У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною"

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською "вакциною" проти коронавірусу "Супутник V", яка не пройшла всі необхідні етапи дослідження.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні прибула перша партія вакцини.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

Як повідомлялося, у серпні ВООЗ не внесла зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не буде купувати російську "вакцину" проти COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".

