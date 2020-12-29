Закон про доступ до якісних вакцин проти COVID-19 набрав чинності

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1075-IX, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 23 грудня, опублікований в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" у вівторок і набрав чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначено в тексті документа.

Як повідомлялося, документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються терміни затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

У пресслужбі президента України зазначали, що закон сприятиме зменшенню навантаження на українську систему охорони здоров'я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у рамках клінічних випробувань. Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, позитивно вплине на імідж України.

