствиями.
показати весь коментар
29.12.2020 10:44 Відповісти
ну че, есть еще ******** медветчук - ему как никому надо не слазить с иглы...
показати весь коментар
29.12.2020 11:02 Відповісти
Цікаво,білоруським бикам підійде оленяча вакцина ??)))
показати весь коментар
29.12.2020 10:58 Відповісти
https://inshe.tv/society/2020-10-19/569066/ Российская вакцина против коронавируса оказалась ветеринарным препаратом
показати весь коментар
29.12.2020 11:22 Відповісти
Для беларусов самое оно
показати весь коментар
29.12.2020 12:37 Відповісти
вот она - участь терпил....
показати весь коментар
29.12.2020 12:33 Відповісти
Мабуть там другої не буде
показати весь коментар
29.12.2020 14:04 Відповісти
 
 