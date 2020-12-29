Російська вакцина проти COVID-19 - гібридна зброя проти України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російська вакцина проти коронавірусу є гібридою зброєю проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "День".

За словами міністра, питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей.

"Існує кілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцину, попросити їх зараз дати невелику частку нам з розрахунком на те, що вони все одно свої запаси поповнять", - пояснив Кулеба.

"І є ще один гібридний вимір у цій історії — це ситуація з російською вакциною. Ми ж розуміємо, що коли йдеться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України", - підкреслив глава МЗС.

Як повідомлялося, в серпні ВООЗ не включила зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не буде купувати російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".