Закон про доступ до якісних вакцин проти COVID-19 набрав чинності

Закон про доступ до якісних вакцин проти COVID-19 набрав чинності

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1075-IX, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 23 грудня, опублікований в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" у вівторок і набрав чинності.

"Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначено в тексті документа.

Як повідомлялося, документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються терміни затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

У пресслужбі президента України зазначали, що закон сприятиме зменшенню навантаження на українську систему охорони здоров'я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у рамках клінічних випробувань. Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, позитивно вплине на імідж України.

Також читайте: Ізраїль запроваджує локдаун і прискорює вакцинацію проти коронавірусу до 150 тис. щеплень на день: у лютому планують вийти з пандемії

вакцина (4419) закон (2874) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Очень нужный закон, учитывая, что все стадии тестирования прошли только Модерна и Пфайзер.

Есть очень небольшой шанс, что третью стадию когда-нить пройдет китайская вакцина, а Спутник ее уже не пройдет никогда.
29.12.2020 10:35 Відповісти
"бумага стєрпіт"(с)....
29.12.2020 11:52 Відповісти
 
 