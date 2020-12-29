Закон о доступе к качественным вакцинам против COVID-19 вступил в силу

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" №1075-IX, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 23 декабря, опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" во вторник и вступил в силу.

"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования и действует на протяжении периода карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - указано в тексте документа.

Как сообщалось, документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

В пресс-службе президента Украины отмечали, что закон будет способствовать уменьшению нагрузки на украинскую систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний. Кроме того, документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины.