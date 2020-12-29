У Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною"
Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською "вакциною" проти коронавірусу "Супутник V", яка не пройшла всі необхідні етапи дослідження.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні прибула перша партія вакцини.
"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким через особливості професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.
Як повідомлялося, у серпні ВООЗ не внесла зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.
В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не буде купувати російську "вакцину" проти COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.
У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Третий этап - плацебо-группа.
Просьба - на цензор не ссылаться.
Прочти, потом обсудим.
Кугуты лучше знают, что там в их америках как лицензируется.
Плюсую кугуту.
И не торопись.
Начинаешь ошибаться.
Вакцина проходит третью стадию.
Только проходит, а не прошла.
Разницу улавливаешь?
Сиди читай.
Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила в середу про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
На Беларуси родители сами своих детей в тюрьму отвозят, если что.
Нисколько? Ну тогда ты такой ходок.
Блин... Розовый пони пришел украинцам про борьбу рассказывать.
Можете теперь разве что на четвереньках побегать и жалобно поблеять на украинских сайтах.