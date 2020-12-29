Закон про доступ до якісних вакцин проти COVID-19 набрав чинності
Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1075-IX, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 23 грудня, опублікований в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" у вівторок і набрав чинності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначено в тексті документа.
Як повідомлялося, документ створює умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти COVID-19. Зокрема, скорочуються терміни затвердження клінічних випробувань і проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.
У пресслужбі президента України зазначали, що закон сприятиме зменшенню навантаження на українську систему охорони здоров'я шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів у рамках клінічних випробувань. Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, позитивно вплине на імідж України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть очень небольшой шанс, что третью стадию когда-нить пройдет китайская вакцина, а Спутник ее уже не пройдет никогда.